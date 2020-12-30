"Кривонос не працював у команді", - Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував відставку Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Не можна бути при посаді в державі й водночас відверто руйнувати зсередини саму суть держави. РНБО - це ж не місце для політики… Це точно не місце для реалізації своїх бажань. На жаль, генерал Кривонос протягом тривалого часу не хотів або не міг цього робити - не пропонував свої якісні експертні оцінки і не працював у команді", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський цінує професіоналів і не звертає уваги на звичний для української політики маркер "свій/чужий", і потім залишив призначеного Петром Порошенком Кривоноса працювати в РНБО.

"Проте, на превеликий жаль, з кожним місяцем ставало дедалі очевиднішим, що Кривоноса не цікавить командна робота на позиції заступника секретаря РНБО. Йому явно подобалося робити гучні політичні заяви, вступати в політичні суперечки. Причини розставання більш ніж закономірні", - додав Подоляк.

29 грудня президент Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Кривонос у відповідь на це подякував президенту у фейсбуці "за новорічний подарунок".

