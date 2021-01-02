ФСБ причастна еще к трем убийствам, - Bellingcat

Расследователи Bellingcat обнародовали данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.

Ссылку на таблицу с информацией опубликовал в Twitter журналист Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

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В эфире радио "Эхо Москвы" Грозев пообещал в ближайшие две недели сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России. Он отметил, что отсутствуют данные о двух поездках, по которым Bellingcat сейчас проводит расследование.

Расследователи пока не планируют называть имена конкретных потерпевших.