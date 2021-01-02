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ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat

ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat оприлюднили дані про поїздки співробітників ФСБ РФ, яких ідентифікували як отруйників російського опозиціонера Олексія Навального.

Посилання на таблицю з інформацією опублікував у твітері журналіст Христо Грозєв, передає Цензор.НЕТ.

ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat 01

Дивіться також: Лідер Bellingcat Грозєв про операцію щодо "вагнерівців": Геніальний проєкт української розвідки, який зробив із ФСБ клоунів. ВIДЕО

В ефірі радіо "Ехо Москви" Грозєв пообіцяв упродовж найближчих двох тижнів повідомити дані інших жертв отруєнь, до яких могли бути причетними співробітники ФСБ Росії. Він зазначив, що відсутні дані щодо двох поїздок, за якими Bellingcat зараз проводить розслідування.

Розслідувачі наразі не планують називати імена конкретних потерпілих.

Автор: 

отруєння (945) вбивство (3108) ФСБ (1457) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+68
известный ватник, крымнашист и запутинский актер пропагандонского жанра Вася Лановой, заболел неправославным КОВИДом.. Теперь Ад поселился в твоём организме, Вася!
да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Расследователи Bellingcat выявили доказательства причастности сотрудников ФСБ к еще трем убийствам - Цензор.НЕТ 3114
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02.01.2021 14:39
+52
тот случай когда журналисты работаю лучше чем некоторое спец.службы
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02.01.2021 14:36
+41
ЕТООГОЛОТЕЛАЯРУССОФОБИЯ !!!!))))
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02.01.2021 14:34
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ЕТООГОЛОТЕЛАЯРУССОФОБИЯ !!!!))))
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02.01.2021 14:34 Відповісти
тот случай когда журналисты работаю лучше чем некоторое спец.службы
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02.01.2021 14:36 Відповісти
Здесь все проще. Просто "некоторое спец.службы" не могут свою информацию передать миру открыто, вот и выбрали Bellingcat , что бы те открыто, культурно огласили известную им информацию.
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02.01.2021 16:01 Відповісти
это официальная версия российской пропаганды. рузке может ты сайт перепутало?
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02.01.2021 16:55 Відповісти
А это даже не важно, кто первоисточник, важны САМИ ФАКТЫ, а все отговорки путинских пропагандонов сводятся не к отрицанию или опровержению ФАКТОВ, а намекам на "недружелюбные источки". Типа убили мы, но если это сказано "кем-то не тем", то и вроде как и "не считается" (детсадовская "логика" или "страусинная "психология)!
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02.01.2021 17:36 Відповісти
до одвічної гризні між ФСБ та ГРУ тепер додалася ще гризня всередині ФСБ між кланами Бортнікова та Наришкіна - от і зливають "журналістам" компромат один на одного
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02.01.2021 18:25 Відповісти
А СБУ в лице лейтенанта Бакланова 2-й год расследует выбросы в атмосферу Кривого Рога на Арселор Миттал Стилл
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02.01.2021 14:39 Відповісти
Треба читати: Другий рік безперервно доять підприємство.
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02.01.2021 18:27 Відповісти
известный ватник, крымнашист и запутинский актер пропагандонского жанра Вася Лановой, заболел неправославным КОВИДом.. Теперь Ад поселился в твоём организме, Вася!
да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Расследователи Bellingcat выявили доказательства причастности сотрудников ФСБ к еще трем убийствам - Цензор.НЕТ 3114
