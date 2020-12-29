РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10689 посетителей онлайн
Новости Фото
7 706 15

Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП. ФОТОрепортаж

В лесополосу на пограничной территории Польши упал дельтаплан с контрабандными сигаретами. Управлял летательным аппаратом 44-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Надбужанского отдела пограничной службы Польши.

Отмечается, что 21 декабря польские пограничники на значительной высоте зафиксировали воздушный объект, похожий на дельтаплан, который двигался от границы с Украиной. Впоследствии этот летательный аппарат нашли во Влодавском повяте.

В результате падения дельтаплана пилот получил травмы. Его доставили в больницу. Возле дельтаплана пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье контрабандисты при помощи беспилотника пытались переправить сигареты в Словакию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В погранслужбе предполагают, что мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.

За нелегальное пересечение польской границы и перевозку контрабандного груза против гражданина Украины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения. После оказания медицинской помощи в больнице и выполнения всех следственных действий 24 декабря контрабандист передали украинским пограничникам в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".

По данным пресс-службы отряда, в этом году в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы РП перехвачены контрабандные сигареты на общую сумму более 20 млн злотых.

Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП 01

Также смотрите: Пресечена попытка переправки 14 тыс. пачек контрабандных сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП 02
Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП 03
Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП 04
Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Смотрите также: Двое харьковчан за $200 каждому согласились незаконно вывезти в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (2412) пограничники (1593) Польша (8611) сигареты (868)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Мой дельтаплан, мой дельтаплан!!!!!
Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП - Цензор.НЕТ 9075
показать весь комментарий
29.12.2020 16:43 Ответить
+8
как понимать слово украинский в заголовке?
украинского производства или принадлежит государству украина?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:44 Ответить
+1
атбамбился
показать весь комментарий
29.12.2020 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мой дельтаплан, мой дельтаплан!!!!!
Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП - Цензор.НЕТ 9075
показать весь комментарий
29.12.2020 16:43 Ответить
как понимать слово украинский в заголовке?
украинского производства или принадлежит государству украина?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:44 Ответить
Але ж звучить гордо.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:57 Ответить
вміють заінтригувати заголовком
показать весь комментарий
29.12.2020 17:06 Ответить
атбамбился
показать весь комментарий
29.12.2020 16:53 Ответить
Та скажет, что он покурить вышел и не рассчитал - далеко отошел. Или то лес для некурящих? Тогда да - виноват.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:56 Ответить
Це перемога.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:58 Ответить
Це перемога.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:58 Ответить
Жить захочешь - ещё не так раскорячишься...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:07 Ответить
Де ще є прикордонники, які так воюють з експортом? Нафіга Україні ті цигарки? Щоб прикордонники їх крали і сплавляли за кордон.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:12 Ответить
Летел к куму покурить.
В результате технической неисправности совершил аварийную посадку "где получилось".
показать весь комментарий
29.12.2020 17:26 Ответить
В чоловіка горе, а ви тут смієтесь
показать весь комментарий
29.12.2020 18:44 Ответить
перегруз получився
показать весь комментарий
29.12.2020 19:12 Ответить
Вообще это надо Касьянову занятся. Он уже Порошенка победил, но Зеленский с Хомчаком закупать его коптеры тоже не хотят. Вот пусть совершенствует конструкции на экспериментах по сбросам грузов с папиросами в Венгрии. А улучшенные коптеры-волонтерам отдает.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:17 Ответить
Бюджет Украины в этом году недополучит денег.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:45 Ответить
 
 