13-летняя девочка погибла в ДТП на Ивано-Франковщине, три женщины госпитализированы, - ОГА

На автодороге Р-21 между населенными пунктами Долина и Выгода Ивано-Франковской области 2 января около 9 часов утра ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, жительница села Лолин, 1988 г.р., которая находилась за рулем ВАЗ-21120, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с Renault Megane Scenic.

"В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-21120", 2007 г.р. жительница с. Лолин Долинского района, от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Водитель автомобиля "ВАЗ-21120" госпитализирована в КНП "Долинская ЦРБ", пассажир, 1966 г.р. жительница с. Лолин Долинского района, госпитализирована в КНП "Ивано-Франковская ОКБ". Пассажирка автомобиля "Renault Megane Scenic" 1981 г.р. жительница с. Максимовка Долинского района госпитализирована в КНП "Долинская ЦРБ", - говорится в сообщении.

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