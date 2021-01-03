Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення питання водопостачання окупованого Криму, - СЗР

Збройні сили РФ потенційно можуть бути задіяні для силового вирішення питання водопостачання окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки про основні зовнішні загрози для України, інформує Цензор.НЕТ.

До анексії материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді, тому потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу", - йдеться в повідомленні.

У СЗР задзначають, що окупований півострів "перетворений Росією в суцільну військову базу з готовою інфраструктурою для зберігання ядерної зброї".

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"У подальшій перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися у масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій. Цьому можуть сприяти такі чинники: необхідність відвернути увагу від низки внутрішніх російських проблем; потреба вирішити соціально-економічні проблеми тимчасово окупованого Криму; концентрація уваги наших провідних міжнародних партнерів виключно на власних внутрішніх проблемах", - йдеться в повідомленні зовнішньої розвідки.