Військовослужбовець Вадим Єфременюк помер учора в зоні ООС, - Вінницька ОДА

У зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, помер український військовий із Вінниці

Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Наразі обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишилися батьки, двоє братів та сестра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дата та місце поховання уточнюється.

