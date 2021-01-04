В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році

Сайт EUvsDisinfo, створений Євросоюзом для боротьби з російською пропагандою, опублікував рейтинг найнезграбніших провалів прокремлівських джерел інформації в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ввічливий отруйник

Справа Навального - це "великий конфуз для російської держави", пише видання. Йдеться, зокрема, про дзвінок опозиціонера одному з його ймовірних отруйників. Творці рейтингу зазначають, що офіцер ФСБ проігнорував усі можливі заходи безпеки і "ввічливо намагався догодити несправжньому босу", зізнавшись у злочині.

Підла вакцина

Проєкт EUvsDisinfo з січня 2020 року відшукав понад 700 випадків дезінформації про коронавірус. Там кажуть, що прокремлівські ЗМІ підігравали "антивакцинаторам" і конспірологам, критикуючи західні вакцини, щоб пізніше провести маркетингову кампанію на підтримку російської вакцини Sputnik V.

Режисер, який підробляв фейки

Російський лауреат Оскара Нікіта Міхалков хотів продемонструвати, що зображення масових демонстрацій проти Олександра Лукашенка в Білорусі були фальшиві. Як доказ підробки він показав у своєму телешоу фейкове фото.

Дивне прослуховування

Олександр Лукашенко поширив грубо сфальсифікований запис перехоплення розмови нібито між представниками німецької та польської спецслужб, які начебто планували зміну режиму в Білорусі і скаржилися на те, що Лукашенко "міцний горішок".

Уявні образи

Володимир Соловйов - один із провідних російських фахівців із розповсюдження дезінформації. У телешоу він продемонстрував кадри нібито бойових дій у Нагірному Карабасі, а насправді - з відеогри Arma3. Гра, випущена сім років тому, справді повинна мати великий успіх у Кремлі, оскільки її вже використовувало в 2018 році Міноборони РФ, щоб показати кадри з Сирії, пише видання.

Сенсаційна семіотика

Вірменський прокремлівський ЗМІ знайшов "докази" причетності "ілюмінатів" до війни в Нагірному Карабасі у відео Леді Гаги. Цей підхід використовує також російська газета "Комсомольська правда", яка щорічно вишукує "свідчення" змови на обкладинці журналу The Economist.

Думська помийниця

Кілька депутатів нелегітимного російського парламенту "відважно дотримували парадигми нісенітниці". Вони заявляли про "данські борделі для зоофілів" і "атаки США проти Росії за допомогою кліматичної зброї".

Закрити Zoom

У листопаді 2020 року петербурзька поліція провела обшук і закрила кафе за порушення санітарних правил. Власник закладу, Café Zoom, переконаний, що влада насправді хотіла припинити ЛГБТІ-фестиваль, що проводився онлайн на платформі відеоконференцзв'язку Zoom.