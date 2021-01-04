РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5256 посетителей онлайн
Новости
21 559 37

В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году

В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году

Сайт EUvsDisinfo, созданный Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой, опубликовал рейтинг самых неуклюжих провалов прокремлевских источников информации в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Вежливый отравитель

Дело Навального – это "большой конфуз для российского государства", пишет издание. Речь, в частности, о звонке оппозиционера одному из его предполагаемых отравителей. Создатели рейтинга отмечают, что офицер ФСБ проигнорировал все возможные меры безопасности и "вежливо пытался угодить ненастоящему боссу", признавшись в преступлении.

Подлая вакцина

Проект EUvsDisinfo с января 2020 года обнаружил более 700 случаев дезинформации о коронавирусе. Там говорят, что прокремлевские СМИ подыгрывали "антивакцинаторам" и конспирологам, критикуя западные вакцины, чтобы в дальнейшем провести маркетинговую компанию в поддержку российской вакцины Sputnik V.

Режиссер, подделывающий фейки

Российский лауреат Оскара Никита Михалков хотел продемонстрировать, что изображения массовых демонстраций против Александра Лукашенко в Беларуси были подделаны. В качестве доказательства подделки он показал в своем телешоу фейковое фото.

Странная прослушка

Александр Лукашенко распространил грубо сфальсифицированную запись перехвата разговора якобы между представителями немецкой и польской спецслужб, которые якобы планировали смену режима в Беларуси и жаловались на то, что Лукашенко "крепкий орешек".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель

Воображаемые образы

Владимир Соловьев – один из ведущих российских специалистов по распространению дезинформации. В телешоу он продемонстрировал кадры якобы боевых действий в Нагорном Карабахе, а на самом деле – из видеоигры Arma3. Игра, выпущенная семь лет назад, действительно должна иметь большой успех в Кремле, так как ее уже использовало в 2018 году Минобороны РФ, чтобы показать кадры из Сирии, пишет издание.

Сенсационная семиотика

Армянское прокремлевское СМИ нашло "доказательства" причастности "иллюминатов" к войне в Нагорном Карабахе в видео Леди Гага. Этот подход использует также российская газета "Комсомольская правда", которая ежегодно выискивает "свидетельства" заговора на обложке журнала The Economist.

Думская помойка

Несколько депутатов нелегитимного российского парламента "доблестно следовали парадигме чуши". Они заявляли о "датских борделях для зоофилов" и "атаках США против России при помощи климатического оружия".

Смотрите также: "Вы видели нового советника министра обороны Молдавии? Негр! Американец!", - Жириновский и Скабеева обсуждают внешнюю политику Молдовы. ВИДЕО

Закрыть Zoom

В ноябре 2020 года петербургская полиция провела обыск и закрыла кафе за нарушение санитарных правил. Владелец заведения, Café Zoom, убежден, что власти в действительности хотели прекратить ЛГБТИ-фестиваль, проводившийся онлайн на платформе видеоконференцсвязи Zoom.

Автор: 

дезинформация (344) пропаганда (3692) Евросоюз (17264) фейк (684)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 138
показать весь комментарий
04.01.2021 23:34
+39
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1349965158688903&set=p.1349965158688903&type=3&av=100010262946037&eav=AfaZXFAvD8sJ5KZnTgjhJuyXoooSbyaMldsaWZ_wtz5GI0OCHMZlOxxsYk2gVU5WCTI&__cft__[0]=AZXlsZeovDjrJ7l3teouEzXJJubzltmyq8j0Y5yy54oUpBmgr5sPFPvo-yAsKLo13Vd5VcCOWFAV6vW8AVcke4EI_xYWUNZPVcPHRNJtAgmXH1H15m7_Muh9ouSKhZogCPmJa-5FG_R-yWLNLf8-7DqqA8e-Pb-WiTGeuafE_9OlGiJAT_vEgSBMZFTxq21hmiq-bu3hAxm08RTxpBVozoou&__tn__=R]-R В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
04.01.2021 23:37
+26
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 8881
показать весь комментарий
04.01.2021 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Армянское прокремлевское СМИ нашло "доказательства" причастности "иллюминатов" к войне в Нагорном Карабахе в видео Леди Гага"

