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Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше

Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше

На юге Польши гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Происшествие произошло вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.

"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем БМВ, потеряла управление транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив девять автомобилей",- сообщила полиция Малопольского воеводства.

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В результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии гражданка Украины была трезвой.

Автор: 

ДТП (7684) Польша (8497) украинцы (3873)


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Топ комментарии
+40
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 678
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03.01.2021 22:19
+25
- Алло, https://anekdoty.ru/pro-shefov/ шеф , вы по какой https://anekdoty.ru/pro-ulicu/ улице едите?
- По Садовой
- Будьте осторожней, мне сообщили что там какой-то идиот по встречной несётся!
- Да если бы какой-то, их тут сотни...
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03.01.2021 22:39
+14
Автотурист звертається до мешканця Карпат
- Не підскажете, де можна дістати запчастини до автомобіля?
- Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині…
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03.01.2021 22:41
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03.01.2021 22:18 Ответить
Поддерживаю !
такая "гражданка" нам не гражданка !
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03.01.2021 22:41 Ответить
а ходячий позор Украины
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03.01.2021 22:41 Ответить
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 8039
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03.01.2021 22:18 Ответить
Автотурист звертається до мешканця Карпат
- Не підскажете, де можна дістати запчастини до автомобіля?
- Там за селом буде крутий поворот над прірвою. Запчастини лежать в долині…
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03.01.2021 22:41 Ответить
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 678
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03.01.2021 22:19 Ответить
В общем не стоит кричать водителю "А-а-а-а, мудило, ты что делаешь? Ты на всех, ***, убьешь!"
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03.01.2021 22:23 Ответить
для таких и подобных случаев нужно иметь что-то тяжелое, чтобы привлечь его внимание, когда он будет проноситься мимо вас.
поверьте, нечаянно брошенная в ветровое стекло сумка - действует.....
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03.01.2021 22:51 Ответить
***
та ладно вам.. .хорошие у нас водители...правильные..дисциплинированные...
только выкинул ногу над пешеходным переходом - стали как вкопанные... все 6 полос...
кирпич? а при чем тут кирпич в моих руках??
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03.01.2021 22:58 Ответить
вот и я том же - выронил от испуга на капот.
а водителю - в переносицу, в состоянии аффекта....
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03.01.2021 23:32 Ответить
А если сумка ещё и набита баксами эффект удваивается и на помощь приходят другие
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04.01.2021 01:11 Ответить
Шагающий едущего не понимает. В старших классах школы хорошо бы учить вождению. Во-первых легче усвоиться, во вторых на практике почувствуют, что такое управлять нелегким авто. Это же кнопочки жать на клаве. Образование так от практических навыков оторвалось, что связь с материальным миром (машины на дорогах) стремительно увеличивается. Думают, что как в кино: машина остановится за 10 см. от тела.
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04.01.2021 07:50 Ответить
Пішохід, пам'ятай: якщо тебе збили на пішохідному переході - ти мав перевагу.
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04.01.2021 08:12 Ответить
Вас господ редактора забанили на новостных ресурсах других стран, кроме Польши? Одни провалились под лёд, другой пирочинным ножиком махал, третья педали в авто перепутала! Что дальше, "украинцы запустили балестицемкую ракету по кремлю с территории Польши"?
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03.01.2021 22:25 Ответить
Следующая новость - "На Волыни у бабушки в погребе нашли банки с тушенкой из замордованных поляков, хранившейся с 30-ых годов."
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03.01.2021 22:28 Ответить
Тобі пан поляк дозволив користуватись Тирнетом?
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03.01.2021 22:29 Ответить
В Польщі я сам собі пан! Працюю сам на себе! Так що, бот заткни пельку і дивись далі соловьёва і на українські ресурси не лізь.
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03.01.2021 22:34 Ответить
А якого хрена ти припхався на український сайт, гастарбайтер?
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03.01.2021 22:39 Ответить
Ти і тут свої 5 копійок вирішив впхати? Я вже писав ту на цензорі одному кремліботу , що це москальский вислов! Не треба поливати брудом своїх співвітчизників!
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03.01.2021 22:45 Ответить
Це німецьке слово. Батрак буде краще?
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03.01.2021 22:51 Ответить
він мав на увазi "5 копiйок". а князь велики Иван Васильевич учини знамя на денгах князь велики на коне, а имея копьё в руце, оттоле прозвавшееся деньги копейные.
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03.01.2021 23:57 Ответить
Баба за кермом, це мавпа з гранатою.
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03.01.2021 22:27 Ответить
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 8629
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03.01.2021 22:29 Ответить
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 3524
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03.01.2021 22:31 Ответить
Если на таврии, каме, фиате уно или смарте то скорее ;жертва
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03.01.2021 22:39 Ответить
Пісець громадянці України.
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03.01.2021 22:33 Ответить
Унас бы да а там не сказал бы страховая скорее ляжет
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03.01.2021 22:41 Ответить
Нічого їй не буде. Ключове слово - була твереза.
Страхова повинна покрити.
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03.01.2021 23:42 Ответить
покроет...- а потом её..-регрессом.., та таким, шо не горюй)))
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04.01.2021 03:51 Ответить
На якій підставі?
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04.01.2021 09:22 Ответить
покроют ее - 8 раз..- абы не понесла...((
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04.01.2021 03:55 Ответить
Знай наших!
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03.01.2021 22:35 Ответить
Они не знают, что права в Украине можно купить в любом подземном переходе.
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03.01.2021 23:04 Ответить
кацап, корочками "в переходах" торгуют на трьохвокзальной.
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04.01.2021 00:07 Ответить
нашисты в кацапии, у нас "свойи люды".
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04.01.2021 00:08 Ответить
Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше - Цензор.НЕТ 5048
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03.01.2021 22:36 Ответить
- Алло, https://anekdoty.ru/pro-shefov/ шеф , вы по какой https://anekdoty.ru/pro-ulicu/ улице едите?
- По Садовой
- Будьте осторожней, мне сообщили что там какой-то идиот по встречной несётся!
- Да если бы какой-то, их тут сотни...
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03.01.2021 22:39 Ответить
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03.01.2021 22:55 Ответить
Правильно! Бей польску курву
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03.01.2021 22:40 Ответить
**протаранила 10 автомобилей**

