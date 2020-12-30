РУС
Харьковский горсовет решил увековечить память Кернеса

Харьковский горсовет на внеочередной сессии 30 декабря проголосовал за увековечивание памяти городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, за проект решения проголосовали 64 депутата, против - 8.

"Почтить память Кернеса Геннадия Адольфовича и принять меры по увековечиванию его памяти, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в проекте решения.

Документ также поручает исполнительным органам Харьковского горсовета обеспечить подготовку необходимых распорядительных документов для увековечивания памяти Кернеса.

Отмечается, что в ходе обсуждения депутат ОПЗЖ Денис Невядомский сказал, что в решении отсутствует конкретика.

"Хотелось бы больше конкретики, хотелось бы понимать, каким образом мы будем увековечивать память... Мы не против увековечивания, но к этому вопросу нужно подойти более ответственно, чтобы это не походило на сектантство", - сказал Невядомский.

Секретарь горсовета Игорь Терехов ответил, что принятие решения позволит юрдепартаменту начать подготовку изменений в положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Харькова", которое сейчас не предусматривает возможности присвоения этого звания посмертно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын Кернеса Привалов стал директором фонда, мать дочери Муравицкая - владельцем ООО, а пасынок Гайсинский - собственником "торговой империи" Харькова, - ХАЦ

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

горсовет (667) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7730)
+30
Перейменувати вулицю Жукова, на вулицю Кернеса.
30.12.2020 13:30 Ответить
+30
Харківська міськрада вирішила увічнити пам'ять Кернеса - Цензор.НЕТ 1901
30.12.2020 13:44 Ответить
+22
Мавзолей, не?
30.12.2020 13:29 Ответить
Там недалеко є стайні іподрому і купа гною. Якраз підходить.
30.12.2020 16:16 Ответить
Хутко відкопайте поки не засмердівся і засушіть. Може ще експонатом для мавзолею згодиться.
показать весь комментарий
Буцегарню назвіть, на його честь, де він сидів...
показать весь комментарий
ПРЕДЛАГАЮ ПАМЯТНИК В ВИДЕ ГНИДЫ !)
показать весь комментарий
Да чего мелочиться, надо сразу всему квартету гепа допа фукс демент - поставить памятный монумент типа "Они торговали Родиной". За основу взять картину Охотники на привале, делят бабки.
https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Смотреть с 10-27.
30.12.2020 16:43 Ответить
Хотелось бы больше конкретики
как будете "вековечить" Гепу ?

покойный, земля ему асфальтобетоном, был циничным стебником
сейчас наверное смеется над своим "вековечинием", греясь на сковородке в аду
30.12.2020 17:15 Ответить
Увековечивать, воровство , мошенничество, предательство конечно можно, но не надолго. Я думаю Харьков обязательно снова станет современным, трудовым, работящим УКРАИНСКИМ городом, а не ватно-совковой "столицей". Тех, кто весь этот цирк устраивает пора привлекать к правовой ответственности.
30.12.2020 17:31 Ответить
Думаю, еще чуть-чуть и ему будет не до смеха, когда земные (пока еще!) партнеры начнут жестко дерибанить гЕПИНО наследие. Так уже было с Кушнаревым. Живой был всесильным, как Самсон, а пристрелили, так вмиг "друзья-товарищи" все прихватизировали, поделили и даже не сказали банальное мерси семье за то, что не успели ничего перепрятать.
30.12.2020 17:42 Ответить
Надо законодательно запретить увековечивать память чиновников. Никакие они не герои и не делают ничего особенного. В лучшем случае они просто выполняют свою работу, за которую им платят по 100 тыс. в месяц, между прочим.
30.12.2020 17:56 Ответить
Бандиты славят бандита. Стадо молча хлопает.
30.12.2020 18:17 Ответить
Чем он лучше других меров в т.ч. других городов, тогда всех увековечивать нужно
30.12.2020 18:40 Ответить
Один вопрос к ТЕМ , кто хочет гепу увековечить. Они оплатят все расходы из своего кармана или украдут и бюджета?
30.12.2020 18:42 Ответить
Они на этом еще хорошо погреют свои загребущие ручки.
30.12.2020 19:41 Ответить
І після смерті Гепа завдає проблеми міській владі.
30.12.2020 19:26 Ответить
досить наголос змінити, харькОв. Все одно, своє місто Харків, більшість називати бридиться.
30.12.2020 19:40 Ответить
позорище. криминальный психопат и государственный преступник.
30.12.2020 19:57 Ответить
