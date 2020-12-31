Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что большую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского планируют провести ко второй годовщине его президентства весной 2021 года.

Об этом Мендель сказала в интервью телеканалу ZIK, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - отметила Мендель.

