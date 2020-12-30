Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19

Варшава может передать Киеву полтора миллиона доз вакцины от коронавирусной болезни после того, как сама получит этот препарат.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о полуторе миллиона доз вакцин, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", - сказал Енин.

По его словам, МИД с середины лета устанавливает контакты с производителями вакцин и правительствами стран, в которых их будут производить. География переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД также активно работает и на азиатском направлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав заключил контракт о поставке в Украину 1,8 млн доз вакцины Sinovac Biotech в кратчайшие сроки, - ОП

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", - предположил Енин.