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Новини Коронавірус і карантин
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Скандал у Польщі: Політиків і знаменитостей почали вакцинувати проти COVID-19 позачергово

Скандал у Польщі: Політиків і знаменитостей почали вакцинувати проти COVID-19 позачергово

Наприкінці грудня в Польщі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Заплановано, що першими щеплення зроблять медики, а потім - літні люди, військовослужбовці та вчителі.

Однак чиновники, політики і знаменитості почали повідомляти про те, що отримали першу дозу вакцини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на польський телеканал TVN24. Зокрема, про це заявили актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині - депутат Європарламенту Лешек Міллер.

В одному з пунктів вакцинації - Варшавському медичному університеті - повідомили, що отримали від державного управління матеріальних резервів кілька сотень доз вакцин додатково до призначених виключно для медиків. У підсумку серед вакцинованих опинилися лікарняний персонал, сім'ї, пацієнти і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію вакцинації. Однак глава відомства Міхал Кучмеровский спростував цю інформацію.

Заступник голови МОЗ Польщі Вальдемар Краска зазначив у коментарі виданню Polskie Radio 24, що за фактм проводиться перевірка. "Повідомлення про те, що це просто рекламна кампанія для просування вакцини, не відповідають дійсності", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Польща (8613) скандал (628) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
Зверніть увагу як поляки реагують на дрібне зловживання владою своїх чиновників.
Порівняйте з тим, що дозволяють українці.
Це і відповідь - чому в нас крадуть.
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04.01.2021 11:53
+21
Ну у нас тихо ша вся клоунада привьется. А народ потом как нибудь. Да еще хрен знает когда.
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04.01.2021 11:46
+16
Ну вобще-то да. На Роисе скандала не было бы.
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04.01.2021 11:54
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Вот как то так. Европейские ценности?
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04.01.2021 11:46 Відповісти
Цінності - то під подушкою. Решта - казочки.
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04.01.2021 11:48 Відповісти
Ну вобще-то да. На Роисе скандала не было бы.
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04.01.2021 11:54 Відповісти
мы же не в мордор идем.
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04.01.2021 11:59 Відповісти
А куда мы идем уже 1,5 года?
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04.01.2021 12:47 Відповісти
Ну у нас тихо ша вся клоунада привьется. А народ потом как нибудь. Да еще хрен знает когда.
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04.01.2021 11:46 Відповісти
Та й ще хрен зна чим ....
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04.01.2021 11:58 Відповісти
У нас такого не будет, уверен, начнут с хуторов, с колхозниц бывших.
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04.01.2021 11:47 Відповісти
Дякую але я зачекаю-проходьте, будь ласка.
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04.01.2021 11:47 Відповісти
странностей с Ковидом так много как и вопросов и фактов без ответов...прививка ...да типа как..НО есть масса вопросов никто не знает как реально прививка отразится на человеке через 1 год 5 лет 10 лет??? какие могут быть побочные последствия..никто ничего не знает и не предполагает...
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04.01.2021 11:50 Відповісти
Ні я, ні моя родина на ковід не хворіли. Я провів весь сезон на роботі, на вулицях міста. Особисто у мене, дуже багато «нестиковочок» із цією...історією але це я і я мовчу і тільки спостерігаю. Поки що я нікуди їхати не збираюсь, так що зачекаємо.
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04.01.2021 11:53 Відповісти
+++++++
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04.01.2021 12:15 Відповісти
наслідки від Ковіду чи від вакцини ,все -таки різні..

