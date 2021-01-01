Сербія почала закачувати російський газ через "Турецький потік"
Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ газопроводом "Турецький потік" через Чорне море, Туреччину і Болгарію.
Раніше російський газ в республіку йшов через Україну та Угорщину. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Почалося прокачування газу через пункт прийому-здачі газу Кірєєва/Зайчар на кордоні Болгарії та Сербії.
Президент Сербії Олександр Вучич дав старт запуску поставок. Йдеться про постачання 6 млн куб. м газу на добу.
Як повідомлялося, від початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини і на Балкани. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки або поломки поставки газу для цього регіону може бути припинено.
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не забывай кроме дохода от прокачки газа еще существуют огромные затраты при его прокачке
Тепер такої картинки на Росії не буде, бо всі будуть алєхаргами:
чорноморські пірати можуть вивести з ладу газогін для сербіі, який не швидко відновиш, адже чорне море набагато глибше балтійського
і тоді україна неминуче буде змушена стати поставщиком останньої надії для братушек..
А парашу надо доить -- дешовая коровка -- грех не поиспользовать...
ты тупой?... задаешь много вопросов
Зато братушки турки и болгары не против получать за транзит.
І Сербія ще не знає, що буде з нею. коли пройдуть Новорічні Свята.
А санкції сербам не сподобаються - серби усеруться (вибачайте за французьку).
Санкции могут быть непрямыми - такими, чтобы не придраться, но выть захочется.
Сербам точно не понравится.
Он проходит в обход россии и должен обеспечить энергетическую безопасность Европы.
Об этом сообщили в Минэнерго Азербайджана."
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З Новим роком, любі бандерівці та бандерівки!
Всіх благ і здійснення бажань.
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пуйлішко скавулить про відміну санкцій, хоча і він, і його найняті шавки, і добровільні підлабузники розпинались, що санкції не наносять шкоду економіці росії.