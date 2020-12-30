Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19
Варшава может передать Киеву полтора миллиона доз вакцины от коронавирусной болезни после того, как сама получит этот препарат.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.
"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", - сказал Енин.
По его словам, МИД с середины лета устанавливает контакты с производителями вакцин и правительствами стран, в которых их будут производить. География переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД также активно работает и на азиатском направлении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП
"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.
Ну скільки можна, с..а - б..дь, народу в душу срати?
Іде дебілізація, тотальна, як війна…
Ну позбавте свій ефір від руского гівна!
Іде дебілізація, тотальна, як війна…
Ну позбавте свій ефір від руского гівна!
https://twitter.com/tZEinform/status/1342316844527607811?s=20 Сообщения о закупке Польшей 80 млн. доз вакцины для собственной вакцинации не соответствуют действительности. На самом деле речь шла о подписании соглашения о намерениях с шестью возможными производителями вакцин в мире. На сегодняшний момент единственной зарегистрированной вакциной в Европе является вакцина производства BioNTech и Pfizer (прошла регистрацию в США). Moderna прошла регистрацию в США , но пока не зарегистрирована в ЕС. Квота Польши по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 10,2 млн. доз. Ни о каких перепродажах Украине не может быть и речи. Квота Украины по вакцине BioNTech и Pfizer составляет 1,2 млн. доз с третьим уровнем термина выполнения.
Так как теперь, без прививки въехать будет не куда не возможно.
но... НО... НО у них, подающих не было коммунистов в управлении государством. У них никто не блокировал своими голосами прогрессивные, демократические постановления и законы в Раде! Они не были 75 лет под гнётом "иуд" !
Или ВОЗ выделяет по две дозы на лицо?