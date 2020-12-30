УКР
Новини Коронавірус і карантин
Туреччина отримала першу партію COVID-вакцини китайської Sinovac

До Туреччини доставлено ​​першу партію китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компанією Sinovac.

"До Туреччини з Китаю доставили першу партію вакцини проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закупила партію вакцини китайської фірми Sinovac. Третя фаза клінічних випробувань препарату також проводилася на території республіки.

"На початковому етапі ефективність китайської вакцини становитиме 91,25%, однак цей показник поступово збільшуватиметься", - зазначав міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Всього за час пандемії коронавірусу в Туреччині заразилося понад 2,1 млн осіб, більш як 20 тис. з них померли.

Топ коментарі
А Евросоюз на границе скорее всего будет требовать паспорт вакцинации с сертифицированными укольчиками, а не азиатской баландой.
30.12.2020 13:53 Відповісти
Привьют курдов и сирийцев-беженцев, потом и за своих возьмутся.
30.12.2020 14:02 Відповісти
китайську можливо і сертифікують у Євросоюзі,але ще не скоро...
30.12.2020 14:27 Відповісти
30.12.2020 13:53 Відповісти
Спочатку прочитав Свинопас.
30.12.2020 13:54 Відповісти
ох и рискованные эти турки...
30.12.2020 13:58 Відповісти
30.12.2020 14:02 Відповісти
А чо не замовили ширку "спутник 5" у друга Владіміра?
30.12.2020 14:05 Відповісти
30.12.2020 14:27 Відповісти
The Beijing-based biopharmaceutical company Sinovac is behind the CoronaVac, an inactivated vaccine.
How effective is it?

It's hard to say at this point in time. According to scientific journal The Lancet, we currently https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30843-4/fulltext only have information from the first and second phase trials of CoronaVac.
Zhu Fengcai, one of the paper's authors, said those results - which are based on 144 participants in the phase one trial and 600 in the phase two trial - meant the vaccine was "suitable for emergency use".

Наскільки вона ефективна?
На даний момент важко сказати. За даними наукового журналу The Lancet, ми наразі маємо інформацію лише про випробування першої та другої фази CoronaVac. Чжу Фенгкай, один з авторів статті, сказав, що ці результати - які базуються на даних щодо 144 учасників випробувань першої фази та 600 учасників випробувань другої фази - означають, що вакцина "придатна для екстреного використання".
30.12.2020 14:34 Відповісти
Я читал что китайский самогон будут закупать и у нас , а на каналах заЖОППа в открытую льют слезу по ,,безвинно убиенным" украинцам которых зеленые наймыты Запада лишили возможности вколоть кацапский ,,спутниК" на тот свет.До каких пор это будет продолжаться ? То китайский суррогат из ушей дохлых летучих мышей из Ухани вместо нормальных вакцин , то кацапскую настойку из мухоморов и новичка подсовывают.Когда будет УКРАИНСКАЯ вакцина от КОВИД 19 ? Если ее не будет закупайте в Европе и США
30.12.2020 14:46 Відповісти
В Европе и США нам не продадут вакцину, пока своих не вакцинируют, а это примерно миллиард, т.е. 2 миллиарда вакцин.
30.12.2020 15:32 Відповісти
таки шо, украинцы оказались на обочине от "золотого миллиарда"?
30.12.2020 17:00 Відповісти
Если в Украине президент еврей, а не украинец, то - таки да!
30.12.2020 17:18 Відповісти
Украинцы должны были шевелить мозгами и думать о том что Украине нужна СВОЯ собственная вакцина !
Зачем? Это же долго и дорого! Потому что страны Запада производящие качественный продукт будут обеспечивать прежде всего своих собственных граждан . И потребности их очень велики .Нам от них останутся крохи ...Думай..те панове !
Что же будет? Под видом западных вакцин нам подсунут вакцины китайские и кацапские . Китайские вакцины это клоны кацапских только произведенные на китайских фабриках .Кацапские аутентичные денатураты нам поставят через третьи страны - Китай , беларусь или даже Израиль, Австрию .....
То есть отказавшись от гонки разработчиков вакцин мы в любом случае останемся проигравшими . А ввязавшись в нее мы рано или поздно получили бы свою собственную вакцину которая пошла бы 100% на обеспечение нужд нашей страны
30.12.2020 23:27 Відповісти
 
 