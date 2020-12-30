Кривонос разрушал суть государства изнутри, - советник главы ОП Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.
Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это ведь не место для политики. ... Это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос на протяжении длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде", - сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский ценит профессионалов и не обращает внимания на привычный для украинской политики маркер "свой/чужой", и потом оставил назначенного Петром Порошенко Кривоноса работать в СНБО.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО
"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - добавил Подоляк.
29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".
Также на Цензор.НЕТ: Кривонос об увольнении: "Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2002 году, в Беларуси, по решению суда, ПОДОЛЯК был оштрафован на 60 тысяч долларов за клевету.
А В 2004 ГОДУ, ЗА ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ «МОГУТ ПРИВЕСТИ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ», ДЕПОРТИРОВАН В УКРАИНУ
---------------------------------------------------------------------
Поэтому на Кривоноса пытаются завести уголовное дело?
"По Кривоносу есть вопросы в связи с попыткой госпереворота в 2017 году", - советник главы ОП Арестович объяснил причины увольнения
https://censor.net/ru/news/3239780/po_krivonosu_est_voprosy_v_svyazi_s_popytkoyi_gosperevorota_v_2017_godu_sovetnik_glavy_op_arestovich
Какой смысл работать в команде, которая ничего не делает для страны и где ты явно чужой.
якщо доживете до суду..
На якому - відсторонення судді КС, відмазка Татарова, відсторонення Кривоноса.
Так званий презедент сам би на це не спромігся, але ті, хто за ним стоїть пішли у наступ.
Все це - і патякання сексота, і мишачу вовтузню оточення Бубочки, і симуляцію бурхливої діяльності від самого Бубочки - я назвав би гримасами нашої дійсності. Такий собі безкінечний дурнуватий серіал для невибагливого глядача .
Бо до очікуваної вами заварухи таки йде справа. Вже навіть Портнов, не до різдва христового згаданий, каже прямо: або ми, або вони. Тобто, ми.
Що ж до глядача - він не скоро порозумнішає. Не за нашого життя, принаймні.
Воно й не дивно, що до бійки йдеться - кловани на то вже "напрацювали". Я чекав бійку на осінь, але, схоже, вона трохи відтерміновується. Он, уже не проти ночі свят і ночі згаданий Вами ондрушо портнов завібрував. А такі персонажі мають добру чуйку на подібне .
У глядачів карма така: їм нема часу розумнішати. Та й владам нашим (і чинній, і попереднім) вигідно, щоб "глядачів" було якнайбільше .
просто какой-то чувак сам от себя и даже не на общественных началах
так це ж дуже добре. "Не працював у команді Зе-чма", мабуть означає, що не вилизував шмарклі, уклоністу та запроданцю, як це робите ви, срані ЗеБіли... Гідний військовий та захисник Неньки, не те,що гівнокомандуюча шмаркля та ви,ЗеБіли.
Уволен в распоряжение МО, а оттуда вероятно в отставку.
Это неприятно и тяжело,
но вам в этом сброде клоунов и ворюг , явно не место !
дебіли-експериментатори, "платіжки від Порошенка" очикуйте у Новому Році, і рінатки та бєні, з їхньою дурілкою картонною тут ні до чого, про це вам насеруть на голову і насцють в очі на Г+Г та в кварталі.. жеріть не подавіться, якщо не доходить через голову - дійде через шлунок, ФОПи вже зацінили свій лоховський вибір..
Это пипец государству.
ДЕВІЗ Зе КОМАНДИ :
8 декабря генерал публично обратился к верховному главнокомандующему ВСУ: «31 августа 2020 года Вы лично сказали мне, что состоится с Вами встреча относительно проекта Закона «О территориальной обороне Украины». Проект закона готов, прошло три месяца и тишина - встреча блокируется. Ваши помощники делают все, дабы встреча со мной не состоялась, и https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/873458330146674 умышленно затягивают процесс создания теробороны . Почему это? Боятся? Люди, которые блокируют донесение действительного положения вещей в секторе безопасности и обороны, создание мощной системы защиты родной земли, - кто они? Как их назвать? На кого они работают? Они, как шашель, точат украинский дуб. Прошу с Вами личную встречу публично». Встреча так и не состоялась.
Причин тут две. Одну прямо назвал сам Кривонос: окружение Зеленского блокирует создание мощной системы защиты родной земли. А вторая причина - жадность. По словам Кривоноса, при разработке проекта №4504 планировалось, что бюджет на тероборону будет составлять 3% бюджета Минобороны, то есть 3,5 млрд грн, плюс отчисления из местных бюджетов на свою тероборону. «На первом этапе мы предусматриваем подготовить 80 тысяч, на втором ― 160, а на завершающем ― 400 тысяч вооруженных и обученных людей. Такая сила отбивает любое желание у любой армии нападать на нашу страну», ― рассказывал Кривонос 4 декабря. Но на Банковой пожадничали. И поэтому Зеленский спокойно и хладнокровно стал рассказывать в интервью «Фокусу», что «все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины». Ему не жалко пушечного мяса. И чтобы никто в этом не сомневался, он изгнал Кривоноса из СНБО.
Если кого -то в Гугле забанили.....)))
https://www.radiosvoboda.org/a/radnyk-yermaka-podolyak-yanukovych-rosiya/30556146.html
За кілька місяців до цього - у квітні 2011 - Подоляк заявив про те, що став консультантом регіонала Юрія Іванющенка (відомого також як Юра Єнакієвський).
Будучи у цьому статусі він:https://www.youtube.com/watch?v=-yRxyMxL-y4 брав участь у прес-конференції , де ось так https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ об https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ ґ https://www.pravda.com.ua/news/2011/04/28/6147592/ рунтовував доказ невинуватості Іванющенка: «Коли Луценко вперше став міністром, вийшла книжка «Донецька мафія», де використовувалася оперативна інформація. Але там немає згадки про кримінального авторитета Іванющенка»;на «фінансових умовах» дозволяв публікувати на «Обозревателі» https://www.obozrevatel.com/politics/zachem-ivanyuschenko-azovmash.htm «позитивні інформаційні повідомлення піар-характеру» щодо Іванющенка без позначки «реклама» і https://detector.media/withoutsection/article/64417/2011-07-19-zakazukha-vid-partii-regioniv/ називав це «загальноприйнятою практикою» серед українських видань.
---------------------------------------------------------------------
Такие вот дела..............
Вот откуда корни растут.
выступает шестёрка подляка.