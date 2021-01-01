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Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра

Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов просит Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса, занимавшего данную должность.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТН.

Других подробностей он не сообщил.

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Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.

Автор: 

ВР (29271) выборы (24756) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7546)


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Топ комментарии
+11
Действительно. Мертвый Кернес не ворует!
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01.01.2021 19:02
+8
Рыгососа выберут 100% Харьковская прокацапская шваль другого и не может..
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01.01.2021 18:59
+7
Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера - Цензор.НЕТ 2958
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01.01.2021 19:17
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Рыгососа выберут 100% Харьковская прокацапская шваль другого и не может..
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01.01.2021 18:59 Ответить
Не уверен ведь не вібрали вместо Кернеса. Ріги постоянно отхватівают люлей от патриотов!
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01.01.2021 19:01 Ответить
Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра - Цензор.НЕТ 320

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01.01.2021 18:59 Ответить
Жив і вмер...Навіщо це на лобі писати?
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01.01.2021 20:26 Ответить
А зачем?
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01.01.2021 19:01 Ответить
Действительно. Мертвый Кернес не ворует!
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01.01.2021 19:02 Ответить
раніше осені не проведуть.. скоріше за все весною 22 будуть... треба ж усім тепер накрасти!
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01.01.2021 19:08 Ответить
Вот и хорошо. Поглядим ещё раз, как какое-то дрессированное шимпанЗЕ из ЗЕ-шапито и выпердыш из кодлы Порохатого Барыги Мальдивского отхватят от харьковского электората по грандиозному пенделю промеж полужопий.
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01.01.2021 19:10 Ответить
Опезежопа форевер?
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01.01.2021 20:21 Ответить
Что-то быстро. Видно Терехова уже взяли за яйца.
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01.01.2021 19:11 Ответить
Даже удивительно!
Я думал обратятся летом-осенью, а выборы так вообще через года два...
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01.01.2021 19:13 Ответить
Нехай харків обирає собі чергового ватника за власний кошт.бо їх закони України не цікавлять.
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01.01.2021 19:14 Ответить
"Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера..."

На колінах?
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01.01.2021 19:15 Ответить
Харківська міськрада просить Раду призначити перевибори мера - Цензор.НЕТ 2958
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01.01.2021 19:17 Ответить
Допа на низком старте....
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01.01.2021 19:22 Ответить
Колеги опустят еще ниже 😂
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01.01.2021 20:28 Ответить
Ну навіщо, однак переможе не змінний гЕпа!!! Дарма що гигнув ,на засіданнях ,на спіритичних сеансах , він чітко буде давать вказівки наприклад через допу !😈
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01.01.2021 19:27 Ответить
ці сепари Харьки будуть знову тратить гроші з бюджету і виберуть ще якогось добкина наркошу або мумію прорасійську
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01.01.2021 19:50 Ответить
А що, зомбі - ніт ?
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01.01.2021 19:56 Ответить
А що, зомбі - ніт ?
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01.01.2021 19:57 Ответить
Був Гепа, й немає Гепи. Ідол виявився з піску. В Харкові йде гризня за корито. Про Гепу ніхто й не згадує. Запустили феєрверк на похороні, та й по тому.
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01.01.2021 20:21 Ответить
Перед тим, як призначати вибори війта Харкова, Верховна Рада повинна нарешті ухвалити два основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Так є в Естонії, Латвії, Литві, Об'єднаних Арабських Еміратах і т.д. І тоді не буде у нас таких президентів та війтів міст, яких ми бачимо впродовж 30 років. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест і при ньому вся вертикаль влади була в українських руках. По суті, то були найкращі часи для України навіть при наявності московських кайданів.
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01.01.2021 22:08 Ответить
Дайте Гепе живого Допу, он будет пытаться сделать его мэром Харькова.
Дайте Допе мертвого Гепу, и он будет стараться сделать себя мэром ХарькОва.
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02.01.2021 00:26 Ответить
Сразу надо педика Допкина следом за Гепой отправить
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02.01.2021 16:25 Ответить
 
 