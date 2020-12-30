РУС
23 722 200

Кривонос разрушал суть государства изнутри, - советник главы ОП Подоляк

Кривонос разрушал суть государства изнутри, - советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это ведь не место для политики. ... Это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос на протяжении длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский ценит профессионалов и не обращает внимания на привычный для украинской политики маркер "свой/чужой", и потом оставил назначенного Петром Порошенко Кривоноса работать в СНБО.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - добавил Подоляк.

29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".

Также на Цензор.НЕТ: Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок"

Зеленский Владимир (21680) СНБО (4462) Кривонос Сергей (97) Подоляк Михаил (246)
+71
Не работал. В команде врагов Украины под командованием кремля.
30.12.2020 00:12
+63
"Кривонос не работал в команде", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9265
30.12.2020 00:15
+49
"Кривонос не работал в команде", - Подоляк - Цензор.НЕТ 6829
30.12.2020 00:24
Страница 2 из 2
а яке відношення мають подоляк і арестович до ради нацбезпеки. із списку не видно їх членства в конституційному органі, офіс президента не передбачений конституцією і є громадським утворенням бо так вирішив пан Богдан.
30.12.2020 05:13
В начале апреля 2020 года Михаил Подоляк назначен советником https://dosye.info/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрея Ермака , главы Офиса Президента Украины.
В 2002 году, в Беларуси, по решению суда, ПОДОЛЯК был оштрафован на 60 тысяч долларов за клевету.
А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ
30.12.2020 05:15
ДЛЯ ИСТИННОГО ПРАХОБОТА ЛУКАШЕНКО И ЕГО РЕЖИМ = АВТОРИТЕТ
30.12.2020 10:34
ИСТИННЫЙ ЗЕЛЕБОТ БУДЕТ ОТМАЗВАТЬ СВОЕГО ЗЕЛЕНОГО СОРАТНИКА В КАКОМ БЫ ДЕРЬМЕ ОН НЕ ВЫВАЛЯЛСЯ
30.12.2020 14:08
Ты - идиот. Он же обвиняет Кривоноса в "дестабилизации", которой сам и занимался!
06.06.2021 13:14
МикроТрамп...
30.12.2020 06:13
В команде или в банде?
30.12.2020 07:48
В такій команді тількі пацюки тримаються - до першої пробоїни, а потім тікають, куди очі зирять! - це той, кого Лука потурив?
30.12.2020 08:06
"Кривонос не работал в команде", - Подоляк

---------------------------------------------------------------------
Поэтому на Кривоноса пытаются завести уголовное дело?
"По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения

