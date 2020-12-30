Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) в среду одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca, говорится в заявлении компании.

"Вакцина от COVID-19 компании AstraZeneca была одобрена для экстренного применения в Великобритании, первые дозы будут выпущены сегодня, и вакцинация может начаться в начале нового года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении указано, что вакцина предназначена для лиц старше 18 лет.

"В соответствии с разрешением рекомендуется введение двух доз вакцины с интервалом в 4-12 недель. Такой режим, использованный в клинических испытаниях, оказался безопасным и эффективным в предотвращении симптоматического течения COVID-19", - отмечается в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%

Таким образом, по итогам клинических испытаний, не было зафиксировано тяжелых случаев или случаев госпитализации "спустя 14 дней после введения второй дозы".

"Сегодня важный день для миллионов жителей Великобритании, которые получат доступ к новой вакцине. Было доказано, что она эффективна, ее действие хорошо переносят, и она проста в применении", - заявил директор компании Паскаль Сорьо.

Новость об одобрении вакцины приветствовал глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

"Это дань уважения выдающимся британским ученым из Оксфордского университета и AstraZeneca, открытие которых поможет спасти жизни людей во всем мире. Я хочу поблагодарить каждого человека, который был частью этой британской истории успеха", - заявил Хэнкок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша создаст спецфонд для возмещения на случай побочных эффектов от COVID-прививки

Ранее сообщалось 90% эффективности этой вакцины в предотвращении заболевания COVID-19. Вакцина может в течение полугода храниться в стандартном холодильнике без сильного охлаждения. Стоимость препарата AstraZeneca также должна быть ниже, чем у других вакцин.