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02.01.2021 14:39 Відповісти
плановой
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02.01.2021 14:41 Відповісти
-- плечевой...
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02.01.2021 14:42 Відповісти
Она била ******** плечевая !! Мій батько 21 рік відробив на плечі ,була така автоконтора !!)))
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02.01.2021 14:51 Відповісти
Хламовой.
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03.01.2021 05:59 Відповісти
а как красиво васька блеял со сцены про свою неньку УКРАИНУ --про хатынку край сэла ---И НИ ГУ ГУ ПРО ТО КАК ***** УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ И РАДУЕТСЯ ЗАХВАТУ КРЫМА . а звали эту суку маленьким -- вася лановий
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03.01.2021 07:43 Відповісти
Аминь! на одного передаста станет меньше.
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02.01.2021 14:43 Відповісти
бажано щоб добре помучився
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27.01.2021 18:37 Відповісти
Сподіваюсь що скоро зустрінеться з Кобзоном.
Гарно буде якщо перед дальньою дорогою місяці два відпочине в реанімації.
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02.01.2021 15:03 Відповісти
До речі сьогодні від коронавірусу вмерла амфібія - актор Коренєв.
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02.01.2021 15:06 Відповісти
Та в рот я його робив, довго і натхненно.
"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", - сообщил в интервью https://news.obozrevatel.com/show/people/umer-akter-iz-chelovek-amfibiya-vladimir-korenev.htm?_ga=2.23177337.256145908.1609410679-1475276581.1609410679&_gl=1*12bo5ct*_ga*MTQ3NTI3NjU4MS4xNjA5NDEwNjc5*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTU3MDY4OC4zLjEuMTYwOTU4NzIyNC4w Владимир Коренев .;
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02.01.2021 17:08 Відповісти
спасибо за полезные правки!.. тогда, земля жидким бетоном "чИлавеку-амфибии"!
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02.01.2021 17:13 Відповісти
А де в тому переліку Охлобистін, Чечеріна, Буйнов... Легше перерахувати тих, хто не долучився до фашистської авантюри Пуйла...
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02.01.2021 17:47 Відповісти
а еще Шевчук из "ДДТ"(с репрессированными и высланными на Север родителями)..
а еще репер Баста с "русской" фамилией Вакуленко..
а рожденный в украинском Донецке пивец ротом Йося Кабзон..
список можно продолжать долго.. увы..
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02.01.2021 19:02 Відповісти
А мне особо нравится (батяня-комбат) ещё в ту пору когда оно в портупее тупало на сцене и орало *атасс*, примерно 20-25 лет назад, так этот поцриот сначала семью в ФРГ сплавил на пмж ну и сам само собой с тех времен всё бабело с чёсов по стране вЯликой клятым фашистам сплавлял. Думаю бабло неслабое. И много лет. Ну поищите где либо лицемерие более высокое? Но пипл хавает.
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02.01.2021 21:00 Відповісти
Гниду Порєчнікова не згадали.
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02.01.2021 20:01 Відповісти
а есть другой пример звезды советского кино --- ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ --который отказался получать орден //дружбы народов// из рук медведева всея руси --- когда огромная армия рф начала войну против ГРУЗИИ --- а тамара гверцетели и сосун павлиашвили ублажают на концертах ***** и всю его псюрню и таких примеров можно привести много --- если у человека есть совесть и родина . то он поступит как ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ
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03.01.2021 07:59 Відповісти
і це муділо, етнічний українець, манкурт, москальська підстилка скоро здохне, звичайно, добре обісрашись перед смертью. здохне з ганьбою. Амінь.

