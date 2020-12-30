УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10955 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Коронавірус і карантин
472 6

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ, - МОЗ

Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ, - МОЗ

Україна отримала 18 апаратів штучної вентиляції легень у рамках гуманітарної допомоги від Німеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

18 апаратів штучної вентиляції легень Evita V600 з комплектуючими виробництва компанії Drägerwerk AG&Co будуть використовуються для лікування "важких" пацієнтів. Два апарати ШВЛ спрямовані в Київську міську клінічну лікарню №17 і Олександрівську клінічну лікарню Києва, інші - в регіони.

"Цим подарунком уряд Німеччини підтверджує готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією. Я впевнена, що і після подолання пандемії апарати ШВЛ ще довго служитимуть українцям", - заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Також читайте: З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін

Автор: 

Німеччина (7667) карантин (18172) МОЗ (5420) Фельдгузен Анка (111) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебарыги 🤢🤡🐲 слуги 👿 , срочно по частным клиникам растащат и будут драть три шкуры , как в случаях с масками и тестами
показати весь коментар
30.12.2020 16:29 Відповісти
А семейство Зеленских - красивые поштівки.
показати весь коментар
30.12.2020 16:30 Відповісти
Германия передала Украине аппараты ИВЛ, Польша вакцины, США и Канада помогают финансово но, некоторые особо буйные украинцы до сих пор верят запоребриковым имбицилам, которые коронавирус лечат военной дубиной
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
Ось вже і німці зрозуміли,що ШВЛ ні холєри не допомогають...
показати весь коментар
30.12.2020 16:40 Відповісти
Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8175
показати весь коментар
30.12.2020 16:41 Відповісти
Стыдно. Зеленые дебилы опустили Украину до уровня бомжей. Ходим с протянутой рукой. Кто вакцинки бесплатно подбросит, кто аппараты ИВЛ. А "слуги" в это время крадут миллиардами. Подонки.
показати весь коментар
30.12.2020 18:17 Відповісти
 
 