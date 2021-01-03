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Новини
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13-річна дівчинка загинула в ДТП на Івано-Франківщині, трьох жінок госпіталізовано, - ОДА

13-річна дівчинка загинула в ДТП на Івано-Франківщині, трьох жінок госпіталізовано, - ОДА

На автодорозі Р-21 між населеними пунктами Долина і Вигода Івано-Франківської області 2 січня близько 9 години ранку ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Renault.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, мешканка села Лолин, 1988 р.н., яка перебувала за кермом ВАЗ-21120, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася з Renault Megane Scenic.

"Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "ВАЗ-21120", 2007 р.н. жителька с. Лолин Долинського р-ну, від завданих тілесних ушкоджень загинула на місці події. Водійка автомобіля "ВАЗ-21120" госпіталізована у КНП "Долинська ЦРЛ", пасажирка, 1966 р.н. жителька с. Лолин Долинського р-ну, госпіталізована у КНП "Івано-Франківська ОКЛ". Пасажирка автомобіля "RENAULT Megane Scenic", 1981 р.н. жителька с. Максимівка Долинського р-ну госпіталізована у КНП "Долинська ЦРЛ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У ДТП 2020-го загинули 156 дітей, 3,7 тис. травмовано

ДТП (4480) ОДА (1630) смерть (6772) Івано-Франківська область (956)


