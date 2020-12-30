Турция получила первую партию вакцины от COVID китайской Sinovac

В Турцию доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac

"В Турцию из Китая доставили первую партию вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что Турция закупила партию вакцины китайской фирмы Sinovac. Третья фаза клинических испытаний препарата также проводилась на территории республики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

"На начальном этапе эффективность китайской вакцины составит 91,25%, однако этот показатель будет постепенно увеличиваться", - отмечал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 млн человек, более 20 тыс. из них скончались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина китайской компании Sinopharm от COVID-19 оказалась эффективной на 79,3%