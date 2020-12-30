1 504 12
Турция получила первую партию вакцины от COVID китайской Sinovac
В Турцию доставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Sinovac
"В Турцию из Китая доставили первую партию вакцины от коронавируса", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что Турция закупила партию вакцины китайской фирмы Sinovac. Третья фаза клинических испытаний препарата также проводилась на территории республики.
"На начальном этапе эффективность китайской вакцины составит 91,25%, однако этот показатель будет постепенно увеличиваться", - отмечал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Всего за время пандемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,1 млн человек, более 20 тыс. из них скончались.
How effective is it?
It's hard to say at this point in time. According to scientific journal The Lancet, we currently https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30843-4/fulltext only have information from the first and second phase trials of CoronaVac.
Zhu Fengcai, one of the paper's authors, said those results - which are based on 144 participants in the phase one trial and 600 in the phase two trial - meant the vaccine was "suitable for emergency use".
Наскільки вона ефективна?
На даний момент важко сказати. За даними наукового журналу The Lancet, ми наразі маємо інформацію лише про випробування першої та другої фази CoronaVac. Чжу Фенгкай, один з авторів статті, сказав, що ці результати - які базуються на даних щодо 144 учасників випробувань першої фази та 600 учасників випробувань другої фази - означають, що вакцина "придатна для екстреного використання".
Зачем? Это же долго и дорого! Потому что страны Запада производящие качественный продукт будут обеспечивать прежде всего своих собственных граждан . И потребности их очень велики .Нам от них останутся крохи ...Думай..те панове !
Что же будет? Под видом западных вакцин нам подсунут вакцины китайские и кацапские . Китайские вакцины это клоны кацапских только произведенные на китайских фабриках .Кацапские аутентичные денатураты нам поставят через третьи страны - Китай , беларусь или даже Израиль, Австрию .....
То есть отказавшись от гонки разработчиков вакцин мы в любом случае останемся проигравшими . А ввязавшись в нее мы рано или поздно получили бы свою собственную вакцину которая пошла бы 100% на обеспечение нужд нашей страны