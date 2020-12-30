Харківська міськрада вирішила увічнити пам'ять Кернеса

Харківська міськрада на позачерговій сесії 30 грудня проголосувала за увічнення пам'яті міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за проєкт рішення проголосували 64 депутати, проти - 8.

"Вшанувати пам'ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходів щодо увічнення його пам'яті, передбачених чинним законодавством", - ідеться в проєкті рішення, за яке проголосували 64 депутати, проти - 8.

Документ також доручає виконавчим органам Харківської міськради забезпечити підготовку необхідних розпорядчих документів для увічнення пам'яті Кернеса.

Під час обговорення депутат Денис Нев'ядомський ("ОПЗЖ") звернув увагу на відсутність конкретики в рішенні.

"Хотілося б більше конкретики, хотілося б розуміти, у який спосіб ми увічнюватимемо пам'ять... Ми не проти увічнення, але до цього питання потрібно підійти більш відповідально, щоб це не було схоже на сектантство", - сказав Нев'ядомський.

Секретар міськради Ігор Терехов відповів, що ухвалення рішення дозволить юрдепартаменту розпочати підготовку змін до положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова", яке наразі не передбачає можливості присвоєння цього звання посмертно.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.