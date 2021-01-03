Гражданка Украины на BMW протаранила 10 автомобилей в Польше

На юге Польши гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10 автомобилей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Происшествие произошло вблизи населенного пункта Гай Малопольского воеводства в направлении Кракова.

"Гражданка Украины, которая управляла автомобилем БМВ, потеряла управление транспортным средством. Она не смогла затормозить и въехала между двумя полосами движения, повредив девять автомобилей",- сообщила полиция Малопольского воеводства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП. ФОТОрепортаж

В результате ДТП никто не пострадал. На момент аварии гражданка Украины была трезвой.