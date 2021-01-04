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Новини
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"Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП

За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Києві ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей під прикриттям підприємства об’єднання громадян з інвалідністю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише Дело.

За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Підприємства переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

Організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, щоб користуватися податковою пільгою в розмірі 20%.

Під час обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкову в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн грн, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі приблизно 2 млн грн.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, у схемі було задіяне ТОВ "МД СОФТКОМ", від імені директора якого в 2018 році підроблялися документи на перекази коштів та засобів доступу до банківських рахунків підприємства, відкритих у банках АТ "Сбербанк", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Укрсиббанк".

Крім того, за версією слідства, у 2018 році невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою легалізації доходів, вчинили фінансові операції з грошовими коштами ТОВ "МД СОФТКОМ", одержаними в наслідок незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертування грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 7 млн грн.

При цьому в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "МД СОФТКОМ", за версією слідства, були внесені завідомо недостовірні відомості. У подальшому було встановлено, що частина банківських документів ТОВ "МД СОФТКОМ" виконана різними особами. АТ "АКБ "Конкорд" неодноразово зупиняло фінансові операції по рахункам цього підприємства, що є підтвердженням вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення за статтею 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за трьома статтями Кримінального кодексу: 209, 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців) і 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Оприлюднена Офісом Генерального прокурора інформація підтверджує версію слідства.

Раніше ЗМІ неодноразово звертали увагу на те, що організації, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, задіяні у корупційних схемах. Зокрема до значної кількості зловживань причетний Українській центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", який курує уповноважений Президента з прав осіб з інвалідністю Валерій Сушкевич.

Зокрема "Інваспорт" закуповував товари по завищених цінах, а сам Сушкевич вибудовував цілу "імперію" з організацій осіб з інвалідністю, у якій наближені до нього люди сприяють використанню державних коштів у приватних інтересах.

Автор: 

люди з інвалідністю (262) відмивання грошей (406)


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Топ коментарі
+8
Придуманную Азировым с подачи кремлядей налоговую систему Украины надо убивать на корню и вводить простую и понятную - американскую!
Работать без оптимизации при существующей налоговой системе невозможно математически! Уплата всех нарисованных налогов и сборов гарантированно приводит к банкротству предприятия после проедания уставного фонда (если таковой был).
А тут человек не только пользу приносил предприятиям - так еще и инвалидам подбрасывал копеечку! Его награждать надо а не преследовать!
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04.01.2021 14:36
+3
Страна отмывания денег.
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04.01.2021 14:36
+3
Даю наводку на ще бiльших конвертаторiв - ОПУ
Не дякуйте
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04.01.2021 14:37
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Страна отмывания денег.
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04.01.2021 14:36 Відповісти
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
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04.01.2021 14:37 Відповісти
михУил,из стада **************! Про твой улус, один умный человет сказал,-бензоколонка, прикидывающаяся страной! Точнее не скажешь( если только, не матом)!
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05.01.2021 08:38 Відповісти
Придуманную Азировым с подачи кремлядей налоговую систему Украины надо убивать на корню и вводить простую и понятную - американскую!
Работать без оптимизации при существующей налоговой системе невозможно математически! Уплата всех нарисованных налогов и сборов гарантированно приводит к банкротству предприятия после проедания уставного фонда (если таковой был).
А тут человек не только пользу приносил предприятиям - так еще и инвалидам подбрасывал копеечку! Его награждать надо а не преследовать!
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04.01.2021 14:36 Відповісти
Если реформировать налоговую систему, накроется половина схем обогащения разных рангов чинуш и ГФС нужно будет сократить... Кто на это пойдет??? Или может Вы хотите что бы люли честно платили налоги, хорошо жили а чинуши на зарплату жили???
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04.01.2021 14:41 Відповісти
тогда надо всем включить режим - саботажа
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04.01.2021 15:37 Відповісти
Это такая же утопия как идти на выборы в надежде что тот или иной кандидат в течении года изменит его жизнь в лучшую сторону. Даже если Вы не занимаетесь коммерческой деятельностью, Вы будете платить налоги покупая что то в магазине.
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04.01.2021 16:08 Відповісти
максимально оптимизированный саботаж

