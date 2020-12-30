УКР
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба

В Україні потрібно дозволити подвійне громадянство, однак має бути заборона на подвійне громадянство з державою-агресором.

Таку позицію в інтерв'ю ТСН висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат підкреслив, що подвійне громадянство потрібно "для збереження української ідентичності у світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України".

"Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі", - пояснив глава МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив: ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором йтися не може. "Це табу. Це закрита тема. І це повинно бути чітко КАПСЛОКОМ у законі прописано", - додав він.

Кулеба підкреслив, що повинні також бути "серйозні фільтри" для отримання подвійного громадянства, щоб не було можливості цим маніпулювати.

Він також сказав, що законопроєкт про подвійне громадянство поки зупинився через виведення експертів Ради, що без змін до Конституції це питання врегулювати неможливо. Кулеба вважає, що з цим можна сперечатися, проте також можна і внести відповідні зміни до Конституції.

+16
Тю! А хіба ще в когось з депутатської братії немає другого громадянства?
Нє вєрю!
30.12.2020 09:37
+16
Є і потрійне, і навіть більше.
30.12.2020 09:39
+16
а, ок. Мужественный министр.
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
30.12.2020 09:41
Тю! А хіба ще в когось з депутатської братії немає другого громадянства?
Нє вєрю!
30.12.2020 09:37
Є і потрійне, і навіть більше.
30.12.2020 09:39
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
30.12.2020 09:37
І давно цей пачпорт в тебе?
30.12.2020 09:38
30.12.2020 09:40
30.12.2020 09:41
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7648
30.12.2020 09:49
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6704
30.12.2020 10:00
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2930
30.12.2020 10:02
Ты меня с пятикопеечным не перепутало?
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6162 https://censor.net/ru/user/27028
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
https://censor.net/ru/comments/locate/3239805/0192148e-5535-7357-b7cd-54d220b695d9
30.12.2020 10:12
..Так то що про тебе !? ...То загальне !
30.12.2020 10:17
Ты это он?
Вольф Мессинг?
30.12.2020 10:39
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6571
30.12.2020 11:29
30.12.2020 09:47
а, ок. Мужественный министр.
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
30.12.2020 09:41
широких штанин.
30.12.2020 10:36
ВНЕЗАПНО
Достал я
с широких штанин
надежную маску с мою хлеборезку
надев(одев) я ее, побежал в магазин
и в/на метро совершил две поездки
30.12.2020 10:41
Згідний на два паспорти-громадянин і не громадянин...
30.12.2020 09:42
в Прибалтиці так. їх неграми називають
показати весь коментар
30.12.2020 10:37
Для начала, лишите гражданства всех, кто сейчас имеет несколько гражданств.
Или пропишите в Конституции: "Всем украинцам не соблюдать законы Украины".
30.12.2020 09:43
2 гром-тва = не має права обирати, бути обраним,
30.12.2020 09:44 Відповісти
Феерический идиот! Он собирается в Конституции прописать что нельзя иметь двойное гражданство с рашкой? Вот как он это себе представляет и в каком году он найдет голоса для этого? 73% выбрали себе подобных имбецилов
30.12.2020 09:44
Снова Кулеба щемит порошков. Пора его увольнять. Портит общее впечатление.
30.12.2020 09:47
до органів влади, призначатися на держслужбу, отримувати соцдоплмогу, пенсію, оскільки це права виключно громадян України
30.12.2020 09:46 Відповісти
УВАГА! УВАГА!
Обновилася методичка щодо відсторонення тупицького!
Хто не в курсі, дивіться "ПРЯМИЙ"!


