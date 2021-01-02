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ФСБ причастна еще к трем убийствам, - Bellingcat

ФСБ причастна еще к трем убийствам, - Bellingcat

Расследователи Bellingcat обнародовали данные о поездках сотрудников ФСБ РФ, которых идентифицировали как отравителей российского оппозиционера Алексея Навального.

Ссылку на таблицу с информацией опубликовал в Twitter журналист Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ.

ФСБ причастна еще к трем убийствам, - Bellingcat 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лидер Bellingcat Грозев об операции по вагнеровцам: Гениальный проект украинской разведки, сделавший из ФСБ клоунов. ВИДЕО

В эфире радио "Эхо Москвы" Грозев пообещал в ближайшие две недели сообщить данные других жертв отравлений, к которым могли быть причастны сотрудники ФСБ России. Он отметил, что отсутствуют данные о двух поездках, по которым Bellingcat сейчас проводит расследование.

Расследователи пока не планируют называть имена конкретных потерпевших.

Автор: 

отравление (1584) убийство (6504) ФСБ (1941) Bellingcat (139)


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Топ комментарии
+68
известный ватник, крымнашист и запутинский актер пропагандонского жанра Вася Лановой, заболел неправославным КОВИДом.. Теперь Ад поселился в твоём организме, Вася!
да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Расследователи Bellingcat выявили доказательства причастности сотрудников ФСБ к еще трем убийствам - Цензор.НЕТ 3114
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02.01.2021 14:39
+52
тот случай когда журналисты работаю лучше чем некоторое спец.службы
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02.01.2021 14:36
+41
ЕТООГОЛОТЕЛАЯРУССОФОБИЯ !!!!))))
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02.01.2021 14:34
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ЕТООГОЛОТЕЛАЯРУССОФОБИЯ !!!!))))
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02.01.2021 14:34 Ответить
тот случай когда журналисты работаю лучше чем некоторое спец.службы
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02.01.2021 14:36 Ответить
Здесь все проще. Просто "некоторое спец.службы" не могут свою информацию передать миру открыто, вот и выбрали Bellingcat , что бы те открыто, культурно огласили известную им информацию.
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02.01.2021 16:01 Ответить
это официальная версия российской пропаганды. рузке может ты сайт перепутало?
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02.01.2021 16:55 Ответить
А это даже не важно, кто первоисточник, важны САМИ ФАКТЫ, а все отговорки путинских пропагандонов сводятся не к отрицанию или опровержению ФАКТОВ, а намекам на "недружелюбные источки". Типа убили мы, но если это сказано "кем-то не тем", то и вроде как и "не считается" (детсадовская "логика" или "страусинная "психология)!
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02.01.2021 17:36 Ответить
до одвічної гризні між ФСБ та ГРУ тепер додалася ще гризня всередині ФСБ між кланами Бортнікова та Наришкіна - от і зливають "журналістам" компромат один на одного
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02.01.2021 18:25 Ответить
А СБУ в лице лейтенанта Бакланова 2-й год расследует выбросы в атмосферу Кривого Рога на Арселор Миттал Стилл
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02.01.2021 14:39 Ответить
Треба читати: Другий рік безперервно доять підприємство.
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02.01.2021 18:27 Ответить
известный ватник, крымнашист и запутинский актер пропагандонского жанра Вася Лановой, заболел неправославным КОВИДом.. Теперь Ад поселился в твоём организме, Вася!
да, и незабудь кольнуться "Спутником" и приложить подорожник к заднице!
Расследователи Bellingcat выявили доказательства причастности сотрудников ФСБ к еще трем убийствам - Цензор.НЕТ 3114
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02.01.2021 14:39 Ответить
