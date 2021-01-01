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Сербія почала закачувати російський газ через "Турецький потік"

Сербія почала закачувати російський газ через

Сербія з 1 січня 2021 року почала отримувати російський газ газопроводом "Турецький потік" через Чорне море, Туреччину і Болгарію.

Раніше російський газ в республіку йшов через Україну та Угорщину. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Почалося прокачування газу через пункт прийому-здачі газу Кірєєва/Зайчар на кордоні Болгарії та Сербії.

Президент Сербії Олександр Вучич дав старт запуску поставок. Йдеться про постачання 6 млн куб. м газу на добу.

Як повідомлялося, від початку 2020 року, коли почав працювати "Турецький потік", "Газпром" фактично припинив повноцінне використання потужностей ГТС України для транзиту газу до Туреччини і на Балкани. А залежність виключно від "Турецького потоку" несе великі ризики для країн Південної Європи, оскільки в разі його зупинки або поломки поставки газу для цього регіону може бути припинено.

Автор: 

газ (10477) газопровід (1548) Сербія (374) Турецький потік (203)


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Топ коментарі
+11
А Болгария начала закачивать Азербайджанский газ.
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01.01.2021 13:21
+10
*****...можна подумать,шо коли прокачка газа по Україні йшла в максимальних об*ємах,це впливало на рівень життя українцівЇЇЇ
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01.01.2021 14:40
+8
А когда газ страны, поддерживающей терроризм качают через территорию Украины это получается нормально. Или реверс газа в Украину который очистился от следов страны террористов после страны прокладки. Логично конечно.
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01.01.2021 14:33
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А Болгария начала закачивать Азербайджанский газ.
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01.01.2021 13:21 Відповісти
И по какой трубе он идет?
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01.01.2021 13:41 Відповісти
TANAP
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01.01.2021 13:45 Відповісти
При обоих вариантах на транзите теряем мы.
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01.01.2021 13:51 Відповісти
В TAP-TANAP нет
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01.01.2021 13:59 Відповісти
Ни нет, а да.
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01.01.2021 14:20 Відповісти
Нет
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01.01.2021 14:48 Відповісти
*****...можна подумать,шо коли прокачка газа по Україні йшла в максимальних об*ємах,це впливало на рівень життя українцівЇЇЇ
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01.01.2021 14:40 Відповісти
Вообще-то речь идет о безопасности страны страны (именно возможность остановки транзита газа и является тем фактически единственным рычагом давления на кацапов и их европейских партнеров, что остался у нас в руках) и турецкий и северный потоки призваны в первую очередь развязать кацапам руки для полномасштабной агрессии против Украины.
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01.01.2021 16:54 Відповісти
Турция фактически заблокировала строительство ТП до проектной мощности. Он работает на минимуме. Вложения в его постройку не окупаемые.
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01.01.2021 21:18 Відповісти
Речь не идет об окупаемости, кацапам нужно обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу во время их войны с Украиной и благодаря всем этим потокам у них это получится (во всяком случае с минимальными потерями для потребителей). Так что еврошлюхи могут спать спокойно, их эта война опять не коснется, и можно будет выразить очередную "глубокую обеспокоенность", а нам нужно готовиться к полномасштабной войне с кацапской ордой.
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02.01.2021 15:42 Відповісти
ну да через горы, руки и моря и длиннее на 1000 км дуть пукинГазу а теряет Украина,
не забывай кроме дохода от прокачки газа еще существуют огромные затраты при его прокачке
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01.01.2021 15:52 Відповісти
Вот и отлично! Из Болгарии через море кинуть трубу в Одессу еще ближе.
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01.01.2021 21:13 Відповісти
Не нужно. Уже есть интерконнект.
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01.01.2021 21:15 Відповісти
Я не в курсе что это.Можно подробней,если не лень?
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01.01.2021 21:23 Відповісти
Азербайджанский или российский не важно, главное паразитов и бездельников от трубу отключат😂🤣😆
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01.01.2021 15:20 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087
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01.01.2021 15:48 Відповісти
Щоб їх розірвало...
