В мире сделали уже более 5,1 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg
По состоянию на утро 30 декабря в мире вкололи уже более 5,1 млн доз вакцины от коронавируса. Среди стран-лидеров - США, Китай и Великобритания.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорят данные издания Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации во всем мире.
Отмечается, что прививки уже начали делать в 22 странах мира. Почти половина всех этих доз приходится на США (более 2,3 млн).
Вслед за США идет КНР, где вкололи более 1 млн доз вакцины, на третьем месте - Великобритания (более 625,9 тыс. доз).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
makkeyn #400476
показать весь комментарий30.12.2020 11:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль