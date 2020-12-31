ГБР обещает каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Майдана
Государственное бюро расследований пообещало каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Евромайдана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро.
ГБР уже опубликовало первый отчет. Сейчас бюро расследует 74 дела, связанных с преступлениями во время Революции Достоинства 2013 и 2014 годов.
Отмечается, что закончено расследование в отношении подозреваемого по делу о пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко и в отношении пяти сотрудников органов внутренних дел и прокурора по делу черкасского Евромайдана. Также закончено расследование в отношении двух фигурантов дела о похищении и пытках Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого.
В декабре в суд направили четыре обвинительных акта, два человека получили сообщения о подозрении. 17 декабря суд вынес первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по делу Майдана. Гражданское лицо признали виновным в даче заведомо ложных показаний — из-за этого были оправданы правоохранители в Черкасской области, которых обвиняют в незаконных задержаниях и привлечении людей к уголовной ответственности якобы за участие в черкасском Евромайдане.
Также суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывших топ-чиновников, которых подозревают в организации силового противодействия Майдану, в том числе умышленных убийствах участников протеста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процессуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы.
В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все противоречия и недомолвки этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
И все красиво отыграли свою партию.
СБУ не дало россиян для обмена (молодцы),
Рябошапка плюнув с высоты своего "соломонова" образования на процедурные моменты пошел на нарушение,
Аваков тихо перекрестился и облегченно вздохнул.
Кто стоит за всем этим ? - есть старое изречение - Cui prodest (кому выгодно).
А виноватым в том, что мы так никогда и не узнаем правды о расстреле Майдана назначено это ..., избранное кем то президентом страны.
- говорят одно и тоже, делают одно и тоже..только с разным цветом флажков и лозунги отличаются только синонимами слов (но смысл одинаков).