ВАШ ВИБІР..
Хворіючи,ви куди більше "надірвете організм" ,ніж в часі вакцинування...
звичайно ,найкраще ДОЧЕКАТИСЬ,(ще 1,5 року орієнтовно),коли в Україні вакцинується 70 відсотків та епідемія закінчиться...
АЛЕ.. ймовірність яка, що дочекаєтесь ? Думаю ,мізерна...
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04.01.2021 11:56 Відповісти
Я читав, що із вакциною вони вперше застосували «революційний» метод модифікуючи генний код і тим самим, позбавляючи організм можливості натуральним способом виробляти антитіла із новими формами і.т.д. Не хочу влазити в теми «теорій заколоту» але ось ФБ вже звинувачують в публікації антивакційноі інформаціі і хто звинувачує-якісь «співаючі труси», а це вже методи керованої соціології, так що...спостерігаю.
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04.01.2021 12:01 Відповісти
А представляете если пациенты после вакцинации постепенно начнут мутировать и превращаться скажем в зомби или вампиров и решится проблема с перенаселением
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04.01.2021 12:08 Відповісти
Я дуже, дуже... переживаю як вакцинація відіб'ється зєбілобобіках. Важливо, щоб вони не перетворились з тупих овечок в агресивних неконтрольованих макак
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04.01.2021 12:31 Відповісти
вчора цікавився в лікарки..
не про ковід..вакцини є від грипу...
Хороші..з Нідерландів..
Але мало хто вакцинується...

Справа добровільна..
думаю,провакцинувати 70 відсотків буде достатньо...
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04.01.2021 11:52 Відповісти
И кто теперь кролик?
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04.01.2021 11:50 Відповісти
Как всегда Сеня ,он им был он им и остаётся ,по крайней мере ещё на год
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04.01.2021 12:12 Відповісти
У нас все будет по другому:
Слуги втихомолку съездят "в Оман" на прививки.
Простой народ будут кормить "завтраками" минимум год.
А всякие "борисы" всем желающим предлагать китайскую вакцину по 100 долларов за укольчик.
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04.01.2021 11:53 Відповісти
Зверніть увагу як поляки реагують на дрібне зловживання владою своїх чиновників.
Порівняйте з тим, що дозволяють українці.
Це і відповідь - чому в нас крадуть.
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04.01.2021 11:53 Відповісти
Мы обратили внимание, что в Польше тоже власть химичит.
А реакция и у нас такая же была бы.
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04.01.2021 11:57 Відповісти
В статье идет речь о ТВ канале, который рассказал об этом.
Какие каналы в Украине расскажут об этом? Названия каналов?
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04.01.2021 12:14 Відповісти
Думаю в Украине это ещё проще. Про укол Зеле расскажет Прямой. Про укол Пороху - 1+1. КумTV расскажет про всех и "только правду". И даже если все это не правда кому это, уже, будет интересно?
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04.01.2021 12:28 Відповісти
Речь, насколько я понимаю из статьи, о бесплатных прививках, закупленных государством.
Порошенко вряд ли будет колоть себе такую, а вот свора зеле-рыгов могут.

"В одном из пунктов вакцинации - Варшавском медицинском университете - уведомили, что получили от государственного управления материальных резервов несколько сотен доз вакцин дополнительно к предназначенным исключительно для медиков.
В результате среди вакцинированных оказались больничный персонал, семьи, пациенты и 18 знаменитостей, которые согласились продвигать кампанию вакцинации. Однако глава ведомства Михал Кучмеровски опроверг эту информацию."

