Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%

Защитная эффективность цельновирусной инактивированной вакцины BBIBP-CorV против коронавируса от Sinopharm – 79%.

Такую цифру озвучил сегодня китайский государственный фармгигант, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ. Показатель ниже, чем у конкурирующих препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna, но, учитывая мощности компании, это потенциальный прорыв на рынке Азии и мира.

Разработчик вакцины, Пекинский институт биологических продуктов (дочка Sinopharm), уточнил цифру – 79,34%. Подана заявка в регуляторный орган КНР на одобрение препарата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поставки в Украину бесплатной вакцины от коронавируса ожидаются в марте: первый транш 1,2 млн доз, - Степанов

Sinopharm почти одновременно начала разработку и проверку двух вакцин на основе цельных частиц "убитого" коронавируса: BBIBP-CorV (Пекин) и пока еще неназванный препарат (Уханьский институт биопродуктов). Обе проходят фазу III испытаний, обеими в Китае провакцинированы более 1 млн граждан на середину ноября.

Из-за отсутствия полной прозрачности результатов испытаний отношение к китайским вакцинам на международном рынке настороженное.

Тем не менее, данные о первых фазах клинических исследований создатели препаратов из Китая опубликовали в авторитетных журналах. Возможно, вскоре там появится и информация о фазе III: Китай вынужден проводить ее в других странах из-за того, что на своей территории он давно и вроде бы успешно сдерживает распространение коронавируса, то есть нет базы для быстрой проверки препарата.

Ранее в Эмиратах заявили, что эффективность BBIBP-CorV составляет 86%, а уровень защиты от тяжелого COVID-19 – 100%. Курс иммунизации – две дозы внутримышечно с интервалом в 21 день, хранить вакцину можно в обычном холодильнике (4–8°C). Одобрена к экстренному использованию в КНР, ОАЭ и Бахрейне. Фаза III испытаний идет в ОАЭ, Бахрейне, Египте, Перу, Иордании и Аргентине, уханьской – в ОАЭ, Марокко и Перу (проблема с одним из добровольцев в Перу, по данным местных медиков, не была связана с вакциной).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина бесплатно получит 16 млн доз COVID-вакцины, - Немчинов

Китай обещает продвигать вакцины на рынках по "по справедливой и разумной цене". Возможно, именно эти препараты составят основу программы COVAX (глобальная вакцинация людей из небогатых стран). Более развитые и зажиточные страны уже разобрали предзаказы мРНК-вакцин и других препаратов, которые создаются на Западе.