Новости
5 885 8

Выборы мэра Львова: будут судить 10 членов избиркома за фальсификацию

Во Львове правоохранители завершили расследование и передали в суд производство относительно 10 членов одной из участковых избирательных комиссий, которых подозревают в фальсификации итогового протокола на выборах мэра.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Сиховского отдела полиции разоблачили десять членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы Львова сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда", - сообщили в полиции.

Отмечается, что 22 листопада в полицию поступило сообщение от официального наблюдателя о том, что на одном из избирательных участков Сиховского района Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы подсчета голосов избирателей.

Правоохранители установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже 25 людям предъявлены подозрения по организации незаконных схем на местных выборах, - Клименко

Львов (4624) местные выборы (2753) подлог (1364)
Попошники??
31.12.2020 13:57 Ответить
Да нет,свинособака,исусики)
31.12.2020 14:49 Ответить
Опана, кто там "победил" в Львове?))) не
31.12.2020 14:05 Ответить
всього навсього підписали протоколи до внесення остаточних цифр про результати голосування?
Смішно...
Ні, це порушення; але, якщо цифри не розходяться, то максимальне покарання за це - припинення повноважень члена ДВК. Ну, штраф, в 51 гривню... максимум!
31.12.2020 14:16 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/111712-rosijsjkij_oligarh_fridman_vrjatuvav_sadovogo Російський олігарх Фрідман врятував Садового

Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 6471
31.12.2020 15:47 Ответить
Вибори мера Львова: судитимуть 10 членів виборчкому за фальсифікацію - Цензор.НЕТ 8038
31.12.2020 15:48 Ответить
Пора вже реально садити щоб іншим не було повадно.
31.12.2020 21:02 Ответить
Таки Синютка победил?
01.01.2021 01:12 Ответить
 
 