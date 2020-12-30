Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19

Варшава може передати Києву півтора мільйони доз вакцини від коронавірусної хвороби після того, як сама отримає цей препарат.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйони доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею", - сказав Єнін.

За його словами, МЗС із середини літа встановлює контакти з виробниками вакцин і урядами країн, в яких їх виготовлятимуть. Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС також активно працює і на азіатському напрямку.

"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - припустив Єнін.