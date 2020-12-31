УКР
Новини
5 885 8

Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію

Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію

У Львові правоохоронці завершили розслідування і передали до суду провадження щодо 10 членів однієї з дільничних виборчих комісій, яких підозрюють у фальсифікації підсумкового протоколу на виборах мера.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники Сихівського відділу поліції викрили десятьох членів дільничної виборчої комісії, які під час другого туру виборів міського голови Львова сфальсифікували протоколи про підрахунок голосів. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду", - повідомили в поліції.

Також дивіться: У Броварах партія "За майбутнє" займалася підкупом виборців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що 22 листопада до поліції надійшло повідомлення від офіційного спостерігача про те, що на одній з виборчих дільниць Сихівського району міста Львова члени дільничної виборчої комісії підробили протоколи підрахунку голосів виборців.

Правоохоронці встановили, що десять членів виборчої комісії підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу і не на засіданні комісії.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Автор: 

Львів (3130) місцеві вибори (1367) фальсифікація (170)
Коментувати
Сортувати:
Попошники??
31.12.2020 13:57 Відповісти
Да нет,свинособака,исусики)
31.12.2020 14:49 Відповісти
Опана, кто там "победил" в Львове?))) не
31.12.2020 14:05 Відповісти
всього навсього підписали протоколи до внесення остаточних цифр про результати голосування?
Смішно...
Ні, це порушення; але, якщо цифри не розходяться, то максимальне покарання за це - припинення повноважень члена ДВК. Ну, штраф, в 51 гривню... максимум!
31.12.2020 14:16 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/111712-rosijsjkij_oligarh_fridman_vrjatuvav_sadovogo Російський олігарх Фрідман врятував Садового

Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 6471
31.12.2020 15:47 Відповісти
Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 8038
31.12.2020 15:48 Відповісти
Пора вже реально садити щоб іншим не було повадно.
31.12.2020 21:02 Відповісти
Таки Синютка победил?
01.01.2021 01:12 Відповісти
 
 