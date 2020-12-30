Украине необходимо двойное гражданство, но со страной-агрессором - табу, - Кулеба
В Украине нужно разрешить двойное гражданство, однако должен быть запрет на двойное гражданство с государством агрессором.
Такую позицию в интервью ТСН высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Дипломат подчеркнул, что двойное гражданство нужно "для сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины".
"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве", – объяснил глава МИД.
При этом Кулеба подчеркнул: ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором речи идти не может. "Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко КАПСЛОКОМ в законе прописано", – добавил он.
Кулеба подчеркнул, что должны также быть "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы не было возможности этим манипулировать.
Он также сказал, что законопроект о двойном гражданстве пока остановился из-за вывода экспертов Рады, что без изменений в Конституцию этот вопрос урегулировать невозможно. Кулеба считает, что с этим можно спорить, однако также можно и внести соответствующие изменения в Конституцию.
Нє вєрю!
А у кого вже є пашпорт з куркою, тоді шо?
Вольф Мессинг?
Видать паспорт Сейшел жмет в кармане
Достал я
с широких штанин
надежную маску с мою хлеборезку
надев(одев) я ее, побежал в магазин
и в/на метро совершил две поездки
Или пропишите в Конституции: "Всем украинцам не соблюдать законы Украины".
Обновилася методичка щодо відсторонення тупицького!
Хто не в курсі, дивіться "ПРЯМИЙ"!
Тепер треба писати, що це порушення Конституції.
Украине не "двойное гражданство" нужно,а серые паспорта не граждан!!!
А гражданство Украины не давать иностранцам вообще,только вид на жительство,и то лет через 10.
Ну, і про подвійне громадянство. Можу допустити, але з масою обмежень і з окремими країнами. Я, поки що окрім Канади, не бачу такої країни, із якою можна втілювати подвійне громадянство.
Пока мы не устоялись как крепкое общество и у нас процветает коррупция - должно быть ОДНО гражданство.
Карну відповідальність за корупцію замінили фразою " ай. йай. йай."
Офшори захистили від оподуткування.
Друге громадянство.
ВАЗеленський, кришує і УЗАКОНЮЄ злочини "нарідного" презЕдента і пліснявої влади.
вот я вам переслал 5 долл., а вы мне 100500 = ЦРУ видит как то, так и это.
Путина взяли крепко за ж., хорошо если бы на натворил чего то. Он же Поехавший.
Тоді виникає питання, а який інтерес у США ?
Піпа Римська лизалась з Гунділом а потім і з самим Пусіним, ну і шо?
шо вийшло з цього?
Піпа бидлу пробурмоче: Моооолімсяяя за мііііір на Днобаааассссєєєєєє
І толку то? шо з того, бл...ін?
я не в обіду, але просто в Піплії є одне круте висловлювання - не роби собі "кумира". певно вкрадене, але все ж. - правильне.
так що, ... та шо тут базарити, раби мають терпіти - ось і по всьому.
кстаті я так заумно пісал комєнт бо майор, товаріщ навісал над головой илі башкой, а вот щас іду пакуріть.
що правда, щоправда(отримує 20 євро за коментар)
Мінус 10 млрд в бюджеті України.
ну если человек двужопый, то тогда надо лишать самого раннего паспорта. хочешь быть укро-венгро-румыно-британо? = будь, но сюда только по визе приезжай.
А чтобы было легко надо в стране позитив делать. А с позитивом у нас последние 100 лет напряженка.
Т к надо исключить увеличение граждан в Украине с совковым менталитетом .
Можливі інші засоби врахувати інтереси.
Безвіз вже придумали, наприклад.
Якщо українцю з Канади терміново кортить на малу Батьківщину приїхати, може скористатися безвізом.
У чому проблєма ?
А Угорщина ?
З поляками теж є тертя. Слава Б-у некритичні.
Всех устраивает сегодняшний "статус-кво" , когда за двойное гражданство никого не преследуют , но и не признают его на территории Украины .
А чтобы гражданство страны агрессора купировать нужно специальные законы "о государстве агрессоре" . Это требуюет специальные законодательные дефиниции ...
Что является государством агрессором .
Но в этом вопросе за 7 лет сделанно ровным счётом нихера !
Бо одно дело публичные пиар декларации , а совсем другое тщательная работа в рамках существующих норм Конституции и ******** -- международного права .
Чи Вас тільки права цікавлять ??
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!