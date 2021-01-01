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Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера

Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов просить Верховну Раду призначити позачергові вибори мера міста через смерть Геннадія Кернеса, який обіймав цю посаду.

"Ми зробили все в установленому законом порядку", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на АТН.

Інших подробиць він не повідомив.

Терехов не уточнив, коли Рада має розглянути прохання і прийняти рішення.

Читайте також: Харківська влада 31 грудня звернеться до ВР з приводу призначення позачергових виборів мера, - секретар міськради Терехов

Автор: 

ВР (15021) вибори (6717) Кернес Геннадій (506) Харків (5662)


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Топ коментарі
+11
Действительно. Мертвый Кернес не ворует!
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01.01.2021 19:02
+8
Рыгососа выберут 100% Харьковская прокацапская шваль другого и не может..
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01.01.2021 18:59
+7
Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера - Цензор.НЕТ 2958
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01.01.2021 19:17
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Рыгососа выберут 100% Харьковская прокацапская шваль другого и не может..
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01.01.2021 18:59 Відповісти
Не уверен ведь не вібрали вместо Кернеса. Ріги постоянно отхватівают люлей от патриотов!
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01.01.2021 19:01 Відповісти
Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра - Цензор.НЕТ 320

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01.01.2021 18:59 Відповісти
Жив і вмер...Навіщо це на лобі писати?
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01.01.2021 20:26 Відповісти
А зачем?
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01.01.2021 19:01 Відповісти
Действительно. Мертвый Кернес не ворует!
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01.01.2021 19:02 Відповісти
раніше осені не проведуть.. скоріше за все весною 22 будуть... треба ж усім тепер накрасти!
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01.01.2021 19:08 Відповісти
Вот и хорошо. Поглядим ещё раз, как какое-то дрессированное шимпанЗЕ из ЗЕ-шапито и выпердыш из кодлы Порохатого Барыги Мальдивского отхватят от харьковского электората по грандиозному пенделю промеж полужопий.
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01.01.2021 19:10 Відповісти
Опезежопа форевер?
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01.01.2021 20:21 Відповісти
Что-то быстро. Видно Терехова уже взяли за яйца.
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01.01.2021 19:11 Відповісти
Даже удивительно!
Я думал обратятся летом-осенью, а выборы так вообще через года два...
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01.01.2021 19:13 Відповісти
Нехай харків обирає собі чергового ватника за власний кошт.бо їх закони України не цікавлять.
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01.01.2021 19:14 Відповісти
"Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера..."

На колінах?
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01.01.2021 19:15 Відповісти
Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера - Цензор.НЕТ 2958
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01.01.2021 19:17 Відповісти
Допа на низком старте....
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01.01.2021 19:22 Відповісти
Колеги опустят еще ниже 😂
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01.01.2021 20:28 Відповісти
Ну навіщо, однак переможе не змінний гЕпа!!! Дарма що гигнув ,на засіданнях ,на спіритичних сеансах , він чітко буде давать вказівки наприклад через допу !😈
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01.01.2021 19:27 Відповісти
ці сепари Харьки будуть знову тратить гроші з бюджету і виберуть ще якогось добкина наркошу або мумію прорасійську
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01.01.2021 19:50 Відповісти
А що, зомбі - ніт ?
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01.01.2021 19:56 Відповісти
А що, зомбі - ніт ?
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01.01.2021 19:57 Відповісти
Був Гепа, й немає Гепи. Ідол виявився з піску. В Харкові йде гризня за корито. Про Гепу ніхто й не згадує. Запустили феєрверк на похороні, та й по тому.
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01.01.2021 20:21 Відповісти
Перед тим, як призначати вибори війта Харкова, Верховна Рада повинна нарешті ухвалити два основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Так є в Естонії, Латвії, Литві, Об'єднаних Арабських Еміратах і т.д. І тоді не буде у нас таких президентів та війтів міст, яких ми бачимо впродовж 30 років. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест і при ньому вся вертикаль влади була в українських руках. По суті, то були найкращі часи для України навіть при наявності московських кайданів.
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01.01.2021 22:08 Відповісти
Дайте Гепе живого Допу, он будет пытаться сделать его мэром Харькова.
Дайте Допе мертвого Гепу, и он будет стараться сделать себя мэром ХарькОва.
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02.01.2021 00:26 Відповісти
Сразу надо педика Допкина следом за Гепой отправить
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02.01.2021 16:25 Відповісти
 
 