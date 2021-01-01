Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов просит Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса, занимавшего данную должность.
"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТН.
Других подробностей он не сообщил.
Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.
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+11 Владимир Пономаренко #471653
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+8 orionemc2 #371397
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+7 Анатолик
показать весь комментарий01.01.2021 19:17 Ссылка
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Я думал обратятся летом-осенью, а выборы так вообще через года два...
На колінах?
Дайте Допе мертвого Гепу, и он будет стараться сделать себя мэром ХарькОва.