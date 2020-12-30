Кривонос разрушал суть государства изнутри, - советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Нельзя быть при должности в государстве и в тоже время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это ведь не место для политики. ... Это точно не место для реализации своих желаний. К сожалению, генерал Кривонос на протяжении длительного времени не хотел или не мог этого делать - не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский ценит профессионалов и не обращает внимания на привычный для украинской политики маркер "свой/чужой", и потом оставил назначенного Петром Порошенко Кривоноса работать в СНБО.

"Тем не менее, к огромному сожалению, с каждым месяцем становилось все очевиднее, что Кривоноса не интересует командная работа на позиции заместителя секретаря СНБО. Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны", - добавил Подоляк.

29 декабря президент Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 декабря. Кривонос в ответ на это поблагодарил президента в Фейсбуке "за новогодний подарок".

