РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6331 посетитель онлайн
Новости
13 347 29

"Под прикрытием объединений граждан с инвалидностью отмывают миллионы гривен", - ОГП

По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.



Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет Дело.


По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.

Организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чтобы пользоваться налоговой льготой в размере 20%.
Во время обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружены и изъяты наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн грн.

По данным Единого реестра судебных решений, в схеме было задействовано ООО "МД СОФТКОМ", в лице директора которого в 2018 году подделывались документы на переводы средств и средств доступа к банковским счетам предприятия, открытых в банках АО "Сбербанк", АО "АКБ" Конкорд ", АО" УкрСиббанк".

Кроме того, по версии следствия, в 2018 году неустановленные лица по предварительному сговору, с целью легализации доходов, совершили финансовые операции с денежными средствами ООО "МД СОФТКОМ", полученными в результате незаконной деятельности, связанной с оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн ​​грн.

При этом в документы, которые подавались для проведения государственной регистрации юридического лица ООО "МД СОФТКОМ", по версии следствия, были внесены заведомо недостоверные сведения. В дальнейшем было установлено, что часть банковских документов ООО "МД СОФТКОМ" выполнена разными лицами. АО "АКБ" Конкорд "неоднократно останавливало финансовые операции по счетам этого предприятия, что является подтверждением совершения неустановленными лицами уголовного преступления по статье 209 Уголовного кодекса (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по трем статьям Уголовного кодекса: 209, 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) и 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Обнародованная Офисом Генерального прокурора информация подтверждает версию следствия.

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что организации, занимающиеся проблемами лиц с инвалидностью, задействованы в коррупционных схемах. В частности к значительному количеству злоупотреблений причастен Украинский центр по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт", который курирует уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

В частности "Инваспорт" закупал товары по завышенным ценам, а сам Сушкевич выстраивал целую "империю" из организаций лиц с инвалидностью, в которой приближенные к нему люди способствуют использованию государственных средств в частных интересах.

Автор: 

люди с инвалидностью (355) отмывание денег (197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Придуманную Азировым с подачи кремлядей налоговую систему Украины надо убивать на корню и вводить простую и понятную - американскую!
Работать без оптимизации при существующей налоговой системе невозможно математически! Уплата всех нарисованных налогов и сборов гарантированно приводит к банкротству предприятия после проедания уставного фонда (если таковой был).
А тут человек не только пользу приносил предприятиям - так еще и инвалидам подбрасывал копеечку! Его награждать надо а не преследовать!
показать весь комментарий
04.01.2021 14:36
+3
Страна отмывания денег.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:36
+3
Даю наводку на ще бiльших конвертаторiв - ОПУ
Не дякуйте
показать весь комментарий
04.01.2021 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страна отмывания денег.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:36 Ответить
Сиди на бутылке ровно, чучело лишнехромосомное
показать весь комментарий
04.01.2021 14:37 Ответить
михУил,из стада **************! Про твой улус, один умный человет сказал,-бензоколонка, прикидывающаяся страной! Точнее не скажешь( если только, не матом)!
показать весь комментарий
05.01.2021 08:38 Ответить
Придуманную Азировым с подачи кремлядей налоговую систему Украины надо убивать на корню и вводить простую и понятную - американскую!
Работать без оптимизации при существующей налоговой системе невозможно математически! Уплата всех нарисованных налогов и сборов гарантированно приводит к банкротству предприятия после проедания уставного фонда (если таковой был).
А тут человек не только пользу приносил предприятиям - так еще и инвалидам подбрасывал копеечку! Его награждать надо а не преследовать!
показать весь комментарий
04.01.2021 14:36 Ответить
Если реформировать налоговую систему, накроется половина схем обогащения разных рангов чинуш и ГФС нужно будет сократить... Кто на это пойдет??? Или может Вы хотите что бы люли честно платили налоги, хорошо жили а чинуши на зарплату жили???
показать весь комментарий
04.01.2021 14:41 Ответить
тогда надо всем включить режим - саботажа
показать весь комментарий
04.01.2021 15:37 Ответить
Это такая же утопия как идти на выборы в надежде что тот или иной кандидат в течении года изменит его жизнь в лучшую сторону. Даже если Вы не занимаетесь коммерческой деятельностью, Вы будете платить налоги покупая что то в магазине.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:08 Ответить
максимально оптимизированный саботаж

