Харьковский горсовет просит Раду назначить перевыборы мэра

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов просит Верховную Раду назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса, занимавшего данную должность.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТН.

Других подробностей он не сообщил.

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Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу и принять решение.