Розслідувачі Bellingcat виявили докази причетності співробітників ФСБ до ще трьох вбивств - Цензор.НЕТ 1103
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02.01.2021 16:13 Відповісти
По ходу сегодня еще и распрекрасный Ихтиандр ласты подклеил от Ковида, из совецкаго фильма "Человек-амфибия" . Матерый крымнашист родом из Севастополя,но жил в Мацкве, тоже очень красивый в молодости, но на старости лет ставший подпевалой сдыхающей империи. Вот глядишь скоро могилки Ланового и Коренева рядом будут красоваться на Новодевичьем чи де там этих всех казенных актеров хоронят.
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02.01.2021 23:06 Відповісти
манкурт, сын украинских крестьян.Иуда, не помнящий родства.
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02.01.2021 17:14 Відповісти
я не знал об украинском происхождении Ланового..
сейчас перечитал его биографию, и осталось ощущение омерзения.. действительно перекованный манкурт, чьи родители переехали в Мацкву из села в Одесской области спасаясь от голода и коллективизации в начале 30х годов..
родители украинцы, а сыночек вырос русским шовинистом, имперцем.. гнида Лановой!
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02.01.2021 17:35 Відповісти
К сожалению, имеются подобные "русские" родственники.
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02.01.2021 18:08 Відповісти
таких зкацаплених хАхлів,як кажуть на паРаші,вагон і маленькая тєлєжка, повно їх навіть в самій Україні,багато серед них і совкодрочерів,і просто манкуртів, але більшість їх виздихає по зрозумілим причинам вже в це десятиліття. Амінь.
Все буде Україна.
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02.01.2021 20:39 Відповісти
согласен с вами.. естественный отбор всё решит..
после долгих наблюдений и размышлений, я пришел к выводу, что центральным качеством Ланового и подобным ему манкуртам, есть малодушие.. это люди добившиеся при Совке социального успеха, и в качестве внутренней благодарности решили отречься от природной идентичности и осквернять и ненавидеть все, что с ней связано..
такая себе форма "сделки с дьяволом".. ты мне социальные ништяки(деньги, славу, положение в обществе, внимание высших государственных лиц), а я тебе преданность, вопреки моральности и совести..
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02.01.2021 20:53 Відповісти
Вони всі розквітли при пуйлі, в 90-ті їх було не видно і не чути, багато з колишніх відомих радянських акторів дуже важко пережили 90-ті, бідкались багато з них і на Москві, лановий, правда не з них, він не жебрував. А коли пуйло повністю впало в маразм, починаючи з 2008 року, а особливо з кінця 2013-го для багатьох з них наступив ренесанс і шанс добре нагадати про себе, непогано заробити, пригрітись, розчухуючи свої та рассєянського бидло-насєлєнія совкові та постімперські комплекси. На ерефії зараз вже навіть не ренесанс всього совкового, а ренесанс сталінізму, на нього надрочує навіть молодь, що нічого про совок не розуміє, не пам'ятає та пам'ятати не може...
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02.01.2021 21:06 Відповісти
на московии подорожник не растет
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02.01.2021 17:51 Відповісти
борщевики там прут по чёрному
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02.01.2021 18:00 Відповісти
Мой Батько в 92 года -- лучше выглядит! ... -- укатали Сивку парашные гонки...*)
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02.01.2021 19:49 Відповісти
желаю здоровья и долгих лет жизни вашему отцу!.. удачи вам и благополучия в этом году!
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02.01.2021 19:56 Відповісти
Ему передам и сам не откажусь! -- Вам того же...*)
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02.01.2021 20:00 Відповісти
ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 1829
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02.01.2021 20:03 Відповісти
дуже давно,коли ми з ним були ще молоді та красиві,дивилася його в театрі.Всю виставу у мене було бажання крикнути-----Вася,закінчуй кривлятися.Більше ніколи не дивилася нічого з його участю.======Ланови́й Васи́ль Семе́нович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Стримба [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кодимський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР , однак відповідно до офіційної біографії народжений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 народний артист СРСР (1985) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження , російський націоналіст, один з організаторів руху на підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88 Російського маршу 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .====Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C українець ==дивно,чому це не виправив.
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02.01.2021 20:01 Відповісти
Він не дуже був актор,як театральний ніякий, блиснув по молодості в радянських картинах, був дуже гарним фізично в молодості, поговорюють, що насправді гомосексуал, але це так, до справи не відноситься, жонатий, мабуть чисто по-театральному, на Купченко, вони на світлині звеху обидва поруч з пуйлом побєдобєсять.
Там, в театрі Вахтангова був інший українець, той був реальний геній, як актор, реально геніальний - Микола Гриценко. Оце актор, так актор.
Великий актор без ніяких перебільшень.

ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3757
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02.01.2021 20:51 Відповісти
Лановой гэбэшный стукач, ещё та *****
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02.01.2021 23:40 Відповісти
ПУСТЬ ЛУЧШЕ ЭТОТ ЛАНОВОЙ, поедет и попьет водички КРЫМСКОЙ целебной из под крана, освященной ПОПОМ ГУНДЯЕВЫМ - сразу ВЫЗДОРОВЕЕТ.
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03.01.2021 13:46 Відповісти
наросії дуже підійшла би назва - Гебнявія
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02.01.2021 14:40 Відповісти
Ще трохи позаймаються реконструкцією ***** і стануть **********
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02.01.2021 15:38 Відповісти
Ща как повылазят инфаркты с инсультами) отравители херовы
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02.01.2021 14:41 Відповісти
Путину опять сойдет "как с гуся вода", все применённые к этому человеку воспитательные средства бесполезны.
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02.01.2021 14:43 Відповісти
Впрочем, как и звание человек, к тому рыбоглазому чекисту также неприменимо и бесполезно.
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02.01.2021 15:58 Відповісти
И на этом всё замнётся,максимум запретят убийцам в Евросоюзе появляться.Но это для них не проблема,выдадут новые документы и будут дальше травить,убивать...Россия- страна террорист и субьективные санцкции ни о чём,там нужны санкции относительно всего Мордора,чтоб ни один орк не покинул забаненной территории.
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02.01.2021 14:44 Відповісти
Почитай на сайте "Обозревателя" статью А. Пионтковского "Санкции животворящие". Не все там так просто (в Америке, Европе) с этими "санкциями"...
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02.01.2021 20:31 Відповісти
Или Грозев не знает, что его предки целовали руку спасителям от турок или понимает, что спасали Болгарию ценой жизней многих Украинцев. Как не крути, а русофобия оголтелая, однако.
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02.01.2021 14:45 Відповісти
"его предки целовали руку спасителям" - ты пережрал кацапской пропаганды!
кацапью только проливы были нужны
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02.01.2021 18:05 Відповісти
У пуйла ничего не меняется со времен гпу и нквд, существует целая служба политических убийств и убийц... - мимикрируя, кремлевский фашизм живет и процветает...
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02.01.2021 14:46 Відповісти
Невже хтось дійсно вірить цим "слідчим" з Bellingcat?.......
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02.01.2021 14:47 Відповісти
та і дійсно: кого й коли вбивала гебня?
вони ж тільки хлопчиків в пупєгі цілують
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02.01.2021 14:49 Відповісти
тобто, по-твоєму, у відкритих джерелах кожне слово - брехня?
щось ти забрехався
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02.01.2021 14:57 Відповісти
Суд в Гаазі по НМ-17 має іншу думку.
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02.01.2021 15:10 Відповісти
Это из серии не верь своим глазам, белое на самом деле черное? Извините за откровенность, у вас все впорядке с головой?
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02.01.2021 15:55 Відповісти
Явно не в порядку.
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03.01.2021 10:58 Відповісти
Шановний! Відкриті джерела інформації це одне з джерел! І тільки! Для об'єктивної оцінки необхідно, як мінімум п'ять! ЗЄєврікі скористались загальною доступністю цього джерела і зробили тимчасову ЗЄвітушку в мізках виборців. Але це їм вилізе боком. Мусі-євро-пусі в Україні не проходять!!!
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02.01.2021 15:57 Відповісти
"Хтось мені хоче довести, що за даними з відкритих джерел можна провести об'єктивне розслідування?"
Ха! "Відкриті джерела" це ж не тільки те, що ви бачите на сторінках інтернету. "Відкриті джерела" - це все ж таки трохи більший світ за тей, який ви собі уявляєте.
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02.01.2021 15:54 Відповісти
Так. Інколи спецслужби деяких країн потроху відкривають, або зливають джерела. Шоб водичка чистішою була.
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02.01.2021 16:06 Відповісти
В России -- бардак -- в худшем смысле этого красивого слова...*)
Там реально -- строгая вертикаль -- в виде паутины. Глубокое уважение к страху им. Путина.
...а всё, шо рядом с Вертикалью -- Машина Времени в 70 е годы...
Ну и, соответственно -- все люди те же и все наши -- совки родные -- особенно дамы и барышни. Что я очень приветствую!

