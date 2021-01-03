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Новини Революція в Білорусі
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Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку

Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку

Лідер білоруських католиків, архієпископ Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусевич подав у відставку. Папа Римський Франциск її прийняв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Кондрусевич пішов у відставку, пославшись на те, що 3 січня йому виповнилося 75 років. При досягненні цього віку Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви зобов'язує єпископів подати прохання про відставку.

Тимчасовим керівником архієпархії став єпископ Пінської єпархії Казимир Велікосельц, який обійняв посаду апостольського адміністратора.

Він служив митрополитом Мінсько-Могилівським з вересня 2007 року. У червні 2015 року він став головою Конференції католицьких єпископів Білорусі.

У серпні 2020 року білоруські прикордонники відмовилися пропустити Тадеуша Кондрусевича на територію країни, попри те, що він громадянин Білорусі.

Олександр Лукашенко, коментуючи це, говорив, що Кондрусевич "їздив до Польщі й отримував консультації, як руйнувати нашу країну". Перед цим Кондрусевич критикував вибори президента Білорусі, які, за його словами, провели "нечесно".

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Кондрусевич зміг повернутися в Білорусь 24 грудня. За приблизно два тижні до цього, як пише Tut.by, Кондрусевич подав прохання про відставку, після чого Олександр Лукашенко зустрівся з представником Римо-католицької церкви й обговорив повернення Кондрусевича в Білорусь.

Білорусь (7960) католики (26)


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Топ коментарі
+3
юный Лукашенко возвращается из библиотеки.. а как ты проводил время в молодости?!
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 8326
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03.01.2021 21:27
+2
Жить захочешь, не так выкрутишся...
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03.01.2021 20:23
+2
https://censor.net/ru/user/239211 and https://censor.net/ru/user/236493 -
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 3880
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03.01.2021 21:53
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Жить захочешь, не так выкрутишся...
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03.01.2021 20:23 Відповісти
лукашенці б молитися на ту церкву, що завжди казала, що "вся влада від бога" та "віддай цезарю цезареве, а богу богове", а цей ідіот провокує віруючих
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03.01.2021 20:28 Відповісти
этот мудазвон Лукашенко в 2014 году предлагал руководству ЕС свою "скромную" персону в качестве руководителя одновременно и Беларуси и Украины..
просто этому Картофельному Шуту не хватает "огорода" в Беларуси, и он уже приоткрыл роток и на Украину..
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03.01.2021 20:28 Відповісти
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03.01.2021 20:32 Відповісти
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 6925
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03.01.2021 21:40 Відповісти
ты дебил подкацапленный!
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03.01.2021 20:49 Відповісти
скорее худший, НО единственный мужик в Беларуси как оказалось..
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03.01.2021 20:52 Відповісти
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 6339
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03.01.2021 20:38 Відповісти
На все воля божа..
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03.01.2021 20:46 Відповісти
Церква відокремлена від держави. Немає чого попам лізти в політику, хай Богу моляться і меньше думають, як заробляти на вірянах. У нас духовенство бездуховне і грошолюбиве.
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03.01.2021 23:38 Відповісти
А ти знаєш скількох греко-католицьких священників Москва виморила в ГУЛАГу за іхню" бездуховність і "грошолюбіє"? Не мішай московських попів з украінськими і польськими.
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04.01.2021 07:22 Відповісти
От шо меня в Беларуси больше всего типнуло -- церковная служба. Я совсем не ожидал, что литвины российские христиане...
...там так получилось -- на свадьбу прям с самолёта попал... -- в первый раз после 1986 года.

... Служба на русском, весь народ, как у меня на свадьбе в 1989 году... -- с рыжей куклой на капоте...*)

-- я гаркнул, когда молодые из Храма выходили: Совет да любовь! -- никто не поддержал.
...рядом дядька сопилочками сябровскими торговал -- чёй-то ещё там наливали, типа бражки...
-- отсиделся в кустах, короче...*)
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03.01.2021 20:50 Відповісти
Лука на троне а бульбашная оппозиция в жЁпе, "можам-переможам..."
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03.01.2021 20:51 Відповісти
Нормально Лука рулит -- нищих в стране нет.

Понятно, шо после него будет мутно... -- но, беларусы Россию любят -- всё быстро устаканится.
Я б поддержал Беларуский Майдан! -- да нет его... -- ну, извините...*)
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03.01.2021 21:00 Відповісти
Карантин кончится, приезжай поучаствуй. Но только по воскресениям. Можно осенью, не так холодно.
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03.01.2021 21:36 Відповісти
Идите вы в передницу, со всеми своими муйданами! -- можете и в задницу...
-- "мне это колбаса" -- баварский идеологизм...*)
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03.01.2021 21:42 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 and https://censor.net/ru/user/236493 -
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 3880
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03.01.2021 21:53 Відповісти
Близнецы-братья...*)
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03.01.2021 22:05 Відповісти
Биба и Боба, два долбобоба
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03.01.2021 22:09 Відповісти
-- не хами пожилым Дедам! ...подавишься...*)
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03.01.2021 22:13 Відповісти
Третим их боксер будет, тот, что в Госдуме заседает.
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04.01.2021 07:24 Відповісти
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 7773
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03.01.2021 21:07 Відповісти
юный Лукашенко возвращается из библиотеки.. а как ты проводил время в молодости?!
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 8326
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03.01.2021 21:27 Відповісти
Ну, раз положено после 75 лет подавать в отставку, то против воли ПАПЫ нельзя перечить .Тут даже Лукашенко бессилен.
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03.01.2021 21:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 - да ты говно белоруское заткнулось уже бы Иди Ване из Самары сосни, чмошник херов. На колени смерд

Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 1131
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03.01.2021 21:48 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 - каждый беларус - потенциальный раб и хреносос по жизни. Судьба у вас рабов такая
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03.01.2021 21:49 Відповісти
Иди к нам архиепископом, пока место свободно. Будешь нам "рабам божьим" проповеди читать.
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03.01.2021 22:21 Відповісти
Расиян и беларус -

Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 4768
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03.01.2021 21:55 Відповісти
ТЕРПИЛЫ, ОНИ ВСЕГДА ИМИ БЫЛИ... ЭТО ТАКОЙ НАРОД....
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03.01.2021 23:31 Відповісти
 
 