плановой
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02.01.2021 14:41 Ответить
-- плечевой...
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02.01.2021 14:42 Ответить
Она била ******** плечевая !! Мій батько 21 рік відробив на плечі ,була така автоконтора !!)))
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02.01.2021 14:51 Ответить
Хламовой.
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03.01.2021 05:59 Ответить
а как красиво васька блеял со сцены про свою неньку УКРАИНУ --про хатынку край сэла ---И НИ ГУ ГУ ПРО ТО КАК ***** УБИВАЕТ УКРАИНЦЕВ И РАДУЕТСЯ ЗАХВАТУ КРЫМА . а звали эту суку маленьким -- вася лановий
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03.01.2021 07:43 Ответить
Аминь! на одного передаста станет меньше.
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02.01.2021 14:43 Ответить
бажано щоб добре помучився
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27.01.2021 18:37 Ответить
Сподіваюсь що скоро зустрінеться з Кобзоном.
Гарно буде якщо перед дальньою дорогою місяці два відпочине в реанімації.
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02.01.2021 15:03 Ответить
До речі сьогодні від коронавірусу вмерла амфібія - актор Коренєв.
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02.01.2021 15:06 Ответить
Та в рот я його робив, довго і натхненно.
"Я счастлив, что Крым вернулся в Россию, и это лишь одна из причин, по которой считаю нашего президента выдающимся человеком. Поправки в Конституцию, которые нам предлагают принять, считаю правильными. Давно пора было это сделать. Мы движемся в сторону настоящего социального государства. Это мои глубокие гражданские убеждения", - сообщил в интервью https://news.obozrevatel.com/show/people/umer-akter-iz-chelovek-amfibiya-vladimir-korenev.htm?_ga=2.23177337.256145908.1609410679-1475276581.1609410679&_gl=1*12bo5ct*_ga*MTQ3NTI3NjU4MS4xNjA5NDEwNjc5*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTU3MDY4OC4zLjEuMTYwOTU4NzIyNC4w Владимир Коренев .;
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02.01.2021 17:08 Ответить
спасибо за полезные правки!.. тогда, земля жидким бетоном "чИлавеку-амфибии"!
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02.01.2021 17:13 Ответить
А де в тому переліку Охлобистін, Чечеріна, Буйнов... Легше перерахувати тих, хто не долучився до фашистської авантюри Пуйла...
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02.01.2021 17:47 Ответить
а еще Шевчук из "ДДТ"(с репрессированными и высланными на Север родителями)..
а еще репер Баста с "русской" фамилией Вакуленко..
а рожденный в украинском Донецке пивец ротом Йося Кабзон..
список можно продолжать долго.. увы..
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02.01.2021 19:02 Ответить
А мне особо нравится (батяня-комбат) ещё в ту пору когда оно в портупее тупало на сцене и орало *атасс*, примерно 20-25 лет назад, так этот поцриот сначала семью в ФРГ сплавил на пмж ну и сам само собой с тех времен всё бабело с чёсов по стране вЯликой клятым фашистам сплавлял. Думаю бабло неслабое. И много лет. Ну поищите где либо лицемерие более высокое? Но пипл хавает.
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02.01.2021 21:00 Ответить
Гниду Порєчнікова не згадали.
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02.01.2021 20:01 Ответить
а есть другой пример звезды советского кино --- ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ --который отказался получать орден //дружбы народов// из рук медведева всея руси --- когда огромная армия рф начала войну против ГРУЗИИ --- а тамара гверцетели и сосун павлиашвили ублажают на концертах ***** и всю его псюрню и таких примеров можно привести много --- если у человека есть совесть и родина . то он поступит как ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ
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03.01.2021 07:59 Ответить
і це муділо, етнічний українець, манкурт, москальська підстилка скоро здохне, звичайно, добре обісрашись перед смертью. здохне з ганьбою. Амінь.

