13-летняя девочка погибла в ДТП на Ивано-Франковщине, три женщины госпитализированы, - ОГА
На автодороге Р-21 между населенными пунктами Долина и Выгода Ивано-Франковской области 2 января около 9 часов утра ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.
Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, жительница села Лолин, 1988 г.р., которая находилась за рулем ВАЗ-21120, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с Renault Megane Scenic.
"В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-21120", 2007 г.р. жительница с. Лолин Долинского района, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Водитель автомобиля "ВАЗ-21120" госпитализирована в КНП "Долинская ЦРБ", пассажир, 1966 г.р. жительница с. Лолин Долинского района, госпитализирована в КНП "Ивано-Франковская ОКБ". Пассажирка автомобиля "Renault Megane Scenic" 1981 г.р. жительница с. Максимовка Долинского района госпитализирована в КНП "Долинская ЦРБ", - говорится в сообщении.
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Официально куплены в Словакии и там официально зарегистрированы
И там же прохожу обязательный техосмотр
я понимаю что вы обеспеченный человек с большим достатком в стране в которой нищих практически нет по меркам простого украинского народа ,хотя скажу ,что у нас очень даже не мало людей у которых доход превышает 1000 долларов думаю у каждого 5 в стране, просто теневые не считают , это заметно особенно по вытратам на дорогах сплошные пробки и довольно престижные машины даже знакомые с Германии офигивают
Европейцы не морозят такие суммы .
В Европе все берут авто в кредит под смешные по нашим меркам проценты 1-3 процента годовых. Достаточно показать уровень зарплаты от 1000 евро в месяц и можно взять в кредит авто и за 100 тысяч евро. А если берёте на фирму , то ещё и НДС 22 процента вам вернут , если фирма плательщик НДС