-- было жутковато, прикольно и на всю катушку -- с любой ... -- как в позднем советском детстве...*)
Срачь кругом -- куда не фотни... -- шо в тайге, шо в городах.
Друганы даже обижались, когда мои фотки рассматривали -- мол, я спецом разруху снимал, шо б опозорить Россию перед проклятым Западом ...*)
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02.01.2021 14:51 Відповісти
частіше треба згадувати про Bellingcat, аби тримати і без цього дЬоргану Бусінку-Вошь-дь у стані "чємоданного настроєнія та прогрітого гелікоптера з квитками на Ростов"
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02.01.2021 15:01 Відповісти
Когда что-то обещаешь, можно не успеть. Как у него с охраной?
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02.01.2021 15:04 Відповісти
Розслідувачі Bellingcat виявили докази причетності співробітників ФСБ до ще трьох вбивств - Цензор.НЕТ 6437
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02.01.2021 15:05 Відповісти
Серийные убийцы.
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02.01.2021 15:45 Відповісти
Кацапи палачи и террористи.
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02.01.2021 16:35 Відповісти
в.в. туПин - мелкий политический лидер времён рамзана кадырова ( Википедия. 2030 год)
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02.01.2021 16:44 Відповісти
Да не, это они просто тоже "присматримали", а то что "не усмотрели" и кого-то там "случайно" транули тем (чего как бы и нет, или наоборот продают в "любой аптеке"), то это ПРОСТОЕ СОВДАДЕНИЕ (жизнь полна сюрпризов, а на математическую терию верояностей можно попросту забить, ведь 99,99% населения понятия не имеют, что это такое)!
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02.01.2021 17:17 Відповісти
Рожи олигофренов у всех. Кто у них там работает? Пипец......
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02.01.2021 17:27 Відповісти
ФСБ (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД...) убийцы - масло масленое!!!
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02.01.2021 17:31 Відповісти
Для тих скептиків, які вважають неможливим за допомогою відкритих джерел зібрати необхідну для викриття злочину інформацію рекомендую прочитати уважно книги Віктора Суворова (Резуна) "Ледокол" та "День М"- всі факти зібрані, проаналізовані та резумовані виключно з відкритих джерел. Якщо це роблять люди з ясним аналітичним розумом і наполегливістю - все можливо!
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02.01.2021 17:46 Відповісти
"Виктор Суворов" - редчайший мракобес и конспиролух
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03.01.2021 02:10 Відповісти
Відразу видно, що тебе в дитинстві хтось, схожий на *****, в пупік перецілував.
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03.01.2021 11:01 Відповісти
Не, не, не, фсьо дальше не надо! Давайте просто дружно признаем РУССКИЕ УБИВАЮТ РУССКИХ И РУССКИМ ЭТО НРАВИТСЯ. Это уже как факт. И если это так, а иначе ну никак, то эта нация сама выбрала себе дорогу. Они уничтожат себя сами...своими же руками....давайте просто поудобно устроимся в кресле. Согласитесь, этот канал самый интересный...
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02.01.2021 18:05 Відповісти
Bellingcat это хорошо, но я извиняюсь , а чем интерпол тогда занимается и , что там делает русня
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02.01.2021 18:49 Відповісти
Попробуй еще раз пять в одну ленту комментариев свою картинку засунуть, может попустит...
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02.01.2021 20:36 Відповісти
Безусловно это повод для глубокого беспокойства
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03.01.2021 02:08 Відповісти
В кремле забеспокоятся.. .
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03.01.2021 05:55 Відповісти
 
 