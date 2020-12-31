ГБР обещает каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Майдана

Государственное бюро расследований пообещало каждый месяц отчитываться о ходе расследования дел Евромайдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бюро.

ГБР уже опубликовало первый отчет. Сейчас бюро расследует 74 дела, связанных с преступлениями во время Революции Достоинства 2013 и 2014 годов.

Отмечается, что закончено расследование в отношении подозреваемого по делу о пытках и убийстве журналиста Василия Сергиенко и в отношении пяти сотрудников органов внутренних дел и прокурора по делу черкасского Евромайдана. Также закончено расследование в отношении двух фигурантов дела о похищении и пытках Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого.

В декабре в суд направили четыре обвинительных акта, два человека получили сообщения о подозрении. 17 декабря суд вынес первый обвинительный приговор на основании обвинительного акта по делу Майдана. Гражданское лицо признали виновным в даче заведомо ложных показаний — из-за этого были оправданы правоохранители в Черкасской области, которых обвиняют в незаконных задержаниях и привлечении людей к уголовной ответственности якобы за участие в черкасском Евромайдане.

Также суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывших топ-чиновников, которых подозревают в организации силового противодействия Майдану, в том числе умышленных убийствах участников протеста.

