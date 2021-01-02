ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat оприлюднили дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального.

Посилання на таблицю з інформацією опублікував у твітері журналіст Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

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В ефірі радіо "Ехо Москви" Грозєв пообіцяв упродовж найближчих двох тижнів повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетними співробітники ФСБ Росії. Він зазначив, що відсутні дані щодо двох поїздок, за якими Bellingcat зараз проводить розслідування.

Розслідувачі наразі не планують називати імена конкретних потерпілих.