Розслідувачі Bellingcat виявили докази причетності співробітників ФСБ до ще трьох вбивств - Цензор.НЕТ 1103
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02.01.2021 16:13 Ответить
По ходу сегодня еще и распрекрасный Ихтиандр ласты подклеил от Ковида, из совецкаго фильма "Человек-амфибия" . Матерый крымнашист родом из Севастополя,но жил в Мацкве, тоже очень красивый в молодости, но на старости лет ставший подпевалой сдыхающей империи. Вот глядишь скоро могилки Ланового и Коренева рядом будут красоваться на Новодевичьем чи де там этих всех казенных актеров хоронят.
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02.01.2021 23:06 Ответить
манкурт, сын украинских крестьян.Иуда, не помнящий родства.
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02.01.2021 17:14 Ответить
я не знал об украинском происхождении Ланового..
сейчас перечитал его биографию, и осталось ощущение омерзения.. действительно перекованный манкурт, чьи родители переехали в Мацкву из села в Одесской области спасаясь от голода и коллективизации в начале 30х годов..
родители украинцы, а сыночек вырос русским шовинистом, имперцем.. гнида Лановой!
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02.01.2021 17:35 Ответить
К сожалению, имеются подобные "русские" родственники.
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02.01.2021 18:08 Ответить
таких зкацаплених хАхлів,як кажуть на паРаші,вагон і маленькая тєлєжка, повно їх навіть в самій Україні,багато серед них і совкодрочерів,і просто манкуртів, але більшість їх виздихає по зрозумілим причинам вже в це десятиліття. Амінь.
Все буде Україна.
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02.01.2021 20:39 Ответить
согласен с вами.. естественный отбор всё решит..
после долгих наблюдений и размышлений, я пришел к выводу, что центральным качеством Ланового и подобным ему манкуртам, есть малодушие.. это люди добившиеся при Совке социального успеха, и в качестве внутренней благодарности решили отречься от природной идентичности и осквернять и ненавидеть все, что с ней связано..
такая себе форма "сделки с дьяволом".. ты мне социальные ништяки(деньги, славу, положение в обществе, внимание высших государственных лиц), а я тебе преданность, вопреки моральности и совести..
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02.01.2021 20:53 Ответить
Вони всі розквітли при пуйлі, в 90-ті їх було не видно і не чути, багато з колишніх відомих радянських акторів дуже важко пережили 90-ті, бідкались багато з них і на Москві, лановий, правда не з них, він не жебрував. А коли пуйло повністю впало в маразм, починаючи з 2008 року, а особливо з кінця 2013-го для багатьох з них наступив ренесанс і шанс добре нагадати про себе, непогано заробити, пригрітись, розчухуючи свої та рассєянського бидло-насєлєнія совкові та постімперські комплекси. На ерефії зараз вже навіть не ренесанс всього совкового, а ренесанс сталінізму, на нього надрочує навіть молодь, що нічого про совок не розуміє, не пам'ятає та пам'ятати не може...
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02.01.2021 21:06 Ответить
на московии подорожник не растет
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02.01.2021 17:51 Ответить
борщевики там прут по чёрному
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02.01.2021 18:00 Ответить
Мой Батько в 92 года -- лучше выглядит! ... -- укатали Сивку парашные гонки...*)
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02.01.2021 19:49 Ответить
желаю здоровья и долгих лет жизни вашему отцу!.. удачи вам и благополучия в этом году!
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02.01.2021 19:56 Ответить
Ему передам и сам не откажусь! -- Вам того же...*)
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02.01.2021 20:00 Ответить
ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 1829
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02.01.2021 20:03 Ответить
дуже давно,коли ми з ним були ще молоді та красиві,дивилася його в театрі.Всю виставу у мене було бажання крикнути-----Вася,закінчуй кривлятися.Більше ніколи не дивилася нічого з його участю.======Ланови́й Васи́ль Семе́нович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 16 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Стримба [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0 джерело? ], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кодимський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР , однак відповідно до офіційної біографії народжений в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 народний артист СРСР (1985) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження , російський націоналіст, один з організаторів руху на підтримку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88 Російського маршу 2006 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .====Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C українець ==дивно,чому це не виправив.
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02.01.2021 20:01 Ответить
Він не дуже був актор,як театральний ніякий, блиснув по молодості в радянських картинах, був дуже гарним фізично в молодості, поговорюють, що насправді гомосексуал, але це так, до справи не відноситься, жонатий, мабуть чисто по-театральному, на Купченко, вони на світлині звеху обидва поруч з пуйлом побєдобєсять.
Там, в театрі Вахтангова був інший українець, той був реальний геній, як актор, реально геніальний - Микола Гриценко. Оце актор, так актор.
Великий актор без ніяких перебільшень.

