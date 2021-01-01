РУС
С сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут

С 1 января вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обращение о предоставлении экстренной медицинской помощи по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103, по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112, с помощью других телекоммуникационных средств в зависимости от состояния пациента делятся на критические, экстренные, не экстренные, непрофильные.

Диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф определяет состояние пациента и обстоятельства событий для вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи (усложненное дорожное движение, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация и т.п.), допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В таких случаях, учитывая вышеуказанные осложненные обстоятельства, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 15 процентах случаев.

В случае поступления обращения, которое относится к категории не экстренных, диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рекомендует пациенту обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь, с которым заключено право на выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, также такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи соответствующей административно-территориальной единицы. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направляет к пациенту бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы;

В случае поступления обращения, которое относится к категории непрофильных, диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф также рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. В случае необходимости ответственный медицинский работник оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должен предоставить дистанционную медицинскую консультацию относительно причин обращения.

Топ комментарии
+21
Українці, зі святом нас !
С сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут
показать весь комментарий
01.01.2021 14:08 Ответить
+14
Заглавие неверное. Верное - с 1 января Скорая МОЖЕТ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ пока пациент дышит или не истек кровью. Почти точно так записано в Законе, теперь невозможно предъявить претензии, когда скорая вообще не приедет, а не приезжать она будет очень часто.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:06 Ответить
+8
Как лиса лисе скажу:
А если не будет приезжать за 10-20 минут, то что?
То ваш вызов попал в 25% по которым можно не приезжать не спешить.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
за тридцять років тут тільки грабували і нищили ...строитель ти наш
показать весь комментарий
02.01.2021 17:57 Ответить
В тебе слова у мене фото факти. Ти програв.
показать весь комментарий
02.01.2021 20:42 Ответить
у мене досвід життя в Україні а у тебе життя в курятнику з якого ти ніколи і нікуди не виїзжав ... фото викласти на сайті це справа п'яти хвилин для початківця ... тому ти "ВИГРАВ"
показать весь комментарий
02.01.2021 21:07 Ответить
Ти виграв знак питання замість прапору що свідчить про ВПН.
А на рахунок фото я кинув посилання на тисячі фото. Ти ж просто щось заявив без фактів.
показать весь комментарий
03.01.2021 01:14 Ответить
ти поїдь на житомирщину подалі від райцентрів на черкащину сумщину там тобі твої "фото" покажуть як воно є насправді ...а факти це те що ти бачиш а не те що тобі у пейсбуці показують і по телевізору показують
показать весь комментарий
03.01.2021 09:29 Ответить
У нас на 120 тыс населения работает 3!!! бригады(иногда и меньше) "скорой помощи".А порой приходится обслуживать и близлежащие села(час -полтора туда и час обратно).А принимают вызова все!! подряд,потому что боятся жалоб(на каждую жалобу тут же циркуляр-разобраться).Кто будет вовремя обслуживать эти вызова?Когда наконец в министерстве начнут работать люди имеющие хоть какие-нибудь познания о практической работе?Когда ,наконец,будет закон об юридической ответственности(штраф) за ложный вызов "скорой".У нас 50% вызовов- "Болит пол-года.Сегодня решила заняться своим здоровьем!"
показать весь комментарий
01.01.2021 20:04 Ответить
Мені, здається, 20 хв це - багато, хоча, звичайно, залежить. В екстрених випадках може бути справді критичним.
У нас виклик швидкої платний. В Квебеку дорожче, ніж вище форумчанин про Онтаріо написав. Десь в районі 180, якщо не змінилося. Або можна самому їхати на emergency.
Але тут обов*язково пропускати швидку, пробка нікого не цікавить. Я не розумію, як це можна не робити. З*їжджаємо, пересуваємося ...
Хоча найшвидше в Монреалі приїздять пожежники, останній раз нам давали цифри на курсах - мін. був 8хв (що тепер після того, як дебілка мереса попереробляла, гадюка, вулиці для велосипедистів і половина з тих зараз односторонні і вузесенькі - не знаю). Я не в курсі правил роботи диспетчерів 911, мені доводилося викликати лише поліцію, колеги викликали швидку іншим колегам, але на аварії, задимлення в будинках + ще щось підозріле - летять усі три екстрені служби разом і на місці розбираються. Чи можуть вони першими відправити пожежників на медичний виклик, враховуючи ситуацію, наприклад, на дорозі (у нас нескінченні і безплідні ремонти доріг, наприклад), а за ними швидку - не знаю.
Всі пожежники мають сертифікат щодо надання першої медичної допомоги і мають дефибрилятор у машині.
+ на роботі мають бути парамедики з числа працівників, мусять проходити перепідготовку щотри роки - повних два робочих дні з вправами (для мене найважча - реанімація. Фізично виснажлива).
Ще є окрема лінія - 811 HealthLine для консультацій.

Пропускайте швидку ! Завжди !
показать весь комментарий
01.01.2021 22:47 Ответить
Там ідея була розставити скорі по країні як це зроблено із пожежними частинами. Щоб наприклад не одне приміщення скорої на не велике місто, а наприклад 4. І чуть що скора із парамедиками на місці.
А де дуже далеко використовувати гелікоптери МНС.
Но ідея після майданної влади та реалізація її вже зеленою владою це різні речі.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:43 Ответить
Пора уже ставить вопрос о ВЫПЛАТЕ НАЛОГОВ СРАНЫМ ЧИНУШАМ,прилумующим как нас обдирать. Нет у Вас твари обязательств перед нами? Нет налогов на ваше содержание у нас! Мы вам НИЧЕГО платить НЕ будем и ПОТРЕБУЕМ вас сократить минимум в тридцать раз. Хватит пить нашу кровь ,ублюдки. ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ возможно определить состояние. Это убийство по закону. Люди,принявшее подобное-убийцы. Платить налоги таким уродам- соучастие в убийстве. ХВАТИТ поощрять этих тварей. НИКАКИХ налогов этим ублюдкам!
показать весь комментарий
02.01.2021 07:53 Ответить
Ага ще добавте те що що ви туди будете дозвонюватись 10-15 хв в сьогоднішніх реаліях і не факт що вони захочуть до Вас іхати
показать весь комментарий
02.01.2021 12:51 Ответить
"С 1 января 2013 года в Украине вступает в силу правительственное постановление, которым утверждены нормативы прибытия бригад "скорой помощи" на место вызова.
...10 ...20 минут"
показать весь комментарий
02.01.2021 12:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 