Источник: https://censor.net/ru/n3240330
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04.01.2021 12:37 Відповісти
Я не вангую, в отличии от вас.
И не домысливаю.
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04.01.2021 13:03 Відповісти
Я не вангую. Задаю уточняющий вопрос по вашему комменту.
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04.01.2021 13:05 Відповісти
Я не знаю, какие именно каналы будут освещать то, что может быть случится в будущем.
Думаю, что все новостные каналы будут обсуждать то, что может быть произойдёт.
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04.01.2021 13:15 Відповісти
Не все. бенино-медведчуковский "1+1" запросто может "не заметить" этого или Мосейчук-Раевская в очередной раз расскажет что-то типа того, что она уже выдавала "Если мы будем лечить президента как людей, то мы можем потерять зеленского".
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04.01.2021 13:57 Відповісти
"Наша песня хороша - начинай сначала"
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04.01.2021 14:00 Відповісти
Мосейчук-Раевская за соответствующую плату споет песню с любыми словами.
Еще недавно выдавливала из себя слезу о погибших на Майдане, а сегодня уже вылизывает Шуфрича.
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04.01.2021 14:07 Відповісти
Українці дозволяли і надалі будуть дозволяти, тому що за 30 років олігархична система зробила все можливе, і навіть неможливе, щоб перетворити населення на тупе стадо. Це стадо спроможне лише вигукувати гасла, та сперечатися між собою, який пан з них краще шкіру здирає. Нажаль, але це є факт.
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04.01.2021 12:14 Відповісти
ніби з совку вийшли розумні та вільні люди.
Ні, пане, совок це та платформа в душах українців, на якій спекулюють пройдисвіти.
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04.01.2021 12:26 Відповісти
Совок вніс свої корективи, але остаточна деградація сталася за час правління олігархічної системи.
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04.01.2021 12:36 Відповісти
А вам звідки знати ? Хіба совки мали право вільно обирати за радянської влади ?
Ні.
Вони зараз голосують за тих, хто відповідає їхньому душевним вібраціям.
Наприклад. Порошенко був дуже цілеспрямованим, вимогливим, працьовитим.
Це ж не те, як українці прагнуть жити. Їм краще розвалитись на дивані з кухлем пива і ржати над приколами кварталу. Тут і запали в душу Вовчикові що він , мать перемать тричі тих всіх чиновників, тому його обрали. Бо він грав обманутого та приниженого українця.
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04.01.2021 12:47 Відповісти
Да уж, откуда я могу знать про совок! Когда совок рухнул, мне было всего то 32 года.
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04.01.2021 13:46 Відповісти
Тому що більшість українців заздрять чиновникам та мріють опинитися на їх місці.
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04.01.2021 12:31 Відповісти
Те, що у Польщі виключення - у нас система.
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04.01.2021 22:18 Відповісти
Тренируются ... на кошках.

Скандал у Польщі: Політиків і знаменитостей почали вакцинувати проти COVID-19 позачергово - Цензор.НЕТ 3184
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04.01.2021 11:54 Відповісти
Заявить не значит вакцинироваться. Они и так заявлены как рекламные агенты вакцинации. Просто фальстарт. Бросились отрабатывать раньше времени.
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04.01.2021 11:54 Відповісти
так и есть - всегда мона высрать шо это "пранк"
(йа проверял как отреагируют, а также прорекламировать новый альбом/партию)
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04.01.2021 11:58 Відповісти
В Польше граждан без чести и совести тоже хватает. Украина не исключение.
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04.01.2021 11:55 Відповісти
блин, та построй у нас автобаны и переходы для животных над ними - все будут умиляться, но капканы поставят.
так и там - вирус есть гораздо поинтересней, вирус совка(тянет сетку, прячется от надзорщиков, платит "штраф")