ФСБ причетна ще до трьох убивств, - Bellingcat - Цензор.НЕТ 3757
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02.01.2021 20:51 Ответить
Лановой гэбэшный стукач, ещё та *****
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02.01.2021 23:40 Ответить
ПУСТЬ ЛУЧШЕ ЭТОТ ЛАНОВОЙ, поедет и попьет водички КРЫМСКОЙ целебной из под крана, освященной ПОПОМ ГУНДЯЕВЫМ - сразу ВЫЗДОРОВЕЕТ.
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03.01.2021 13:46 Ответить
наросії дуже підійшла би назва - Гебнявія
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02.01.2021 14:40 Ответить
Ще трохи позаймаються реконструкцією ***** і стануть **********
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02.01.2021 15:38 Ответить
Ща как повылазят инфаркты с инсультами) отравители херовы
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02.01.2021 14:41 Ответить
Путину опять сойдет "как с гуся вода", все применённые к этому человеку воспитательные средства бесполезны.
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02.01.2021 14:43 Ответить
Впрочем, как и звание человек, к тому рыбоглазому чекисту также неприменимо и бесполезно.
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02.01.2021 15:58 Ответить
И на этом всё замнётся,максимум запретят убийцам в Евросоюзе появляться.Но это для них не проблема,выдадут новые документы и будут дальше травить,убивать...Россия- страна террорист и субьективные санцкции ни о чём,там нужны санкции относительно всего Мордора,чтоб ни один орк не покинул забаненной территории.
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02.01.2021 14:44 Ответить
Почитай на сайте "Обозревателя" статью А. Пионтковского "Санкции животворящие". Не все там так просто (в Америке, Европе) с этими "санкциями"...
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02.01.2021 20:31 Ответить
Или Грозев не знает, что его предки целовали руку спасителям от турок или понимает, что спасали Болгарию ценой жизней многих Украинцев. Как не крути, а русофобия оголтелая, однако.
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02.01.2021 14:45 Ответить
"его предки целовали руку спасителям" - ты пережрал кацапской пропаганды!
кацапью только проливы были нужны
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02.01.2021 18:05 Ответить
У пуйла ничего не меняется со времен гпу и нквд, существует целая служба политических убийств и убийц... - мимикрируя, кремлевский фашизм живет и процветает...
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02.01.2021 14:46 Ответить
Невже хтось дійсно вірить цим "слідчим" з Bellingcat?.......
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02.01.2021 14:47 Ответить
та і дійсно: кого й коли вбивала гебня?
вони ж тільки хлопчиків в пупєгі цілують
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02.01.2021 14:49 Ответить
тобто, по-твоєму, у відкритих джерелах кожне слово - брехня?
щось ти забрехався
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02.01.2021 14:57 Ответить
Суд в Гаазі по НМ-17 має іншу думку.
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02.01.2021 15:10 Ответить
Это из серии не верь своим глазам, белое на самом деле черное? Извините за откровенность, у вас все впорядке с головой?
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02.01.2021 15:55 Ответить
Явно не в порядку.
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03.01.2021 10:58 Ответить
Шановний! Відкриті джерела інформації це одне з джерел! І тільки! Для об'єктивної оцінки необхідно, як мінімум п'ять! ЗЄєврікі скористались загальною доступністю цього джерела і зробили тимчасову ЗЄвітушку в мізках виборців. Але це їм вилізе боком. Мусі-євро-пусі в Україні не проходять!!!
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02.01.2021 15:57 Ответить
"Хтось мені хоче довести, що за даними з відкритих джерел можна провести об'єктивне розслідування?"
Ха! "Відкриті джерела" це ж не тільки те, що ви бачите на сторінках інтернету. "Відкриті джерела" - це все ж таки трохи більший світ за тей, який ви собі уявляєте.
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02.01.2021 15:54 Ответить
Так. Інколи спецслужби деяких країн потроху відкривають, або зливають джерела. Шоб водичка чистішою була.
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02.01.2021 16:06 Ответить
В России -- бардак -- в худшем смысле этого красивого слова...*)
Там реально -- строгая вертикаль -- в виде паутины. Глубокое уважение к страху им. Путина.
...а всё, шо рядом с Вертикалью -- Машина Времени в 70 е годы...
Ну и, соответственно -- все люди те же и все наши -- совки родные -- особенно дамы и барышни. Что я очень приветствую!

