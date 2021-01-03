Критиковавший Лукашенко глава католиков Беларуси Кондрусевич подал в отставку

Лидер белорусских католиков, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич подал в отставку. Папа Римский Франциск ее принял.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кондрусевич ушел в отставку, сославшись на то, что 3 января ему исполнилось 75 лет. При достижении этого возраста Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов подать прошение об отставке.

Временным руководителем архиепархии стал епископ Пинской епархии Казимир Великосельц, который занял должность апостольского администратора.

Кондрусевича служил митрополитом Минско-Могилевским с сентября 2007 года. В июне 2015 года он стал председателем Конференции католических епископов Беларуси.

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В августе 2020 белорусские пограничники отказались пропустить Кондрусевича на территорию страны, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Александр Лукашенко, комментируя это, говорил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну". Перед этим Кондрусевич критиковал выборы президента Беларуси, которые, по его словам, провели "нечестно".

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь 24 декабря. Примерно за две недели до этого, как пишет Tut.by, Кондрусевич подал прошение об отставке, после чего Лукашенко встретился с представителем Римско-католической церкви и обсудил возвращение Кондрусевича в Беларусь.

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