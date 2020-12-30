РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6868 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 511 24

Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе, - правозащитники

Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде

Украинские правозащитники считают, что военная агрессия Россиі на Донбассе стала проектом, которым "целенаправленно занимаются российские политтехнологи".

Об этом заявила на пресс-конференции директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пропагандисты развернули Донбасс лицом к России и систематически настойчиво продвигают идею интеграции Донбасса в Россию, и популяризируют любую идею российского мира", – сказала Ястребова.

Согласно отчету Восточной правозащитной группы за 2020 год, внедрение пропаганды "русского мира" происходит сфере общественной, политической и культурной жизни Донбасса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хомчак о перемирии на Донбассе: Было бы проще, если бы нам дали команду "вперед"

"Российская Федерация относится ко всему этому процессу цинично, как к проекту. Этим самым подтверждение находят в отчете конкретные биографические справки "деятелей", которые занимаются этим", – сказала Ястребова.

Заместитель директора Восточной правозащитной группы Сергей Пащуков отметил, что, несмотря на перемирие на фронте, Россия продолжает вести гибридную войну на международном уровне. По его словам, Кремль финансирует сотни масштабных проектов, которые охватывают все слои населения Донбасса и направлены на пропаганду патриотизма России.

"За всеми этими мероприятиями стоит не инициатива местного населения, а конкретные проекты, которые были разработаны в Москве, писались и утверждались конкретными людьми. Все это требует финансирования для продвижения идеологии русского мира" – сказал Пащуков.

Также на Цензор.НЕТ: "На каком основании это символ зла?!" - экс-слуга народа Скороход о георгиевской ленточке. ВИДЕО

Спикеры считают, что украинской власти необходимо считаться с теми рисками, которые возникают в результате гибридной войны РФ на оккупированных украинских территориях.

Автор: 

правозащитники (678) россия (96929) Донбасс (26961)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Т.е. 112-й, News One, Zik и прочая ху...ня тебя устраивает?! Дай угадаю: На ICTV тебя больше всего раздражает Антизомби и Гражданская оборона!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:39 Ответить
+6
И шо, только на дамбассе.. Да по всей Украине каналы шакала-мертвечука, кума *****, и мурайки сутками промывают мозги и зомбируют поатливую часть украинского населения..
И их немало - этих каналов. Засрашская жопа лезет со всех сторон, а тут - на Донбассе?!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:50 Ответить
+5
Почитайте "историю" ПМРы и поймёте, откуда }{уйло с Козаком всё взяло. А ПМРа начиналась ещё при алкане Борьке. Отсюда вывод- алкан или педофил с зоофилом у власти в параше не важно: пока не уничтожена сама параша, все эти НРы будут расти как прыщи на теле планеты.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нас путін зараз контролює більшу частину українських телеканалів - оце проблема! Потрібно закривати топові телеканали! В першу чергу - ICTV
показать весь комментарий
30.12.2020 16:35 Ответить
Т.е. 112-й, News One, Zik и прочая ху...ня тебя устраивает?! Дай угадаю: На ICTV тебя больше всего раздражает Антизомби и Гражданская оборона!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:39 Ответить
УкрТБ повертає "русскоязичний" контент і перетворюється в розплідник кремлівської гидоти !!! Реванш кремлівської гидоти триває і прогресує !!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:45 Ответить
Всі телеканали які розповсюджують антиукраїнську пропаганду мають бути закриті!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:36 Ответить
Как неожиданно...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:36 Ответить
Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8966
показать весь комментарий
30.12.2020 16:40 Ответить
Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 7460
показать весь комментарий
30.12.2020 16:40 Ответить
Один из моих любимых журналистов с НВ зазвал ТСН с Г+Г так: ВБИЛА-З"ЇЛА-ЗАКОПАЛА
показать весь комментарий
30.12.2020 16:42 Ответить
Почитайте "историю" ПМРы и поймёте, откуда }{уйло с Козаком всё взяло. А ПМРа начиналась ещё при алкане Борьке. Отсюда вывод- алкан или педофил с зоофилом у власти в параше не важно: пока не уничтожена сама параша, все эти НРы будут расти как прыщи на теле планеты.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:42 Ответить
В Росєє понад 100 млн. )(уйлов і зміна облич нічого не змінює !!)))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:47 Ответить
Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе, - правозащитники - Цензор.НЕТ 4798
показать весь комментарий
30.12.2020 16:47 Ответить
И шо, только на дамбассе.. Да по всей Украине каналы шакала-мертвечука, кума *****, и мурайки сутками промывают мозги и зомбируют поатливую часть украинского населения..
И их немало - этих каналов. Засрашская жопа лезет со всех сторон, а тут - на Донбассе?!
показать весь комментарий
30.12.2020 16:50 Ответить
Щирий "українець" Рабіновіч вже який рік поспіль з ТБящика не вилазить !!))
показать весь комментарий
30.12.2020 16:54 Ответить
Да все зеленое ОП дрочит на совок, считай на Ряху, стряпают из олуха царька по подобию *****, пытаются втянуть сюда эту неотмытую, неочищенную язву "дамбасс" и делают на свою морду вид "украинцев и партиотов". Мрази подлапотные.
показать весь комментарий
30.12.2020 17:00 Ответить
Рабіновічєй всіх мастей надихають прибутки Медведчука в ********** який "присмоктався до труби". Труба і ***** не вічні...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:07 Ответить
уж это дааа !! и гавнокомандуюющий нихрена не видит и не слышит , и СБУ как бы ссуки слепые ... творят шо хотят и безнаказанно !!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:04 Ответить
***** сволочь! Его граждане питаются боярой с хлебом, а этот карлик, за ихние деньги, финансирует огромную кампанию брехни!

