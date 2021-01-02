ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat
Розслідувачі Bellingcat оприлюднили дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального.
Посилання на таблицю з інформацією опублікував у твітері журналіст Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.
В ефірі радіо "Ехо Москви" Грозєв пообіцяв упродовж найближчих двох тижнів повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетними співробітники ФСБ Росії. Він зазначив, що відсутні дані щодо двох поїздок, за якими Bellingcat зараз проводить розслідування.
Розслідувачі наразі не планують називати імена конкретних потерпілих.
Топ коментарі
+68 Шрек Баблокат
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да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Гарно буде якщо перед дальньою дорогою місяці два відпочине в реанімації.
"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", - сообщил в интервью https://news.obozrevatel.com/show/people/umer-akter-iz-chelovek-amfibiya-vladimir-korenev.htm?_ga=2.23177337.256145908.1609410679-1475276581.1609410679&_gl=1*12bo5ct*_ga*MTQ3NTI3NjU4MS4xNjA5NDEwNjc5*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTU3MDY4OC4zLjEuMTYwOTU4NzIyNC4w Владимир Коренев .;
а еще репер Баста с "русской" фамилией Вакуленко..
а рожденный в украинском Донецке пивец ротом Йося Кабзон..
список можно продолжать долго.. увы..
сейчас перечитал его биографию, и осталось ощущение омерзения.. действительно перекованный манкурт, чьи родители переехали в Мацкву из села в Одесской области спасаясь от голода и коллективизации в начале 30х годов..
родители украинцы, а сыночек вырос русским шовинистом, имперцем.. гнида Лановой!
Все буде Україна.
после долгих наблюдений и размышлений, я пришел к выводу, что центральным качеством Ланового и подобным ему манкуртам, есть малодушие.. это люди добившиеся при Совке социального успеха, и в качестве внутренней благодарности решили отречься от природной идентичности и осквернять и ненавидеть все, что с ней связано..
такая себе форма "сделки с дьяволом".. ты мне социальные ништяки(деньги, славу, положение в обществе, внимание высших государственных лиц), а я тебе преданность, вопреки моральности и совести..
Там, в театрі Вахтангова був інший українець, той був реальний геній, як актор, реально геніальний - Микола Гриценко. Оце актор, так актор.
Великий актор без ніяких перебільшень.
кацапью только проливы были нужны
вони ж тільки хлопчиків в пупєгі цілують
щось ти забрехався
Ха! "Відкриті джерела" це ж не тільки те, що ви бачите на сторінках інтернету. "Відкриті джерела" - це все ж таки трохи більший світ за тей, який ви собі уявляєте.
Там реально -- строгая вертикаль -- в виде паутины. Глубокое уважение к страху им. Путина.
...а всё, шо рядом с Вертикалью -- Машина Времени в 70 е годы...
Ну и, соответственно -- все люди те же и все наши -- совки родные -- особенно дамы и барышни. Что я очень приветствую!
-- было жутковато, прикольно и на всю катушку -- с любой ... -- как в позднем советском детстве...*)
Срачь кругом -- куда не фотни... -- шо в тайге, шо в городах.
Друганы даже обижались, когда мои фотки рассматривали -- мол, я спецом разруху снимал, шо б опозорить Россию перед проклятым Западом ...*)