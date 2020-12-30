Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА
В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 29 декабря, умер украинский военный из Винницы
Об этом сообщает Винницкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются. Военнослужащий проживал в г. Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дата и место захоронения бойца уточняются.
Топ комментарии
+40 wake up-UA
показать весь комментарий30.12.2020 15:43 Ответить Ссылка
+33 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий30.12.2020 15:43 Ответить Ссылка
+29 Ksenia VB
показать весь комментарий30.12.2020 15:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ему ж по йолку надо блеснуть количеством перемирныхкакбы дней...
.
На війні. Без притомного пояснення свідків зеленого перемир'я.
А ЗЕ поїхав НР святкувати. Відпочиває постійно. І ніхто його за це не критикує.
Швидше за все, ковід або куля.
https://www.ostro.org/general/society/news/603876/ На Донбассе погиб 22-летний защитник Украины из Винницы
Ким уточнюються? Командування повинне ВЖЕ знати.
$100 000 потратил на лечение стволовыми клетками изветсный всем нам пи-пи-пи-пи под надзором профессора О. Голубовской (замечательный врач с юморной критикой чиновников в фейсбуке)
А ЗЕ просто трусит, наслушавшись угроз от аппонентов.
- Клоуны не стают героями НИКОГДА... ... ...
Воно дуже інтелігентне і налякано погрозами апонентів...
несмотря на увиденную крыхиткой Зелей любовь и мир в глазу хйла, неуклонно растёт персональное кладбище закомплексованного, сцыкливого 42летнего подростка, берущего всё под свой персональный контроль, что в случае провала (а это регулярно) свалить вину на взрослого, успешного политика Пороха..
Співчуття родині.