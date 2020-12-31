РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4087 посетителей онлайн
Новости
2 803 89

Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель

Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что большую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского планируют провести ко второй годовщине его президентства весной 2021 года.

Об этом Мендель сказала в интервью телеканалу ZIK, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.

"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - отметила Мендель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Автор: 

Зеленский Владимир (21714) пресс-конференция (324) Мендель Юлия (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
На кой хрен кому нужен этот балаган???😮
показать весь комментарий
31.12.2020 19:02 Ответить
+23
Желаю всем в Новом году,чтоб такие как эта Мандэль остались навсегда в 2020 вместе с хозяином.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:03 Ответить
+23
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 7718
показать весь комментарий
31.12.2020 19:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На кой хрен кому нужен этот балаган???😮
показать весь комментарий
31.12.2020 19:02 Ответить
100% ничего от него хорошего уже никто не ждет
показать весь комментарий
31.12.2020 19:50 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9321
показать весь комментарий
31.12.2020 21:08 Ответить
А може це буде бенефіс? Як там у "класика" - "я устал, я ухожу"... Амінь ...
показать весь комментарий
31.12.2020 20:33 Ответить
Він вчепився за посаду, як вош за кожуха.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:36 Ответить
Желаю всем в Новом году,чтоб такие как эта Мандэль остались навсегда в 2020 вместе с хозяином.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:03 Ответить
А доживет ли клоун??? у меня Большие сомнения... что наркоман или идиет может нам рассказать набрехать не краснея... она навалял гадостей...под Йолку и своим и чужим и в России и в США.. и кое где еще... а от всей ДУШИ и с умыслом цинично так затоптал ДУШИ всех кто в него верил и не верил... в НАРОД УКРАИНЫ..Да ну пофиг....О КЛОУНЕ... ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! ЗДОРОВЬЯ! СЧАСТЬЯ! МУДРОГО ПРАВИТЕЛЯ! СОВЕСТЛИВОЙ ВЛАСТИ! СИЛ НАМ И БГГОБОЯЗНИ И ТЕРПЕНИЯ И ВЕРЫ ЧТО О НАС ТАМ НА НЕБЕСАХ БОГ ИЛИ КТО ТАМ ЕСТЬ НЕ ЗАБЫЛИ ПРОСТО НАДО ВЫПОЛНИТЬ КАКИЕ ТО ИМ ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЙСТВА И ИСПЫТАНИЯ.... А ПОТОМ ВСЕ.... БУДЕ ДОБРЕ...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:36 Ответить
Видосики, видосики давай, Мендельша с писюном на рояле!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:03 Ответить
К тому времени он будет подсцыкать даже "карманных" "журналистов"...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:04 Ответить
Сильно оптимистично.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:01 Ответить
А де автор картини зображений ?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:43 Ответить
под столом обслуживает
показать весь комментарий
31.12.2020 20:57 Ответить
Будут уже из Ростова транслировать.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:05 Ответить
Думаешь ко второй годовщине мы Ростов возьмем? Хоть бы Донбасс отбить!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:12 Ответить
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 7718
показать весь комментарий
31.12.2020 19:06 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2020 19:58 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 2392
показать весь комментарий
31.12.2020 21:16 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9716
показать весь комментарий
31.12.2020 21:26 Ответить
Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы......
показать весь комментарий
31.12.2020 19:37 Ответить
Да кому он к весне нахрен нужен будет,дебил конченный...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:06 Ответить
До весни краща скласти повноваження,і піти під арешт, бо на пресконференції ні про що розмовляти окрім зради.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:07 Ответить
Был такой монах- Мендель, отец генетики. Эта коза позорит фамилию
показать весь комментарий
31.12.2020 19:08 Ответить
А ще був Мендель перший секретар Середньоволзького обкому ВКП(б), якого перевели в Дніпропетровську область і який організовував там голодомор.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:18 Ответить
Тоже **** не последняя
показать весь комментарий
31.12.2020 19:48 Ответить
https://twitter.com/krtmn79 krtmn79

https://twitter.com/krtmn79 @krtmn79

Цитаты Величайших:

"Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.

Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 3892
показать весь комментарий
31.12.2020 19:08 Ответить
На Юго востоке Украины в одном из городов, был летальный исход, жилец многоэтажного дома с платёжкой теплосети выбросился с верхнего этажа, врач скорой не смог вырвать квитанцию, рука сильно сжала долг по уплате теплоносителя.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:05 Ответить
что оно может сказать, чего лезло в президенты? время видосиков закончилось
показать весь комментарий
31.12.2020 19:09 Ответить
Коломойский сказал лезть, вот и полезло.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:30 Ответить
так, эта тупая овца родила от Клоуна, или Клоун сказал что это Ермак, и вообще это все случайно?!..
показать весь комментарий
31.12.2020 19:10 Ответить
Пресс конференция в Печерском суде)))
показать весь комментарий
31.12.2020 19:12 Ответить
і локдаун, і пресконференція янєлоха-то вже занадто.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:12 Ответить
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 9724
показать весь комментарий
31.12.2020 19:13 Ответить
Ігорівна!? Я проти. Скорше моніка ішаківна!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:23 Ответить
Игорю Валерьевичу сейчас совсем обидно было.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:34 Ответить
Достаточно старых серий Картавый-95.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:15 Ответить
На весну назначили что б ЗЕбилы успели пережить невиданное счастье от найвеличнишого в виде поднятия тарифов и на свет и на газ с 1 января..,а как покайфуют то уже можно и самого найвеличнишого на пресс конференцию выпускать...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:16 Ответить
так это только разминка! - с 01.03. повышение еще в 2 раза по сравнению с тем, что будет с 01.01.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:28 Ответить
Та це пон,яяятно.. Бо ж зараз що вiн промукає ? Питань до нього багато а відповідей немає
показать весь комментарий
31.12.2020 19:18 Ответить
Порошенко кожен квартал давав пресухи
показать весь комментарий
31.12.2020 19:19 Ответить
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель, а она будет эта вторая годовщина?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:20 Ответить
На венки на годовщину сбрасываться будем?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:06 Ответить
бл., не надо русских слов, но она походу Поехала.... о г..споди, что же произошло шо опять несет такое.....
та ну нах
дайие ей ссылку на ролик
https://www.youtube.com/watch?v=WNJj_NJQz4o
показать весь комментарий
31.12.2020 19:24 Ответить
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель - Цензор.НЕТ 5485
показать весь комментарий
31.12.2020 19:24 Ответить
Я вам скажу про Германию -- в плане Зеленского: Тишина.
...я радио слухаю -- пока связи нет -- одни щелчки и треск эфира...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:24 Ответить
то, шо мендельша "будет давать", никто особо и не сомневается.
для этого ее в основном там и держат...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:26 Ответить
подготовленные вопросы и ответы от неудачника? не дразните людей. сидите тихо лучше
показать весь комментарий
31.12.2020 19:26 Ответить
Я надеюсь раньше
показать весь комментарий
31.12.2020 19:28 Ответить
а кода билеты начнут продавать?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:28 Ответить
надеюсь он не доживет до весны
показать весь комментарий
31.12.2020 19:35 Ответить
Концерт 95 -го з Вовкою ? ОТО РАДІСТЬ!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:40 Ответить
День "всенародного ликования"
показать весь комментарий
31.12.2020 19:44 Ответить
А что видосики уже "не катят"?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:40 Ответить
А шо тут прессконферировать? Чем Янукович кончил, с того Зеленский и начал. С поправкой на масс медиа - учатся люди.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:40 Ответить
плоть от плоти (крайняя) х@йла!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:41 Ответить
Зеленый лягушенок в анибиозе, проснется весной и КВА - КВА - КВА.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:41 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 1097
показать весь комментарий
31.12.2020 19:43 Ответить
По поводу брифинга
😀😀😀

Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:44 Ответить
Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель
Собиралось угощенье, было Зелино рожденье -- исполнялось Мендель 30 лет...
Где-то в середине следующего года -- куда эти все ************ денутся? -- но не в Ростов -- это точно! *)
показать весь комментарий
31.12.2020 19:45 Ответить
Идеальный вариант , это по весне 40 дней по Ослу отпраздновать .
показать весь комментарий
31.12.2020 19:46 Ответить
Но будут ли предварительные… мы будем даватьИсточник: https://censor.net/ru/n3240091

С Ленкой вместе!
показать весь комментарий
31.12.2020 19:46 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 9397
показать весь комментарий
31.12.2020 19:48 Ответить
Шмендель, а усыновить бубу одним твитом не пробовала?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:50 Ответить
а шестой брауни до весны не заплесневеет ?
показать весь комментарий
31.12.2020 19:50 Ответить
Вторая прессуха будет еще круче первой
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 1818
показать весь комментарий
31.12.2020 19:52 Ответить
А ко второй ходовщыне,Мендюля, у вас уже родится Смартфон Владимирович, или Твитт Владимирович, а может даже Диджитализация Владимировна ??..
Це - "Свитське життя" запитуе.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:03 Ответить
нікому ваш ді6іл не потрібен.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:07 Ответить
Ну ... про смаки важко сперечатись...
показать весь комментарий
31.12.2020 21:00 Ответить
Мендель - "Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства......"

Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 8509
показать весь комментарий
31.12.2020 20:08 Ответить
А в мене вже й список питань є, на які бажано отримати відповіді...
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 7240
показать весь комментарий
31.12.2020 20:13 Ответить
Вова in *******... брехня вже не налазить , а годинки "тІкають"...
показать весь комментарий
31.12.2020 20:25 Ответить
Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
Куда делись наши карпатские леса?
Почему не наказаны приспешники Януковича?
Сколько лично вам занесли с Роттердам+?
Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:38 Ответить
Шо оно там может проварнякать? На какие вопросы ответить? Даже поржать по приколу не получится. Нахер такую конференцию и Осла на ней.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:44 Ответить
Пресконференцію Зеленського плануємо до другої річниці президентства навесні, - Мендель - Цензор.НЕТ 5002

- Михаил Самуэлевич, сегодня Зеленский сказал, что у нас всё хорошо.
-Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой? - А с другой стороны мы…Off!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:11 Ответить
Мендельша, а о чём эта конференция? Люди итак уже выключают телевизор как только услышат гарантика и его своеобразый тембр голоса. Шо он может рассказать? какие достижения?
показать весь комментарий
31.12.2020 21:34 Ответить
Эти квартальные идиоты внатуре идиоты! Ко второй годовщине они будут проводить пресс-конференции разве что в лукьяновском сизо.
показать весь комментарий
31.12.2020 21:38 Ответить
Ще один пророк - на 24и години брехні- і десятки років оновлення!
показать весь комментарий
31.12.2020 21:39 Ответить
https://prm.ua/kinets-epokhy-hidnosti-top-5-podiy-2020-roku-iaki-svidchat-shcho-zelenskyy-peretvoriuietsia-na-yanukovycha-2/ Розчарування року: ТОП-7 скандалів Зеленського у 2020-му
У 2020 році майже кожен день або сам президент, або його оточення генерувало безкінечні скандали. Навіть найбільші їхні опоненти не встигають відреагувати на черговий «провал» глави держави чи його команди - одразу з'являється ще щось більш резонансне і ще більш зухвале. Іноді навіть здається, що це робиться навмисне, аби "відволікти увагу".
- Таємнича поїздка в Оман з "присмаком" російських спецслужб
- "Вагнергейт". Зірвана операція з затримання російських терористів
- "Під особистим контролем": смерть морпіха Ярослава Журавля. Світова ганьба Головнокомандувача Володимира Зеленського
- Президентська дача або як Зеленського зіпсувало "квартирне питання" і відсутність велосипеда
- Старі кадри Януковича замість "нових обличь"
- Створення конституційної кризи. Зеленський проти Конституційного Суду України
- Зе-ковід - без вакцини, ліків, ліжкомісць, кисню і без лікарів та молодшого медперсоналу
Детальніше - за лінком заголовку.
показать весь комментарий
31.12.2020 22:37 Ответить
После просмотра зюзиного привітання можно получить несварение. Кто не смотрел, лучше не смотрите.Пусть вам кто-то перескажет.
Использование детей отвратительно. Т.е.сами дети всегда вызывают самые светлые чувства. Только не в сочетании с гундосым, брехливым, циничным, кривляющимся дядей. Ощущение мерзотности. Хочется умыть лицо.
Не знаю, кто из советников посоветовал ему такой вариант, но это вызывает очень нехорошие ассоциации.
Такого грустного Нового года не помню за всю свою большую жизнь.
Господи, помилуй Украину!
показать весь комментарий
01.01.2021 01:17 Ответить
Не надо нам ваших прессконференций и вас самих. Исчезните из нашей жизни!
показать весь комментарий
01.01.2021 01:20 Ответить
Весной будет двухлетие президенства Зе. И третья годовщина президенства Зе, а не вторая.
показать весь комментарий
01.01.2021 08:41 Ответить
 
 