Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором - табу, - Кулеба

В Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором.

Такую позицию в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что двойное гражданство нужно "для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: Есть красная линия - как только вы за нее зашли, мы вас жестко и решительно вытолкаем обратно

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", – объяснил глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул: ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что должны также быть "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы не было возможности этим манипулировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников

Он также сказал, что законопроект о двойном гражданстве пока остановился из-за вывода экспертов Рады, что без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Кулеба считает, что с этим можно спорить, однако также можно и внести соответствующие изменения в Конституцию.

двойное гражданство (163) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+16
Тю! А хіба ще в когось з депутатської братії немає другого громадянства?
Нє вєрю!
30.12.2020 09:37 Ответить
+16
Є і потрійне, і навіть більше.
30.12.2020 09:39 Ответить
+16
а, ок. Мужественный министр.
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
30.12.2020 09:41 Ответить
Тю! А хіба ще в когось з депутатської братії немає другого громадянства?
Нє вєрю!
30.12.2020 09:37 Ответить
Є і потрійне, і навіть більше.
30.12.2020 09:39 Ответить
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
30.12.2020 09:37 Ответить
І давно цей пачпорт в тебе?
показать весь комментарий
30.12.2020 09:38 Ответить
30.12.2020 09:40 Ответить
30.12.2020 09:41 Ответить
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7648
30.12.2020 09:49 Ответить
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6704
30.12.2020 10:00 Ответить
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2930
30.12.2020 10:02 Ответить
Ты меня с пятикопеечным не перепутало?
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6162 https://censor.net/ru/user/27028
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
https://censor.net/ru/comments/locate/3239805/0192148e-5535-7357-b7cd-54d220b695d9
30.12.2020 10:12 Ответить
..Так то що про тебе !? ...То загальне !
30.12.2020 10:17 Ответить
Ты это он?
Вольф Мессинг?
показать весь комментарий
30.12.2020 10:39 Ответить
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6571
30.12.2020 11:29 Ответить
30.12.2020 09:47 Ответить
а, ок. Мужественный министр.
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
показать весь комментарий
30.12.2020 09:41 Ответить
широких штанин.
30.12.2020 10:36 Ответить
ВНЕЗАПНО
Достал я
с широких штанин
надежную маску с мою хлеборезку
надев(одев) я ее, побежал в магазин
и в/на метро совершил две поездки
30.12.2020 10:41 Ответить
Згідний на два паспорти-громадянин і не громадянин...
показать весь комментарий
30.12.2020 09:42 Ответить
в Прибалтиці так. їх неграми називають
30.12.2020 10:37 Ответить
Для начала, лишите гражданства всех, кто сейчас имеет несколько гражданств.
Или пропишите в Конституции: "Всем украинцам не соблюдать законы Украины".
30.12.2020 09:43 Ответить
2 гром-тва = не має права обирати, бути обраним,
30.12.2020 09:44 Ответить
Феерический идиот! Он собирается в Конституции прописать что нельзя иметь двойное гражданство с рашкой? Вот как он это себе представляет и в каком году он найдет голоса для этого? 73% выбрали себе подобных имбецилов
показать весь комментарий
30.12.2020 09:44 Ответить
Снова Кулеба щемит порошков. Пора его увольнять. Портит общее впечатление.
30.12.2020 09:47 Ответить
до органів влади, призначатися на держслужбу, отримувати соцдоплмогу, пенсію, оскільки це права виключно громадян України
30.12.2020 09:46 Ответить
УВАГА! УВАГА!
Обновилася методичка щодо відсторонення тупицького!
Хто не в курсі, дивіться "ПРЯМИЙ"!


