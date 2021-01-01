РУС
Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку"

Сербия начала закачивать российский газ по

Сербия с 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию.

 Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США включили в санкционный закон "Северный поток-2" и "Турецкий поток", - Помпео (обновлено)

Как сообщалось, с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлен.

Автор: 

Газ (10254) газопровод (831) Сербия (407) Турецкий поток (46)
+11
А Болгария начала закачивать Азербайджанский газ.
01.01.2021 13:21
+10
*****...можна подумать,шо коли прокачка газа по Україні йшла в максимальних об*ємах,це впливало на рівень життя українцівЇЇЇ
01.01.2021 14:40
+8
А когда газ страны, поддерживающей терроризм качают через территорию Украины это получается нормально. Или реверс газа в Украину который очистился от следов страны террористов после страны прокладки. Логично конечно.
01.01.2021 14:33
А Болгария начала закачивать Азербайджанский газ.
01.01.2021 13:21
И по какой трубе он идет?
01.01.2021 13:41
TANAP
01.01.2021 13:45
При обоих вариантах на транзите теряем мы.
01.01.2021 13:51
В TAP-TANAP нет
01.01.2021 13:59
Ни нет, а да.
01.01.2021 14:20
Нет
01.01.2021 14:48
*****...можна подумать,шо коли прокачка газа по Україні йшла в максимальних об*ємах,це впливало на рівень життя українцівЇЇЇ
01.01.2021 14:40
Вообще-то речь идет о безопасности страны страны (именно возможность остановки транзита газа и является тем фактически единственным рычагом давления на кацапов и их европейских партнеров, что остался у нас в руках) и турецкий и северный потоки призваны в первую очередь развязать кацапам руки для полномасштабной агрессии против Украины.
01.01.2021 16:54
Турция фактически заблокировала строительство ТП до проектной мощности. Он работает на минимуме. Вложения в его постройку не окупаемые.
01.01.2021 21:18
Речь не идет об окупаемости, кацапам нужно обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу во время их войны с Украиной и благодаря всем этим потокам у них это получится (во всяком случае с минимальными потерями для потребителей). Так что еврошлюхи могут спать спокойно, их эта война опять не коснется, и можно будет выразить очередную "глубокую обеспокоенность", а нам нужно готовиться к полномасштабной войне с кацапской ордой.
02.01.2021 15:42
ну да через горы, руки и моря и длиннее на 1000 км дуть пукинГазу а теряет Украина,
не забывай кроме дохода от прокачки газа еще существуют огромные затраты при его прокачке
01.01.2021 15:52
Вот и отлично! Из Болгарии через море кинуть трубу в Одессу еще ближе.
01.01.2021 21:13
Не нужно. Уже есть интерконнект.
01.01.2021 21:15
Я не в курсе что это.Можно подробней,если не лень?
01.01.2021 21:23
Азербайджанский или российский не важно, главное паразитов и бездельников от трубу отключат😂🤣😆
01.01.2021 15:20
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087
01.01.2021 15:48
Щоб їх розірвало...
01.01.2021 13:23
со ссылкой на российскийhttps://www.interfax.ru/world/743830 "Интерфакс"
01.01.2021 13:24
То й що?
Тепер такої картинки на Росії не буде, бо всі будуть алєхаргами:
Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку" - Цензор.НЕТ 5470
01.01.2021 13:25
Зря смеетесь. Украину скоро ждет то же самое. Скоро будут заборы ломать на дрова и в Епицентре керосинки разгребать
01.01.2021 13:35
Литр керосина от 17 грн. Расход в керогазе 200 г/ч - где выгода? Вы грели ведро воды на примусе?
01.01.2021 14:00
Когда нужно выжить,будет выгода
01.01.2021 14:06
Тогда уже выйти пораньше, посмотреть по сторонам, да ясень завалить.
01.01.2021 14:19
Керосинки для освещения а не для нагрева воды. А воду греть дровами или уже лета ждать.
01.01.2021 14:06
А выгода в том что за керосинку не нужно платить ни за доставку ежемесячно ни абонплату как мы платим за свет и за газ. Отключил керосинку и послал нах. ето государство и Ахметова с Коболевым.
01.01.2021 14:08
до речі,навіть в США набуває популярність автономія,правда там більше сонячні панелі і акумулятори Powerwall на будинки ставлять .
01.01.2021 16:56
Скільки тої Сербії, Україна найбільша європейська держава... І звісно нас будуть намагатися знищити
01.01.2021 13:28
європейська держава....географічно,той хто був хоч раз за межами країни це відразу відчує і вина в цьому в першу чергу самих українців.
01.01.2021 17:00
кілька років тому балтійські пірати захопили рос. лісовоз із "грузом" для сектора гази і утримували судно з екіпажем на канарах...
чорноморські пірати можуть вивести з ладу газогін для сербіі, який не швидко відновиш, адже чорне море набагато глибше балтійського
і тоді україна неминуче буде змушена стати поставщиком останньої надії для братушек..
01.01.2021 13:58
Мой отчим -- Иван Трофимович Белоконенко -- отличный Мужик -- газовую бочку таскал по Киеву и области -- бытовые баллоны заправлял... -- умер в Тунисе. ...шо б он заранее знал -- ужаснулся бы...*)
А парашу надо доить -- дешовая коровка -- грех не поиспользовать...
01.01.2021 13:34
Это невозможно. Не верю.
01.01.2021 13:40
В Украину нужно кидать трубопровод из Баку,через Грузию и по морю.
01.01.2021 13:43
та да... заодно и поезд пропавший найдём...
01.01.2021 13:52
не, заодно проложим трубу поверх рашистской...наша - выше
01.01.2021 14:01
две... и шоб я видел...
01.01.2021 14:04
не мычи... колись, кто трубу будет прокладывать...? "мы" - енто кто...?
01.01.2021 14:42
не булькай...тебе рано это знать...повторяй, украина - це европа
01.01.2021 14:45
пойдешь ко дну, убедишься в это
01.01.2021 14:42
м
01.01.2021 14:43
опять мычишь... почему?
01.01.2021 14:48
заглубляешься, вода давит на уши, в голове мычит
ты тупой?... задаешь много вопросов
01.01.2021 14:56
ты даун...? не способен ответить на не сложные вопросы...?)
01.01.2021 19:54
ты погружаешься...о душе подумай
01.01.2021 23:22
Это не выведет серливую Сербию из числа стран третьего мира.
01.01.2021 13:45
Присели на кремлёвский газовый шпиль.... в долгий путь балканские братушки- руснявые своей и чужой выгоды не упустят...
01.01.2021 13:53
Так радоваться нужно! Помогают вам соскочить с этой самой иглы.

