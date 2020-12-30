Туреччина отримала першу партію COVID-вакцини китайської Sinovac

До Туреччини доставлено ​​першу партію китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19, розробленої компанією Sinovac.

"До Туреччини з Китаю доставили першу партію вакцини проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закупила партію вакцини китайської фірми Sinovac. Третя фаза клінічних випробувань препарату також проводилася на території республіки.

"На початковому етапі ефективність китайської вакцини становитиме 91,25%, однак цей показник поступово збільшуватиметься", - зазначав міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа.

Всього за час пандемії коронавірусу в Туреччині заразилося понад 2,1 млн осіб, більш як 20 тис. з них померли.

Також читайте: Вакцина китайської компанії Sinopharm проти COVID-19 виявилася ефективною на 79,3%