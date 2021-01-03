Громадянка України на BMW протаранила 10 автомобілів у Польщі

На півдні Польщі громадянка України не впоралася з керуванням автомобілем і спровокувала ДТП за участю 10 автомобілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Автопригода трапилася поблизу населеного пункту Гай Малопольського воєводства у напрямку Кракова.

"Громадянка України, яка керувала автомобілем БМВ, втратила контроль над транспортним засобом. Вона не змогла загальмувати і в’їхала між двома смугами руху, завдаючи шкоди дев’яти автомобілям", - повідомила поліція Малопольського воєводства.

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У результаті ДТП ніхто не постраждав.

На момент аварії громадянка України була тверезою.