https://censor.net/ru/news/3239780/po_krivonosu_est_voprosy_v_svyazi_s_popytkoyi_gosperevorota_v_2017_godu_sovetnik_glavy_op_arestovich
30.12.2020 08:57
"Кривонос не работал в команде", - Подоляк" - это хорошо, не запачкался.
30.12.2020 09:10
Зеленский ничего хорошего не делал для Украины, поэтому желание Кривоноса заработать на этом политические баллы, вполне нормально.
Какой смысл работать в команде, которая ничего не делает для страны и где ты явно чужой.
30.12.2020 09:14
Лучше бы эта команда НИЧЕГО не делала. Принесла бы меньше вреда Украине
30.12.2020 14:09
Кривоносу не потрібні політичні бали, він шукає способу врятувати Україну від окупантів. А територіальна оборона -- це єдина можливість, коли влада опустила ЗСУ нижче плінтуса.
30.12.2020 17:22
"Кривонос не работал в команде", - Подоляк Понятно - жопу ермаку не лизал, на капитулянтские мансы не вёлся...
30.12.2020 09:19
вашу команду будуть судить.
якщо доживете до суду..
30.12.2020 09:28
ваЗЕлиновский Жополиз!!!! что ты называешь "командой" малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Сброд который пляшет под дудку кремля и всеми путями пытается сберечь офшоры и "бизнес" бениного нарко-Дегенерата, заслуженного Уклониста бубочки, достаточно посмотреть на эту продажную марамойку арестовича, жду февраля когда самые Упоротые ЗЕБЕнчики получат квитанции, когда озвучат реальное число погибших в этом Дэбильном "перемирии" а в жизни подмахиванию оккупанту, реальное число заболевших, дырка в бюджете в 120лярдов, безработица и большой Х,,,Р а не пенсии с зарплатами вот тогда и победит холодильник бенину гавноговорилку 1+1..........
30.12.2020 09:31
Подоляк, ЧМО !!!Краще-б, ти тут не "відсвічувався".... Від твого рота несе лайном від Єрмакової задниці - про ЗЕлькину не кажу вона вже "зализана", не тобою - "заросла"...
30.12.2020 09:34
То есть, он не работал на кремль. Ну понятно, зачем "команде" не предатели.
30.12.2020 09:39
Ну комментировать весь этот бред Подоляка не имеет ни какого смысла.
30.12.2020 09:53
чо? Тобі подляк вже перестав платити як своєму боту? Там у вас на охвісті - ротація кадрів?
30.12.2020 11:49
Ну куда же мне до порохоботов, работаю на минимальную песию по инвалидности 2100 гривен, чего и тебе желаю.
30.12.2020 11:56
Ну, що Венедіктова уже готує підозру Кривоносу?
30.12.2020 09:54
Честь и хвала Кривоносу за то, что "не работал в команде" предателей Украины!
30.12.2020 10:28
Ну да, боевой герерал конечно не "в команде"Татарова, Арестовича Кравчука и Портнова, кто бы сомневался?
30.12.2020 10:28
Жополизам дана команда фас)) Это хорошо. Чем больше таких вокруг этого зеленого обсоса, тем быстрее оно загнется.
30.12.2020 10:29
"Кривонос не входил в нашу шоблу" - так будет правильно, Подоляк!
30.12.2020 10:33
О, персонаж-із-писком-сексота висловив свою точку зору. Нікому, крім нього, не цікаву.
30.12.2020 10:37
Має значення не те, що сказав окремий казачок, а загальне тло.
На якому - відсторонення судді КС, відмазка Татарова, відсторонення Кривоноса.
Так званий презедент сам би на це не спромігся, але ті, хто за ним стоїть пішли у наступ.
30.12.2020 12:58
Вітаю Вас, друже.
Все це - і патякання сексота, і мишачу вовтузню оточення Бубочки, і симуляцію бурхливої діяльності від самого Бубочки - я назвав би гримасами нашої дійсності. Такий собі безкінечний дурнуватий серіал для невибагливого глядача .
30.12.2020 17:08
Вітаю, дядьку. Як себе почуваєте?
Бо до очікуваної вами заварухи таки йде справа. Вже навіть Портнов, не до різдва христового згаданий, каже прямо: або ми, або вони. Тобто, ми.
Що ж до глядача - він не скоро порозумнішає. Не за нашого життя, принаймні.
30.12.2020 20:25
Дякую, переважно добре; лиш коли має зіпсуватись погода - трохи інакше.
Воно й не дивно, що до бійки йдеться - кловани на то вже "напрацювали". Я чекав бійку на осінь, але, схоже, вона трохи відтерміновується. Он, уже не проти ночі свят і ночі згаданий Вами ондрушо портнов завібрував. А такі персонажі мають добру чуйку на подібне .
У глядачів карма така: їм нема часу розумнішати. Та й владам нашим (і чинній, і попереднім) вигідно, щоб "глядачів" було якнайбільше .
30.12.2020 23:36
Якби щось казав Данилов - секретар РНБО, було б якось зрозуміло. А яким боком до РНБО це хлдяче нєдоразумєніє?
30.12.2020 10:46
кстати, это ходячее недоразумение даже не является госслужащим.

просто какой-то чувак сам от себя и даже не на общественных началах
30.12.2020 16:15
Подоляк любимец Янелоха, спичи ему пишет, то есть Зе посвящает его во все темы. Во все гостайны-?
30.12.2020 19:23
боюсь, что следующим на снятие будет Данилов - он высказывался негативно о антиукраинских ТВ-каналах и прошелся по Богатыревой. Ему это не простят
30.12.2020 19:07
Так, схоже, що притомні і навіть відносно притомні люди команді клованів непотрібні. Отже, клованокоманда йде до... "самоочищення". З усіма наслідками.
30.12.2020 23:45
Это лучшая характеристика, которую можно получить от Подляка!
30.12.2020 10:50
не працював у команді...

так це ж дуже добре. "Не працював у команді Зе-чма", мабуть означає, що не вилизував шмарклі, уклоністу та запроданцю, як це робите ви, срані ЗеБіли... Гідний військовий та захисник Неньки, не те,що гівнокомандуюча шмаркля та ви,ЗеБіли.
30.12.2020 10:56
Це тільки такі вассали диктатора, як подляк можуть вважати, що Кривонос обвалював державні устої. Бо для них цар, диктатор, самодержав'я - понад усе.
30.12.2020 11:32
что-то подсказывает, вашей гоп стоп компании не долго осталось
30.12.2020 11:33
после 20.01.2021 начнут разлагаться (с)Байден...
30.12.2020 12:50
https://www.youtube.com/watch?v=PhRLyjuGGag ЧОМУ ПОЗБУЛИСЬ СЕРГІЯ КРИВОНОСА?
30.12.2020 11:33
Кривоносу не простили ни территориальную оборону, ни Арестовича.
Уволен в распоряжение МО, а оттуда вероятно в отставку.
Это неприятно и тяжело,
но вам в этом сброде клоунов и ворюг , явно не место !
30.12.2020 11:37
та Кривоносу давно пора в політику податись! Нехрен очікувати 60-ти років та строкової пенсії! Можна і на дострокову.
30.12.2020 11:45
Навпаки, якщо у відставку -- то в кандидати у президенти, Боже, поможи!
30.12.2020 17:30
крихітка Зєля цінує не професіоналів, а валютних хвойд типу Подляка, які забезпечують теплу ванну, інтимні послуги та багато піни для неї на блдских телепомойках..
дебіли-експериментатори, "платіжки від Порошенка" очикуйте у Новому Році, і рінатки та бєні, з їхньою дурілкою картонною тут ні до чого, про це вам насеруть на голову і насцють в очі на Г+Г та в кварталі.. жеріть не подавіться, якщо не доходить через голову - дійде через шлунок, ФОПи вже зацінили свій лоховський вибір..
30.12.2020 11:39
з касапії. Воно встигло навіть проти бацьки помутити
30.12.2020 11:47
...не работал в команде клоунов
30.12.2020 11:58
Звичайно, не працював. Важко працювати в команді ідіотів - якщо ти не є ідіотом.
30.12.2020 12:09
Вся ця "зе-*******" токсична і український організм лише отруюється знаходячись на одному гектарі площі. Будь хто, звісно якщо дійсно прагне захищати Україну та звільняти від окупантів рідну землю, в такій ******* "зе-мєндєлєй" праццювати не зможе - вони ж не звільняють а навпаки здають...
30.12.2020 12:18
"відверто руйнувати зсередини саму суть держави" - хорошо ведь сказал этот Подляк. Только государство, вернее то что от него осталось, разрушает его шеф со своей камарильей.Джерело: https://censor.net/ua/n3239778
30.12.2020 12:32
А де цей крєндель бачив крманду? Хоча,звісно,команда все таки є. Команда дебілів та зрадників. І жоден нормальний чоловік в цій тіпа команді працювати не буде...
30.12.2020 12:42
А что, у клоунов в СНБО была какая-то команда?
30.12.2020 12:42
якщо відверто, то нічого робити бойовому генералу у купі зрадників, уклоністів та відвертих підарасів
30.12.2020 12:58
Западляк, не тобі щось казати про Кривоноса, ти ніколи не доростеш до його рівня
30.12.2020 12:59
откровенно разрушать изнутри саму суть государства----- Можливо, цей совьєтнік мав на увазі не "государства" а системи ?. Цей термін якось більше підходить для визначення цієї клоаки.