-- было жутковато, прикольно и на всю катушку -- с любой ... -- как в позднем советском детстве...*)
Срачь кругом -- куда не фотни... -- шо в тайге, шо в городах.
Друганы даже обижались, когда мои фотки рассматривали -- мол, я спецом разруху снимал, шо б опозорить Россию перед проклятым Западом ...*)
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02.01.2021 14:51 Ответить
частіше треба згадувати про Bellingcat, аби тримати і без цього дЬоргану Бусінку-Вошь-дь у стані "чємоданного настроєнія та прогрітого гелікоптера з квитками на Ростов"
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02.01.2021 15:01 Ответить
Когда что-то обещаешь, можно не успеть. Как у него с охраной?
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02.01.2021 15:04 Ответить
Розслідувачі Bellingcat виявили докази причетності співробітників ФСБ до ще трьох вбивств - Цензор.НЕТ 6437
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02.01.2021 15:05 Ответить
Серийные убийцы.
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02.01.2021 15:45 Ответить
Кацапи палачи и террористи.
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02.01.2021 16:35 Ответить
в.в. туПин - мелкий политический лидер времён рамзана кадырова ( Википедия. 2030 год)
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02.01.2021 16:44 Ответить
Да не, это они просто тоже "присматримали", а то что "не усмотрели" и кого-то там "случайно" транули тем (чего как бы и нет, или наоборот продают в "любой аптеке"), то это ПРОСТОЕ СОВДАДЕНИЕ (жизнь полна сюрпризов, а на математическую терию верояностей можно попросту забить, ведь 99,99% населения понятия не имеют, что это такое)!
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02.01.2021 17:17 Ответить
Рожи олигофренов у всех. Кто у них там работает? Пипец......
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02.01.2021 17:27 Ответить
ФСБ (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД...) убийцы - масло масленое!!!
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02.01.2021 17:31 Ответить
Для тих скептиків, які вважають неможливим за допомогою відкритих джерел зібрати необхідну для викриття злочину інформацію рекомендую прочитати уважно книги Віктора Суворова (Резуна) "Ледокол" та "День М"- всі факти зібрані, проаналізовані та резумовані виключно з відкритих джерел. Якщо це роблять люди з ясним аналітичним розумом і наполегливістю - все можливо!
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02.01.2021 17:46 Ответить
"Виктор Суворов" - редчайший мракобес и конспиролух
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03.01.2021 02:10 Ответить
Відразу видно, що тебе в дитинстві хтось, схожий на *****, в пупік перецілував.
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03.01.2021 11:01 Ответить
Не, не, не, фсьо дальше не надо! Давайте просто дружно признаем РУССКИЕ УБИВАЮТ РУССКИХ И РУССКИМ ЭТО НРАВИТСЯ. Это уже как факт. И если это так, а иначе ну никак, то эта нация сама выбрала себе дорогу. Они уничтожат себя сами...своими же руками....давайте просто поудобно устроимся в кресле. Согласитесь, этот канал самый интересный...
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02.01.2021 18:05 Ответить
Bellingcat это хорошо, но я извиняюсь , а чем интерпол тогда занимается и , что там делает русня
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02.01.2021 18:49 Ответить
Попробуй еще раз пять в одну ленту комментариев свою картинку засунуть, может попустит...
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02.01.2021 20:36 Ответить
Безусловно это повод для глубокого беспокойства
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03.01.2021 02:08 Ответить
В кремле забеспокоятся.. .
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03.01.2021 05:55 Ответить
 
 