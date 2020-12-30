Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 декабря проголосовал за увековечивание памяти городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, за проект решения проголосовали 64 депутата, против - 8.

"Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в проекте решения.

Документ также поручает исполнительным органам Харьковского горсовета обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечивания памяти Кернеса.

Отмечается, что в ходе обсуждения депутат ОПЗЖ Денис Невядомский сказал, что в решении отсутствует конкретика.

"Хотелось бы больше конкретики, хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память... Мы не против увековечивания, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не походило на сектантство", - сказал Невядомский.

Секретарь горсовета Игорь Терехов ответил, что принятие решения позволит юрдепартаменту начать подготовку изменений в положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Харькова", которое сейчас не предусматривает возможности присвоения этого звания посмертно.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.