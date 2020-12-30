УКР
Військовослужбовець Вадим Єфременюк помер учора в зоні ООС, - Вінницька ОДА

У зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, помер український військовий із Вінниці

Про це повідомляє Вінницька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Вадим Володимирович Єфременюк 1998 р.н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Наразі обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у м. Вінниці. Вадим Єфременюк не був одружений, у бійця залишилися батьки, двоє братів та сестра", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дата та місце поховання уточнюється.

Також читайте: Хомчак про перемир'я на Донбасі: Було б простіше, якби нам дали команду "вперед"

22 роки... Знову небойові втрати?

30.12.2020 15:43 Відповісти
30.12.2020 15:43 Відповісти
Жив жив і раптом вмер.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
30.12.2020 15:43 Відповісти
Причина ?
30.12.2020 15:40 Відповісти
та шото сбрешут...чтоб статистику полкоотводцу не портить...
ему ж по йолку надо блеснуть количеством перемирныхкакбы дней...
30.12.2020 15:46 Відповісти
Причина: 21.04.2019.
30.12.2020 19:17 Відповісти
диагноз еще не поставили - то от пули умер Воин, то ли от осколка....
30.12.2020 15:41 Відповісти
30.12.2020 15:43 Відповісти
22 роки... Знову небойові втрати?

30.12.2020 15:43 Відповісти
Жив жив і раптом вмер.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
30.12.2020 15:43 Відповісти
Здесь критикуют. Вы, например, сейчас.
30.12.2020 19:38 Відповісти
1998 рік народження.
Швидше за все, ковід або куля.
30.12.2020 15:45 Відповісти
А в іншому джерелі інакше звучить...
https://www.ostro.org/general/society/news/603876/ На Донбассе погиб 22-летний защитник Украины из Винницы
30.12.2020 16:35 Відповісти
Але теж "обставини уточнюються".
Ким уточнюються? Командування повинне ВЖЕ знати.
30.12.2020 16:58 Відповісти
Обстрелы не прицельные, травмы и ранения не боевые, а потери бытовые. Умер боец в результате заболевания или его убили орки определить дело несложное. Только как это потом будет соответствовать "тривалому" перемирию дерьмокомандующего
30.12.2020 15:47 Відповісти
Жизнь не справедлива,- хорошие люди умирают, а всякая мерзость свою жизнь покупает.
$100 000 потратил на лечение стволовыми клетками изветсный всем нам пи-пи-пи-пи под надзором профессора О. Голубовской (замечательный врач с юморной критикой чиновников в фейсбуке)
30.12.2020 15:51 Відповісти
Що ж Ви так на Зеленського? Розчарувалися в Голобородьку?
30.12.2020 16:10 Відповісти
100 000$ платил не клоун. Платил шоколадный ...
А ЗЕ просто трусит, наслушавшись угроз от аппонентов.
- Клоуны не стают героями НИКОГДА... ... ...
30.12.2020 16:22 Відповісти
А ти мріяла що Зеленський героїчно закричить ;Пукін ввєді вайска!;?- Так він би і закричав, але сциться патріотів України.
30.12.2020 16:28 Відповісти
Так, він сцикун. Не можліво чекати героічних діянь від клоуна у політичній багнюці України...
Воно дуже інтелігентне і налякано погрозами апонентів...
30.12.2020 16:41 Відповісти
Скажи, а правда смішно було коли Моторола в ліфті зірвався?
30.12.2020 16:53 Відповісти
Артистович ну мо заяву що від передозування!
30.12.2020 15:51 Відповісти
Від чого помер захисник? Навіть це вже від нас приховує *********.
30.12.2020 15:55 Відповісти
Артистович ще не отримав повідомлення від тієї сторони.
30.12.2020 16:00 Відповісти
Царство Небесне...
30.12.2020 15:59 Відповісти
Навіть не сумніваюсь, що помер від поранення. Але прислужники вірусного для України Зе, брешуть, щоб не зіпсувати статистику "перестать стрелять".
30.12.2020 16:03 Відповісти
родителей пацана жалко..(
несмотря на увиденную крыхиткой Зелей любовь и мир в глазу хйла, неуклонно растёт персональное кладбище закомплексованного, сцыкливого 42летнего подростка, берущего всё под свой персональный контроль, что в случае провала (а это регулярно) свалить вину на взрослого, успешного политика Пороха..
30.12.2020 16:09 Відповісти
Знову молодь гине. Всього навсього 22 роки... А ЗЄнелоху аж 42... і досі живий... пісюаніст, ...лять !!!
30.12.2020 16:13 Відповісти
молодий хлопчина ((.
Співчуття родині.
30.12.2020 16:16 Відповісти
Ща нам кристально честный Люся Арестович расскажет всю правду - шо боец умер от аппендицита?
30.12.2020 17:41 Відповісти
ещё один,портящий президентскую статистику "самой долгой тишины-перемирия"...
30.12.2020 17:54 Відповісти
98года это еще мало
30.12.2020 19:07 Відповісти
30.12.2020 19:46 Відповісти
 
 