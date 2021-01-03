13-річна дівчинка загинула в ДТП на Івано-Франківщині, трьох жінок госпіталізовано, - ОДА
На автодорозі Р-21 між населеними пунктами Долина і Вигода Івано-Франківської області 2 січня близько 9 години ранку ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, мешканка села Лолин, 1988 р.н., яка перебувала за кермом ВАЗ-21120, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася з Renault Megane Scenic.
"Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "ВАЗ-21120", 2007 р.н. жителька с. Лолин Долинського р-ну, від завданих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Водійка автомобіля "ВАЗ-21120" госпіталізована у КНП "Долинська ЦРЛ", пасажирка, 1966 р.н. жителька с. Лолин Долинського р-ну, госпіталізована у КНП "Івано-Франківська ОКЛ". Пасажирка автомобіля "RENAULT Megane Scenic", 1981 р.н. жителька с. Максимівка Долинського р-ну госпіталізована у КНП "Долинська ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.
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Официально куплены в Словакии и там официально зарегистрированы
И там же прохожу обязательный техосмотр
я понимаю что вы обеспеченный человек с большим достатком в стране в которой нищих практически нет по меркам простого украинского народа ,хотя скажу ,что у нас очень даже не мало людей у которых доход превышает 1000 долларов думаю у каждого 5 в стране, просто теневые не считают , это заметно особенно по вытратам на дорогах сплошные пробки и довольно престижные машины даже знакомые с Германии офигивают
Европейцы не морозят такие суммы .
В Европе все берут авто в кредит под смешные по нашим меркам проценты 1-3 процента годовых. Достаточно показать уровень зарплаты от 1000 евро в месяц и можно взять в кредит авто и за 100 тысяч евро. А если берёте на фирму , то ещё и НДС 22 процента вам вернут , если фирма плательщик НДС