Тепер треба писати, що це порушення Конституції.
30.12.2020 09:46
Ещё вчера порошки об этом писали. Почитайте, они уже Зелю сняли и посадили.
30.12.2020 09:49
О, чується школа Якименка.
30.12.2020 09:49
Украине необходимо двойное гражданство/Таки да. Коломойский договорится с новым КС о продаже 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки и двойное гражданство ой как понадобится.
30.12.2020 09:49
Кулеба - дбл ненормальный!
Украине не "двойное гражданство" нужно,а серые паспорта не граждан!!!
А гражданство Украины не давать иностранцам вообще,только вид на жительство,и то лет через 10.
30.12.2020 09:55
Я би не був таким категоричним, але впровадження паспортів негромадян підтримую.
Ну, і про подвійне громадянство. Можу допустити, але з масою обмежень і з окремими країнами. Я, поки що окрім Канади, не бачу такої країни, із якою можна втілювати подвійне громадянство.
30.12.2020 10:02 Відповісти
А нащо ? Інших засобів врегулювати інтереси немає ?
30.12.2020 10:49 Відповісти
А почему не тройное?
Пока мы не устоялись как крепкое общество и у нас процветает коррупция - должно быть ОДНО гражданство.
30.12.2020 09:55
Вы не путаете причину со следствием?
30.12.2020 10:03
Давайте!Вiзьму собі укр. громадянство, нехай буде..
30.12.2020 10:01 Відповісти
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7041
30.12.2020 10:03
От яку ж "нарідну" владу вибрав мудрий нарід, залюбюєшся.
Карну відповідальність за корупцію замінили фразою " ай. йай. йай."
Офшори захистили від оподуткування.
Друге громадянство.
ВАЗеленський, кришує і УЗАКОНЮЄ злочини "нарідного" презЕдента і пліснявої влади.
30.12.2020 10:04
а шо там офшоры, если Трамп имее доступ буквально к каждому доллару, корреспондентские счета - через них все транзакции идут и ЦРУ все видит.
вот я вам переслал 5 долл., а вы мне 100500 = ЦРУ видит как то, так и это.
Путина взяли крепко за ж., хорошо если бы на натворил чего то. Он же Поехавший.
30.12.2020 10:18
Якби узяли, то расєя такого не витворяла.
Тоді виникає питання, а який інтерес у США ?
30.12.2020 10:52 Відповісти
а який у Ватикану?
Піпа Римська лизалась з Гунділом а потім і з самим Пусіним, ну і шо?
шо вийшло з цього?
Піпа бидлу пробурмоче: Моооолімсяяя за мііііір на Днобаааассссєєєєєє
І толку то? шо з того, бл...ін?
я не в обіду, але просто в Піплії є одне круте висловлювання - не роби собі "кумира". певно вкрадене, але все ж. - правильне.
так що, ... та шо тут базарити, раби мають терпіти - ось і по всьому.
кстаті я так заумно пісал комєнт бо майор, товаріщ навісал над головой илі башкой, а вот щас іду пакуріть.
що правда, щоправда(отримує 20 євро за коментар)
30.12.2020 11:01
Узеленська пліснява зняла оподаткування офшорних коштів.
Мінус 10 млрд в бюджеті України.
30.12.2020 10:53 Відповісти
двойное тгражданство нужно ТОЛЬКО ЖУЛЬЮ типа Насирова,чтобы прятаться от украинского правосудия.прикрываясь другим гражданством.или таким "оффшоренко" как Порошенко,чтобы вывозить капитал из Украины или прятаться от налогов...Простому украинцу одно-УКРАИНСКОЕ-гражданство совсем не мешает перемещаться по миру и получать вид на жительства.или если гражданин -ПРОСТОЙ-меняет украинское гражданство на другое,то ему никогда не мешают приезжать домой на сколь угодно длительное время..Это жульё инициирует двойное-тройное гражданство.
30.12.2020 10:05
Редкими полудурками укомплектовали КабМин слуги неукраинского народа. Таких колоритных имбецилов нужно было еще найти...
30.12.2020 10:05
Венгры аплодируют стоя. Ну и Кунилицкий в Раде ликует
30.12.2020 10:06
анал-табу
30.12.2020 10:07
не ТАБУ (капслоком) а автоматический арест и большой срок
30.12.2020 10:11
хотя вы неправ. просто авт. лишать гр-ства.
ну если человек двужопый, то тогда надо лишать самого раннего паспорта. хочешь быть укро-венгро-румыно-британо? = будь, но сюда только по визе приезжай.
30.12.2020 10:20 Відповісти
я о расейском гражданстве писал, а не венгро-румыно-британо
30.12.2020 10:47
кулєба-ссучене зелене чьмо. подвійне громадянство вигідне тільки депутатам, щоб вкрадені гроші легалізувати в іншій країні.
30.12.2020 10:24
Шоб землю розпродати.
30.12.2020 10:30
твою землю хотят распродать? а-я-яй
30.12.2020 10:47
І мою, і інших.
30.12.2020 11:03
Вопрос с гражданством уже перезрел. Но его не выгодно принимать, ибо когда у человека будет второе гражданство ему не нужно будет первое. Как тот чемодан, тянуть важко - бросить жалко.

