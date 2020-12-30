Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба

В Україні потрібно дозволити подвійне громадянство, однак має бути заборона на подвійне громадянство з державою-агресором.

Таку позицію в інтерв'ю ТСН висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Дипломат підкреслив, що подвійне громадянство потрібно "для збереження української ідентичності у світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України".

"Україні потрібне подвійне громадянство, щоб зберегти зв’язок із мільйонами українців, які виїхали і розпочали нове життя в інших країнах. Якщо ми вже не можемо втримати їх географічно в Україні, давайте тоді втримаємо їх ментально та юридично у нашому українському просторі", - пояснив глава МЗС.

При цьому Кулеба підкреслив: ні про яке подвійне громадянство з державою-агресором йтися не може. "Це табу. Це закрита тема. І це повинно бути чітко КАПСЛОКОМ у законі прописано", - додав він.

Кулеба підкреслив, що повинні також бути "серйозні фільтри" для отримання подвійного громадянства, щоб не було можливості цим маніпулювати.

Він також сказав, що законопроєкт про подвійне громадянство поки зупинився через виведення експертів Ради, що без змін до Конституції це питання врегулювати неможливо. Кулеба вважає, що з цим можна сперечатися, проте також можна і внести відповідні зміни до Конституції.