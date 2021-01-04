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Новини
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В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році

В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році

Сайт EUvsDisinfo, створений Євросоюзом для боротьби з російською пропагандою, опублікував рейтинг найнезграбніших провалів прокремлівських джерел інформації в 2020 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ввічливий отруйник

Справа Навального - це "великий конфуз для російської держави", пише видання. Йдеться, зокрема, про дзвінок опозиціонера одному з його ймовірних отруйників. Творці рейтингу зазначають, що офіцер ФСБ проігнорував усі можливі заходи безпеки і "ввічливо намагався догодити несправжньому босу", зізнавшись у злочині.

Підла вакцина

Проєкт EUvsDisinfo з січня 2020 року відшукав понад 700 випадків дезінформації про коронавірус. Там кажуть, що прокремлівські ЗМІ підігравали "антивакцинаторам" і конспірологам, критикуючи західні вакцини, щоб пізніше провести маркетингову кампанію на підтримку російської вакцини Sputnik V.

Режисер, який підробляв фейки

Російський лауреат Оскара Нікіта Міхалков хотів продемонструвати, що зображення масових демонстрацій проти Олександра Лукашенка в Білорусі були фальшиві. Як доказ підробки він показав у своєму телешоу фейкове фото.

Дивне прослуховування

Олександр Лукашенко поширив грубо сфальсифікований запис перехоплення розмови нібито між представниками німецької та польської спецслужб, які начебто планували зміну режиму в Білорусі і скаржилися на те, що Лукашенко "міцний горішок".

Уявні образи

Володимир Соловйов - один із провідних російських фахівців із розповсюдження дезінформації. У телешоу він продемонстрував кадри нібито бойових дій у Нагірному Карабасі, а насправді - з відеогри Arma3. Гра, випущена сім років тому, справді повинна мати великий успіх у Кремлі, оскільки її вже використовувало в 2018 році Міноборони РФ, щоб показати кадри з Сирії, пише видання.

Сенсаційна семіотика

Вірменський прокремлівський ЗМІ знайшов "докази" причетності "ілюмінатів" до війни в Нагірному Карабасі у відео Леді Гаги. Цей підхід використовує також російська газета "Комсомольська правда", яка щорічно вишукує "свідчення" змови на обкладинці журналу The Economist.

Думська помийниця

Кілька депутатів нелегітимного російського парламенту "відважно дотримували парадигми нісенітниці". Вони заявляли про "данські борделі для зоофілів" і "атаки США проти Росії за допомогою кліматичної зброї".

Закрити Zoom

У листопаді 2020 року петербурзька поліція провела обшук і закрила кафе за порушення санітарних правил. Власник закладу, Café Zoom, переконаний, що влада насправді хотіла припинити ЛГБТІ-фестиваль, що проводився онлайн на платформі відеоконференцзв'язку Zoom.

Автор: 

дезінформація (343) пропаганда (2819) Євросоюз (13634) фейк (749)


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Топ коментарі
+46
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 138
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04.01.2021 23:34
+39
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1349965158688903&set=p.1349965158688903&type=3&av=100010262946037&eav=AfaZXFAvD8sJ5KZnTgjhJuyXoooSbyaMldsaWZ_wtz5GI0OCHMZlOxxsYk2gVU5WCTI&__cft__[0]=AZXlsZeovDjrJ7l3teouEzXJJubzltmyq8j0Y5yy54oUpBmgr5sPFPvo-yAsKLo13Vd5VcCOWFAV6vW8AVcke4EI_xYWUNZPVcPHRNJtAgmXH1H15m7_Muh9ouSKhZogCPmJa-5FG_R-yWLNLf8-7DqqA8e-Pb-WiTGeuafE_9OlGiJAT_vEgSBMZFTxq21hmiq-bu3hAxm08RTxpBVozoou&__tn__=R]-R В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 2130
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04.01.2021 23:37
+26
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 8881
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04.01.2021 23:23
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"Армянское прокремлевское СМИ нашло "доказательства" причастности "иллюминатов" к войне в Нагорном Карабахе в видео Леди Гага"