Ось тому і страхове покриття становить в середньому 10 млн. €
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03.01.2021 22:44 Ответить
В статті йде мова про 9 авто, а в назві - вже 10 !!!!
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03.01.2021 22:52 Ответить
+ її
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03.01.2021 22:55 Ответить
9 протаринила, а 10 це її
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03.01.2021 23:24 Ответить
В штатах подобное сплошь и рядом и в маркет въезжают и в кафе и т д
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03.01.2021 22:59 Ответить
Беха- це діагноз.
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03.01.2021 23:05 Ответить
Вы может шутите , но складывается впечатление , что в салонах БМВ , перед покупкой автомобиля , обязательным условием должна быть проверка у психиатра ( прямо в салоне , что-бы все честно ...) Когда к пешеходному переходу подьезжает БМВ - я немного "напрягаюсь".
И это не проблема в авто ...
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03.01.2021 23:17 Ответить
Гелик ещё опаснее у него не работают повороты и постоянно извилистая дорога адекватов за рулём 2на100
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03.01.2021 23:26 Ответить
Не виноватая я, это во всём BMW виновата )
Громадянка України на BMW протаранила 10 автомобілів у Польщі - Цензор.НЕТ 8250
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03.01.2021 23:16 Ответить
Не схожа,в Польщі блондинка була
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03.01.2021 23:26 Ответить
то она поседела.
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04.01.2021 14:36 Ответить
ФИГНЯ !
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03.01.2021 23:21 Ответить
Разрулила...
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03.01.2021 23:36 Ответить
Это не езда..
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03.01.2021 23:59 Ответить
Вот бы посмотреть...
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04.01.2021 00:17 Ответить
Переплюнула
Громадянка України на BMW протаранила 10 автомобілів у Польщі - Цензор.НЕТ 7292
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04.01.2021 00:43 Ответить
BMW - Bedziesz Mial Wypadek (у тебе буде аварія)
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04.01.2021 02:11 Ответить
Super fajno!
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04.01.2021 07:48 Ответить
 
 