А чтобы было легко надо в стране позитив делать. А с позитивом у нас последние 100 лет напряженка.
30.12.2020 10:27
Двойное гражданство нужно тем,кто хочет избежать какой-то ответственности.Простому человеку оно не нужно.Кулеба,не жёстко тебе сидеть на двух бутылкх ?
30.12.2020 10:32
как бы все "простых человеков" куда нибуть выслать нах, хотя бы запоребрик "пролетарии" мля
30.12.2020 10:49
Ще один гівнюк вирішив на земельці заробити.
30.12.2020 10:35
А зачем? Надо исходить от позиционирования страны в мире. Украина -место для зарабатывания денег. ВСЕ олигархи потрошащие бюджет Украины, все подху..вники,только временно проживают здесь. Они вынуждены скрывать паспорта других государств, иногда просто не рискуют их получать. С двойным гражданством-НИ ОДНОГО депутата без паспорта Израиля, Германии, США и почая,в парламенте Украины не будет.
30.12.2020 10:40
Двойное гражданство нельзя давать со странами бывшего совка - это табу.

Т к надо исключить увеличение граждан в Украине с совковым менталитетом .
30.12.2020 10:48
Это называется недодумали, но что-то говорить нужно. А если завтра другой агрессор нарисуется? А послезавтра ещё кто-нибудь? Назначать недействительными новых двойных граждан? А с РФ замиримся, опять Конституцию менять? Этим чудакам только дай волю поизображать рабочую деятельность.
30.12.2020 10:52
Проти подвійного громадянства.
Можливі інші засоби врахувати інтереси.
Безвіз вже придумали, наприклад.
Якщо українцю з Канади терміново кортить на малу Батьківщину приїхати, може скористатися безвізом.
У чому проблєма ?
30.12.2020 10:56
Росія агресор ... Зрозкміло.
А Угорщина ?
З поляками теж є тертя. Слава Б-у некритичні.
30.12.2020 10:58
Правильно, друге громадянство одразу Швейцарії! Ну чи хоча б Канади...
30.12.2020 14:10
Угу ... Одразу дадуть ...
30.12.2020 14:24
Это они себе запасные аэродромы готовят. А с рфией они только прикрываются патриотизмом. На деле - такие деб...лф даже там не нужны
30.12.2020 10:58
да пусть получают хоть три гражданства, только добровольно отказываются от соц пакета Украины, включая пенсии, а также запрет голосовать и быть избранным, плюс занимать руководящею должность.
30.12.2020 11:19
Да шо такое! И тут табу!

Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9973
30.12.2020 11:28
Зачем нам двойное гражданство, табуист Кулеба?
30.12.2020 11:33
Актуальность данного вопроса для 99.9999% украинцев приближается к нулю .

Всех устраивает сегодняшний "статус-кво" , когда за двойное гражданство никого не преследуют , но и не признают его на территории Украины .
А чтобы гражданство страны агрессора купировать нужно специальные законы "о государстве агрессоре" . Это требуюет специальные законодательные дефиниции ...
Что является государством агрессором .
Но в этом вопросе за 7 лет сделанно ровным счётом нихера !
Бо одно дело публичные пиар декларации , а совсем другое тщательная работа в рамках существующих норм Конституции и ******** -- международного права .
30.12.2020 11:46
У жодному разі! За подвійне громадянство треба зразу відбирати Український паспорт.
30.12.2020 11:54
Не двойное гражданство нужно, а комфортные условия проживания и условия для развития!!! Люди бегут не от гражданства, а от вас *********, воров и предателей, ЗЕлёной нечисти и ЖОПАблока.
30.12.2020 12:21
повністю підтримую надання двойного громадянства українцям, які проживають за кордоном. . але не в країні яка сьогодні являється агресором. тобто росія. українець за кордоном може приймати участь в політичному життю країни та повноцінні права згідно українського законодавства та мати повноправне життя в країні де проживає. Україна від подвійного громадянства нічого не втрачає. головне щоб в законі були закриті положення які можуть пошкодити інтересам України
30.12.2020 13:46
Служити в армії будете ?
Чи Вас тільки права цікавлять ??
30.12.2020 14:25
в законі про подвійне громадянство повинні біти вказані всі положення , які не зашкодять інтересам України. в тому числі служба в Армії згідно закону УкраЇни.
30.12.2020 14:51
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
31.12.2020 07:39
 
 