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Топ коментарі
+8
Зато кугуты и жлобы довольны что евробляхеры не получат для всех дешевле растаможку бо сами переплатили и не хотят потом продавать корыта дешевле.
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03.01.2021 16:38
+5
Сколько вижу и читаю о ДТП с учвстием автомобилей ВАЗ - всегда невольно напрашивается мысль о необходимости запрета эксплуатации на дорогах этих авто. Как потенциально опасного вида траспорта, который в случае столкновения не обеспечивает даже минимальной защиты для его владельцев и пассажиров, и не дает никаких шансов на выживание. Заметьте,что когда происходит ДТП автомобиля ВАЗ с авто другой модели - всегда в большинстве случаев погибшие в ВАЗ. Водители и пассажиры других авто отделываются травмами и ушибами, а иногда и вовсе отказываются от госпитализации. Пониятно , что жителям сельской местности едва хватает денег даже и на ВАЗ. Но больно видеть и осознавать,что ежегодно гибнут сотни и калечатся тысячи людей лишь только из-за того что не в состоянии купить даже среднебюджетный б/у европейский или американский авто......
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03.01.2021 17:12
+4
Когда на дорогах объявите перемирие , звиздец , ребенка жалко
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03.01.2021 16:24
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Когда на дорогах объявите перемирие , звиздец , ребенка жалко
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03.01.2021 16:24 Відповісти
Зато кугуты и жлобы довольны что евробляхеры не получат для всех дешевле растаможку бо сами переплатили и не хотят потом продавать корыта дешевле.
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03.01.2021 16:38 Відповісти
У меня нет машины ничего не преплачивал ноя категорически против кугутов жлобов **********. .ВО первых эти кугуты серосхемщики уклоняющиеся от законной растаможки мол дорого..во вторых и так пробки невозможно в час пик проехать дай евробляхерным кугутам халявные машины они же вообще город в сплошную пробку поставят..каждый жлоб по любому купит машину, бо у соседа ж есть, а как же это шоб у соседа было а у меня нет..
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03.01.2021 16:48 Відповісти
Причем тут евробляхеры??? На встречку выехала дама на "Жигулях"! В огороде бузина...
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03.01.2021 18:58 Відповісти
Я всегда думал что это евробляхеры и есть настоящие жлобы, это же они ради халявы идут на преступные незаконные схемы ввоза авто.
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03.01.2021 16:51 Відповісти
А я думаю что популистское правительство идет на преступные схемы растаможки сдирая непомерные налоги с тех кто работает на субсидированию люмпенов и пенсов как ты.
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03.01.2021 18:26 Відповісти
Если кого-то собьет евробляхер, то не факт, что он даже остановится, чтобы помощь оказать - по номеру его не вычислят, хоть сто камер там натыкано. И, по-вашему, будет себе помирать жертва с радостью, что не кугут ее сбил?
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03.01.2021 16:53 Відповісти
Шарик, я тебе вітаю, але ти ... гальмуєш... Клятий барига, що зажав вам радість їзди на загнаній кобилі, вами ж покараний, бо обрано цілющого урино цілителя...
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03.01.2021 16:55 Відповісти
Сколько вижу и читаю о ДТП с учвстием автомобилей ВАЗ - всегда невольно напрашивается мысль о необходимости запрета эксплуатации на дорогах этих авто. Как потенциально опасного вида траспорта, который в случае столкновения не обеспечивает даже минимальной защиты для его владельцев и пассажиров, и не дает никаких шансов на выживание. Заметьте,что когда происходит ДТП автомобиля ВАЗ с авто другой модели - всегда в большинстве случаев погибшие в ВАЗ. Водители и пассажиры других авто отделываются травмами и ушибами, а иногда и вовсе отказываются от госпитализации. Пониятно , что жителям сельской местности едва хватает денег даже и на ВАЗ. Но больно видеть и осознавать,что ежегодно гибнут сотни и калечатся тысячи людей лишь только из-за того что не в состоянии купить даже среднебюджетный б/у европейский или американский авто......
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03.01.2021 17:12 Відповісти
Вы почитайте комменты выше- 4 пенса- питораса свои совковый мысли толкают 😀😀😀как им не нравятся 10 летние евромашины и как они любят 50 летние ВАЗЫ 😀😀😀
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03.01.2021 18:01 Відповісти
прямо мои мысли высказали
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03.01.2021 18:28 Відповісти
А у вас какое авто ведь вы вроде как за границей в ЕС живёте
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03.01.2021 19:26 Відповісти
У меня Опель и Мерседес Бенц
Официально куплены в Словакии и там официально зарегистрированы
И там же прохожу обязательный техосмотр
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03.01.2021 19:32 Відповісти
мерседес смарт (малютка ) A-150 (рядовой) с280 престижный S600(дорогой и крутой ) а также мерседес майбах (роскошь и шедевр ) разные вещи майбах имеется у Ахметова стоит 40млн гривен опель инсигния и опель кадет тоже как бы разные и даже очень в ценовой категории
я понимаю что вы обеспеченный человек с большим достатком в стране в которой нищих практически нет по меркам простого украинского народа ,хотя скажу ,что у нас очень даже не мало людей у которых доход превышает 1000 долларов думаю у каждого 5 в стране, просто теневые не считают , это заметно особенно по вытратам на дорогах сплошные пробки и довольно престижные машины даже знакомые с Германии офигивают
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03.01.2021 19:50 Відповісти
В Словакии за нал машины покупают только люди из совка.
Европейцы не морозят такие суммы .
В Европе все берут авто в кредит под смешные по нашим меркам проценты 1-3 процента годовых. Достаточно показать уровень зарплаты от 1000 евро в месяц и можно взять в кредит авто и за 100 тысяч евро. А если берёте на фирму , то ещё и НДС 22 процента вам вернут , если фирма плательщик НДС
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03.01.2021 19:59 Відповісти
Считаю что в Украине 1000 баксов мало на одного человека , на штуку как то не весело, это реально мало, знакомые по 5000 и более имеют чёрными + зарплата на брата ,один врач другой в полиции ,вот так оно как то , поэтому штука в Украине начальный уровень для выживания всё что ниже бедность
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03.01.2021 20:14 Відповісти
Ваз це не машина - це мотоцикл Ява 350
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03.01.2021 18:43 Відповісти
А ЯВА 350 это дымящий велосипед с моторчиком для нищебродов с села
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03.01.2021 19:51 Відповісти
Це транспорт молоді 80-их,і на той час досить крутий.
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03.01.2021 20:23 Відповісти
Так и классика тогда тоже была х-й купишь если честный и не воруешь согласен
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03.01.2021 23:10 Відповісти
Шевченко виноват со своей ПБС..... Накуя такие хорошие дороги сделал.
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03.01.2021 17:22 Відповісти
Я понимаю,что Зе на Ивано-Франковщине...... То дерево на мужика упало,то деваху пьянь сбил на смерть.... Может как-то можно ускорить желание не 73-х процентов? Невинные люди страдают.
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03.01.2021 17:25 Відповісти
який шифрований текст... Але на природу не варто надіятись.., хоча, даний напрямок думок- підтримую.
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03.01.2021 17:47 Відповісти
Між Долиною та Вигод нема дуже де на обгін піти. Як це в них вийшло.
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03.01.2021 18:42 Відповісти
у того хэтча передок ведучий- не надо обгона, - можно увидев встречного мегана трохи тормознуть (вместо натяга) = и уже в лобовой атаке....(((
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04.01.2021 03:14 Відповісти
 
 