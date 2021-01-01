Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку"
Сербия с 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию.
Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
Как сообщалось, с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлен.
не забывай кроме дохода от прокачки газа еще существуют огромные затраты при его прокачке
Тепер такої картинки на Росії не буде, бо всі будуть алєхаргами:
чорноморські пірати можуть вивести з ладу газогін для сербіі, який не швидко відновиш, адже чорне море набагато глибше балтійського
і тоді україна неминуче буде змушена стати поставщиком останньої надії для братушек..
А парашу надо доить -- дешовая коровка -- грех не поиспользовать...
ты тупой?... задаешь много вопросов
Зато братушки турки и болгары не против получать за транзит.
І Сербія ще не знає, що буде з нею. коли пройдуть Новорічні Свята.
А санкції сербам не сподобаються - серби усеруться (вибачайте за французьку).
Санкции могут быть непрямыми - такими, чтобы не придраться, но выть захочется.
Сербам точно не понравится.
Он проходит в обход россии и должен обеспечить энергетическую безопасность Европы.
Об этом сообщили в Минэнерго Азербайджана."
***
З Новим роком, любі бандерівці та бандерівки!
Всіх благ і здійснення бажань.
***
пуйлішко скавулить про відміну санкцій, хоча і він, і його найняті шавки, і добровільні підлабузники розпинались, що санкції не наносять шкоду економіці росії.