30.12.2020 13:35
взагалі то, всі, кому вдається працювати в вашій "команді", то їх можна з впевненістю відносити до кола безумовних ворогів України.
30.12.2020 13:42
Правильно и точно сказано
30.12.2020 14:13
Сергій Григорович не зе-біл, щоб "працювати у команді Зе- Титанік.
30.12.2020 13:51
А жулики Ермак и Татаров в команде. Судить будут командой, сидеть будете тоже.
30.12.2020 14:36
Подоляк это кто?? Это тот пророссийский дебил и жопализ ерамака и зеленского!! Понятно , что не вписался Кривонос в команду предателей интересов Украины, таких как клоун-недопрезидент Зеленский , ворюга Ермак , пророссиские дебилы подоляк и Татаров, пророссийский портнов и предатель Арестович и другие жопализы путина!! Правду никто не любит, особенно наш недопрезидент зеленский!
30.12.2020 15:49
работал на Януковича и у Левочкина. а морда какая злобная, обычный журналистик но с надутыми щеками и злобным взглядом, обслуживает тех, кто хорошо заплатит, как сейчас Саак.
30.12.2020 18:58
Кривонос може пишатись. Та й від тюрмі в майбутньому шикарне свідчення
30.12.2020 16:34
"Кривонос не працював у команді", - Подоляк - Цензор.НЕТ 1225
30.12.2020 16:34
один з таких людей, що унеможливлюють зустріч с Президентом и є цей Подоляк, Трофимов, Ермак.
30.12.2020 19:01
Не Подоляку судити про роботу Кроивоноса в РНБО. Різні вагові категорії. Займайся своїми справами. І не потрібно робити із себе святошу- краще згадуй Білорусь, "Обозреватель", Бродский, Гриб, СБУ і т. і.
30.12.2020 16:43
Возможно, грамотный и профессиональный военный, кем, безусловно, является Кривонос, не смог правильно расставить приоритеты и разобраться в обстановке интриг. Такое бывает не так уж редко, по себе знаю. Вероятно, ему надо было найти подход к Президенту через Арестовича, а не делать громкие завяления в СМИ. Такое мое скромное мнение.
30.12.2020 16:55
Тобто, він мав пристосуватися до мародерів і реваншистів? До того ж, президент його жодного разу не прийняв, бо з патріотами йому нічого говорити...
30.12.2020 17:43
Он должен стать предателям как и команда ермака?
30.12.2020 18:34
какой-то там "советник" рассуждает о генерале, прошедшем военніе действия! а где был этот Подоляк в 2014-2015 годах, чем занимался?
30.12.2020 18:46
Не согласен, критикуешь Зе - " разрушаешь изнутри саму суть государства. гГосударство -это Зеленский, по мнению Подляка?
30.12.2020 19:02
Які політичні суперечки? Неосвіченний юрист хоче навчити бойового генерала війсковому мистецьтву))).
30.12.2020 19:12
Главнокомандующий слушает советы в военной сфере дружбанов- гражданских, а не боевого генерала, по рангу курирующего этот вопрос в РНБО.
Это пипец государству.
30.12.2020 19:20
"Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО - это ведь не место для политики. ... Это точно не место для реализации своих желаний. Источник: https://censor.net/ru/n3239778

