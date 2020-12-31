Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію

У Львові правоохоронці завершили розслідування і передали до суду провадження щодо 10 членів однієї з дільничних виборчих комісій, яких підозрюють у фальсифікації підсумкового протоколу на виборах мера.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Сихівського відділу поліції викрили десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду", - повідомили в поліції.

Також дивіться: У Броварах партія "За майбутнє" займалася підкупом виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що 22 листопада до поліції надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

Правоохоронці встановили, що десять членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу і не на засіданні комісії.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.