Сербия начала закачивать российский газ по "Турецкому потоку"

Сербия с 1 января 2021 года начала получать российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, Турцию и Болгарию.

Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич дал старт запуску поставок. Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, с начала 2020 года, когда начал работать "Турецкий поток", "Газпром" фактически прекратил полноценное использование мощностей ГТС Украины для транзита газа в Турцию и на Балканы. А зависимость исключительно от "Турецкого потока" несет большие риски для стран Южной Европы, поскольку в случае его остановки или поломки поставки газа для этого региона может быть приостановлен.