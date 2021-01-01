Сербія почала закачувати російський газ через "Турецький потік"

Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ газопроводом "Турецький потік" через Чорне море, Туреччину і Болгарію.

Раніше російський газ в республіку йшов через Україну та Угорщину. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Почалося прокачування газу через пункт прийому-здачі газу Кірєєва/Зайчар на кордоні Болгарії та Сербії.

Президент Сербії Олександр Вучич дав старт запуску поставок. Йдеться про постачання 6 млн куб. м газу на добу.

Як повідомлялося, від початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини і на Балкани. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки або поломки поставки газу для цього регіону може бути припинено.