Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ, - Минздрав

Украина получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках гуманитарной помощи от Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 с комплектующими производства компании Drägerwerk AG & Co будут используются для лечения "трудных" пациентов. Два аппарата ИВЛ направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу Киева, остальные - в регионы.

"Этим подарком правительство Германии подтверждает готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией. Я уверена, что и после преодоления пандемии аппараты ИВЛ еще долго будут служить украинцам", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф. ФОТО