Теперь ты слышал всё.
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04.01.2021 23:23 Відповісти
русский, расскажи про русских, которых нет в рядах лугандонского зверья.
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04.01.2021 23:42 Відповісти
Михаил, у Раши еще осталось место, куда Вы ее еще не целовали?
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05.01.2021 11:18 Відповісти
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 8881
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04.01.2021 23:23 Відповісти
Шо-то скромненько с рейтингами провалов...
Тщательней надо, ребята! (с)
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04.01.2021 23:23 Відповісти
В кафе хотели найти ЛГБТ, а нашли тараканов.
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04.01.2021 23:26 Відповісти
Не там искали. Пропустили спальню бульбофюрера.
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04.01.2021 23:43 Відповісти
лапоть, мозоли на попе тебе помогают думать о РОдине?
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05.01.2021 00:21 Відповісти
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 4425
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04.01.2021 23:25 Відповісти
а каких стандартов придерживается пропарашинская помойка страна- антиукраинских?
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04.01.2021 23:31 Відповісти
Лапотні ЗМІ вже і забули що брехали вчора, а сьогодні вже брешуть щось нове.
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04.01.2021 23:29 Відповісти
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 3869
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04.01.2021 23:29 Відповісти
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 138
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04.01.2021 23:34 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1349965158688903&set=p.1349965158688903&type=3&av=100010262946037&eav=AfaZXFAvD8sJ5KZnTgjhJuyXoooSbyaMldsaWZ_wtz5GI0OCHMZlOxxsYk2gVU5WCTI&__cft__[0]=AZXlsZeovDjrJ7l3teouEzXJJubzltmyq8j0Y5yy54oUpBmgr5sPFPvo-yAsKLo13Vd5VcCOWFAV6vW8AVcke4EI_xYWUNZPVcPHRNJtAgmXH1H15m7_Muh9ouSKhZogCPmJa-5FG_R-yWLNLf8-7DqqA8e-Pb-WiTGeuafE_9OlGiJAT_vEgSBMZFTxq21hmiq-bu3hAxm08RTxpBVozoou&__tn__=R]-R В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 2130
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04.01.2021 23:37 Відповісти
Дякую, згадала, посміялась. Але це не все. У них кожного дня фейки. Ольгинці тут їх росповсюджують на повному умнякє.
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04.01.2021 23:39 Відповісти
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 1716
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04.01.2021 23:39 Відповісти
хоть кто-то в ЕС начал что-то анализировать по рашке...
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04.01.2021 23:40 Відповісти
Ложь для кремлевских террористов то же, что для нормальных людей кислород, и разоблачать их бессмысленно, с 1917г. у них произошла глубокая смена приоритетов на генном уровне и ложь теперь у них доминирует над совестью, это заблудившаяся в своей лжи, как в блевотине, импотентная цивилизация.
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05.01.2021 00:05 Відповісти
кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть
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05.01.2021 00:09 Відповісти
В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році - Цензор.НЕТ 398
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05.01.2021 00:14 Відповісти
https://youtu.be/qdXyBFnmw4U Пані Фаріон.І як я її раніше не любив?
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05.01.2021 00:23 Відповісти
В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році - Цензор.НЕТ 3639
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05.01.2021 00:38 Відповісти
Заметьте, как маскали и прочие папуасы нападают на ЛГБТ
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05.01.2021 00:57 Відповісти
Ну а що, ЛГБТ це прямий конкурент москальским під...ам
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05.01.2021 09:45 Відповісти
джерела застосування такого пропагандону саме в персонажах. В трагічній історії України був такий персонаж як павло постишев. шиючи справу Любченко він перелистував дитячі книжки із лупою,шукав нацистські символи і коли його хвора уява щось знаходила він негайно повідомляв сталіна і свого друга кагановича (голови КПК). А потім в росії він розпускав (!) райкоми і розстрілював членів, і самого розстріляли, оскільки перебрав на себе функції сталіна. А на соловєва і дивитись шкода, він вже займається самоповторами. Гляньте на рейтинг його передач, це ж менше ніж володільців російського паспорта в ДНР і ЛНР. А Роксана шагінян із своїм невловимим месником. Одна назва. А микита Михалков - ну це просто притомлений флоридським сонцем і мертвими американськими президентами. А як подивитись канал звезда, там тільки памятається диктор, такий бодрячок з піонерським горном Вони і стараються придумати щось притомне але ніяк не можуть. і для ниж ну просто щастя, коли їх згадують навіть незлим тихим словом
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05.01.2021 01:07 Відповісти
Бред какой то.
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05.01.2021 01:11 Відповісти
Угу. Шапиро(он же соловьев), киселев и ********* с женой всю правду тебе рассказывают.
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05.01.2021 03:46 Відповісти
Похоже на прикол. Кроме ЛГБТ-фестиваля все остальное курам на смех.
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05.01.2021 04:11 Відповісти
Тебе, нулевка штопанная, текст писал как будто буратина
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05.01.2021 07:58 Відповісти
ДА РОССИЯ ПРОСТО СТАРАЯ ШЛЮХА КОТОРАЯ ДОЛЖНА СКОРО ЗДОХНУТЬ !)
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05.01.2021 09:52 Відповісти
Представляю список зашкваров полшестого,сайта не хватит
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05.01.2021 10:01 Відповісти
 
 