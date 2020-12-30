РУС
Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ, - Минздрав

Украина получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках гуманитарной помощи от Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

18 аппаратов искусственной вентиляции легких Evita V600 с комплектующими производства компании Drägerwerk AG & Co будут используются для лечения "трудных" пациентов. Два аппарата ИВЛ направлены в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу Киева, остальные - в регионы.

"Этим подарком правительство Германии подтверждает готовность и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией. Я уверена, что и после преодоления пандемии аппараты ИВЛ еще долго будут служить украинцам", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Зебарыги 🤢🤡🐲 слуги 👿 , срочно по частным клиникам растащат и будут драть три шкуры , как в случаях с масками и тестами
30.12.2020 16:29 Ответить
А семейство Зеленских - красивые поштівки.
30.12.2020 16:30 Ответить
Германия передала Украине аппараты ИВЛ, Польша вакцины, США и Канада помогают финансово но, некоторые особо буйные украинцы до сих пор верят запоребриковым имбицилам, которые коронавирус лечат военной дубиной
30.12.2020 16:39 Ответить
Ось вже і німці зрозуміли,що ШВЛ ні холєри не допомогають...
30.12.2020 16:40 Ответить
30.12.2020 16:41 Ответить
Стыдно. Зеленые дебилы опустили Украину до уровня бомжей. Ходим с протянутой рукой. Кто вакцинки бесплатно подбросит, кто аппараты ИВЛ. А "слуги" в это время крадут миллиардами. Подонки.
30.12.2020 18:17 Ответить
 
 