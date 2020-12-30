Військовослужбовець Вадим Єфременюк помер учора в зоні ООС, - Вінницька ОДА
У зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, помер український військовий із Вінниці
Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Наразі обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишилися батьки, двоє братів та сестра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дата та місце поховання уточнюється.
Топ коментарі
+40 wake up-UA
показати весь коментар30.12.2020 15:43 Відповісти Посилання
+33 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.12.2020 15:43 Відповісти Посилання
+29 Ksenia VB
показати весь коментар30.12.2020 15:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ему ж по йолку надо блеснуть количеством перемирныхкакбы дней...
.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
Швидше за все, ковід або куля.
https://www.ostro.org/general/society/news/603876/ На Донбассе погиб 22-летний защитник Украины из Винницы
Ким уточнюються? Командування повинне ВЖЕ знати.
$100 000 потратил на лечение стволовыми клетками изветсный всем нам пи-пи-пи-пи под надзором профессора О. Голубовской (замечательный врач с юморной критикой чиновников в фейсбуке)
А ЗЕ просто трусит, наслушавшись угроз от аппонентов.
- Клоуны не стают героями НИКОГДА... ... ...
Воно дуже інтелігентне і налякано погрозами апонентів...
несмотря на увиденную крыхиткой Зелей любовь и мир в глазу хйла, неуклонно растёт персональное кладбище закомплексованного, сцыкливого 42летнего подростка, берущего всё под свой персональный контроль, что в случае провала (а это регулярно) свалить вину на взрослого, успешного политика Пороха..
Співчуття родині.