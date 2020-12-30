Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба
В Україні потрібно дозволити подвійне громадянство, однак має бути заборона на подвійне громадянство з державою-агресором.
Таку позицію в інтерв'ю ТСН висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Дипломат підкреслив, що подвійне громадянство потрібно "для збереження української ідентичності у світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України".
"Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі", - пояснив глава МЗС.
При цьому Кулеба підкреслив: ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором йтися не може. "Це табу. Це закрита тема. І це повинно бути чітко КАПСЛОКОМ у законі прописано", - додав він.
Кулеба підкреслив, що повинні також бути "серйозні фільтри" для отримання подвійного громадянства, щоб не було можливості цим маніпулювати.
Він також сказав, що законопроєкт про подвійне громадянство поки зупинився через виведення експертів Ради, що без змін до Конституції це питання врегулювати неможливо. Кулеба вважає, що з цим можна сперечатися, проте також можна і внести відповідні зміни до Конституції.
Нє вєрю!
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
Вольф Мессинг?
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
Достал я
с широких штанин
надежную маску с мою хлеборезку
надев(одев) я ее, побежал в магазин
и в/на метро совершил две поездки
Или пропишите в Конституции: "Всем украинцам не соблюдать законы Украины".
Обновилася методичка щодо відсторонення тупицького!
Хто не в курсі, дивіться "ПРЯМИЙ"!
Тепер треба писати, що це порушення Конституції.
Украине не "двойное гражданство" нужно,а серые паспорта не граждан!!!
А гражданство Украины не давать иностранцам вообще,только вид на жительство,и то лет через 10.
Ну, і про подвійне громадянство. Можу допустити, але з масою обмежень і з окремими країнами. Я, поки що окрім Канади, не бачу такої країни, із якою можна втілювати подвійне громадянство.
Пока мы не устоялись как крепкое общество и у нас процветает коррупция - должно быть ОДНО гражданство.
Карну відповідальність за корупцію замінили фразою " ай. йай. йай."
Офшори захистили від оподуткування.
Друге громадянство.
ВАЗеленський, кришує і УЗАКОНЮЄ злочини "нарідного" презЕдента і пліснявої влади.
вот я вам переслал 5 долл., а вы мне 100500 = ЦРУ видит как то, так и это.
Путина взяли крепко за ж., хорошо если бы на натворил чего то. Он же Поехавший.
Тоді виникає питання, а який інтерес у США ?
Піпа Римська лизалась з Гунділом а потім і з самим Пусіним, ну і шо?
шо вийшло з цього?
Піпа бидлу пробурмоче: Моооолімсяяя за мііііір на Днобаааассссєєєєєє
І толку то? шо з того, бл...ін?
я не в обіду, але просто в Піплії є одне круте висловлювання - не роби собі "кумира". певно вкрадене, але все ж. - правильне.
так що, ... та шо тут базарити, раби мають терпіти - ось і по всьому.
кстаті я так заумно пісал комєнт бо майор, товаріщ навісал над головой илі башкой, а вот щас іду пакуріть.
що правда, щоправда(отримує 20 євро за коментар)
Мінус 10 млрд в бюджеті України.
ну если человек двужопый, то тогда надо лишать самого раннего паспорта. хочешь быть укро-венгро-румыно-британо? = будь, но сюда только по визе приезжай.
А чтобы было легко надо в стране позитив делать. А с позитивом у нас последние 100 лет напряженка.
Т к надо исключить увеличение граждан в Украине с совковым менталитетом .
Можливі інші засоби врахувати інтереси.
Безвіз вже придумали, наприклад.
Якщо українцю з Канади терміново кортить на малу Батьківщину приїхати, може скористатися безвізом.
У чому проблєма ?
А Угорщина ?
З поляками теж є тертя. Слава Б-у некритичні.
Всех устраивает сегодняшний "статус-кво" , когда за двойное гражданство никого не преследуют , но и не признают его на территории Украины .
А чтобы гражданство страны агрессора купировать нужно специальные законы "о государстве агрессоре" . Это требуюет специальные законодательные дефиниции ...
Что является государством агрессором .
Но в этом вопросе за 7 лет сделанно ровным счётом нихера !
Бо одно дело публичные пиар декларации , а совсем другое тщательная работа в рамках существующих норм Конституции и ******** -- международного права .
Чи Вас тільки права цікавлять ??
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!