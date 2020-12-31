Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Снижение тарифов отменяется...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО
Зе!Подарки
Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко
Читайте на "Цензор.НЕТ": В январе стоимость газа для бытовых потребителей повысится до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"
Ждуны
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что все ждут, когда посадят Порошенко (обновлено)
Бегут года и грусть печаль в твоих глазах ...
Элементарно!
Должно же быть какое-то объяснение?
Фотофакт
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов
... и не только по этой причине
Новогоднее выступление
Всякое может случиться...
Зєлю геть. Дострокові.
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE Зубожіння! Зрада і ярмо!