Зато братушки турки и болгары не против получать за транзит.
01.01.2021 14:01
турки и болгары твои братушки? и что ты за чучело интересно?
01.01.2021 15:32
А хто тут кричав шо не будемо паракачувати лаптєгаз до Європи? Ось і докричались.
01.01.2021 13:56
Сербія - це не Європа.
І Сербія ще не знає, що буде з нею. коли пройдуть Новорічні Свята.
А санкції сербам не сподобаються - серби усеруться (вибачайте за французьку).
01.01.2021 14:00
Украина -це Европа...!
01.01.2021 14:06
не уставай повторять...чтобы усвоить на подсознании
01.01.2021 14:21
Извините, а за что им санкции?
01.01.2021 14:07
Санкции сербам за потребление газа из страны, поддерживающей терроризм.
Санкции могут быть непрямыми - такими, чтобы не придраться, но выть захочется.
Сербам точно не понравится.
01.01.2021 14:24
А когда газ страны, поддерживающей терроризм качают через территорию Украины это получается нормально. Или реверс газа в Украину который очистился от следов страны террористов после страны прокладки. Логично конечно.
01.01.2021 14:33
набутылочник, сайт Цензор запрещен в лаптестане! зачем ты нарушаешь указания своего фюрера?
01.01.2021 15:34
Украина всё ещё под непрямой оккупацией России, так что газ качают его хозяева.
01.01.2021 17:45
"Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по своему недавно достроенному Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Он проходит в обход россии и должен обеспечить энергетическую безопасность Европы.
Об этом сообщили в Минэнерго Азербайджана."

***
З Новим роком, любі бандерівці та бандерівки!
Всіх благ і здійснення бажань.
***
01.01.2021 14:24
Для сравнения, мощность этого газопровода только 10 млрд в год, а Газпром только по трубам поставляет 200 млрд а ведь есть еще и поставки СПГ.
01.01.2021 14:43
Крапля за краплею, цент за центом свою справу роблять.
пуйлішко скавулить про відміну санкцій, хоча і він, і його найняті шавки, і добровільні підлабузники розпинались, що санкції не наносять шкоду економіці росії.
01.01.2021 15:00
Наши соседи и ситутивные союзники турки, не дают повод заставить нас расслабиться, а то, что он сбил самолет москаоелй, дает повод еще более усилить бдительность, весь Запад пытается поверить Эрдогану, но увы, восточный диктатор не понимает западную демократию, и никакие договора не переделают его, мало мальский повод, и он продаст Украину с потрохами, не советую проверять правдивость этой версии.
01.01.2021 14:58
с сегодняшнего дня для сербов газ 160$ за 1000кубов а еще вчера был 240 $ за 1000 кубов. кстати у нас в казахстане 1 куб стоит 30 тенге, = 2гривни, у вас почем? 1 гривня = 15 тенге
01.01.2021 16:23
А у нас 8 -11 грн, хотя тоже свой газ в основном потребляем как и вы.
01.01.2021 16:47
Та даа.. казахстан, сербія і расія справжній рай на землі...
01.01.2021 17:39
Около 10 грн. куб если облгаз Фирташа. 150 тенге выходит.
01.01.2021 21:01
А через Сербию на Венгрию пойдёть...
01.01.2021 16:42
Чи потрібна нам кацапська труба через нашу територію? Вважаю що "ні". Повна ізоляція ********** за всіма можливими напрямками найліпша стратегія стосунків з свинособаками.
01.01.2021 21:32
АБДУЛА ! ПОДЖИГАЙ !)
01.01.2021 21:36
сербии давно пора стать кацапской губернией толко уже официально,в ЕС такие точно не нужны,да и в Европе вобщем.
01.01.2021 23:19
От *****!
02.01.2021 09:18
 
 