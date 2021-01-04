Скандал у Польщі: Політиків і знаменитостей почали вакцинувати проти COVID-19 позачергово
Наприкінці грудня в Польщі розпочалася вакцинація проти COVID-19. Заплановано, що першими щеплення зроблять медики, а потім - літні люди, військовослужбовці та вчителі.
Однак чиновники, політики і знаменитості почали повідомляти про те, що отримали першу дозу вакцини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на польський телеканал TVN24. Зокрема, про це заявили актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовський, а також колишній віцепрем'єр-міністр, а нині - депутат Європарламенту Лешек Міллер.
В одному з пунктів вакцинації - Варшавському медичному університеті - повідомили, що отримали від державного управління матеріальних резервів кілька сотень доз вакцин додатково до призначених виключно для медиків. У підсумку серед вакцинованих опинилися лікарняний персонал, сім'ї, пацієнти і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію вакцинації. Однак глава відомства Міхал Кучмеровский спростував цю інформацію.
Заступник голови МОЗ Польщі Вальдемар Краска зазначив у коментарі виданню Polskie Radio 24, що за фактм проводиться перевірка. "Повідомлення про те, що це просто рекламна кампанія для просування вакцини, не відповідають дійсності", - зазначив він.
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Хворіючи,ви куди більше "надірвете організм" ,ніж в часі вакцинування...
звичайно ,найкраще ДОЧЕКАТИСЬ,(ще 1,5 року орієнтовно),коли в Україні вакцинується 70 відсотків та епідемія закінчиться...
АЛЕ.. ймовірність яка, що дочекаєтесь ? Думаю ,мізерна...
не про ковід..вакцини є від грипу...
Хороші..з Нідерландів..
Але мало хто вакцинується...
Справа добровільна..
думаю,провакцинувати 70 відсотків буде достатньо...
Слуги втихомолку съездят "в Оман" на прививки.
Простой народ будут кормить "завтраками" минимум год.
А всякие "борисы" всем желающим предлагать китайскую вакцину по 100 долларов за укольчик.
Порівняйте з тим, що дозволяють українці.
Це і відповідь - чому в нас крадуть.
А реакция и у нас такая же была бы.
Какие каналы в Украине расскажут об этом? Названия каналов?
Порошенко вряд ли будет колоть себе такую, а вот свора зеле-рыгов могут.
"В одном из пунктов вакцинации - Варшавском медицинском университете - уведомили, что получили от государственного управления материальных резервов несколько сотен доз вакцин дополнительно к предназначенным исключительно для медиков.
В результате среди вакцинированных оказались больничный персонал, семьи, пациенты и 18 знаменитостей, которые согласились продвигать кампанию вакцинации. Однако глава ведомства Михал Кучмеровски опроверг эту информацию."
Источник: https://censor.net/ru/n3240330
И не домысливаю.
Думаю, что все новостные каналы будут обсуждать то, что может быть произойдёт.
Еще недавно выдавливала из себя слезу о погибших на Майдане, а сегодня уже вылизывает Шуфрича.
Ні, пане, совок це та платформа в душах українців, на якій спекулюють пройдисвіти.
Ні.
Вони зараз голосують за тих, хто відповідає їхньому душевним вібраціям.
Наприклад. Порошенко був дуже цілеспрямованим, вимогливим, працьовитим.
Це ж не те, як українці прагнуть жити. Їм краще розвалитись на дивані з кухлем пива і ржати над приколами кварталу. Тут і запали в душу Вовчикові що він , мать перемать тричі тих всіх чиновників, тому його обрали. Бо він грав обманутого та приниженого українця.
(йа проверял как отреагируют, а также прорекламировать новый альбом/партию)
так и там - вирус есть гораздо поинтересней, вирус совка(тянет сетку, прячется от надзорщиков, платит "штраф")
но мы отстали от них(собирает помидоры в теплице, ругает Сороса), даже в том шо дороги сделали(ворует кусок асфальта - к сортиру надо дорожку сделать), просто мы более лучше любим то что было(скручивает счетчик)
@Belaruka1
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2 янв.
Слыхали? В Молдове президент, говорят, баба! То ли дело в России: накрашенный, эпилированный, обколотый ботоксом, на каблуках... настоящий мужик, короче!
https://web.archive.org/web/20201122230654/https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date December 11, 2022
Тобто прогнозована дата закінчення випробування - 11 грудня 2022 (!!!) року.
Піддослідні свинки хоча б про щось здогадуються?
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/135060515_2546079615690356_7855360271738337186_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ICEeGjQ2y8cAX_3FYKX&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=25c25cf23332e3f30793eabc62910900&oe=6018ED8F
Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин попал в реанимацию и был подключен к искусственной вентиляции легких после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил телеканал https://www.skai.gr/newsfeed Skai.
Отмечается, что у 54-летнего мужчины, который не был заражен коронавирусом, 30 декабря проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было.
По данным телеканала, на следующий день его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".
В министерстве здравоохранения Греции отметили, что не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.