2 803 89

Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель

Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель

Прессекретарка президента Юлія Мендель повідомила, що велику пресконференцію президента Володимира Зеленського планують провести до другої річниці його президентства навесні 2021 року.

Про це Мендель сказала в інтерв'ю телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на запитання про те, коли буде наступна зустріч Зеленського з журналістами, вона відповіла, що великі інтерв'ю вже плануються.

"Пресконференцію ми, звичайно, плануємо на другу річницю. Але чи будуть попередні ... ми будемо давати, якщо буде якась потреба", - зазначила Мендель.

Зеленський Володимир (25267) пресконференція (188) Мендель Юлія (230)
+38
На кой хрен кому нужен этот балаган???😮
показати весь коментар
31.12.2020 19:02 Відповісти
+23
Желаю всем в Новом году,чтоб такие как эта Мандэль остались навсегда в 2020 вместе с хозяином.
показати весь коментар
31.12.2020 19:03 Відповісти
+23
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 7718
показати весь коментар
31.12.2020 19:06 Відповісти
На кой хрен кому нужен этот балаган???😮
показати весь коментар
31.12.2020 19:02 Відповісти
100% ничего от него хорошего уже никто не ждет
показати весь коментар
31.12.2020 19:50 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9321
показати весь коментар
31.12.2020 21:08 Відповісти
А може це буде бенефіс? Як там у "класика" - "я устал, я ухожу"... Амінь ...
показати весь коментар
31.12.2020 20:33 Відповісти
Він вчепився за посаду, як вош за кожуха.
показати весь коментар
31.12.2020 21:36 Відповісти
Желаю всем в Новом году,чтоб такие как эта Мандэль остались навсегда в 2020 вместе с хозяином.
показати весь коментар
31.12.2020 19:03 Відповісти
А доживет ли клоун??? у меня Большие сомнения... что наркоман или идиет может нам рассказать набрехать не краснея... она навалял гадостей...под Йолку и своим и чужим и в России и в США.. и кое где еще... а от всей ДУШИ и с умыслом цинично так затоптал ДУШИ всех кто в него верил и не верил... в НАРОД УКРАИНЫ..Да ну пофиг....О КЛОУНЕ... ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! ЗДОРОВЬЯ! СЧАСТЬЯ! МУДРОГО ПРАВИТЕЛЯ! СОВЕСТЛИВОЙ ВЛАСТИ! СИЛ НАМ И БГГОБОЯЗНИ И ТЕРПЕНИЯ И ВЕРЫ ЧТО О НАС ТАМ НА НЕБЕСАХ БОГ ИЛИ КТО ТАМ ЕСТЬ НЕ ЗАБЫЛИ ПРОСТО НАДО ВЫПОЛНИТЬ КАКИЕ ТО ИМ ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЙСТВА И ИСПЫТАНИЯ.... А ПОТОМ ВСЕ.... БУДЕ ДОБРЕ...
показати весь коментар
31.12.2020 19:36 Відповісти
Видосики, видосики давай, Мендельша с писюном на рояле!
показати весь коментар
31.12.2020 19:03 Відповісти
К тому времени он будет подсцыкать даже "карманных" "журналистов"...
показати весь коментар
31.12.2020 19:04 Відповісти
Сильно оптимистично.
показати весь коментар
31.12.2020 20:01 Відповісти
А де автор картини зображений ?
показати весь коментар
31.12.2020 20:43 Відповісти
под столом обслуживает
показати весь коментар
31.12.2020 20:57 Відповісти
Будут уже из Ростова транслировать.
показати весь коментар
31.12.2020 19:05 Відповісти
Думаешь ко второй годовщине мы Ростов возьмем? Хоть бы Донбасс отбить!
показати весь коментар
31.12.2020 19:12 Відповісти
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 7718
показати весь коментар
31.12.2020 19:06 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 19:58 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 2392
показати весь коментар
31.12.2020 21:16 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9716
показати весь коментар
31.12.2020 21:26 Відповісти
Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы......
показати весь коментар
31.12.2020 19:37 Відповісти
Да кому он к весне нахрен нужен будет,дебил конченный...
показати весь коментар
31.12.2020 19:06 Відповісти
До весни краща скласти повноваження,і піти під арешт, бо на пресконференції ні про що розмовляти окрім зради.
показати весь коментар
31.12.2020 19:07 Відповісти
Был такой монах- Мендель, отец генетики. Эта коза позорит фамилию
показати весь коментар
31.12.2020 19:08 Відповісти
А ще був Мендель перший секретар Середньоволзького обкому ВКП(б), якого перевели в Дніпропетровську область і який організовував там голодомор.
показати весь коментар
31.12.2020 19:18 Відповісти
Тоже **** не последняя
показати весь коментар
31.12.2020 19:48 Відповісти
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 @krtmn79

Цитаты Величайших:

"Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.

Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 3892
показати весь коментар
31.12.2020 19:08 Відповісти
На Юго востоке Украины в одном из городов, был летальный исход, жилец многоэтажного дома с платёжкой теплосети выбросился с верхнего этажа, врач скорой не смог вырвать квитанцию, рука сильно сжала долг по уплате теплоносителя.
показати весь коментар
31.12.2020 20:05 Відповісти
что оно может сказать, чего лезло в президенты? время видосиков закончилось
показати весь коментар
31.12.2020 19:09 Відповісти
Коломойский сказал лезть, вот и полезло.
показати весь коментар
31.12.2020 19:30 Відповісти
так, эта тупая овца родила от Клоуна, или Клоун сказал что это Ермак, и вообще это все случайно?!..
показати весь коментар
31.12.2020 19:10 Відповісти
Пресс конференция в Печерском суде)))
показати весь коментар
31.12.2020 19:12 Відповісти
і локдаун, і пресконференція янєлоха-то вже занадто.
показати весь коментар
31.12.2020 19:12 Відповісти
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 9724
показати весь коментар
31.12.2020 19:13 Відповісти
Ігорівна!? Я проти. Скорше моніка ішаківна!
показати весь коментар
31.12.2020 19:23 Відповісти
Игорю Валерьевичу сейчас совсем обидно было.
показати весь коментар
31.12.2020 19:34 Відповісти
Достаточно старых серий Картавый-95.
показати весь коментар
31.12.2020 19:15 Відповісти
На весну назначили что б ЗЕбилы успели пережить невиданное счастье от найвеличнишого в виде поднятия тарифов и на свет и на газ с 1 января..,а как покайфуют то уже можно и самого найвеличнишого на пресс конференцию выпускать...
показати весь коментар
31.12.2020 19:16 Відповісти
так это только разминка! - с 01.03. повышение еще в 2 раза по сравнению с тем, что будет с 01.01.
показати весь коментар
31.12.2020 19:28 Відповісти
Та це пон,яяятно.. Бо ж зараз що вiн промукає ? Питань до нього багато а відповідей немає
показати весь коментар
31.12.2020 19:18 Відповісти
Порошенко кожен квартал давав пресухи
показати весь коментар
31.12.2020 19:19 Відповісти
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель, а она будет эта вторая годовщина?
показати весь коментар
31.12.2020 19:20 Відповісти
На венки на годовщину сбрасываться будем?
показати весь коментар
31.12.2020 21:06 Відповісти
бл., не надо русских слов, но она походу Поехала.... о г..споди, что же произошло шо опять несет такое.....
та ну нах
дайие ей ссылку на ролик
https://www.youtube.com/watch?v=WNJj_NJQz4o
показати весь коментар
31.12.2020 19:24 Відповісти
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 5485
показати весь коментар
31.12.2020 19:24 Відповісти
Я вам скажу про Германию -- в плане Зеленского: Тишина.
...я радио слухаю -- пока связи нет -- одни щелчки и треск эфира...
показати весь коментар
31.12.2020 19:24 Відповісти
то, шо мендельша "будет давать", никто особо и не сомневается.
для этого ее в основном там и держат...
показати весь коментар
31.12.2020 19:26 Відповісти
подготовленные вопросы и ответы от неудачника? не дразните людей. сидите тихо лучше
показати весь коментар
31.12.2020 19:26 Відповісти
Я надеюсь раньше
показати весь коментар
31.12.2020 19:28 Відповісти
а кода билеты начнут продавать?
показати весь коментар
31.12.2020 19:28 Відповісти
надеюсь он не доживет до весны
показати весь коментар
31.12.2020 19:35 Відповісти
Концерт 95 -го з Вовкою ? ОТО РАДІСТЬ!
показати весь коментар
31.12.2020 19:40 Відповісти
День "всенародного ликования"
показати весь коментар
31.12.2020 19:44 Відповісти
А что видосики уже "не катят"?
показати весь коментар
31.12.2020 19:40 Відповісти
А шо тут прессконферировать? Чем Янукович кончил, с того Зеленский и начал. С поправкой на масс медиа - учатся люди.
показати весь коментар
31.12.2020 19:40 Відповісти
плоть от плоти (крайняя) х@йла!
показати весь коментар
31.12.2020 19:41 Відповісти
Зеленый лягушенок в анибиозе, проснется весной и КВА - КВА - КВА.
показати весь коментар
31.12.2020 19:41 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 1097
показати весь коментар
31.12.2020 19:43 Відповісти
По поводу брифинга
😀😀😀

Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
показати весь коментар
31.12.2020 19:44 Відповісти
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель
Собиралось угощенье, было Зелино рожденье -- исполнялось Мендель 30 лет...
Где-то в середине следующего года -- куда эти все ************ денутся? -- но не в Ростов -- это точно! *)
показати весь коментар
31.12.2020 19:45 Відповісти
Идеальный вариант , это по весне 40 дней по Ослу отпраздновать .
показати весь коментар
31.12.2020 19:46 Відповісти
Но будут ли предварительные… мы будем даватьИсточник: https://censor.net/ru/n3240091

