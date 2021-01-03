Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше
На юге Польши гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Происшествие произошло вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.
"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем БМВ, потеряла управление транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив девять автомобилей",- сообщила полиция Малопольского воеводства.
В результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии гражданка Украины была трезвой.
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такая "гражданка" нам не гражданка !
- Не підскажете, де можна дістати запчастини до автомобіля?
- Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині…
поверьте, нечаянно брошенная в ветровое стекло сумка - действует.....
та ладно вам.. .хорошие у нас водители...правильные..дисциплинированные...
только выкинул ногу над пешеходным переходом - стали как вкопанные... все 6 полос...
кирпич? а при чем тут кирпич в моих руках??
а водителю - в переносицу, в состоянии аффекта....
Страхова повинна покрити.
- По Садовой
- Будьте осторожней, мне сообщили что там какой-то идиот по встречной несётся!
- Да если бы какой-то, их тут сотни...
Ось тому і страхове покриття становить в середньому 10 млн. €
И это не проблема в авто ...