Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель повідомила, що велику пресконференцію президента Володимира Зеленського планують провести до другої річниці його президентства навесні 2021 року.

Про це Мендель сказала в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на запитання про те, коли буде наступна зустріч Зеленського з журналістами, вона відповіла, що великі інтерв'ю вже плануються.

"Пресконференцію ми, звичайно, плануємо на другу річницю. Але чи будуть попередні ... ми будемо давати, якщо буде якась потреба", - зазначила Мендель.

