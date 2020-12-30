УКР
Харківська міськрада вирішила увічнити пам'ять Кернеса

Харківська міськрада вирішила увічнити пам'ять Кернеса

Харківська міськрада на позачерговій сесії 30 грудня проголосувала за увічнення пам'яті міського голови Геннадія Кернеса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, за проєкт рішення проголосували 64 депутати, проти - 8.

"Вшанувати пам'ять Кернеса Геннадія Адольфовича та вжити заходів щодо увічнення його пам'яті, передбачених чинним законодавством", - ідеться в проєкті рішення, за яке проголосували 64 депутати, проти - 8.

Документ також доручає виконавчим органам Харківської міськради забезпечити підготовку необхідних розпорядчих документів для увічнення пам'яті Кернеса.

Читайте: Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році

Під час обговорення депутат Денис Нев'ядомський ("ОПЗЖ") звернув увагу на відсутність конкретики в рішенні.

"Хотілося б більше конкретики, хотілося б розуміти, у який спосіб ми увічнюватимемо пам'ять... Ми не проти увічнення, але до цього питання потрібно підійти більш відповідально, щоб це не було схоже на сектантство", - сказав Нев'ядомський.

Секретар міськради Ігор Терехов відповів, що ухвалення рішення дозволить юрдепартаменту розпочати підготовку змін до положення про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Харкова", яке наразі не передбачає можливості присвоєння цього звання посмертно.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня Харківська ТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова.

міськрада (478) Кернес Геннадій (506) Харків (5855)
Топ коментарі
+30
Перейменувати вулицю Жукова, на вулицю Кернеса.
показати весь коментар
30.12.2020 13:30 Відповісти
+30
Харківська міськрада вирішила увічнити пам'ять Кернеса - Цензор.НЕТ 1901
показати весь коментар
30.12.2020 13:44 Відповісти
+22
Мавзолей, не?
показати весь коментар
30.12.2020 13:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Там недалеко є стайні іподрому і купа гною. Якраз підходить.
показати весь коментар
30.12.2020 16:16 Відповісти
Хутко відкопайте поки не засмердівся і засушіть. Може ще експонатом для мавзолею згодиться.
показати весь коментар
30.12.2020 16:10 Відповісти
Буцегарню назвіть, на його честь, де він сидів...
показати весь коментар
30.12.2020 16:22 Відповісти
ПРЕДЛАГАЮ ПАМЯТНИК В ВИДЕ ГНИДЫ !)
показати весь коментар
30.12.2020 16:38 Відповісти
Да чего мелочиться, надо сразу всему квартету гепа допа фукс демент - поставить памятный монумент типа "Они торговали Родиной". За основу взять картину Охотники на привале, делят бабки.
https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Смотреть с 10-27.
показати весь коментар
30.12.2020 16:43 Відповісти
Хотелось бы больше конкретики
как будете "вековечить" Гепу ?

покойный, земля ему асфальтобетоном, был циничным стебником
сейчас наверное смеется над своим "вековечинием", греясь на сковородке в аду
показати весь коментар
30.12.2020 17:15 Відповісти
Увековечивать, воровство , мошенничество, предательство конечно можно, но не надолго. Я думаю Харьков обязательно снова станет современным, трудовым, работящим УКРАИНСКИМ городом, а не ватно-совковой "столицей". Тех, кто весь этот цирк устраивает пора привлекать к правовой ответственности.
показати весь коментар
30.12.2020 17:31 Відповісти
Думаю, еще чуть-чуть и ему будет не до смеха, когда земные (пока еще!) партнеры начнут жестко дерибанить гЕПИНО наследие. Так уже было с Кушнаревым. Живой был всесильным, как Самсон, а пристрелили, так вмиг "друзья-товарищи" все прихватизировали, поделили и даже не сказали банальное мерси семье за то, что не успели ничего перепрятать.
показати весь коментар
30.12.2020 17:42 Відповісти
Надо законодательно запретить увековечивать память чиновников. Никакие они не герои и не делают ничего особенного. В лучшем случае они просто выполняют свою работу, за которую им платят по 100 тыс. в месяц, между прочим.
показати весь коментар
30.12.2020 17:56 Відповісти
Бандиты славят бандита. Стадо молча хлопает.
показати весь коментар
30.12.2020 18:17 Відповісти
Чем он лучше других меров в т.ч. других городов, тогда всех увековечивать нужно
показати весь коментар
30.12.2020 18:40 Відповісти
Один вопрос к ТЕМ , кто хочет гепу увековечить. Они оплатят все расходы из своего кармана или украдут и бюджета?
показати весь коментар
30.12.2020 18:42 Відповісти
Они на этом еще хорошо погреют свои загребущие ручки.
показати весь коментар
30.12.2020 19:41 Відповісти
І після смерті Гепа завдає проблеми міській владі.
показати весь коментар
30.12.2020 19:26 Відповісти
досить наголос змінити, харькОв. Все одно, своє місто Харків, більшість називати бридиться.
показати весь коментар
30.12.2020 19:40 Відповісти
позорище. криминальный психопат и государственный преступник.
показати весь коментар
30.12.2020 19:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 