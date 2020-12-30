Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ, - МОЗ
Україна отримала 18 апаратів штучної вентиляції легень у рамках гуманітарної допомоги від Німеччини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
18 апаратів штучної вентиляції легень Evita V600 з комплектуючими виробництва компанії Drägerwerk AG&Co будуть використовуються для лікування "важких" пацієнтів. Два апарати ШВЛ спрямовані в Київську міську клінічну лікарню №17 і Олександрівську клінічну лікарню Києва, інші - в регіони.
"Цим подарунком уряд Німеччини підтверджує готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією. Я впевнена, що і після подолання пандемії апарати ШВЛ ще довго служитимуть українцям", - заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
