Пресс-конференцию Зеленского планируем ко второй годовщине президентства весной, - Мендель
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что большую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского планируют провести ко второй годовщине его президентства весной 2021 года.
Об этом Мендель сказала в интервью телеканалу ZIK, передает Цензор.НЕТ.
В частности, на вопрос о том, когда будет следующая встреча с Зеленского с журналистами, она ответила, что большие интервью уже планируются.
"Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину. Но будут ли предварительные… мы будем давать, если будет какая-либо потребность", - отметила Мендель.
Garry Grant
Porol ferton
Перехватчик
https://twitter.com/krtmn79 @krtmn79
Цитаты Величайших:
"Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором" В.Зеленский, 24.12.2019.
та ну нах
дайие ей ссылку на ролик
https://www.youtube.com/watch?v=WNJj_NJQz4o
...я радио слухаю -- пока связи нет -- одни щелчки и треск эфира...
для этого ее в основном там и держат...
😀😀😀
Совєцькі часи. Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!
Собиралось угощенье, было Зелино рожденье -- исполнялось Мендель 30 лет...
Где-то в середине следующего года -- куда эти все ************ денутся? -- но не в Ростов -- это точно! *)
С Ленкой вместе!
Це - "Свитське життя" запитуе.
Куда делись наши карпатские леса?
Почему не наказаны приспешники Януковича?
Сколько лично вам занесли с Роттердам+?
Почему вы отменили закон о незаконном обогащении?
Почему не снята неприкосновенность с депутатов?
- Михаил Самуэлевич, сегодня Зеленский сказал, что у нас всё хорошо.
-Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой? - А с другой стороны мы…Off!
У 2020 році майже кожен день або сам президент, або його оточення генерувало безкінечні скандали. Навіть найбільші їхні опоненти не встигають відреагувати на черговий «провал» глави держави чи його команди - одразу з'являється ще щось більш резонансне і ще більш зухвале. Іноді навіть здається, що це робиться навмисне, аби "відволікти увагу".
- Таємнича поїздка в Оман з "присмаком" російських спецслужб
- "Вагнергейт". Зірвана операція з затримання російських терористів
- "Під особистим контролем": смерть морпіха Ярослава Журавля. Світова ганьба Головнокомандувача Володимира Зеленського
- Президентська дача або як Зеленського зіпсувало "квартирне питання" і відсутність велосипеда
- Старі кадри Януковича замість "нових обличь"
- Створення конституційної кризи. Зеленський проти Конституційного Суду України
- Зе-ковід - без вакцини, ліків, ліжкомісць, кисню і без лікарів та молодшого медперсоналу
Детальніше - за лінком заголовку.
Использование детей отвратительно. Т.е.сами дети всегда вызывают самые светлые чувства. Только не в сочетании с гундосым, брехливым, циничным, кривляющимся дядей. Ощущение мерзотности. Хочется умыть лицо.
Не знаю, кто из советников посоветовал ему такой вариант, но это вызывает очень нехорошие ассоциации.
Такого грустного Нового года не помню за всю свою большую жизнь.
Господи, помилуй Украину!