Тепер треба писати, що це порушення Конституції.
30.12.2020 09:46 Ответить
Ещё вчера порошки об этом писали. Почитайте, они уже Зелю сняли и посадили.
30.12.2020 09:49 Ответить
О, чується школа Якименка.
30.12.2020 09:49 Ответить
Украине необходимо двойное гражданство/Таки да. Коломойский договорится с новым КС о продаже 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки и двойное гражданство ой как понадобится.
30.12.2020 09:49 Ответить
Кулеба - дбл ненормальный!
Украине не "двойное гражданство" нужно,а серые паспорта не граждан!!!
А гражданство Украины не давать иностранцам вообще,только вид на жительство,и то лет через 10.
30.12.2020 09:55 Ответить
Я би не був таким категоричним, але впровадження паспортів негромадян підтримую.
Ну, і про подвійне громадянство. Можу допустити, але з масою обмежень і з окремими країнами. Я, поки що окрім Канади, не бачу такої країни, із якою можна втілювати подвійне громадянство.
30.12.2020 10:02 Ответить
А нащо ? Інших засобів врегулювати інтереси немає ?
30.12.2020 10:49 Ответить
А почему не тройное?
Пока мы не устоялись как крепкое общество и у нас процветает коррупция - должно быть ОДНО гражданство.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:55 Ответить
Вы не путаете причину со следствием?
30.12.2020 10:03 Ответить
Давайте!Вiзьму собі укр. громадянство, нехай буде..
30.12.2020 10:01 Ответить
Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7041
30.12.2020 10:03 Ответить
От яку ж "нарідну" владу вибрав мудрий нарід, залюбюєшся.
Карну відповідальність за корупцію замінили фразою " ай. йай. йай."
Офшори захистили від оподуткування.
Друге громадянство.
ВАЗеленський, кришує і УЗАКОНЮЄ злочини "нарідного" презЕдента і пліснявої влади.
30.12.2020 10:04 Ответить
а шо там офшоры, если Трамп имее доступ буквально к каждому доллару, корреспондентские счета - через них все транзакции идут и ЦРУ все видит.
вот я вам переслал 5 долл., а вы мне 100500 = ЦРУ видит как то, так и это.
Путина взяли крепко за ж., хорошо если бы на натворил чего то. Он же Поехавший.
30.12.2020 10:18 Ответить
Якби узяли, то расєя такого не витворяла.
Тоді виникає питання, а який інтерес у США ?
30.12.2020 10:52 Ответить
а який у Ватикану?
Піпа Римська лизалась з Гунділом а потім і з самим Пусіним, ну і шо?
шо вийшло з цього?
Піпа бидлу пробурмоче: Моооолімсяяя за мііііір на Днобаааассссєєєєєє
І толку то? шо з того, бл...ін?
я не в обіду, але просто в Піплії є одне круте висловлювання - не роби собі "кумира". певно вкрадене, але все ж. - правильне.
так що, ... та шо тут базарити, раби мають терпіти - ось і по всьому.
кстаті я так заумно пісал комєнт бо майор, товаріщ навісал над головой илі башкой, а вот щас іду пакуріть.
що правда, щоправда(отримує 20 євро за коментар)
30.12.2020 11:01 Ответить
Узеленська пліснява зняла оподаткування офшорних коштів.
Мінус 10 млрд в бюджеті України.
30.12.2020 10:53 Ответить
двойное тгражданство нужно ТОЛЬКО ЖУЛЬЮ типа Насирова,чтобы прятаться от украинского правосудия.прикрываясь другим гражданством.или таким "оффшоренко" как Порошенко,чтобы вывозить капитал из Украины или прятаться от налогов...Простому украинцу одно-УКРАИНСКОЕ-гражданство совсем не мешает перемещаться по миру и получать вид на жительства.или если гражданин -ПРОСТОЙ-меняет украинское гражданство на другое,то ему никогда не мешают приезжать домой на сколь угодно длительное время..Это жульё инициирует двойное-тройное гражданство.
30.12.2020 10:05 Ответить
Редкими полудурками укомплектовали КабМин слуги неукраинского народа. Таких колоритных имбецилов нужно было еще найти...
30.12.2020 10:05 Ответить
Венгры аплодируют стоя. Ну и Кунилицкий в Раде ликует
30.12.2020 10:06 Ответить
анал-табу
30.12.2020 10:07 Ответить
не ТАБУ (капслоком) а автоматический арест и большой срок
30.12.2020 10:11 Ответить
хотя вы неправ. просто авт. лишать гр-ства.
ну если человек двужопый, то тогда надо лишать самого раннего паспорта. хочешь быть укро-венгро-румыно-британо? = будь, но сюда только по визе приезжай.
30.12.2020 10:20 Ответить
я о расейском гражданстве писал, а не венгро-румыно-британо
30.12.2020 10:47 Ответить
кулєба-ссучене зелене чьмо. подвійне громадянство вигідне тільки депутатам, щоб вкрадені гроші легалізувати в іншій країні.
30.12.2020 10:24 Ответить
Шоб землю розпродати.
30.12.2020 10:30 Ответить
твою землю хотят распродать? а-я-яй
30.12.2020 10:47 Ответить
І мою, і інших.
30.12.2020 11:03 Ответить
Вопрос с гражданством уже перезрел. Но его не выгодно принимать, ибо когда у человека будет второе гражданство ему не нужно будет первое. Как тот чемодан, тянуть важко - бросить жалко.

