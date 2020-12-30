РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11033 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
792 2

В мире сделали уже более 5,1 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

В мире сделали уже более 5,1 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

По состоянию на утро 30 декабря в мире вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от коронавируса. Среди стран-лидеров - США, Китай и Великобритания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.

Отмечается, что прививки уже начали делать в 22 странах мира. Почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).

Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Великобритания (более 625,9 тыс. доз).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такими темпами это на год затянется.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:29 Ответить
 
 