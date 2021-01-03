У 2021-му очікуємо закупівлю для потреб ВМС турецьких безпілотників Bayraktar, - Неїжпапа
Військово-морські сили України чекають у 2021 році закупівлю турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar.
Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі", – розповів Неїжпапа.
Він також зазначив, що Україна повинна використовувати всі існуючі способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA.
"Українські суднобудівні заводи повинні мати технології, що відповідають стандартам НАТО. А завдяки корвету типу ADA ми матимемо доступ до таких технологій. Справа у тім, що будівництво корветів типу ADA розпочнеться на турецькій верфі, після чого його добудовуватимуть на нашій, в Україні", – сказав Неїжпапа.
У грудні 2020 року Україна та Туреччина підписали угоду про передачу технологій виробництва корветів ADA і ударних БПЛА Bayraktar.
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Яка дика маячня. Точно - це вірмени сцяли і тому обирали загинути, а не знищити Байрактари
Нічого, що у Азербайджану теж є ППО і винищувачі? І патрулювати місцевість винищувачами там було неможливо - літаки використовувались лише по заздалегідь розвіданих цілях лише після подавлення більшості ППО у районі.
Реактивные БПЛА есть только в США и в Израиле .Нам их не продадут однозначно .Будут атаковать и будут сбивать , а это говорит о том что они не нужны ? Главное чтобы выполняли поставленные задачи , а то что будут потери по БПЛА то это очевидный факт .
Корветы действительно нужно достраивать . НО вместо этого закупают французские гражданские вертолеты для полиции за почти миллиард долларов и американские легкие катера со стрелковым вооружением для борьбы с браконьерами
Но не только это.
Что такое реактивный БПЛА? Да по сути это крылатая ракета, а тут Украина уступает лишь США. Вопрос лишь в оборонном заказе.
А я бы сейчас про корветы забыл - в бюджете денег мало, особенно после Пороженко, Комедианта и Ковида.
Корвети нескладно добудувати, питання тільки у відновленні діяльності суднобудівного заводу, який їх будував! Завод потрібно передати в державну власність і добудовувати на ньому українські корвети, корпуси яких вже готові у кількості кількох одиниць.
Корветы -денег нет , допустим .НО на американские катера деньги есть ? А если это причуды американцев , мол купите у нас что нибудь ато нам надоело вам помогать даром , то нужно покупать то что нужно ВСУ -авиацию и современные американские пво , в этом вопросе мы отстаем к сожалению . И что может быть отлично увидели в Карабахе
Не знаю .Не уверен . Что уступаем только американцам . Вот Антонов представил свою Горлицу . Она слабее турецкой Анки и точно НЕ реактивная , а чего же Антонов сразу не стал строить реактивный прототип ? Это же просто проект а не готовое изделие
Теперь поподробнее какие экземпляры лучше Байрактаров . Мне интересно .Честно и я хотел бы почитать про них .Где они есть ? может проекты в общих чертах .Пока что я про такие не слышал
Восстановить судостроение это здорово ! Я только за . НО знаете сколько денег нужно для этого? У государства НЕТ таких денег и передача в госсобственность ничего не изменит . Я думаю что достраивать придется что называется всем Миром , включая партнеров с Запада , а им очень НЕ нравится слово ,,национализация" короче пунктик у них на этом , хотя я лично с ними НЕ согласен
Українські БПЛА краще за турецькі Байрактари і можуть виконувати більше бойових завдань і бути менш помітними для радарів ворога. Один з таких прикладів БПЛА Командор, який може забезпечувати спостереження, корегування вогню і може нести на собі бомбове навантаження -сотні кілограм.
По корветам все дуже просто - корвети вже готові наполовину, корпуси вже зробили, потрібно лише викупити їх у власника і продовжити будівництво на тому самому заводі, який потрібно забрати в держвласність, щоб забезпечити необхідну секретність та продуктивність.
І перестаньте нити що в держави немає коштів! В 2020 році не використали більше 20 млрд.грн бюджету міноборони, а Ви кажете що немає коштів! Мізків немає, а кошти є!
А наша крылатая ракета, летя вплотную над поверхностью земли, остающаяся невидимой для РЛС противника из-за засветки отражением от поверхности Земли и местных надстроек, вполне годится в роди ударного БПЛА, только одноразового, зато реактивного.
https://youtu.be/wS0Hr2lw604 Тяжелый коптер "Командор" с ПТРК
У маленького БПЛА и радиус полета маленький.
Должны быть и маленькие и большие.
Тобто вони тоді і поліцейських приплюсували...
Міністр внутрішніх справ лізе в зовнішні справи.
Міністр освіти - плагіатор.
Генеральний прокурор порушує закон.
Служба безпеки охороняє сама себе.
Гарант Конституції плює на Конституцію.
Здається, на посадах зараз лише ті, хто вміє діяти прямо протилежно своїм задачам. Анти-влада. Анти-Украіна. Світ чорного дзеркала падає в чорну діру.
Це не скінчиться добре
их действительно собирают из евро-американских комплектующих,
часть из которых мы вполне можем делать сами (крылатые ракеты Гарпун и противоракетное ПВО на базе Стингера)
а по беспилотникам турки сами спецы
это очень хорошо, что мы сотрудничаем в ВПК с нашим соседом по Черному морю - Турцией
Иншалла !
President Donald Trump pushed Georgia Secretary of State Brad Raffensperger to "find" votes to overturn the election results after his loss to President-elect Biden.
-- оевреиваем...
Ему из Украины деваться некуда! -- вам, кстати, тоже... -- как-нить уживётесь... -- это надолго -- почти что, навсегда... *)
Ну тогда действительно можно ожидать закупок чего-то полезного для армии.
Если останется ЗЕ, то закупят только ручки и членовозы для Министерства обороны и еще одну квартиру Хомчаку.
Певно походить від козацької родини.
Якесь москаля, і не одне, волало - не иж, папу )
був козак, який варив капусняк з москалів
Швидше за все - про якийсь хліб.
Тож козацьке походження дуже ймовірне.
- Небмвмама.