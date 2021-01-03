Росія може вторгнутися в Херсонську область для вирішення питання водопостачання окупованого Криму, - СЗР
Збройні сили РФ потенційно можуть бути задіяні для силового вирішення питання водопостачання окупованого Криму.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки про основні зовнішні загрози для України, інформує Цензор.НЕТ.
До анексії материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді, тому потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу", - йдеться в повідомленні.
У СЗР задзначають, що окупований півострів "перетворений Росією в суцільну військову базу з готовою інфраструктурою для зберігання ядерної зброї".
"У подальшій перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися у масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій. Цьому можуть сприяти такі чинники: необхідність відвернути увагу від низки внутрішніх російських проблем; потреба вирішити соціально-економічні проблеми тимчасово окупованого Криму; концентрація уваги наших провідних міжнародних партнерів виключно на власних внутрішніх проблемах", - йдеться в повідомленні зовнішньої розвідки.
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плюс ГУЛАГ і репресії - невідомо хто протримався б краще - Європа чи ми.
Захватить может и сможет, но удержать такую границу ... Это не перешеек. Да и отравить воду в канале беспилотником, как два пальца.
Будут пытаться развалить Украину! Основная их задача - поддержка националистов Украины. Педалируя разногласия церкви, языка ...
Крым и Донбасс им обходятся около 20 млрд.дол. и это не считая потери от санкций.
Дешевле и проще развалить изнутри. Политики уже готовы, олигархи тоже хотят каждый свою вотчину. Например, на Новый год были поздравления двух Президентов на разных каналах. Это первый явный признак серьезного политического раскола.
Поэтому эти все пугалки надо читать так - "Увеличьте нам бюджет!"
Навальный уже заговорил о парламентской республике и разделении властей в России.
Растёт товарищ на глазах.
Дальше что?
Неужели возвращение Крыма Украине?
Или для этого надо подрасти ещё?
Потому Навального выпустили без единого перелома, и отравили так, за 2 недели
полностью восстановился - свои кадры надо беречь, кадры решают всё.
бедняга
Перед тим, як йти вбивати жінок та дітей, бомбити міста і т.п., кацапи завжди намагаються створити картинку "миротворця". Мабуть, цим покидькам так легше вбивати.
Ты все проспал, засранец.