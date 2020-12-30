УКР
Кремль фінансує сотні проєктів з пропаганди "русского мира" на Донбасі, - правозахисники

Українські правозахисники вважають, що військова агресія Росії на Донбасі стала проєктом, яким "цілеспрямовано займаються російські політтехнологи".

Про це заявила на пресконференції директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пропагандисти розвернули Донбас обличчям до Росії й систематично, наполегливо просувають ідею інтеграції Донбасу в Росію та популяризують будь-яку ідею "русского мира", - сказала Ястребова.

Згідно зі звітом Східної правозахисної групи за 2020 рік, впровадження пропаганди "русского мира" відбувається у сфері громадського, політичного та культурного життя Донбасу.

Також читайте: Президент РФ, який покається за злочини проти України, відкриє нову сторінку відносин між країнами, - Кулеба

"Російська Федерація ставиться до всього цього процесу цинічно, як до проєкту. Цим самим підтвердження знаходять у звіті конкретні біографічні довідки "діячів", які опікуються цим", - сказала Ястребова.

Заступник директора Східної правозахисної групи Сергій Пащуков, у свою чергу, зазначив, що, попри перемир'я на фронті, Росія і далі веде гібридну війну на міжнародному рівні. За його словами, Кремль фінансує сотні масштабних проєктів, які охоплюють усі верстви населення Донбасу та спрямовані на пропаганду патріотизму Росії.

"За всіма цими заходами стоїть не ініціатива місцевого населення, а конкретні проєкти, які були розроблені в Москві, писалися й затверджувалися конкретними людьми. Усе це потребує фінансування для просування ідеології "русского мира", - сказав Пащуков.

Спікери вважають, що українська влада має зважати на ті ризики, які виникають унаслідок гібридної війни РФ на окупованих українських територіях.

правозахисники (377) росія (67301) Донбас (22361)
+6
Т.е. 112-й, News One, Zik и прочая ху...ня тебя устраивает?! Дай угадаю: На ICTV тебя больше всего раздражает Антизомби и Гражданская оборона!
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
+6
И шо, только на дамбассе.. Да по всей Украине каналы шакала-мертвечука, кума *****, и мурайки сутками промывают мозги и зомбируют поатливую часть украинского населения..
И их немало - этих каналов. Засрашская жопа лезет со всех сторон, а тут - на Донбассе?!
показати весь коментар
30.12.2020 16:50 Відповісти
+5
Почитайте "историю" ПМРы и поймёте, откуда }{уйло с Козаком всё взяло. А ПМРа начиналась ещё при алкане Борьке. Отсюда вывод- алкан или педофил с зоофилом у власти в параше не важно: пока не уничтожена сама параша, все эти НРы будут расти как прыщи на теле планеты.
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
У нас путін зараз контролює більшу частину українських телеканалів - оце проблема! Потрібно закривати топові телеканали! В першу чергу - ICTV
показати весь коментар
30.12.2020 16:35 Відповісти
Т.е. 112-й, News One, Zik и прочая ху...ня тебя устраивает?! Дай угадаю: На ICTV тебя больше всего раздражает Антизомби и Гражданская оборона!
показати весь коментар
30.12.2020 16:39 Відповісти
УкрТБ повертає "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник кремлівської гидоти !!! Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 16:45 Відповісти
Всі телеканали які розповсюджують антиукраїнську пропаганду мають бути закриті!
показати весь коментар
30.12.2020 17:36 Відповісти
Как неожиданно...
показати весь коментар
30.12.2020 16:36 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 16:40 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 16:40 Відповісти
Один из моих любимых журналистов с НВ зазвал ТСН с Г+Г так: ВБИЛА-З"ЇЛА-ЗАКОПАЛА
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
Почитайте "историю" ПМРы и поймёте, откуда }{уйло с Козаком всё взяло. А ПМРа начиналась ещё при алкане Борьке. Отсюда вывод- алкан или педофил с зоофилом у власти в параше не важно: пока не уничтожена сама параша, все эти НРы будут расти как прыщи на теле планеты.
показати весь коментар
30.12.2020 16:42 Відповісти
В Росєє понад 100 млн. )(уйлов і зміна облич нічого не змінює !!)))
показати весь коментар
30.12.2020 16:47 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 16:47 Відповісти
И шо, только на дамбассе.. Да по всей Украине каналы шакала-мертвечука, кума *****, и мурайки сутками промывают мозги и зомбируют поатливую часть украинского населения..
И их немало - этих каналов. Засрашская жопа лезет со всех сторон, а тут - на Донбассе?!
показати весь коментар
30.12.2020 16:50 Відповісти
Щирий "українець" Рабіновіч вже який рік поспіль з ТБящика не вилазить !!))
показати весь коментар
30.12.2020 16:54 Відповісти
Да все зеленое ОП дрочит на совок, считай на Ряху, стряпают из олуха царька по подобию *****, пытаются втянуть сюда эту неотмытую, неочищенную язву "дамбасс" и делают на свою морду вид "украинцев и партиотов". Мрази подлапотные.
показати весь коментар
30.12.2020 17:00 Відповісти
Рабіновічєй всіх мастей надихають прибутки Медведчука в ********** який "присмоктався до труби". Труба і ***** не вічні...
показати весь коментар
30.12.2020 17:07 Відповісти
уж это дааа !! и гавнокомандуюющий нихрена не видит и не слышит , и СБУ как бы ссуки слепые ... творят шо хотят и безнаказанно !!
показати весь коментар
30.12.2020 17:04 Відповісти
***** сволочь! Его граждане питаются боярой с хлебом, а этот карлик, за ихние деньги, финансирует огромную кампанию брехни!

Его уже приють хотят, но оно опережает - убивает своих "охранников" трактуя как самоубийство....

показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2020 16:54 Відповісти
...
показати весь коментар
30.12.2020 16:55 Відповісти
Кацапи, як завжди, покладаються "на телевізор". А ми на комору та холодильник. Перемога буде за нами!
показати весь коментар
30.12.2020 17:03 Відповісти
И всё таки некоторые сопротивляются.
https://youtu.be/PMKhLbDLog0
показати весь коментар
30.12.2020 17:40 Відповісти
Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе.

А можно по подробнее? Сколько проектов Украинских, чтобы их пропаганду опровергнуть?
И доказать что в Украинком реальном мире им будет лучше! И на примере проведённых эффективных 120 реформ. В медицине, экономике, праве, соцполитике, образовании, Законотворчестве, эффективности управления, борьбе с коррупцией,...
показати весь коментар
30.12.2020 17:43 Відповісти
Коли ви от нас пойдете уже на хутор бабочек ловить?
показати весь коментар
30.12.2020 18:17 Відповісти
"Згадав, як срати сідав,
а як надувся, то й забувся"©
До чего ж прозорливые эти правозащитники - прям капитаны Очевидность какие-то.
О том, что в Крыму РФ агитировала за "возврат в родную гавань" и раздавала паспорта, лично мне стало известно ещё в 2005(!) году. Но тем, кому положено было с этим разбираться, было глубоко насрать - некогда - надо было дерибанить бабло и земельку на ЮБК. На проблему тогда глядели по-чеховски: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"©.
"Русский мир" на Донбассе для РФ важен, но не настолько, как злободневно восстановление "Таврической губернии", которая вмиг решит проблему воды для Крыма.
показати весь коментар
30.12.2020 18:53 Відповісти
 
 