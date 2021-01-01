С сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут

С 1 января вступает в силу постановление Кабинета Министров "О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия".

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что обращение о предоставлении экстренной медицинской помощи по единому телефонному номеру экстренной медицинской помощи 103, по единому телефонному номеру системы экстренной помощи населению 112, с помощью других телекоммуникационных средств в зависимости от состояния пациента делятся на критические, экстренные, не экстренные, непрофильные.

Диспетчер приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф определяет состояние пациента и обстоятельства событий для вызова в соответствии с перечнем причин обращений и жалоб о необходимости оказания экстренной медицинской помощи, определенного Минздравом.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории критических, составляют 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Учитывая возможность возникновения обстоятельств, не зависящих от организации системы предоставления экстренной медицинской помощи (усложненное дорожное движение, метеорологические условия, сезонные особенности, эпидемиологическая ситуация и т.п.), допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 25 процентах случаев.

Нормативы прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия по обращениям, относящимся к категории экстренных, составляют 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру приема вызова оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. В таких случаях, учитывая вышеуказанные осложненные обстоятельства, допускается превышение указанного норматива, но не более чем в 15 процентах случаев.

В случае поступления обращения, которое относится к категории не экстренных, диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рекомендует пациенту обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь, с которым заключено право на выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, также такое обращение может быть передано в дежурный центр первичной медико-санитарной помощи соответствующей административно-территориальной единицы. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направляет к пациенту бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы;

В случае поступления обращения, которое относится к категории непрофильных, диспетчер оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф также рекомендует пациенту обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. В случае необходимости ответственный медицинский работник оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф должен предоставить дистанционную медицинскую консультацию относительно причин обращения.