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01.01.2021 13:23 Відповісти
со ссылкой на российскийhttps://www.interfax.ru/world/743830 "Интерфакс"
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01.01.2021 13:24 Відповісти
То й що?
Тепер такої картинки на Росії не буде, бо всі будуть алєхаргами:
Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку" - Цензор.НЕТ 5470
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01.01.2021 13:25 Відповісти
Зря смеетесь. Украину скоро ждет то же самое. Скоро будут заборы ломать на дрова и в Епицентре керосинки разгребать
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01.01.2021 13:35 Відповісти
Литр керосина от 17 грн. Расход в керогазе 200 г/ч - где выгода? Вы грели ведро воды на примусе?
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01.01.2021 14:00 Відповісти
Когда нужно выжить,будет выгода
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01.01.2021 14:06 Відповісти
Тогда уже выйти пораньше, посмотреть по сторонам, да ясень завалить.
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01.01.2021 14:19 Відповісти
Керосинки для освещения а не для нагрева воды. А воду греть дровами или уже лета ждать.
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01.01.2021 14:06 Відповісти
А выгода в том что за керосинку не нужно платить ни за доставку ежемесячно ни абонплату как мы платим за свет и за газ. Отключил керосинку и послал нах. ето государство и Ахметова с Коболевым.
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01.01.2021 14:08 Відповісти
до речі,навіть в США набуває популярність автономія,правда там більше сонячні панелі і акумулятори Powerwall на будинки ставлять .
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01.01.2021 16:56 Відповісти
Скільки тої Сербії, Україна найбільша європейська держава... І звісно нас будуть намагатися знищити
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01.01.2021 13:28 Відповісти
європейська держава....географічно,той хто був хоч раз за межами країни це відразу відчує і вина в цьому в першу чергу самих українців.
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01.01.2021 17:00 Відповісти
кілька років тому балтійські пірати захопили рос. лісовоз із "грузом" для сектора гази і утримували судно з екіпажем на канарах...
чорноморські пірати можуть вивести з ладу газогін для сербіі, який не швидко відновиш, адже чорне море набагато глибше балтійського
і тоді україна неминуче буде змушена стати поставщиком останньої надії для братушек..
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01.01.2021 13:58 Відповісти
Мой отчим -- Иван Трофимович Белоконенко -- отличный Мужик -- газовую бочку таскал по Киеву и области -- бытовые баллоны заправлял... -- умер в Тунисе. ...шо б он заранее знал -- ужаснулся бы...*)
А парашу надо доить -- дешовая коровка -- грех не поиспользовать...
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01.01.2021 13:34 Відповісти
Это невозможно. Не верю.
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01.01.2021 13:40 Відповісти
В Украину нужно кидать трубопровод из Баку,через Грузию и по морю.
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01.01.2021 13:43 Відповісти
та да... заодно и поезд пропавший найдём...
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01.01.2021 13:52 Відповісти
не, заодно проложим трубу поверх рашистской...наша - выше
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01.01.2021 14:01 Відповісти
две... и шоб я видел...
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01.01.2021 14:04 Відповісти
не мычи... колись, кто трубу будет прокладывать...? "мы" - енто кто...?
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01.01.2021 14:42 Відповісти
не булькай...тебе рано это знать...повторяй, украина - це европа
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01.01.2021 14:45 Відповісти
пойдешь ко дну, убедишься в это
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01.01.2021 14:42 Відповісти
м
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01.01.2021 14:43 Відповісти
опять мычишь... почему?
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01.01.2021 14:48 Відповісти
заглубляешься, вода давит на уши, в голове мычит
ты тупой?... задаешь много вопросов
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01.01.2021 14:56 Відповісти
ты даун...? не способен ответить на не сложные вопросы...?)
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01.01.2021 19:54 Відповісти
ты погружаешься...о душе подумай
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01.01.2021 23:22 Відповісти
Это не выведет серливую Сербию из числа стран третьего мира.
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01.01.2021 13:45 Відповісти
Присели на кремлёвский газовый шпиль.... в долгий путь балканские братушки- руснявые своей и чужой выгоды не упустят...
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01.01.2021 13:53 Відповісти
Так радоваться нужно! Помогают вам соскочить с этой самой иглы.

