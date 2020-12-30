РУС
Новости
Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%

Защитная эффективность цельновирусной инактивированной вакцины BBIBP-CorV против коронавируса от Sinopharm – 79%.

Такую цифру озвучил сегодня китайский государственный фармгигант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ. Показатель ниже, чем у конкурирующих препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna, но, учитывая мощности компании, это потенциальный прорыв на рынке Азии и мира.

Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру – 79,34%. Подана заявка в регуляторный орган КНР на одобрение препарата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Sinopharm почти одновременно начала разработку и проверку двух вакцин на основе цельных частиц "убитого" коронавируса: BBIBP-CorV (Пекин) и пока еще неназванный препарат (Уханьский институт биопродуктов). Обе проходят фазу III испытаний, обеими в Китае провакцинированы более 1 млн граждан на середину ноября.

Из-за отсутствия полной прозрачности результатов испытаний отношение к китайским вакцинам на международном рынке настороженное.

Тем не менее, данные о первых фазах клинических исследований создатели препаратов из Китая опубликовали в авторитетных журналах. Возможно, вскоре там появится и информация о фазе III: Китай вынужден проводить ее в других странах из-за того, что на своей территории он давно и вроде бы успешно сдерживает распространение коронавируса, то есть нет базы для быстрой проверки препарата.

Ранее в Эмиратах заявили, что эффективность BBIBP-CorV составляет 86%, а уровень защиты от тяжелого COVID-19 – 100%. Курс иммунизации – две дозы внутримышечно с интервалом в 21 день, хранить вакцину можно в обычном холодильнике (4–8°C). Одобрена к экстренному использованию в КНР, ОАЭ и Бахрейне. Фаза III испытаний идет в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Перу, Иордании и Аргентине, уханьской – в ОАЭ, Марокко и Перу (проблема с одним из добровольцев в Перу, по данным местных медиков, не была связана с вакциной).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Китай обещает продвигать вакцины на рынках по "по справедливой и разумной цене". Возможно, именно эти препараты составят основу программы COVAX (глобальная вакцинация людей из небогатых стран). Более развитые и зажиточные страны уже разобрали предзаказы мРНК-вакцин и других препаратов, которые создаются на Западе.

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (3130) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Oй. А смертность "от ковида" без прививок - доли процента.
Может не надо прививаться такой "вакциной" вообще ?
30.12.2020 09:51 Ответить
Свинофарм тоже хочет баблишка
Мож*д нам втюхают эту ж*дкость, шо будет предоставлено как перемога.
А ПАП закупит нормальную ж*дкость и прививать только членов(партии) и пенсионистов.
30.12.2020 09:54 Ответить
В разных странах по разному, где то может и доля процента, а где то и больше, так что тут револьвер с одним патроном - как повезет.
30.12.2020 09:56 Ответить
30.12.2020 09:51 Ответить
30.12.2020 09:56 Ответить
Уберите зелёную сволочь с Банковой, и "ковид" исчезнет, как будто его и не было.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:33 Ответить
Зачем?! Процент эффективности китайской вакцины 79%, что как раз перекрывает процент проголосовавших идиотов + еще 6% остается на порохоботов (если покаются конечно )
показать весь комментарий
30.12.2020 10:43 Ответить
Да низачем. Просто убрать гамно с Банковой, и всё.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:46 Ответить
Короче, просто не будут тяжелые случаи вешать на корону, т.к. привит.
показать весь комментарий
30.12.2020 10:07 Ответить
30.12.2020 09:54 Ответить
ВОЗ с китайцами в одной упряжке.страны ЕС , НАТО и США будут прививатся более безопасной и чистой вакциной ,остальному миру и китайско-рашистские помои сойдут
показать весь комментарий
30.12.2020 10:07 Ответить
Гарнісінько! Москалі зварили "кракоділа", китайці - свого "крокаділа". Нормальної вакцини нам не стане - у Штатах і Німеччині теж є кого вакцинувати. То що, у нас буде "міжкрокодильний" вибір? Чи дружненько встаємо в чергу на цвинтар?
показать весь комментарий
30.12.2020 10:09 Ответить
Класна новина. Головне без побічних ефектів, складного обладнання для зберігання, висока ефективність, низька ціна. Щодо якості, за того фінансування та реальної підтримки держави, а також великої бази вже прищеплених людей, як в Китаї, так і закордоном. Сумнівів не має. Я б вакцинуватися при першій нагоді.
показать весь комментарий
30.12.2020 12:22 Ответить
 
 