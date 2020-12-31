РУС
42 322 132

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Снижение тарифов отменяется...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!Подарки

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко

Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Ждуны

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко (обновлено)

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Бегут года и грусть печаль в твоих глазах ...

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Элементарно!

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Должно же быть какое-то объяснение?

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Фотофакт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

... и не только по этой причине

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Новогоднее выступление

Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Всякое может случиться...

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) политика (7261) Порошенко Петр (19649) фотожаба (14679) Повышение тарифов (56)
Топ комментарии
+70
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9033
31.12.2020 00:46 Ответить
+70
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1887
31.12.2020 00:52 Ответить
+63
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6684
31.12.2020 00:48 Ответить
Страница 2 из 2
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2496
31.12.2020 10:05 Ответить
31.12.2020 12:10 Ответить
Пєця надійно прикриває Зєлю. Його мітінги(платні) "Ні капітуляції!" ************ всіх порядних людей. Люди в одну колону з Пєцєю ставати не хочуть, нудить. Тому вся ця активна Пєціна "протестна" діяльність проти Зєлі йде тільки Зєлє на користь. Пєця очолив протести, але про дострокові з боку його табору ані пари з вуст. Тому не здивуюсь, якщо Пєця і Зєля гигочуть тихцем з українців, яких вчергове "розвели як кошенят".
____________
Зєлю геть. Дострокові.
31.12.2020 10:15 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7869
31.12.2020 10:23 Ответить
А що Юля? Чекає, коли українці нарешті віддупляться, зрозуміють, що за неї люди жили в Сто разів заможніше і оберуть її нарешті презом.
31.12.2020 10:32 Ответить
Я за неї не проголосую. Бо вона брехуха та ********** консерва.
31.12.2020 10:34 Ответить
Ляшко! Не шифруйся під Сашка! Всі знають, що ти - Олєжка!!!
31.12.2020 10:43 Ответить
Від Лазаренка чую.
31.12.2020 13:29 Ответить
Суліма, відчепись від Порошенко. Посаду прем'єра продає єрмак.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:16 Ответить
Юля готує новорічну пісню з цмс бек-вокалом
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE Зубожіння! Зрада і ярмо!
31.12.2020 10:54 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5805
31.12.2020 10:49 Ответить
Ты бы лучше об аристовиче беспокоился. Он идет на рекорд Гиннеса по засовыванию языка в задницу ослу.
показать весь комментарий
31.12.2020 12:11 Ответить
Деньги не пахнут.
31.12.2020 12:58 Ответить
Без улюбленої страви боїшся залишитися, лайноїде ?
31.12.2020 15:11 Ответить
Кстати о Зе!подарках: вкудахтики и прочие мейлрушечки с одноглазиками сейчас у всех работают? Похоже, что Верховный Бубочка решил всем малороссам новогодний подарок сделать.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:37 Ответить
У меня без ВПН не работает) Что за провайдер у вас?
показать весь комментарий
05.01.2021 04:19 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7296
31.12.2020 13:41 Ответить
снова олигофрены намалевали.
31.12.2020 16:05 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7899
31.12.2020 17:06 Ответить
точно. это чоколядоботы слушают Зе.
31.12.2020 20:37 Ответить
олігархреном по роялю Україна .
31.12.2020 20:34 Ответить
точно. соевым
31.12.2020 20:44 Ответить
и, главное, повода ж никакого )))
31.12.2020 22:14 Ответить
да. повода никакого.
01.01.2021 06:54 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5089
31.12.2020 17:00 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2520
31.12.2020 17:36 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3936
31.12.2020 17:51 Ответить
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7909
31.12.2020 23:34 Ответить
*****, краще удавись виродок квартальний.
03.01.2021 18:13 Ответить
Юлька продалась, як дівчинка з Окружної...
03.01.2021 23:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 