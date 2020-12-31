РУС
Новости Расследование преступлений на Майдане
ГБР обещает каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Майдана

Государственное бюро расследований пообещало каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро.

ГБР уже опубликовало первый отчет. Сейчас бюро расследует 74 дела, связанных с преступлениями во время Революции Достоинства 2013 и 2014 годов.

Отмечается, что закончено расследование в отношении подозреваемого по делу о пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко и в отношении пяти сотрудников органов внутренних дел и прокурора по делу черкасского Евромайдана. Также закончено расследование в отношении двух фигурантов дела о похищении и пытках Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого.

В декабре в суд направили четыре обвинительных акта, два человека получили сообщения о подозрении. 17 декабря суд вынес первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по делу Майдана. Гражданское лицо признали виновным в даче заведомо ложных показаний — из-за этого были оправданы правоохранители в Черкасской области, которых обвиняют в незаконных задержаниях и привлечении людей к уголовной ответственности якобы за участие в черкасском Евромайдане.

Также суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывших топ-чиновников, которых подозревают в организации силового противодействия Майдану, в том числе умышленных убийствах участников протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преступления против Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-замглавы МВД Ратушняка

майдан (4143) революция (1372) преступления против Майдана (294) ГБР (3182)
Топ комментарии
+3
Це щоб збити інформаційний шум у справі Татарова? 😁Не вийде! Тут або гамузом з Татаровим на цуґундер, або таки робити роботу.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:07 Ответить
+1
Когда-то шутили про "тянуть резину в долгий ящик"...
показать весь комментарий
31.12.2020 18:09 Ответить
+1
Термін - "участники масових заворушень" буде далеко не найгіршим у цих колаборантів.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:14 Ответить
А ты другое имя знаешь. Вова например?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:22 Ответить
"Будем делать посмотреть!" !!)))
показать весь комментарий
31.12.2020 18:20 Ответить
Еще одни обещатели обещают Один уже наобещал лохам молочные реки и кисельные берега
показать весь комментарий
31.12.2020 18:20 Ответить
Ну смех уже. Вы когда расследуете кто-кого убивал? Кто расстреливал "небесную сотню"? Где официальные результаты? Расскажите, почему спилили деревья с пулевыми отверстиями и с самими пулями?
показать весь комментарий
31.12.2020 18:22 Ответить
Ага. Счас потерпевший с венедиктовой с подачи портнова всё расследует. Не для того их на табуретки ставили, чтоб они руку кормящую кусали.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:39 Ответить
Потому что такая информация может подорвать гос безопасность.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:00 Ответить
декабрь 28, 2019 https://timeze2019.blogspot.com/search?updated-max=2020-02-16T20:16:00-08:00&max-results=25&start=36&by-date=false В данный момент группа людей, как по нотам разыгрывает спектакль под названием "Виновным за расстрел Майдана будешь ты, Вова". Все настолько четко и главное - открыто, что не заметить просто невозможно.

Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процессуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.

В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".

И все красиво отыграли свою партию.

СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.

Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).

А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:01 Ответить
Только ты и кучка сепаров - это все, кому неясно, кто и кого расстреливал на Майдане
показать весь комментарий
31.12.2020 19:10 Ответить
А что тут не понятного? Тот, кто издал медальку "За расстрел Майдана и взятие Крыма", тот, кто присылал своих переодетых спецназовцев под видом крысятского беркута. тот кто присылал не таясь из московии ящики с шумовыми гранатами, кто обеспечил побег яйцековича и гордился этим. Не волнуйся, кацарылый. Придет время всех сепаров посадят.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:19 Ответить
У вас т.н. "патриотов" (но если копнуть так просто интернетных "порохоботов"), если человек задаёт здравые вопросы, так обязательно "кацарылый". Не делайте им такой чести, у них мозга не больше чем у пороховышеватников. Что "вата", что "пороховата"-это братцы-близнецы.
- говорят одно и тоже, делают одно и тоже..только с разным цветом флажков и лозунги отличаются только синонимами слов (но смысл одинаков).
показать весь комментарий
31.12.2020 19:37 Ответить
Если каждый месяц, то убийц Небесной Сотни можно даже не искать, уже этого достаточно.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:29 Ответить
Так это же то что нужно. Не ну правда. Нужно больше, больше шоу...
показать весь комментарий
31.12.2020 18:41 Ответить
где то нам уже про это говорили, или когда то...в общем то да...ставьте пластинку заново...
показать весь комментарий
31.12.2020 18:45 Ответить
мертвое дело.....как с Гонгадзе, все знаю, кто заказал, но суд будет, только где-то там на небессах
показать весь комментарий
31.12.2020 18:49 Ответить
ГБР - самая паскудная организация обслуживающая ОП и олигархов. Скорее бы их там разогнали. Имеют бюджет больше, чем у здравоохранения
показать весь комментарий
31.12.2020 19:07 Ответить
Якщо брати Конституційну складову у всіх питаннях по Майдану,то треба судити від Янука-падлюшного з Азіровим "правітєльством" до останнього міліціонера. Існує лише одна Головна Ознака Злочину:.... це Зрада інтересів України і Народу владою донецькою шантрапою. Вони йшли на вибори і обіцяли рух в Цивілізацію. Замість цього виконали розпорядження Путлєра і повернулись до цивілізації...ЗАДОМ. Факт,може хто проти? Оскільки по Конституції у нас НАРОД має своє головне право,то послідуючі Зради усього цього прокремлівського Лайна та започаткування війни з вторгненням в Україну....ПОВИННІ КАРАТИСЬ ПЛАХОЮ. Бо Народ прийшов до влади без зброї,а влада плюнула на Головну ознаку Конституцїії і почала вбивчий ТЕРОР самого народу. І це факт. А що розслідує Вєнєдіктова? Приуриває ....ВОРОГІВ КРАЇНИ. От і все розслідування.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:01 Ответить
 
 