Зато братушки турки и болгары не против получать за транзит.
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01.01.2021 14:01 Відповісти
турки и болгары твои братушки? и что ты за чучело интересно?
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01.01.2021 15:32 Відповісти
А хто тут кричав шо не будемо паракачувати лаптєгаз до Європи? Ось і докричались.
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01.01.2021 13:56 Відповісти
Сербія - це не Європа.
І Сербія ще не знає, що буде з нею. коли пройдуть Новорічні Свята.
А санкції сербам не сподобаються - серби усеруться (вибачайте за французьку).
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01.01.2021 14:00 Відповісти
Украина -це Европа...!
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01.01.2021 14:06 Відповісти
не уставай повторять...чтобы усвоить на подсознании
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01.01.2021 14:21 Відповісти
Извините, а за что им санкции?
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01.01.2021 14:07 Відповісти
Санкции сербам за потребление газа из страны, поддерживающей терроризм.
Санкции могут быть непрямыми - такими, чтобы не придраться, но выть захочется.
Сербам точно не понравится.
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01.01.2021 14:24 Відповісти
А когда газ страны, поддерживающей терроризм качают через территорию Украины это получается нормально. Или реверс газа в Украину который очистился от следов страны террористов после страны прокладки. Логично конечно.
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01.01.2021 14:33 Відповісти
набутылочник, сайт Цензор запрещен в лаптестане! зачем ты нарушаешь указания своего фюрера?
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01.01.2021 15:34 Відповісти
Украина всё ещё под непрямой оккупацией России, так что газ качают его хозяева.
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01.01.2021 17:45 Відповісти
"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по своему недавно достроенному Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Он проходит в обход россии и должен обеспечить энергетическую безопасность Европы.
Об этом сообщили в Минэнерго Азербайджана."

***
З Новим роком, любі бандерівці та бандерівки!
Всіх благ і здійснення бажань.
***
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01.01.2021 14:24 Відповісти
Для сравнения, мощность этого газопровода только 10 млрд в год, а Газпром только по трубам поставляет 200 млрд а ведь есть еще и поставки СПГ.
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01.01.2021 14:43 Відповісти
Крапля за краплею, цент за центом свою справу роблять.
пуйлішко скавулить про відміну санкцій, хоча і він, і його найняті шавки, і добровільні підлабузники розпинались, що санкції не наносять шкоду економіці росії.
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01.01.2021 15:00 Відповісти
Наши соседи и ситутивные союзники турки, не дают повод заставить нас расслабиться, а то, что он сбил самолет москаоелй, дает повод еще более усилить бдительность, весь Запад пытается поверить Эрдогану, но увы, восточный диктатор не понимает западную демократию, и никакие договора не переделают его, мало мальский повод, и он продаст Украину с потрохами, не советую проверять правдивость этой версии.
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01.01.2021 14:58 Відповісти
с сегодняшнего дня для сербов газ 160$ за 1000кубов а еще вчера был 240 $ за 1000 кубов. кстати у нас в казахстане 1 куб стоит 30 тенге, = 2гривни, у вас почем? 1 гривня = 15 тенге
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01.01.2021 16:23 Відповісти
А у нас 8 -11 грн, хотя тоже свой газ в основном потребляем как и вы.
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01.01.2021 16:47 Відповісти
Та даа.. казахстан, сербія і расія справжній рай на землі...
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01.01.2021 17:39 Відповісти
Около 10 грн. куб если облгаз Фирташа. 150 тенге выходит.
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01.01.2021 21:01 Відповісти
А через Сербию на Венгрию пойдёть...
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01.01.2021 16:42 Відповісти
Чи потрібна нам кацапська труба через нашу територію? Вважаю що "ні". Повна ізоляція ********** за всіма можливими напрямками найліпша стратегія стосунків з свинособаками.
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01.01.2021 21:32 Відповісти
АБДУЛА ! ПОДЖИГАЙ !)
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01.01.2021 21:36 Відповісти
сербии давно пора стать кацапской губернией толко уже официально,в ЕС такие точно не нужны,да и в Европе вобщем.
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01.01.2021 23:19 Відповісти
От *****!
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02.01.2021 09:18 Відповісти
 
 