Від сьогодні швидка має приїжджати за 10-20 хвилин
Із 1 січня набула чинності Постанова Кабінету Міністрів "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".
Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Відзначається, що звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103, за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112, за допомогою інших телекомунікаційних засобів залежно від стану пацієнта поділяються на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.
Диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ.
Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії критичних, становлять 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
З огляду на можливість виникнення обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги (ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо), допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25 відсотках випадків.
Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У таких випадках, з огляду на вищезазначені ускладнені обставини, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 15 відсотках випадків;
У разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рекомендує пацієнту звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, що не виконує критичні або екстрені виклики;
У разі надходження звернення, що належить до категорії непрофільних, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф також рекомендує пацієнту звернутися до сімейного лікаря, з яким укладена декларація. У разі потреби відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повинен надати дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на рахунок фото я кинув посилання на тисячі фото. Ти ж просто щось заявив без фактів.
У нас виклик швидкої платний. В Квебеку дорожче, ніж вище форумчанин про Онтаріо написав. Десь в районі 180, якщо не змінилося. Або можна самому їхати на emergency.
Але тут обов*язково пропускати швидку, пробка нікого не цікавить. Я не розумію, як це можна не робити. З*їжджаємо, пересуваємося ...
Хоча найшвидше в Монреалі приїздять пожежники, останній раз нам давали цифри на курсах - мін. був 8хв (що тепер після того, як дебілка мереса попереробляла, гадюка, вулиці для велосипедистів і половина з тих зараз односторонні і вузесенькі - не знаю). Я не в курсі правил роботи диспетчерів 911, мені доводилося викликати лише поліцію, колеги викликали швидку іншим колегам, але на аварії, задимлення в будинках + ще щось підозріле - летять усі три екстрені служби разом і на місці розбираються. Чи можуть вони першими відправити пожежників на медичний виклик, враховуючи ситуацію, наприклад, на дорозі (у нас нескінченні і безплідні ремонти доріг, наприклад), а за ними швидку - не знаю.
Всі пожежники мають сертифікат щодо надання першої медичної допомоги і мають дефибрилятор у машині.
+ на роботі мають бути парамедики з числа працівників, мусять проходити перепідготовку щотри роки - повних два робочих дні з вправами (для мене найважча - реанімація. Фізично виснажлива).
Ще є окрема лінія - 811 HealthLine для консультацій.
Пропускайте швидку ! Завжди !
А де дуже далеко використовувати гелікоптери МНС.
Но ідея після майданної влади та реалізація її вже зеленою владою це різні речі.
...10 ...20 минут"