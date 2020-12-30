Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе, - правозащитники
Украинские правозащитники считают, что военная агрессия Россиі на Донбассе стала проектом, которым "целенаправленно занимаются российские политтехнологи".
Об этом заявила на пресс-конференции директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пропагандисты развернули Донбасс лицом к России и систематически настойчиво продвигают идею интеграции Донбасса в Россию, и популяризируют любую идею российского мира", – сказала Ястребова.
Согласно отчету Восточной правозащитной группы за 2020 год, внедрение пропаганды "русского мира" происходит сфере общественной, политической и культурной жизни Донбасса.
"Российская Федерация относится ко всему этому процессу цинично, как к проекту. Этим самым подтверждение находят в отчете конкретные биографические справки "деятелей", которые занимаются этим", – сказала Ястребова.
Заместитель директора Восточной правозащитной группы Сергей Пащуков отметил, что, несмотря на перемирие на фронте, Россия продолжает вести гибридную войну на международном уровне. По его словам, Кремль финансирует сотни масштабных проектов, которые охватывают все слои населения Донбасса и направлены на пропаганду патриотизма России.
"За всеми этими мероприятиями стоит не инициатива местного населения, а конкретные проекты, которые были разработаны в Москве, писались и утверждались конкретными людьми. Все это требует финансирования для продвижения идеологии русского мира" – сказал Пащуков.
Спикеры считают, что украинской власти необходимо считаться с теми рисками, которые возникают в результате гибридной войны РФ на оккупированных украинских территориях.
И их немало - этих каналов. Засрашская жопа лезет со всех сторон, а тут - на Донбассе?!
Его уже приють хотят, но оно опережает - убивает своих "охранников" трактуя как самоубийство....
А можно по подробнее? Сколько проектов Украинских, чтобы их пропаганду опровергнуть?
И доказать что в Украинком реальном мире им будет лучше! И на примере проведённых эффективных 120 реформ. В медицине, экономике, праве, соцполитике, образовании, Законотворчестве, эффективности управления, борьбе с коррупцией,...
а як надувся, то й забувся"©
До чего ж прозорливые эти правозащитники - прям капитаны Очевидность какие-то.
О том, что в Крыму РФ агитировала за "возврат в родную гавань" и раздавала паспорта, лично мне стало известно ещё в 2005(!) году. Но тем, кому положено было с этим разбираться, было глубоко насрать - некогда - надо было дерибанить бабло и земельку на ЮБК. На проблему тогда глядели по-чеховски: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"©.
"Русский мир" на Донбассе для РФ важен, но не настолько, как злободневно восстановление "Таврической губернии", которая вмиг решит проблему воды для Крыма.