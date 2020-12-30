Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором - табу, - Кулеба

В Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором.

Такую позицию в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что двойное гражданство нужно "для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о поддержке Будапештом венгров на Закарпатье: Есть красная линия - как только вы за нее зашли, мы вас жестко и решительно вытолкаем обратно

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", – объяснил глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул: ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", – добавил он.

Кулеба подчеркнул, что должны также быть "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы не было возможности этим манипулировать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 300 тысяч граждан Украины в ОРДЛО получили паспорта РФ принудительно, - Резников

Он также сказал, что законопроект о двойном гражданстве пока остановился из-за вывода экспертов Рады, что без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Кулеба считает, что с этим можно спорить, однако также можно и внести соответствующие изменения в Конституцию.