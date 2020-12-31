УКР
Новини Розслідування злочинів на Майдані
705 21

ДБР обіцяє щомісяця звітувати про хід розслідування справ Майдану

Державне бюро розслідувань пообіцяло щомісяця звітувати про хід розслідування справ Євромайдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бюро.

ДБР вже опублікувало перший звіт. Зараз бюро розслідує 74 справи, пов'язані зі злочинами під час Революції Гідності 2013 і 2014 років.

Зазначається, що закінчено розслідування стосовно підозрюваного у справі про тортури і вбивство журналіста Василя Сергієнка і щодо п'яти співробітників органів внутрішніх справ і прокурора у справі черкаського Євромайдану. Також закінчено розслідування стосовно двох фігурантів справи про викрадення й катування Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького.

У грудні в суд направили чотири обвинувальні акти, двоє людей отримали повідомлення про підозру. 17 грудня суд виніс перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акта у справі Майдану. Цивільну особу визнали винною в наданні свідомо неправдивих свідчень - через це були виправдані правоохоронці в Черкаській області, яких звинувачують у незаконних затриманнях і притягненні людей до кримінальної відповідальності нібито за участь у черкаському Євромайдані.

Також суд дозволив провести заочне розслідування відносно колишніх топчиновників, яких підозрюють в організації силової протидії Майдану, зокрема в умисних убивствах учасників протесту.

Читайте також: Злочини проти Майдану: суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо екс-заступника голови МВС

майдан (765) революція (314) злочини проти Майдану (310) ДБР (3704)
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Це щоб збити інформаційний шум у справі Татарова? 😁Не вийде! Тут або гамузом з Татаровим на цуґундер, або таки робити роботу.
показати весь коментар
31.12.2020 18:07 Відповісти
Когда-то шутили про "тянуть резину в долгий ящик"...
показати весь коментар
31.12.2020 18:09 Відповісти
Термін - "участники масових заворушень" буде далеко не найгіршим у цих колаборантів.
показати весь коментар
31.12.2020 18:14 Відповісти
А ты другое имя знаешь. Вова например?
показати весь коментар
31.12.2020 18:22 Відповісти
"Будем делать посмотреть!" !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 18:20 Відповісти
Еще одни обещатели обещают Один уже наобещал лохам молочные реки и кисельные берега
ГБР обещает каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Майдана - Цензор.НЕТ 2596
показати весь коментар
31.12.2020 18:20 Відповісти
Ну смех уже. Вы когда расследуете кто-кого убивал? Кто расстреливал "небесную сотню"? Где официальные результаты? Расскажите, почему спилили деревья с пулевыми отверстиями и с самими пулями?
показати весь коментар
31.12.2020 18:22 Відповісти
Ага. Счас потерпевший с венедиктовой с подачи портнова всё расследует. Не для того их на табуретки ставили, чтоб они руку кормящую кусали.
показати весь коментар
31.12.2020 18:39 Відповісти
Потому что такая информация может подорвать гос безопасность.
показати весь коментар
31.12.2020 19:00 Відповісти
декабрь 28, 2019 https://timeze2019.blogspot.com/search?updated-max=2020-02-16T20:16:00-08:00&max-results=25&start=36&by-date=false В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и главное - открыто, что не заметить просто невозможно.

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процессуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.

В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".

И все красиво отыграли свою партию.

СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.

Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).

А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
показати весь коментар
31.12.2020 19:01 Відповісти
Только ты и кучка сепаров - это все, кому неясно, кто и кого расстреливал на Майдане
показати весь коментар
31.12.2020 19:10 Відповісти
А что тут не понятного? Тот, кто издал медальку "За расстрел Майдана и взятие Крыма", тот, кто присылал своих переодетых спецназовцев под видом крысятского беркута. тот кто присылал не таясь из московии ящики с шумовыми гранатами, кто обеспечил побег яйцековича и гордился этим. Не волнуйся, кацарылый. Придет время всех сепаров посадят.
показати весь коментар
31.12.2020 19:19 Відповісти
У вас т.н. "патриотов" (но если копнуть так просто интернетных "порохоботов"), если человек задаёт здравые вопросы, так обязательно "кацарылый". Не делайте им такой чести, у них мозга не больше чем у пороховышеватников. Что "вата", что "пороховата"-это братцы-близнецы.
- говорят одно и тоже, делают одно и тоже..только с разным цветом флажков и лозунги отличаются только синонимами слов (но смысл одинаков).
показати весь коментар
31.12.2020 19:37 Відповісти
Если каждый месяц, то убийц Небесной Сотни можно даже не искать, уже этого достаточно.
показати весь коментар
31.12.2020 18:29 Відповісти
Так это же то что нужно. Не ну правда. Нужно больше, больше шоу...
показати весь коментар
31.12.2020 18:41 Відповісти
где то нам уже про это говорили, или когда то...в общем то да...ставьте пластинку заново...
показати весь коментар
31.12.2020 18:45 Відповісти
мертвое дело.....как с Гонгадзе, все знаю, кто заказал, но суд будет, только где-то там на небессах
показати весь коментар
31.12.2020 18:49 Відповісти
ГБР - самая паскудная организация обслуживающая ОП и олигархов. Скорее бы их там разогнали. Имеют бюджет больше, чем у здравоохранения
показати весь коментар
31.12.2020 19:07 Відповісти
Якщо брати Конституційну складову у всіх питаннях по Майдану,то треба судити від Янука-падлюшного з Азіровим "правітєльством" до останнього міліціонера. Існує лише одна Головна Ознака Злочину:.... це Зрада інтересів України і Народу владою донецькою шантрапою. Вони йшли на вибори і обіцяли рух в Цивілізацію. Замість цього виконали розпорядження Путлєра і повернулись до цивілізації...ЗАДОМ. Факт,може хто проти? Оскільки по Конституції у нас НАРОД має своє головне право,то послідуючі Зради усього цього прокремлівського Лайна та започаткування війни з вторгненням в Україну....ПОВИННІ КАРАТИСЬ ПЛАХОЮ. Бо Народ прийшов до влади без зброї,а влада плюнула на Головну ознаку Конституцїії і почала вбивчий ТЕРОР самого народу. І це факт. А що розслідує Вєнєдіктова? Приуриває ....ВОРОГІВ КРАЇНИ. От і все розслідування.
показати весь коментар
31.12.2020 22:01 Відповісти
 
 