Его уже приють хотят, но оно опережает - убивает своих "охранников" трактуя как самоубийство....

показать весь комментарий
30.12.2020 16:51 Ответить
Кремль фінансує сотні проєктів з пропаганди "русского мира" на Донбасі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3076
показать весь комментарий
30.12.2020 16:54 Ответить
Кремль фінансує сотні проєктів з пропаганди "русского мира" на Донбасі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8745

...
показать весь комментарий
30.12.2020 16:55 Ответить
Кацапи, як завжди, покладаються "на телевізор". А ми на комору та холодильник. Перемога буде за нами!
показать весь комментарий
30.12.2020 17:03 Ответить
И всё таки некоторые сопротивляются.
https://youtu.be/PMKhLbDLog0
показать весь комментарий
30.12.2020 17:40 Ответить
Кремль финансирует сотни проектов по пропаганде "русского мира" на Донбассе.

А можно по подробнее? Сколько проектов Украинских, чтобы их пропаганду опровергнуть?
И доказать что в Украинком реальном мире им будет лучше! И на примере проведённых эффективных 120 реформ. В медицине, экономике, праве, соцполитике, образовании, Законотворчестве, эффективности управления, борьбе с коррупцией,...
показать весь комментарий
30.12.2020 17:43 Ответить
Коли ви от нас пойдете уже на хутор бабочек ловить?
показать весь комментарий
30.12.2020 18:17 Ответить
"Згадав, як срати сідав,
а як надувся, то й забувся"©
До чего ж прозорливые эти правозащитники - прям капитаны Очевидность какие-то.
О том, что в Крыму РФ агитировала за "возврат в родную гавань" и раздавала паспорта, лично мне стало известно ещё в 2005(!) году. Но тем, кому положено было с этим разбираться, было глубоко насрать - некогда - надо было дерибанить бабло и земельку на ЮБК. На проблему тогда глядели по-чеховски: "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"©.
"Русский мир" на Донбассе для РФ важен, но не настолько, как злободневно восстановление "Таврической губернии", которая вмиг решит проблему воды для Крыма.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:53 Ответить
 
 