за год нет, но за пять видна тенденция, вектор
показать весь комментарий
04.01.2021 16:13 Ответить
Даю наводку на ще бiльших конвертаторiв - ОПУ
Не дякуйте
показать весь комментарий
04.01.2021 14:37 Ответить
за такой базар надо ответить я считаю ..Завтра инвалиды начнут штурм ОГП ...Вот поворот оказивается инвалиды розплрдили коррупцию в Украине ?
показать весь комментарий
04.01.2021 14:39 Ответить
запасаюсь попкорном... штурм инвалидами ОГП хочу посмотреть. будет достойная конкуренция дибильному кварталу...
показать весь комментарий
04.01.2021 14:44 Ответить
не выйдет ничего, зельц тоже инвалид, у него белый военный билет
показать весь комментарий
04.01.2021 18:40 Ответить
раскрытие века сленов ОПГ ой ОГП надо на Нобелевскую или Дарвина
показать весь комментарий
04.01.2021 14:42 Ответить
Я когда-то смотрел отчеты таможенников по импорту интересуюзих меня товаров.
Общество глухих (УТОГ) было олним из самых мощных импортетов, потому что для них работает нудевая ставка таможенной пошлины на промышленные товары - через них завозилось на миллиарды. Эдакая дыра на таможне.
показать весь комментарий
04.01.2021 14:46 Ответить
Це вони про ОП чи про ОГП?!
показать весь комментарий
04.01.2021 14:47 Ответить
Как отмыть деньги? Регистрируешь офшор за 5 копеек, создаешь фиктивку-представитель, вкидываешь 20 000 000 дол., нанимаешь инвестиционных нянь, получаешь бабло из казны - профит! Легкий способ - открываешь казино с фиктивными фопами и лупишь по полной!
Алле!!! Вся страна так работает! Вы на что надеетесь? Полный уход от налогов...а они не самые кошмарные по Европе!
показать весь комментарий
04.01.2021 14:49 Ответить
вопрос не к тем кто их отмывает, а к тем кто пролоббировал выделение денег. кто назначал этих людей на эти должности. неужели никто не знает, что кто то придумивает какой то проект, изначально направленный на какую то помощь людям, потом его обсуждают и дополняют, потом назначают "РУКОВОДИТЕЛЕЙ" данного проекта, на которыхи и уходит большая часть суммы. только потом идет какая то закупка или выделение кому то этих средств. и даже там, свои люди. итог. по назначению приходит большой и толстый.............
показать весь комментарий
04.01.2021 14:50 Ответить
на людей Юльки знову наїхали? Не хочуть її прем'єрства?
показать весь комментарий
04.01.2021 15:04 Ответить
это Украина детка,не ******* не проживешь
показать весь комментарий
04.01.2021 15:06 Ответить
Чортові інваліди
показать весь комментарий
04.01.2021 15:30 Ответить
между инвалидскими начальниками идет смертельная война за бабки.
знаю по одному моему бывшему знакомому из этого кодла.

все. естественно, за счет грабежа рядовых несчастных инвалидов.

большего цинизма, когда инвалид грабит инвалида, я еще не видел......
показать весь комментарий
04.01.2021 15:58 Ответить
Розповідали що В. Сушкевич, набирає в параолімпійську команду колишніх спортсменів, записує їх інвалідами, і таким чином забезпечує "результат".
Правда чи ні не знаю, за що купив за те і продаю, але морда В.С. викликає підозру.
показать весь комментарий
04.01.2021 16:13 Ответить
Нічого свтого...
показать весь комментарий
04.01.2021 16:13 Ответить
Нічого святого...
показать весь комментарий
04.01.2021 16:16 Ответить
Знаем! старшой там Сонька Сипатая..она змеюка старая
показать весь комментарий
04.01.2021 16:34 Ответить
Разве в Украине есть инвалиды?
показать весь комментарий
04.01.2021 18:53 Ответить
Если послушать соловьевые высеры, на ПИДЕроссТВ, то и войны,и ихтамнетов из мацковского улуса, в Украине, нет! так себе, внутренний конфликтишка...
показать весь комментарий
05.01.2021 08:53 Ответить
А МИЛЛИАРДЫ ПРИ МОРАЛЬНЫХ УРОДАХ ОЛИГАРХАХ !!!
показать весь комментарий
05.01.2021 10:06 Ответить
 
 