В мире сделали уже более 5,1 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

По состоянию на утро 30 декабря в мире вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от коронавируса. Среди стран-лидеров - США, Китай и Великобритания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.

Отмечается, что прививки уже начали делать в 22 странах мира. Почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).

Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Великобритания (более 625,9 тыс. доз).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca