Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Варшава может передать Киеву полтора миллиона доз вакцины от коронавирусной болезни после того, как сама получит этот препарат.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", - сказал Енин.

По его словам, МИД с середины лета устанавливает контакты с производителями вакцин и правительствами стран, в которых их будут производить. География переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД также активно работает и на азиатском направлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.

Передавать нужно только вместе с польскими врачами которые и будут проводить вакцинацию.... в противном случае зеленое стадо все украдет...и эту вакцину будет продавать через сети своих аптек....
Вор радуцкий радостно потирает вспотевшие ладошки....такая перспектива открывается...
30.12.2020 16:25 Ответить
Краще продайте. Бо Зебіли всеодно будуть цю вакцину за гроші продавати людям.
30.12.2020 16:23 Ответить
Краще продайте. Бо Зебіли всеодно будуть цю вакцину за гроші продавати людям.
30.12.2020 16:23 Ответить
Передавать нужно только вместе с польскими врачами которые и будут проводить вакцинацию.... в противном случае зеленое стадо все украдет...и эту вакцину будет продавать через сети своих аптек....
30.12.2020 16:24 Ответить
Ваше благородіє, пани телемагнати,
Ну скільки можна, с..а - б..дь, народу в душу срати?
Іде дебілізація, тотальна, як війна…
Ну позбавте свій ефір від руского гівна!
Іде дебілізація, тотальна, як війна…
Ну позбавте свій ефір від руского гівна!

https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения.
30.12.2020 16:55 Ответить
А У Польши требование не офишируемое, только для лиц едущих в Польшу, заробитчанам.
Так как теперь, без прививки въехать будет не куда не возможно.
30.12.2020 18:30 Ответить
Вор радуцкий радостно потирает вспотевшие ладошки....такая перспектива открывается...
30.12.2020 16:25 Ответить
Стыдно! Стыдно принимать подачки, как инвалиды афгана или просто по жизни.
но... НО... НО у них, подающих не было коммунистов в управлении государством. У них никто не блокировал своими голосами прогрессивные, демократические постановления и законы в Раде! Они не были 75 лет под гнётом "иуд" !

30.12.2020 16:28 Ответить
Где вакцина ,дайте мне её ,пора уже ширнуться ....
30.12.2020 16:30 Ответить
Подствляй жёппу. Вколю галоперидол.
30.12.2020 17:12 Ответить
Вся Европа уже не только закупила вакцину, но и начала активно вакцинировать своих граждан. А зеленский и его квартальные идиоты, даже еще не заключили договора на поставку. Каких вам еще не хватает доказательств того, что "найвеличніший" считает тех, кто за него проголосовал - тупорылыми лошарами?!!!
30.12.2020 18:12 Ответить
1,5 млн поляков отказались вакцинироваться?
Или ВОЗ выделяет по две дозы на лицо?
31.12.2020 08:42 Ответить
 
 