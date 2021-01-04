"Под прикрытием объединений граждан с инвалидностью отмывают миллионы гривен", - ОГП

По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.





Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет Дело.



По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.

Организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чтобы пользоваться налоговой льготой в размере 20%.

Во время обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружены и изъяты наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн грн.

По данным Единого реестра судебных решений, в схеме было задействовано ООО "МД СОФТКОМ", в лице директора которого в 2018 году подделывались документы на переводы средств и средств доступа к банковским счетам предприятия, открытых в банках АО "Сбербанк", АО "АКБ" Конкорд ", АО" УкрСиббанк".

Кроме того, по версии следствия, в 2018 году неустановленные лица по предварительному сговору, с целью легализации доходов, совершили финансовые операции с денежными средствами ООО "МД СОФТКОМ", полученными в результате незаконной деятельности, связанной с оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн ​​грн.

При этом в документы, которые подавались для проведения государственной регистрации юридического лица ООО "МД СОФТКОМ", по версии следствия, были внесены заведомо недостоверные сведения. В дальнейшем было установлено, что часть банковских документов ООО "МД СОФТКОМ" выполнена разными лицами. АО "АКБ" Конкорд "неоднократно останавливало финансовые операции по счетам этого предприятия, что является подтверждением совершения неустановленными лицами уголовного преступления по статье 209 Уголовного кодекса (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по трем статьям Уголовного кодекса: 209, 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) и 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Обнародованная Офисом Генерального прокурора информация подтверждает версию следствия.

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что организации, занимающиеся проблемами лиц с инвалидностью, задействованы в коррупционных схемах. В частности к значительному количеству злоупотреблений причастен Украинский центр по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт", который курирует уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

В частности "Инваспорт" закупал товары по завышенным ценам, а сам Сушкевич выстраивал целую "империю" из организаций лиц с инвалидностью, в которой приближенные к нему люди способствуют использованию государственных средств в частных интересах.