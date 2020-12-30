У світі зробили вже понад 5,1 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg

Станом на ранок 30 грудня у світі вкололи вже понад 5,1 млн доз вакцини проти коронавірусу. Серед країн-лідерів - США, Китай і Велика Британія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані видання Bloomberg, яке відстежує хід вакцинації в усьому світі.

Зазначається, що щеплення вже почали робити в 22 країнах світу. Майже половину всіх цих доз припадає на США (понад 2,3 млн).

Слідом за США йде КНР, де вкололи більш як 1 млн доз вакцини, на третьому місці – Велика Британія (понад 625,9 тис. доз).