С Ленкой вместе!
показати весь коментар
31.12.2020 19:46 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9397
показати весь коментар
31.12.2020 19:48 Відповісти
Шмендель, а усыновить бубу одним твитом не пробовала?
показати весь коментар
31.12.2020 19:50 Відповісти
а шестой брауни до весны не заплесневеет ?
показати весь коментар
31.12.2020 19:50 Відповісти
Вторая прессуха будет еще круче первой
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 1818
показати весь коментар
31.12.2020 19:52 Відповісти
А ко второй ходовщыне,Мендюля, у вас уже родится Смартфон Владимирович, или Твитт Владимирович, а может даже Диджитализация Владимировна ??..
Це - "Свитське життя" запитуе.
показати весь коментар
31.12.2020 20:03 Відповісти
нікому ваш ді6іл не потрібен.
показати весь коментар
31.12.2020 20:07 Відповісти
Ну ... про смаки важко сперечатись...
показати весь коментар
31.12.2020 21:00 Відповісти
Мендель - "Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства......"

Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 8509
показати весь коментар
31.12.2020 20:08 Відповісти
А в мене вже й список питань є, на які бажано отримати відповіді...
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 7240
показати весь коментар
31.12.2020 20:13 Відповісти
Вова in *******... брехня вже не налазить , а годинки "тІкають"...
показати весь коментар
31.12.2020 20:25 Відповісти
Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
Куда делись наши карпатские леса?
Почему не наказаны приспешники Януковича?
Сколько лично вам занесли с Роттердам+?
Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
показати весь коментар
31.12.2020 20:38 Відповісти
Шо оно там может проварнякать? На какие вопросы ответить? Даже поржать по приколу не получится. Нахер такую конференцию и Осла на ней.
показати весь коментар
31.12.2020 20:44 Відповісти
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 5002

- Михаил Самуэлевич, сегодня Зеленский сказал, что у нас всё хорошо.
-Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой? - А с другой стороны мы…Off!
показати весь коментар
31.12.2020 21:11 Відповісти
Мендельша, а о чём эта конференция? Люди итак уже выключают телевизор как только услышат гарантика и его своеобразый тембр голоса. Шо он может рассказать? какие достижения?
показати весь коментар
31.12.2020 21:34 Відповісти
Эти квартальные идиоты внатуре идиоты! Ко второй годовщине они будут проводить пресс-конференции разве что в лукьяновском сизо.
показати весь коментар
31.12.2020 21:38 Відповісти
Ще один пророк - на 24и години брехні- і десятки років оновлення!
показати весь коментар
31.12.2020 21:39 Відповісти
https://prm.ua/kinets-epokhy-hidnosti-top-5-podiy-2020-roku-iaki-svidchat-shcho-zelenskyy-peretvoriuietsia-na-yanukovycha-2/ Розчарування року: ТОП-7 скандалів Зеленського у 2020-му
У 2020 році майже кожен день або сам президент, або його оточення генерувало безкінечні скандали. Навіть найбільші їхні опоненти не встигають відреагувати на черговий «провал» глави держави чи його команди - одразу з'являється ще щось більш резонансне і ще більш зухвале. Іноді навіть здається, що це робиться навмисне, аби "відволікти увагу".
- Таємнича поїздка в Оман з "присмаком" російських спецслужб
- "Вагнергейт". Зірвана операція з затримання російських терористів
- "Під особистим контролем": смерть морпіха Ярослава Журавля. Світова ганьба Головнокомандувача Володимира Зеленського
- Президентська дача або як Зеленського зіпсувало "квартирне питання" і відсутність велосипеда
- Старі кадри Януковича замість "нових обличь"
- Створення конституційної кризи. Зеленський проти Конституційного Суду України
- Зе-ковід - без вакцини, ліків, ліжкомісць, кисню і без лікарів та молодшого медперсоналу
Детальніше - за лінком заголовку.
показати весь коментар
31.12.2020 22:37 Відповісти
После просмотра зюзиного привітання можно получить несварение. Кто не смотрел, лучше не смотрите.Пусть вам кто-то перескажет.
Использование детей отвратительно. Т.е.сами дети всегда вызывают самые светлые чувства. Только не в сочетании с гундосым, брехливым, циничным, кривляющимся дядей. Ощущение мерзотности. Хочется умыть лицо.
Не знаю, кто из советников посоветовал ему такой вариант, но это вызывает очень нехорошие ассоциации.
Такого грустного Нового года не помню за всю свою большую жизнь.
Господи, помилуй Украину!
показати весь коментар
01.01.2021 01:17 Відповісти
Не надо нам ваших прессконференций и вас самих. Исчезните из нашей жизни!
показати весь коментар
01.01.2021 01:20 Відповісти
Весной будет двухлетие президенства Зе. И третья годовщина президенства Зе, а не вторая.
показати весь коментар
01.01.2021 08:41 Відповісти
 
 