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Від сьогодні швидка має приїжджати за 10-20 хвилин

Від сьогодні швидка має приїжджати за 10-20 хвилин

Із 1 січня набула чинності Постанова Кабінету Міністрів "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Відзначається, що звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103, за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112, за допомогою інших телекомунікаційних засобів залежно від стану пацієнта поділяються на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ.

Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії критичних, становлять 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До пацієнта в критичному стані швидка має приїхати за 10 хвилин, - МОЗ

З огляду на можливість виникнення обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги (ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо), допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25 відсотках випадків.

Нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становлять 20 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У таких випадках, з огляду на вищезазначені ускладнені обставини, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 15 відсотках випадків;

У разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рекомендує пацієнту звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, або таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, що не виконує критичні або екстрені виклики;

У разі надходження звернення, що належить до категорії непрофільних, диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф також рекомендує пацієнту звернутися до сімейного лікаря, з яким укладена декларація. У разі потреби відповідальний медичний працівник оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повинен надати дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.

Автор: 

Кабмін (14134) швидка (267)


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Топ коментарі
+21
Українці, зі святом нас !
С сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут - Цензор.НЕТ 4163
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01.01.2021 14:08
+14
Заглавие неверное. Верное - с 1 января Скорая МОЖЕТ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ пока пациент дышит или не истек кровью. Почти точно так записано в Законе, теперь невозможно предъявить претензии, когда скорая вообще не приедет, а не приезжать она будет очень часто.
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01.01.2021 14:06
+8
Как лиса лисе скажу:
А если не будет приезжать за 10-20 минут, то что?
То ваш вызов попал в 25% по которым можно не приезжать не спешить.
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01.01.2021 14:15
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за тридцять років тут тільки грабували і нищили ...строитель ти наш
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02.01.2021 17:57 Відповісти
В тебе слова у мене фото факти. Ти програв.
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02.01.2021 20:42 Відповісти
у мене досвід життя в Україні а у тебе життя в курятнику з якого ти ніколи і нікуди не виїзжав ... фото викласти на сайті це справа п'яти хвилин для початківця ... тому ти "ВИГРАВ"
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02.01.2021 21:07 Відповісти
Ти виграв знак питання замість прапору що свідчить про ВПН.
А на рахунок фото я кинув посилання на тисячі фото. Ти ж просто щось заявив без фактів.
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03.01.2021 01:14 Відповісти
ти поїдь на житомирщину подалі від райцентрів на черкащину сумщину там тобі твої "фото" покажуть як воно є насправді ...а факти це те що ти бачиш а не те що тобі у пейсбуці показують і по телевізору показують
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03.01.2021 09:29 Відповісти
У нас на 120 тыс населения работает 3!!! бригады(иногда и меньше) "скорой помощи".А порой приходится обслуживать и близлежащие села(час -полтора туда и час обратно).А принимают вызова все!! подряд,потому что боятся жалоб(на каждую жалобу тут же циркуляр-разобраться).Кто будет вовремя обслуживать эти вызова?Когда наконец в министерстве начнут работать люди имеющие хоть какие-нибудь познания о практической работе?Когда ,наконец,будет закон об юридической ответственности(штраф) за ложный вызов "скорой".У нас 50% вызовов- "Болит пол-года.Сегодня решила заняться своим здоровьем!"
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01.01.2021 20:04 Відповісти
Мені, здається, 20 хв це - багато, хоча, звичайно, залежить. В екстрених випадках може бути справді критичним.
У нас виклик швидкої платний. В Квебеку дорожче, ніж вище форумчанин про Онтаріо написав. Десь в районі 180, якщо не змінилося. Або можна самому їхати на emergency.
Але тут обов*язково пропускати швидку, пробка нікого не цікавить. Я не розумію, як це можна не робити. З*їжджаємо, пересуваємося ...
Хоча найшвидше в Монреалі приїздять пожежники, останній раз нам давали цифри на курсах - мін. був 8хв (що тепер після того, як дебілка мереса попереробляла, гадюка, вулиці для велосипедистів і половина з тих зараз односторонні і вузесенькі - не знаю). Я не в курсі правил роботи диспетчерів 911, мені доводилося викликати лише поліцію, колеги викликали швидку іншим колегам, але на аварії, задимлення в будинках + ще щось підозріле - летять усі три екстрені служби разом і на місці розбираються. Чи можуть вони першими відправити пожежників на медичний виклик, враховуючи ситуацію, наприклад, на дорозі (у нас нескінченні і безплідні ремонти доріг, наприклад), а за ними швидку - не знаю.
Всі пожежники мають сертифікат щодо надання першої медичної допомоги і мають дефибрилятор у машині.
+ на роботі мають бути парамедики з числа працівників, мусять проходити перепідготовку щотри роки - повних два робочих дні з вправами (для мене найважча - реанімація. Фізично виснажлива).
Ще є окрема лінія - 811 HealthLine для консультацій.

Пропускайте швидку ! Завжди !
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01.01.2021 22:47 Відповісти
Там ідея була розставити скорі по країні як це зроблено із пожежними частинами. Щоб наприклад не одне приміщення скорої на не велике місто, а наприклад 4. І чуть що скора із парамедиками на місці.
А де дуже далеко використовувати гелікоптери МНС.
Но ідея після майданної влади та реалізація її вже зеленою владою це різні речі.
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02.01.2021 00:43 Відповісти
Пора уже ставить вопрос о ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ СРАНЫМ ЧИНУШАМ,прилумующим как нас обдирать. Нет у Вас твари обязательств перед нами? Нет налогов на ваше содержание у нас! Мы вам НИЧЕГО платить НЕ будем и ПОТРЕБУЕМ вас сократить минимум в тридцать раз. Хватит пить нашу кровь ,ублюдки. ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ возможно определить состояние. Это убийство по закону. Люди,принявшее подобное-убийцы. Платить налоги таким уродам- соучастие в убийстве. ХВАТИТ поощрять этих тварей. НИКАКИХ налогов этим ублюдкам!
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02.01.2021 07:53 Відповісти
Ага ще добавте те що що ви туди будете дозвонюватись 10-15 хв в сьогоднішніх реаліях і не факт що вони захочуть до Вас іхати
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02.01.2021 12:51 Відповісти
"С 1 января 2013 года в Украине вступает в силу правительственное постановление, которым утверждены нормативы прибытия бригад "скорой помощи" на место вызова.
...10 ...20 минут"
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02.01.2021 12:59 Відповісти
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