за год нет, но за пять видна тенденция, вектор
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04.01.2021 16:13 Відповісти
Даю наводку на ще бiльших конвертаторiв - ОПУ
Не дякуйте
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04.01.2021 14:37 Відповісти
за такой базар надо ответить я считаю ..Завтра инвалиды начнут штурм ОГП ...Вот поворот оказивается инвалиды розплрдили коррупцию в Украине ?
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04.01.2021 14:39 Відповісти
запасаюсь попкорном... штурм инвалидами ОГП хочу посмотреть. будет достойная конкуренция дибильному кварталу...
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04.01.2021 14:44 Відповісти
не выйдет ничего, зельц тоже инвалид, у него белый военный билет
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04.01.2021 18:40 Відповісти
раскрытие века сленов ОПГ ой ОГП надо на Нобелевскую или Дарвина
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04.01.2021 14:42 Відповісти
Я когда-то смотрел отчеты таможенников по импорту интересуюзих меня товаров.
Общество глухих (УТОГ) было олним из самых мощных импортетов, потому что для них работает нудевая ставка таможенной пошлины на промышленные товары - через них завозилось на миллиарды. Эдакая дыра на таможне.
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04.01.2021 14:46 Відповісти
Це вони про ОП чи про ОГП?!
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04.01.2021 14:47 Відповісти
Как отмыть деньги? Регистрируешь офшор за 5 копеек, создаешь фиктивку-представитель, вкидываешь 20 000 000 дол., нанимаешь инвестиционных нянь, получаешь бабло из казны - профит! Легкий способ - открываешь казино с фиктивными фопами и лупишь по полной!
Алле!!! Вся страна так работает! Вы на что надеетесь? Полный уход от налогов...а они не самые кошмарные по Европе!
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04.01.2021 14:49 Відповісти
вопрос не к тем кто их отмывает, а к тем кто пролоббировал выделение денег. кто назначал этих людей на эти должности. неужели никто не знает, что кто то придумивает какой то проект, изначально направленный на какую то помощь людям, потом его обсуждают и дополняют, потом назначают "РУКОВОДИТЕЛЕЙ" данного проекта, на которыхи и уходит большая часть суммы. только потом идет какая то закупка или выделение кому то этих средств. и даже там, свои люди. итог. по назначению приходит большой и толстый.............
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04.01.2021 14:50 Відповісти
на людей Юльки знову наїхали? Не хочуть її прем'єрства?
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04.01.2021 15:04 Відповісти
это Украина детка,не ******* не проживешь
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04.01.2021 15:06 Відповісти
Чортові інваліди
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04.01.2021 15:30 Відповісти
между инвалидскими начальниками идет смертельная война за бабки.
знаю по одному моему бывшему знакомому из этого кодла.

все. естественно, за счет грабежа рядовых несчастных инвалидов.

большего цинизма, когда инвалид грабит инвалида, я еще не видел......
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04.01.2021 15:58 Відповісти
Розповідали що В. Сушкевич, набирає в параолімпійську команду колишніх спортсменів, записує їх інвалідами, і таким чином забезпечує "результат".
Правда чи ні не знаю, за що купив за те і продаю, але морда В.С. викликає підозру.
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04.01.2021 16:13 Відповісти
Нічого свтого...
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04.01.2021 16:13 Відповісти
Нічого святого...
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04.01.2021 16:16 Відповісти
Знаем! старшой там Сонька Сипатая..она змеюка старая
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04.01.2021 16:34 Відповісти
Разве в Украине есть инвалиды?
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04.01.2021 18:53 Відповісти
Если послушать соловьевые высеры, на ПИДЕроссТВ, то и войны,и ихтамнетов из мацковского улуса, в Украине, нет! так себе, внутренний конфликтишка...
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05.01.2021 08:53 Відповісти
А МИЛЛИАРДЫ ПРИ МОРАЛЬНЫХ УРОДАХ ОЛИГАРХАХ !!!
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05.01.2021 10:06 Відповісти
 
 