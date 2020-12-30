РУС
Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА

В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 29 декабря, умер украинский военный из Винницы

Об этом сообщает Винницкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются. Военнослужащий проживал в г. Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата и место захоронения бойца уточняются.

Читайте также: Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"

+40
22 роки... Знову небойові втрати?

показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
+33
Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА - Цензор.НЕТ 6143

.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
+29
Жив жив і раптом вмер.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
Причина ?
показать весь комментарий
30.12.2020 15:40 Ответить
та шото сбрешут...чтоб статистику полкоотводцу не портить...
ему ж по йолку надо блеснуть количеством перемирныхкакбы дней...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:46 Ответить
Причина: 21.04.2019.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:17 Ответить
диагноз еще не поставили - то от пули умер Воин, то ли от осколка....
показать весь комментарий
30.12.2020 15:41 Ответить
Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА - Цензор.НЕТ 6143

.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
22 роки... Знову небойові втрати?

показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
Жив жив і раптом вмер.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:43 Ответить
Здесь критикуют. Вы, например, сейчас.
показать весь комментарий
30.12.2020 19:38 Ответить
1998 рік народження.
Швидше за все, ковід або куля.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:45 Ответить
А в іншому джерелі інакше звучить...
https://www.ostro.org/general/society/news/603876/ На Донбассе погиб 22-летний защитник Украины из Винницы
показать весь комментарий
30.12.2020 16:35 Ответить
Але теж "обставини уточнюються".
Ким уточнюються? Командування повинне ВЖЕ знати.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:58 Ответить
Обстрелы не прицельные, травмы и ранения не боевые, а потери бытовые. Умер боец в результате заболевания или его убили орки определить дело несложное. Только как это потом будет соответствовать "тривалому" перемирию дерьмокомандующего
показать весь комментарий
30.12.2020 15:47 Ответить
Жизнь не справедлива,- хорошие люди умирают, а всякая мерзость свою жизнь покупает.
$100 000 потратил на лечение стволовыми клетками изветсный всем нам пи-пи-пи-пи под надзором профессора О. Голубовской (замечательный врач с юморной критикой чиновников в фейсбуке)
показать весь комментарий
30.12.2020 15:51 Ответить
Що ж Ви так на Зеленського? Розчарувалися в Голобородьку?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:10 Ответить
100 000$ платил не клоун. Платил шоколадный ...
А ЗЕ просто трусит, наслушавшись угроз от аппонентов.
- Клоуны не стают героями НИКОГДА... ... ...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:22 Ответить
А ти мріяла що Зеленський героїчно закричить ;Пукін ввєді вайска!;?- Так він би і закричав, але сциться патріотів України.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:28 Ответить
Так, він сцикун. Не можліво чекати героічних діянь від клоуна у політичній багнюці України...
Воно дуже інтелігентне і налякано погрозами апонентів...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:41 Ответить
Скажи, а правда смішно було коли Моторола в ліфті зірвався?
показать весь комментарий
30.12.2020 16:53 Ответить
Артистович ну мо заяву що від передозування!
показать весь комментарий
30.12.2020 15:51 Ответить
Від чого помер захисник? Навіть це вже від нас приховує *********.
показать весь комментарий
30.12.2020 15:55 Ответить
Артистович ще не отримав повідомлення від тієї сторони.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:00 Ответить
Царство Небесне...
показать весь комментарий
30.12.2020 15:59 Ответить
Навіть не сумніваюсь, що помер від поранення. Але прислужники вірусного для України Зе, брешуть, щоб не зіпсувати статистику "перестать стрелять".
показать весь комментарий
30.12.2020 16:03 Ответить
родителей пацана жалко..(
несмотря на увиденную крыхиткой Зелей любовь и мир в глазу хйла, неуклонно растёт персональное кладбище закомплексованного, сцыкливого 42летнего подростка, берущего всё под свой персональный контроль, что в случае провала (а это регулярно) свалить вину на взрослого, успешного политика Пороха..
показать весь комментарий
30.12.2020 16:09 Ответить
Знову молодь гине. Всього навсього 22 роки... А ЗЄнелоху аж 42... і досі живий... пісюаніст, ...лять !!!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:13 Ответить
молодий хлопчина ((.
Співчуття родині.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:16 Ответить
Ща нам кристально честный Люся Арестович расскажет всю правду - шо боец умер от аппендицита?
показать весь комментарий
30.12.2020 17:41 Ответить
ещё один,портящий президентскую статистику "самой долгой тишины-перемирия"...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:54 Ответить
98года это еще мало
показать весь комментарий
30.12.2020 19:07 Ответить
показать весь комментарий
30.12.2020 19:46 Ответить
 
 