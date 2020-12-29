Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП. ФОТОрепортаж
В лесополосу на пограничной территории Польши упал дельтаплан с контрабандными сигаретами. Управлял летательным аппаратом 44-летний гражданин Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Надбужанского отдела пограничной службы Польши.
Отмечается, что 21 декабря польские пограничники на значительной высоте зафиксировали воздушный объект, похожий на дельтаплан, который двигался от границы с Украиной. Впоследствии этот летательный аппарат нашли во Влодавском повяте.
В результате падения дельтаплана пилот получил травмы. Его доставили в больницу. Возле дельтаплана пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму 112 тыс. злотых.
В погранслужбе предполагают, что мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.
За нелегальное пересечение польской границы и перевозку контрабандного груза против гражданина Украины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет заключения. После оказания медицинской помощи в больнице и выполнения всех следственных действий 24 декабря контрабандист передали украинским пограничникам в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск".
По данным пресс-службы отряда, в этом году в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы РП перехвачены контрабандные сигареты на общую сумму более 20 млн злотых.
украинского производства или принадлежит государству украина?
В результате технической неисправности совершил аварийную посадку "где получилось".