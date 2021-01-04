"Під прикриттям об'єднань громадян з інвалідністю відмивають мільйони гривень", - ОГП

За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Київська міська прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Києві ліквідувала міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території Києва, Київської та Харківської областей під прикриттям підприємства об’єднання громадян з інвалідністю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише Дело.

За даними слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Підприємства переказували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і після відрахування 10-12% передавалися замовникам незаконних послуг.

Організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, щоб користуватися податковою пільгою в розмірі 20%.

Під час обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, виявлено та вилучено готівкову в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн грн, 72 печатки підприємств із ознаками фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі приблизно 2 млн грн.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, у схемі було задіяне ТОВ "МД СОФТКОМ", від імені директора якого в 2018 році підроблялися документи на перекази коштів та засобів доступу до банківських рахунків підприємства, відкритих у банках АТ "Сбербанк", АТ "АКБ "Конкорд", АТ "Укрсиббанк".

Крім того, за версією слідства, у 2018 році невстановлені особи, за попередньою змовою, з метою легалізації доходів, вчинили фінансові операції з грошовими коштами ТОВ "МД СОФТКОМ", одержаними в наслідок незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань та конвертування грошових коштів, пособництві в ухиленні від сплати податків на суму більш ніж 7 млн грн.

При цьому в документи, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ "МД СОФТКОМ", за версією слідства, були внесені завідомо недостовірні відомості. У подальшому було встановлено, що частина банківських документів ТОВ "МД СОФТКОМ" виконана різними особами. АТ "АКБ "Конкорд" неодноразово зупиняло фінансові операції по рахункам цього підприємства, що є підтвердженням вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення за статтею 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за трьома статтями Кримінального кодексу: 209, 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб — підприємців) і 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Оприлюднена Офісом Генерального прокурора інформація підтверджує версію слідства.

Раніше ЗМІ неодноразово звертали увагу на те, що організації, що опікуються проблемами осіб з інвалідністю, задіяні у корупційних схемах. Зокрема до значної кількості зловживань причетний Українській центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", який курує уповноважений Президента з прав осіб з інвалідністю Валерій Сушкевич.

Зокрема "Інваспорт" закуповував товари по завищених цінах, а сам Сушкевич вибудовував цілу "імперію" з організацій осіб з інвалідністю, у якій наближені до нього люди сприяють використанню державних коштів у приватних інтересах.