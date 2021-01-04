Скандал у Польщі: Політиків і знаменитостей почали вакцинувати проти COVID-19 позачергово

Наприкінці грудня в Польщі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Заплановано, що першими щеплення зроблять медики, а потім - літні люди, військовослужбовці та вчителі.

Однак чиновники, політики і знаменитості почали повідомляти про те, що отримали першу дозу вакцини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на польський телеканал TVN24. Зокрема, про це заявили актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині - депутат Європарламенту Лешек Міллер.

В одному з пунктів вакцинації - Варшавському медичному університеті - повідомили, що отримали від державного управління матеріальних резервів кілька сотень доз вакцин додатково до призначених виключно для медиків. У підсумку серед вакцинованих опинилися лікарняний персонал, сім'ї, пацієнти і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію вакцинації. Однак глава відомства Міхал Кучмеровский спростував цю інформацію.

Заступник голови МОЗ Польщі Вальдемар Краска зазначив у коментарі виданню Polskie Radio 24, що за фактм проводиться перевірка. "Повідомлення про те, що це просто рекламна кампанія для просування вакцини, не відповідають дійсності", - зазначив він.

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