ДЕВІЗ Зе КОМАНДИ :

"Кривонос не працював у команді", - Подоляк - Цензор.НЕТ 9246
30.12.2020 19:39
https://www.dsnews.ua/politics/izgnanie-krivonosa-pochemu-u-zelenskogo-pobedila-koncepciya-pushechnogo-myasa-30122020-410951 Изгнание Кривоноса. Почему у Зеленского победила концепция сделать украинцев пушечным мясом

8 декабря генерал публично обратился к верховному главнокомандующему ВСУ: «31 августа 2020 года Вы лично сказали мне, что состоится с Вами встреча относительно проекта Закона «О территориальной обороне Украины». Проект закона готов, прошло три месяца и тишина - встреча блокируется. Ваши помощники делают все, дабы встреча со мной не состоялась, и https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/873458330146674 умышленно затягивают процесс создания теробороны . Почему это? Боятся? Люди, которые блокируют донесение действительного положения вещей в секторе безопасности и обороны, создание мощной системы защиты родной земли, - кто они? Как их назвать? На кого они работают? Они, как шашель, точат украинский дуб. Прошу с Вами личную встречу публично». Встреча так и не состоялась.

Причин тут две. Одну прямо назвал сам Кривонос: окружение Зеленского блокирует создание мощной системы защиты родной земли. А вторая причина - жадность. По словам Кривоноса, при разработке проекта №4504 планировалось, что бюджет на тероборону будет составлять 3% бюджета Минобороны, то есть 3,5 млрд грн, плюс отчисления из местных бюджетов на свою тероборону. «На первом этапе мы предусматриваем подготовить 80 тысяч, на втором ― 160, а на завершающем ― 400 тысяч вооруженных и обученных людей. Такая сила отбивает любое желание у любой армии нападать на нашу страну», ― рассказывал Кривонос 4 декабря. Но на Банковой пожадничали. И поэтому Зеленский спокойно и хладнокровно стал рассказывать в интервью «Фокусу», что «все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины». Ему не жалко пушечного мяса. И чтобы никто в этом не сомневался, он изгнал Кривоноса из СНБО.
30.12.2020 19:48
"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - добавил Подоляк. Источник: https://censor.net/ru/n3239778
30.12.2020 19:52
"Кривонос не працював у команді", - Подоляк - Цензор.НЕТ 4521
30.12.2020 19:52
Почему он должен прикрывать разную мюйню, которая не идет в интересах страны.
30.12.2020 20:15
А кто такой этот Подоляк, от куда вылезло это чудо?
30.12.2020 20:16
нннуу...
Если кого -то в Гугле забанили.....)))
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
30.12.2020 20:25
Захисник Юри Єнакієвського
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).

Будучи у цьому статусі він:https://www.youtube.com/watch?v=-yRxyMxL-y4 брав участь у прес-конференції , де ось так https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ об https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ ґ https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ рунтовував доказ невинуватості Іванющенка: «Коли Луценко вперше став міністром, вийшла книжка «​Донецька мафія», де використовувалася оперативна інформація. Але там немає згадки про кримінального авторитета Іванющенка»;на «фінансових умовах» дозволяв публікувати на «Обозревателі» https://www.obozrevatel.com/politics/zachem-ivanyuschenko-azovmash.htm «позитивні інформаційні повідомлення піар-характеру» щодо Іванющенка без позначки «реклама» і https://detector.media/withoutsection/article/64417/2011-07-19-zakazukha-vid-partii-regioniv/ називав це «загальноприйнятою практикою» серед українських видань.
---------------------------------------------------------------------
Такие вот дела..............
30.12.2020 20:27
Кста, откуда,- так пишется, если шо .... ))
30.12.2020 20:38
Пох, мне говорили что нет правил в русском языке.
30.12.2020 20:39
30.12.2020 20:52
Михайло Подоляк, новий помічник Андрія Єрмака.

Вот откуда корни растут.
30.12.2020 20:42
агенты кремля нелох, ирмак, шифер асбестовый нахманович разрушают всё.
выступает шестёрка подляка.
30.12.2020 20:50
у ирмака 40 советников, 39 арестович(артист)
30.12.2020 20:51
Як на мене, то Кривонос заробив (заслужено!!!) собі бали, а ось що заробить Подоляк покаже час.
30.12.2020 21:07
Хто про це говорить? Гівнюк-малорос, який не здатний оволодіти державною мовою (чи відверто і нахабно її зневажає)?
30.12.2020 22:24
Подоляк - кацапська гнида ! Заведенная Ермаком ! Неужели ЗЕ-лох такой слепой!
30.12.2020 22:43
"...а как же он в очистке служил?" (с) Я до того, що Зє!мразі сліпі, як кажани, у такому випадку. "Якщо сліпий поведе сліпого, то обидва вони впадуть до ями" (с). Не розумію одного - чому вони досі не реабілітують бандюковича
31.12.2020 17:53
предателям герои не нужны ...
05.06.2021 12:47
Иди гордону в трещину со своим смешком.
06.06.2021 12:42
Советник начальника канцелярии - вот это фигура!
06.06.2021 13:15
