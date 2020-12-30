Кремль фінансує сотні проєктів з пропаганди "русского мира" на Донбасі, - правозахисники

Українські правозахисники вважають, що військова агресія Росії на Донбасі стала проєктом, яким "цілеспрямовано займаються російські політтехнологи".

Про це заявила на пресконференції директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пропагандисти розвернули Донбас обличчям до Росії й систематично, наполегливо просувають ідею інтеграції Донбасу в Росію та популяризують будь-яку ідею "русского мира", - сказала Ястребова.

Згідно зі звітом Східної правозахисної групи за 2020 рік, впровадження пропаганди "русского мира" відбувається у сфері громадського, політичного та культурного життя Донбасу.

"Російська Федерація ставиться до всього цього процесу цинічно, як до проєкту. Цим самим підтвердження знаходять у звіті конкретні біографічні довідки "діячів", які опікуються цим", - сказала Ястребова.

Заступник директора Східної правозахисної групи Сергій Пащуков, у свою чергу, зазначив, що, попри перемир'я на фронті, Росія і далі веде гібридну війну на міжнародному рівні. За його словами, Кремль фінансує сотні масштабних проєктів, які охоплюють усі верстви населення Донбасу та спрямовані на пропаганду патріотизму Росії.

"За всіма цими заходами стоїть не ініціатива місцевого населення, а конкретні проєкти, які були розроблені в Москві, писалися й затверджувалися конкретними людьми. Усе це потребує фінансування для просування ідеології "русского мира", - сказав Пащуков.

Спікери вважають, що українська влада має зважати на ті ризики, які виникають унаслідок гібридної війни РФ на окупованих українських територіях.