Критиковавший Лукашенко глава католиков Беларуси Кондрусевич подал в отставку
Лидер белорусских католиков, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич подал в отставку. Папа Римский Франциск ее принял.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Кондрусевич ушел в отставку, сославшись на то, что 3 января ему исполнилось 75 лет. При достижении этого возраста Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов подать прошение об отставке.
Временным руководителем архиепархии стал епископ Пинской епархии Казимир Великосельц, который занял должность апостольского администратора.
Кондрусевича служил митрополитом Минско-Могилевским с сентября 2007 года. В июне 2015 года он стал председателем Конференции католических епископов Беларуси.
В августе 2020 белорусские пограничники отказались пропустить Кондрусевича на территорию страны, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Александр Лукашенко, комментируя это, говорил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну". Перед этим Кондрусевич критиковал выборы президента Беларуси, которые, по его словам, провели "нечестно".
Кондрусевич смог вернуться в Беларусь 24 декабря. Примерно за две недели до этого, как пишет Tut.by, Кондрусевич подал прошение об отставке, после чего Лукашенко встретился с представителем Римско-католической церкви и обсудил возвращение Кондрусевича в Беларусь.
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просто этому Картофельному Шуту не хватает "огорода" в Беларуси, и он уже приоткрыл роток и на Украину..
...там так получилось -- на свадьбу прям с самолёта попал... -- в первый раз после 1986 года.
... Служба на русском, весь народ, как у меня на свадьбе в 1989 году... -- с рыжей куклой на капоте...*)
-- я гаркнул, когда молодые из Храма выходили: Совет да любовь! -- никто не поддержал.
...рядом дядька сопилочками сябровскими торговал -- чёй-то ещё там наливали, типа бражки...
-- отсиделся в кустах, короче...*)
Понятно, шо после него будет мутно... -- но, беларусы Россию любят -- всё быстро устаканится.
Я б поддержал Беларуский Майдан! -- да нет его... -- ну, извините...*)
-- "мне это колбаса" -- баварский идеологизм...*)