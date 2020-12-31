ДБР обіцяє щомісяця звітувати про хід розслідування справ Майдану

Державне бюро розслідувань пообіцяло щомісяця звітувати про хід розслідування справ Євромайдану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бюро.

ДБР вже опублікувало перший звіт. Зараз бюро розслідує 74 справи, пов'язані зі злочинами під час Революції Гідності 2013 і 2014 років.

Зазначається, що закінчено розслідування стосовно підозрюваного у справі про тортури і вбивство журналіста Василя Сергієнка і щодо п'яти співробітників органів внутрішніх справ і прокурора у справі черкаського Євромайдану. Також закінчено розслідування стосовно двох фігурантів справи про викрадення й катування Ігоря Луценка і вбивства Юрія Вербицького.

У грудні в суд направили чотири обвинувальні акти, двоє людей отримали повідомлення про підозру. 17 грудня суд виніс перший обвинувальний вирок на підставі обвинувального акта у справі Майдану. Цивільну особу визнали винною в наданні свідомо неправдивих свідчень - через це були виправдані правоохоронці в Черкаській області, яких звинувачують у незаконних затриманнях і притягненні людей до кримінальної відповідальності нібито за участь у черкаському Євромайдані.

Також суд дозволив провести заочне розслідування відносно колишніх топчиновників, яких підозрюють в організації силової протидії Майдану, зокрема в умисних убивствах учасників протесту.