А чтобы было легко надо в стране позитив делать. А с позитивом у нас последние 100 лет напряженка.
30.12.2020 10:27 Ответить
Двойное гражданство нужно тем,кто хочет избежать какой-то ответственности.Простому человеку оно не нужно.Кулеба,не жёстко тебе сидеть на двух бутылкх ?
30.12.2020 10:32 Ответить
как бы все "простых человеков" куда нибуть выслать нах, хотя бы запоребрик "пролетарии" мля
30.12.2020 10:49 Ответить
Ще один гівнюк вирішив на земельці заробити.
30.12.2020 10:35 Ответить
А зачем? Надо исходить от позиционирования страны в мире. Украина -место для зарабатывания денег. ВСЕ олигархи потрошащие бюджет Украины, все подху..вники,только временно проживают здесь. Они вынуждены скрывать паспорта других государств, иногда просто не рискуют их получать. С двойным гражданством-НИ ОДНОГО депутата без паспорта Израиля, Германии, США и почая,в парламенте Украины не будет.
30.12.2020 10:40 Ответить
Двойное гражданство нельзя давать со странами бывшего совка - это табу.

Т к надо исключить увеличение граждан в Украине с совковым менталитетом .
30.12.2020 10:48 Ответить
Это называется недодумали, но что-то говорить нужно. А если завтра другой агрессор нарисуется? А послезавтра ещё кто-нибудь? Назначать недействительными новых двойных граждан? А с РФ замиримся, опять Конституцию менять? Этим чудакам только дай волю поизображать рабочую деятельность.
30.12.2020 10:52 Ответить
Проти подвійного громадянства.
Можливі інші засоби врахувати інтереси.
Безвіз вже придумали, наприклад.
Якщо українцю з Канади терміново кортить на малу Батьківщину приїхати, може скористатися безвізом.
У чому проблєма ?
30.12.2020 10:56 Ответить
Росія агресор ... Зрозкміло.
А Угорщина ?
З поляками теж є тертя. Слава Б-у некритичні.
30.12.2020 10:58 Ответить
Правильно, друге громадянство одразу Швейцарії! Ну чи хоча б Канади...
30.12.2020 14:10 Ответить
Угу ... Одразу дадуть ...
30.12.2020 14:24 Ответить
Это они себе запасные аэродромы готовят. А с рфией они только прикрываются патриотизмом. На деле - такие деб...лф даже там не нужны
30.12.2020 10:58 Ответить
да пусть получают хоть три гражданства, только добровольно отказываются от соц пакета Украины, включая пенсии, а также запрет голосовать и быть избранным, плюс занимать руководящею должность.
30.12.2020 11:19 Ответить
Да шо такое! И тут табу!

Україні необхідне подвійне громадянство, але з державою-агресором - табу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9973
30.12.2020 11:28 Ответить
Зачем нам двойное гражданство, табуист Кулеба?
30.12.2020 11:33 Ответить
Актуальность данного вопроса для 99.9999% украинцев приближается к нулю .

Всех устраивает сегодняшний "статус-кво" , когда за двойное гражданство никого не преследуют , но и не признают его на территории Украины .
А чтобы гражданство страны агрессора купировать нужно специальные законы "о государстве агрессоре" . Это требуюет специальные законодательные дефиниции ...
Что является государством агрессором .
Но в этом вопросе за 7 лет сделанно ровным счётом нихера !
Бо одно дело публичные пиар декларации , а совсем другое тщательная работа в рамках существующих норм Конституции и ******** -- международного права .
30.12.2020 11:46 Ответить
У жодному разі! За подвійне громадянство треба зразу відбирати Український паспорт.
30.12.2020 11:54 Ответить
Не двойное гражданство нужно, а комфортные условия проживания и условия для развития!!! Люди бегут не от гражданства, а от вас *********, воров и предателей, ЗЕлёной нечисти и ЖОПАблока.
30.12.2020 12:21 Ответить
повністю підтримую надання двойного громадянства українцям, які проживають за кордоном. . але не в країні яка сьогодні являється агресором. тобто росія. українець за кордоном може приймати участь в політичному життю країни та повноцінні права згідно українського законодавства та мати повноправне життя в країні де проживає. Україна від подвійного громадянства нічого не втрачає. головне щоб в законі були закриті положення які можуть пошкодити інтересам України
30.12.2020 13:46 Ответить
Служити в армії будете ?
Чи Вас тільки права цікавлять ??
30.12.2020 14:25 Ответить
в законі про подвійне громадянство повинні біти вказані всі положення , які не зашкодять інтересам України. в тому числі служба в Армії згідно закону УкраЇни.
30.12.2020 14:51 Ответить
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
31.12.2020 07:39 Ответить
 
 