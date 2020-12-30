Вакцина китайської компанії Sinopharm проти COVID-19 виявилася ефективною на 79,3%

Захисна ефективність цільновірусної інактивованої вакцини BBIBP-CorV проти коронавірусу від Sinopharm - 79%.

Таку цифру озвучив сьогодні китайський державний фармгігант, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ. Показник нижчий, ніж у конкуруючих препаратів Pfizer/BioNTech і Moderna, але, з огляду на потужності компанії, це потенційний прорив на ринку Азії та світу.

Розробник вакцини, Пекінський інститут біологічних продуктів (дочка Sinopharm), уточнив цифру - 79,34%. Подано заявку в регуляторний орган КНР на схвалення препарату.

Також читайте: Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

Sinopharm майже одночасно почала розробку і перевірку двох вакцин на основі цільних часток "убитого" коронавірусу: BBIBP-CorV (Пекін) і поки ще неназваний препарат (Уханьський інститут біопродуктів). Обидві проходять фазу III випробувань, обома в Китаї провакциновано понад 1 млн громадян на середину листопада.

Через відсутність повної прозорості результатів випробувань ставлення до китайських вакцин на міжнародному ринку насторожене.

Проте, дані про перші фази клінічних досліджень розробники препаратів з Китаю опублікували в авторитетних журналах. Можливо, незабаром там з'явиться й інформація про фазу III: Китай змушений проводити її в інших країнах через те, що на своїй території він давно і начебто успішно стримує поширення коронавірусу, тобто немає бази для швидкої перевірки препарату.

Раніше в Еміратах заявили, що ефективність BBIBP-CorV становить 86%, а рівень захисту від важкого COVID-19 - 100%. Курс імунізації - дві дози внутрішньом'язово з інтервалом у 21 день, зберігати вакцину можна у звичайному холодильнику (4-8°C). Схвалено до екстреного використання в КНР, ОАЕ та Бахрейні. Фаза III випробувань триває в ОАЕ, Бахрейні, Єгипті, Перу, Йорданії та Аргентині, уханьської - в ОАЕ, Марокко і Перу (проблема з одним із добровольців у Перу, за даними місцевих медиків, не була пов'язана з вакциною).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна безкоштовно отримає 16 млн доз COVID-вакцини, - Немчінов

Китай обіцяє просувати вакцини на ринках "за справедливою і розумною ціною". Можливо, саме ці препарати стануть основою програми COVAX (глобальна вакцинація людей з небагатих країн). Більш розвинені і заможні країни вже розібрали попередні замовлення мРНК-вакцин та інших препаратів, які створюються на Заході.