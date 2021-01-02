ФСБ причастна еще к трем убийствам, - Bellingcat
Расследователи Bellingcat обнародовали данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.
Ссылку на таблицу с информацией опубликовал в Twitter журналист Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.
В эфире радио "Эхо Москвы" Грозев пообещал в ближайшие две недели сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России. Он отметил, что отсутствуют данные о двух поездках, по которым Bellingcat сейчас проводит расследование.
Расследователи пока не планируют называть имена конкретных потерпевших.
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+68 Шрек Баблокат
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да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Гарно буде якщо перед дальньою дорогою місяці два відпочине в реанімації.
"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", - сообщил в интервью https://news.obozrevatel.com/show/people/umer-akter-iz-chelovek-amfibiya-vladimir-korenev.htm?_ga=2.23177337.256145908.1609410679-1475276581.1609410679&_gl=1*12bo5ct*_ga*MTQ3NTI3NjU4MS4xNjA5NDEwNjc5*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTU3MDY4OC4zLjEuMTYwOTU4NzIyNC4w Владимир Коренев .;
а еще репер Баста с "русской" фамилией Вакуленко..
а рожденный в украинском Донецке пивец ротом Йося Кабзон..
список можно продолжать долго.. увы..
сейчас перечитал его биографию, и осталось ощущение омерзения.. действительно перекованный манкурт, чьи родители переехали в Мацкву из села в Одесской области спасаясь от голода и коллективизации в начале 30х годов..
родители украинцы, а сыночек вырос русским шовинистом, имперцем.. гнида Лановой!
Все буде Україна.
после долгих наблюдений и размышлений, я пришел к выводу, что центральным качеством Ланового и подобным ему манкуртам, есть малодушие.. это люди добившиеся при Совке социального успеха, и в качестве внутренней благодарности решили отречься от природной идентичности и осквернять и ненавидеть все, что с ней связано..
такая себе форма "сделки с дьяволом".. ты мне социальные ништяки(деньги, славу, положение в обществе, внимание высших государственных лиц), а я тебе преданность, вопреки моральности и совести..
Там, в театрі Вахтангова був інший українець, той був реальний геній, як актор, реально геніальний - Микола Гриценко. Оце актор, так актор.
Великий актор без ніяких перебільшень.
кацапью только проливы были нужны
вони ж тільки хлопчиків в пупєгі цілують
щось ти забрехався
Ха! "Відкриті джерела" це ж не тільки те, що ви бачите на сторінках інтернету. "Відкриті джерела" - це все ж таки трохи більший світ за тей, який ви собі уявляєте.
Там реально -- строгая вертикаль -- в виде паутины. Глубокое уважение к страху им. Путина.
...а всё, шо рядом с Вертикалью -- Машина Времени в 70 е годы...
Ну и, соответственно -- все люди те же и все наши -- совки родные -- особенно дамы и барышни. Что я очень приветствую!
-- было жутковато, прикольно и на всю катушку -- с любой ... -- как в позднем советском детстве...*)
Срачь кругом -- куда не фотни... -- шо в тайге, шо в городах.
Друганы даже обижались, когда мои фотки рассматривали -- мол, я спецом разруху снимал, шо б опозорить Россию перед проклятым Западом ...*)