Теперь ты слышал всё.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:23 Ответить
русский, расскажи про русских, которых нет в рядах лугандонского зверья.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:42 Ответить
Михаил, у Раши еще осталось место, куда Вы ее еще не целовали?
показать весь комментарий
05.01.2021 11:18 Ответить
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 8881
показать весь комментарий
04.01.2021 23:23 Ответить
Шо-то скромненько с рейтингами провалов...
Тщательней надо, ребята! (с)
показать весь комментарий
04.01.2021 23:23 Ответить
В кафе хотели найти ЛГБТ, а нашли тараканов.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:26 Ответить
Не там искали. Пропустили спальню бульбофюрера.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:43 Ответить
лапоть, мозоли на попе тебе помогают думать о РОдине?
показать весь комментарий
05.01.2021 00:21 Ответить
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 4425
показать весь комментарий
04.01.2021 23:25 Ответить
а каких стандартов придерживается пропарашинская помойка страна- антиукраинских?
показать весь комментарий
04.01.2021 23:31 Ответить
Лапотні ЗМІ вже і забули що брехали вчора, а сьогодні вже брешуть щось нове.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:29 Ответить
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 3869
показать весь комментарий
04.01.2021 23:29 Ответить
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 138
показать весь комментарий
04.01.2021 23:34 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1349965158688903&set=p.1349965158688903&type=3&av=100010262946037&eav=AfaZXFAvD8sJ5KZnTgjhJuyXoooSbyaMldsaWZ_wtz5GI0OCHMZlOxxsYk2gVU5WCTI&__cft__[0]=AZXlsZeovDjrJ7l3teouEzXJJubzltmyq8j0Y5yy54oUpBmgr5sPFPvo-yAsKLo13Vd5VcCOWFAV6vW8AVcke4EI_xYWUNZPVcPHRNJtAgmXH1H15m7_Muh9ouSKhZogCPmJa-5FG_R-yWLNLf8-7DqqA8e-Pb-WiTGeuafE_9OlGiJAT_vEgSBMZFTxq21hmiq-bu3hAxm08RTxpBVozoou&__tn__=R]-R В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
04.01.2021 23:37 Ответить
Дякую, згадала, посміялась. Але це не все. У них кожного дня фейки. Ольгинці тут їх росповсюджують на повному умнякє.
показать весь комментарий
04.01.2021 23:39 Ответить
В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
04.01.2021 23:39 Ответить
хоть кто-то в ЕС начал что-то анализировать по рашке...
показать весь комментарий
04.01.2021 23:40 Ответить
Ложь для кремлевских террористов то же, что для нормальных людей кислород, и разоблачать их бессмысленно, с 1917г. у них произошла глубокая смена приоритетов на генном уровне и ложь теперь у них доминирует над совестью, это заблудившаяся в своей лжи, как в блевотине, импотентная цивилизация.
показать весь комментарий
05.01.2021 00:05 Ответить
кому вдалося раз збрехати, тому вже віри більш не ймуть
показать весь комментарий
05.01.2021 00:09 Ответить
В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році - Цензор.НЕТ 398
показать весь комментарий
05.01.2021 00:14 Ответить
https://youtu.be/qdXyBFnmw4U Пані Фаріон.І як я її раніше не любив?
показать весь комментарий
05.01.2021 00:23 Ответить
В ЄС опублікували рейтинг провалів російської дезінформації в 2020 році - Цензор.НЕТ 3639
показать весь комментарий
05.01.2021 00:38 Ответить
Заметьте, как маскали и прочие папуасы нападают на ЛГБТ
показать весь комментарий
05.01.2021 00:57 Ответить
Ну а що, ЛГБТ це прямий конкурент москальским під...ам
показать весь комментарий
05.01.2021 09:45 Ответить
джерела застосування такого пропагандону саме в персонажах. В трагічній історії України був такий персонаж як павло постишев. шиючи справу Любченко він перелистував дитячі книжки із лупою,шукав нацистські символи і коли його хвора уява щось знаходила він негайно повідомляв сталіна і свого друга кагановича (голови КПК). А потім в росії він розпускав (!) райкоми і розстрілював членів, і самого розстріляли, оскільки перебрав на себе функції сталіна. А на соловєва і дивитись шкода, він вже займається самоповторами. Гляньте на рейтинг його передач, це ж менше ніж володільців російського паспорта в ДНР і ЛНР. А Роксана шагінян із своїм невловимим месником. Одна назва. А микита Михалков - ну це просто притомлений флоридським сонцем і мертвими американськими президентами. А як подивитись канал звезда, там тільки памятається диктор, такий бодрячок з піонерським горном Вони і стараються придумати щось притомне але ніяк не можуть. і для ниж ну просто щастя, коли їх згадують навіть незлим тихим словом
показать весь комментарий
05.01.2021 01:07 Ответить
Бред какой то.
показать весь комментарий
05.01.2021 01:11 Ответить
Угу. Шапиро(он же соловьев), киселев и ********* с женой всю правду тебе рассказывают.
показать весь комментарий
05.01.2021 03:46 Ответить
Похоже на прикол. Кроме ЛГБТ-фестиваля все остальное курам на смех.
показать весь комментарий
05.01.2021 04:11 Ответить
Тебе, нулевка штопанная, текст писал как будто буратина
показать весь комментарий
05.01.2021 07:58 Ответить
ДА РОССИЯ ПРОСТО СТАРАЯ ШЛЮХА КОТОРАЯ ДОЛЖНА СКОРО ЗДОХНУТЬ !)
показать весь комментарий
05.01.2021 09:52 Ответить
Представляю список зашкваров полшестого,сайта не хватит
показать весь комментарий
05.01.2021 10:01 Ответить
 
 