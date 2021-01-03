РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6569 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
5 846 33

Критиковавший Лукашенко глава католиков Беларуси Кондрусевич подал в отставку

Критиковавший Лукашенко глава католиков Беларуси Кондрусевич подал в отставку

Лидер белорусских католиков, архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич подал в отставку. Папа Римский Франциск ее принял.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Кондрусевич ушел в отставку, сославшись на то, что 3 января ему исполнилось 75 лет. При достижении этого возраста Кодекс канонического права Римско-католической церкви обязывает епископов подать прошение об отставке.

Временным руководителем архиепархии стал епископ Пинской епархии Казимир Великосельц, который занял должность апостольского администратора.

Кондрусевича служил митрополитом Минско-Могилевским с сентября 2007 года. В июне 2015 года он стал председателем Конференции католических епископов Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу католиков Беларуси Кондрусевича лишили гражданства

В августе 2020 белорусские пограничники отказались пропустить Кондрусевича на территорию страны, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Александр Лукашенко, комментируя это, говорил, что Кондрусевич "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать нашу страну". Перед этим Кондрусевич критиковал выборы президента Беларуси, которые, по его словам, провели "нечестно".

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь 24 декабря. Примерно за две недели до этого, как пишет Tut.by, Кондрусевич подал прошение об отставке, после чего Лукашенко встретился с представителем Римско-католической церкви и обсудил возвращение Кондрусевича в Беларусь.

Также читайте: Лукашенко пожаловался Путину на "оголтелое" поведение Польши и стран Балтии

Автор: 

Беларусь (7915) католики (57)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
юный Лукашенко возвращается из библиотеки.. а как ты проводил время в молодости?!
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 8326
показать весь комментарий
03.01.2021 21:27
+2
Жить захочешь, не так выкрутишся...
показать весь комментарий
03.01.2021 20:23
+2
https://censor.net/ru/user/239211 and https://censor.net/ru/user/236493 -
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 3880
показать весь комментарий
03.01.2021 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жить захочешь, не так выкрутишся...
показать весь комментарий
03.01.2021 20:23 Ответить
лукашенці б молитися на ту церкву, що завжди казала, що "вся влада від бога" та "віддай цезарю цезареве, а богу богове", а цей ідіот провокує віруючих
показать весь комментарий
03.01.2021 20:28 Ответить
этот мудазвон Лукашенко в 2014 году предлагал руководству ЕС свою "скромную" персону в качестве руководителя одновременно и Беларуси и Украины..
просто этому Картофельному Шуту не хватает "огорода" в Беларуси, и он уже приоткрыл роток и на Украину..
показать весь комментарий
03.01.2021 20:28 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2021 20:32 Ответить
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 6925
показать весь комментарий
03.01.2021 21:40 Ответить
ты дебил подкацапленный!
показать весь комментарий
03.01.2021 20:49 Ответить
скорее худший, НО единственный мужик в Беларуси как оказалось..
показать весь комментарий
03.01.2021 20:52 Ответить
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 6339
показать весь комментарий
03.01.2021 20:38 Ответить
На все воля божа..
показать весь комментарий
03.01.2021 20:46 Ответить
Церква відокремлена від держави. Немає чого попам лізти в політику, хай Богу моляться і меньше думають, як заробляти на вірянах. У нас духовенство бездуховне і грошолюбиве.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:38 Ответить
А ти знаєш скількох греко-католицьких священників Москва виморила в ГУЛАГу за іхню" бездуховність і "грошолюбіє"? Не мішай московських попів з украінськими і польськими.
показать весь комментарий
04.01.2021 07:22 Ответить
От шо меня в Беларуси больше всего типнуло -- церковная служба. Я совсем не ожидал, что литвины российские христиане...
...там так получилось -- на свадьбу прям с самолёта попал... -- в первый раз после 1986 года.

... Служба на русском, весь народ, как у меня на свадьбе в 1989 году... -- с рыжей куклой на капоте...*)

-- я гаркнул, когда молодые из Храма выходили: Совет да любовь! -- никто не поддержал.
...рядом дядька сопилочками сябровскими торговал -- чёй-то ещё там наливали, типа бражки...
-- отсиделся в кустах, короче...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 20:50 Ответить
Лука на троне а бульбашная оппозиция в жЁпе, "можам-переможам..."
показать весь комментарий
03.01.2021 20:51 Ответить
Нормально Лука рулит -- нищих в стране нет.

Понятно, шо после него будет мутно... -- но, беларусы Россию любят -- всё быстро устаканится.
Я б поддержал Беларуский Майдан! -- да нет его... -- ну, извините...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 21:00 Ответить
Карантин кончится, приезжай поучаствуй. Но только по воскресениям. Можно осенью, не так холодно.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:36 Ответить
Идите вы в передницу, со всеми своими муйданами! -- можете и в задницу...
-- "мне это колбаса" -- баварский идеологизм...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 21:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 and https://censor.net/ru/user/236493 -
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 3880
показать весь комментарий
03.01.2021 21:53 Ответить
Близнецы-братья...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 22:05 Ответить
Биба и Боба, два долбобоба
показать весь комментарий
03.01.2021 22:09 Ответить
-- не хами пожилым Дедам! ...подавишься...*)
показать весь комментарий
03.01.2021 22:13 Ответить
Третим их боксер будет, тот, что в Госдуме заседает.
показать весь комментарий
04.01.2021 07:24 Ответить
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 7773
показать весь комментарий
03.01.2021 21:07 Ответить
юный Лукашенко возвращается из библиотеки.. а как ты проводил время в молодости?!
Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 8326
показать весь комментарий
03.01.2021 21:27 Ответить
Ну, раз положено после 75 лет подавать в отставку, то против воли ПАПЫ нельзя перечить .Тут даже Лукашенко бессилен.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 - да ты говно белоруское заткнулось уже бы Иди Ване из Самары сосни, чмошник херов. На колени смерд

Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 1131
показать весь комментарий
03.01.2021 21:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/239211 - каждый беларус - потенциальный раб и хреносос по жизни. Судьба у вас рабов такая
показать весь комментарий
03.01.2021 21:49 Ответить
Иди к нам архиепископом, пока место свободно. Будешь нам "рабам божьим" проповеди читать.
показать весь комментарий
03.01.2021 22:21 Ответить
Расиян и беларус -

Глава католиків Білорусі Кондрусевич, що критикував Лукашенка, подав у відставку - Цензор.НЕТ 4768
показать весь комментарий
03.01.2021 21:55 Ответить
ТЕРПИЛЫ, ОНИ ВСЕГДА ИМИ БЫЛИ... ЭТО ТАКОЙ НАРОД....
показать весь комментарий
03.01.2021 23:31 Ответить
 
 