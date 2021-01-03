Громадянка України на BMW протаранила 10 автомобілів у Польщі
На півдні Польщі громадянка України не впоралася з керуванням автомобілем і спровокувала ДТП за участю 10 автомобілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Автопригода трапилася поблизу населеного пункту Гай Малопольського воєводства у напрямку Кракова.
"Громадянка України, яка керувала автомобілем БМВ, втратила контроль над транспортним засобом. Вона не змогла загальмувати і в’їхала між двома смугами руху, завдаючи шкоди дев’яти автомобілям", - повідомила поліція Малопольського воєводства.
У результаті ДТП ніхто не постраждав.
На момент аварії громадянка України була тверезою.
Топ коментарі
+40 Перехватчик
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+25 Яр Холодний
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+14 Яр Холодний
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такая "гражданка" нам не гражданка !
- Не підскажете, де можна дістати запчастини до автомобіля?
- Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині…
поверьте, нечаянно брошенная в ветровое стекло сумка - действует.....
та ладно вам.. .хорошие у нас водители...правильные..дисциплинированные...
только выкинул ногу над пешеходным переходом - стали как вкопанные... все 6 полос...
кирпич? а при чем тут кирпич в моих руках??
а водителю - в переносицу, в состоянии аффекта....
Страхова повинна покрити.
- По Садовой
- Будьте осторожней, мне сообщили что там какой-то идиот по встречной несётся!
- Да если бы какой-то, их тут сотни...
Ось тому і страхове покриття становить в середньому 10 млн. €
И это не проблема в авто ...