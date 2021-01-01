Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов просить Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса, який обіймав цю посаду.
"Ми зробили все в установленому законом порядку", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АТН.
Інших подробиць він не повідомив.
Терехов не уточнив, коли Рада має розглянути прохання і прийняти рішення.
Топ коментарі
+11 Владимир Пономаренко #471653
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+8 orionemc2 #371397
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+7 Анатолик
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Я думал обратятся летом-осенью, а выборы так вообще через года два...
На колінах?
Дайте Допе мертвого Гепу, и он будет стараться сделать себя мэром ХарькОва.