но мы отстали от них(собирает помидоры в теплице, ругает Сороса), даже в том шо дороги сделали(ворует кусок асфальта - к сортиру надо дорожку сделать), просто мы более лучше любим то что было(скручивает счетчик)
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04.01.2021 11:56 Відповісти
у нас і скандалу ніякого не буде і так все зрозуміло))) мудрий нарід десь там колись і якщо грошенят нашкребе
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04.01.2021 11:58 Відповісти
Знали бы они что в вакцине намешано... Бгг!
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04.01.2021 12:01 Відповісти
Узбагойся, кацапа, то ж не спутник
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04.01.2021 12:21 Відповісти
А Спутник спасёт Мир!
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04.01.2021 13:07 Відповісти
варианта 2: либо совок в своих наихудших проявлениях не изжил, либо сильно хотят навязать мысль как это полезно и вкусно. остается надеяться на то, что прививали не луной рф.
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04.01.2021 12:01 Відповісти
Це не пандемія. Це тільки злочинний соціальний експеримент, який змогли провести в світовому масштабі завдяки продажним політикам, ЗМІ та інтернету. Репетиція перед наступними пандеміями. Мета яких - регулювання. Регулювання чого чи кого? Всього.
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04.01.2021 12:01 Відповісти
Чипирование под видом вакцинации?
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04.01.2021 12:20 Відповісти
Ти дурнику, чіп в тебе вже давно вживили. Вірніше ти сам його собі купив і ходиш з ним, і тепер боїшся його втратити, бо він же коштує і там твої улюблені іграшки, і номер там є. Памятаєш його напамять?
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04.01.2021 12:28 Відповісти
идиот...
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04.01.2021 12:43 Відповісти
Belaruka1917
@Belaruka1
·
2 янв.
Слыхали? В Молдове президент, говорят, баба! То ли дело в России: накрашенный, эпилированный, обколотый ботоксом, на каблуках... настоящий мужик, короче!
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04.01.2021 12:01 Відповісти
Ne mozno za vsex otvetit,dopustim dajut bolnicam ix jest mnogo,kak bi proveriajet po spiskam,no jest raznyje direktora bolnic konecno bolse iskliucenyje iz pravil.Tut toze bil skandal kogda santechniki ili buchaltera polucili vakcinu,pravda oni kak bi bolnice rabotajet
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04.01.2021 12:04 Відповісти
Добрий товар реклами не потребує.
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04.01.2021 12:04 Відповісти
Нужно СВОБОДНО за ДЕНЬГИ дать возможность вакцинироваться; кто считает, что оно того стоит и хочет быстрее - пусть платит!
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04.01.2021 12:05 Відповісти
Tak netu dostatocno vakcini,tak bi konecno zaplatyli
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04.01.2021 12:07 Відповісти
только дайте понять, что есть СПРОС за ДЕНЬГИ, то поставщики всегда найдутся !
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04.01.2021 12:13 Відповісти
не обязательно государство должно быть поставщиком, дайте право закупки частным медицинским учреждениям!
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04.01.2021 12:17 Відповісти
Tut problema sto tolko pfizer utverdili ES na dani moment,tak vot eti tolko poka i idut.Pfizer 300mln postavit v ES po kontraktu no eto ne srazu.ES podpisala i s drugimi kompanijami kontrakti no poka eti neutverzdeni
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04.01.2021 12:29 Відповісти
У нас будет также и при этом никакого скандала. Такое положение вещей уже давно стало нормой.
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04.01.2021 12:25 Відповісти
Воплей больше, чем "ущерба". Политика.
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04.01.2021 12:26 Відповісти
Тебя когда жена бьёт сковородкой по лбу - тоже говоришь "политика"?
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04.01.2021 12:50 Відповісти
Ну с Миллером как раз понятно "наш человек"
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04.01.2021 12:49 Відповісти
а в Україні все не так буде ...спочатку глисти "безкоштовно" (за рахунок народу) вакцинують а решті як повезе , заплатять то може вакцинують ( і то є шанс отримати дозу дистильованої води) а як ні то нехай Бог допомагає
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04.01.2021 13:05 Відповісти
Чим накачують мільйони людей? Вакцина від Pfizer/BioNTech. Офіційний статус клінічних випробувань.
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
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04.01.2021 13:16 Відповісти
тю, в нас буде так само.а вінават как всєгда буде барига
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04.01.2021 13:36 Відповісти
Злодей кричит убегая, держи злодея - вот что это, а не скандал. Ну или правая рука не знает, что делает левая. Ну или "nie bądź świętszy od Papierza".

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/135060515_2546079615690356_7855360271738337186_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ICEeGjQ2y8cAX_3FYKX&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=25c25cf23332e3f30793eabc62910900&oe=6018ED8F
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04.01.2021 13:50 Відповісти
А почему ...скандалЬ????? Смысл его????

Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин попал в реанимацию и был подключен к искусственной вентиляции легких после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил телеканал https://www.skai.gr/newsfeed Skai.
Отмечается, что у 54-летнего мужчины, который не был заражен коронавирусом, 30 декабря проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было.
По данным телеканала, на следующий день его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".
В министерстве здравоохранения Греции отметили, что не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.
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04.01.2021 15:01 Відповісти
Думаете в Украине будет лучше???! Ха!!...ХА!... Каждая вошь-чиновник, депутат , МВДешник и прочие ***** , будут вакцинироваться бесплатно и дорогущей вакциной!! А простому народу Украины продадут-дадут простую водичку-российскую фуловакцину Спутник!! Нужно вакционировать или всех бесплатно, Или всех платно! тода возможно и сохранится равенство решения этого вопроса!
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04.01.2021 16:41 Відповісти
В Польщі скандал, а вУкраїні правило
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04.01.2021 17:57 Відповісти
у нас пусть первыми лутше будут эти гады )).експеременты пусть на их ставят а то вколят какую то гадость копыта откинут или нет .подождем до лутших времен ...
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04.01.2021 22:28 Відповісти
 
 