У світі зробили вже понад 5,1 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg
Станом на ранок 30 грудня у світі вкололи вже понад 5,1 млн доз вакцини проти коронавірусу. Серед країн-лідерів - США, Китай і Велика Британія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані видання Bloomberg, яке відстежує хід вакцинації в усьому світі.
Зазначається, що щеплення вже почали робити в 22 країнах світу. Майже половину всіх цих доз припадає на США (понад 2,3 млн).
Слідом за США йде КНР, де вкололи більш як 1 млн доз вакцини, на третьому місці – Велика Британія (понад 625,9 тис. доз).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
makkeyn #400476
показати весь коментар30.12.2020 11:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль