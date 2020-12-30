Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19
Варшава може передати Києву півтора мільйони доз вакцини від коронавірусної хвороби після того, як сама отримає цей препарат.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Польська сторона вкотре продемонструвала своє дружнє ставлення до української сторони, запропонувавши нам певну кількість вакцини. Йдеться десь про півтора мільйони доз вакцин, які польська сторона могла б передати українській після отримання відповідної кількості вакцин самою Польщею", - сказав Єнін.
За його словами, МЗС із середини літа встановлює контакти з виробниками вакцин і урядами країн, в яких їх виготовлятимуть. Географія переговорів не обмежується Європою або Америкою, і МЗС також активно працює і на азіатському напрямку.
"Ми розраховуємо, що реальна масштабна вакцинація могла б початися в Україні до кінця першого півріччя наступного року", - припустив Єнін.
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения.
