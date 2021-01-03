Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку

Лідер білоруських католиків, архієпископ Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусевич подав у відставку. Папа Римський Франциск її прийняв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кондрусевич пішов у відставку, пославшись на те, що 3 січня йому виповнилося 75 років. При досягненні цього віку Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви зобов'язує єпископів подати прохання про відставку.

Тимчасовим керівником архієпархії став єпископ Пінської єпархії Казимир Велікосельц, який обійняв посаду апостольського адміністратора.

Він служив митрополитом Мінсько-Могилівським з вересня 2007 року. У червні 2015 року він став головою Конференції католицьких єпископів Білорусі.

У серпні 2020 року білоруські прикордонники відмовилися пропустити Тадеуша Кондрусевича на територію країни, попри те, що він громадянин Білорусі.

Олександр Лукашенко, коментуючи це, говорив, що Кондрусевич "їздив до Польщі й отримував консультації, як руйнувати нашу країну". Перед цим Кондрусевич критикував вибори президента Білорусі, які, за його словами, провели "нечесно".

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Кондрусевич зміг повернутися в Білорусь 24 грудня. За приблизно два тижні до цього, як пише Tut.by, Кондрусевич подав прохання про відставку, після чого Олександр Лукашенко зустрівся з представником Римо-католицької церкви й обговорив повернення Кондрусевича в Білорусь.