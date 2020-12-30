УКР
Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19

Варшава може передати Києву півтора мільйони доз вакцини від коронавірусної хвороби після того, як сама отримає цей препарат.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйони доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею", - сказав Єнін.

За його словами, МЗС із середини літа встановлює контакти з виробниками вакцин і урядами країн, в яких їх виготовлятимуть. Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС також активно працює і на азіатському напрямку.

Читайте також: Поставки в Україну безкоштовної вакцини проти коронавірусу очікуються в березні: перший транш - 1,2 млн доз, - Степанов

"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - припустив Єнін.

+6
Передавать нужно только вместе с польскими врачами которые и будут проводить вакцинацию.... в противном случае зеленое стадо все украдет...и эту вакцину будет продавать через сети своих аптек....
+5
Вор радуцкий радостно потирает вспотевшие ладошки....такая перспектива открывается...
+3
Краще продайте. Бо Зебіли всеодно будуть цю вакцину за гроші продавати людям.
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения.
А У Польши требование не офишируемое, только для лиц едущих в Польшу, заробитчанам.
Так как теперь, без прививки въехать будет не куда не возможно.
Вор радуцкий радостно потирает вспотевшие ладошки....такая перспектива открывается...
Стыдно! Стыдно принимать подачки, как инвалиды афгана или просто по жизни.
но... НО... НО у них, подающих не было коммунистов в управлении государством. У них никто не блокировал своими голосами прогрессивные, демократические постановления и законы в Раде! Они не были 75 лет под гнётом "иуд" !

Где вакцина ,дайте мне её ,пора уже ширнуться ....
Подствляй жёппу. Вколю галоперидол.
Вся Европа уже не только закупила вакцину, но и начала активно вакцинировать своих граждан. А зеленский и его квартальные идиоты, даже еще не заключили договора на поставку. Каких вам еще не хватает доказательств того, что "найвеличніший" считает тех, кто за него проголосовал - тупорылыми лошарами?!!!
1,5 млн поляков отказались вакцинироваться?
Или ВОЗ выделяет по две дозы на лицо?
