Военнослужащий Вадим Ефременюк умер вчера в зоне ООС, - Винницкая ОГА

В зоне проведения операции Объединенных сил во вторник, 29 декабря, умер украинский военный из Винницы

Об этом сообщает Винницкая областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Вадим Владимирович Ефременюк 1998 г.р. умер 29 декабря 2020 года в зоне проведения ООС. Обстоятельства его смерти уточняются. Военнослужащий проживал в г. Виннице. Вадим Ефременюк не был женат, у бойца остались родители, два брата и сестра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дата и место захоронения бойца уточняются.

Читайте также: Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"