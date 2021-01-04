В ЕС опубликовали рейтинг провалов российской дезинформации в 2020 году

Сайт EUvsDisinfo, созданный Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой, опубликовал рейтинг самых неуклюжих провалов прокремлевских источников информации в 2020 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Вежливый отравитель

Дело Навального – это "большой конфуз для российского государства", пишет издание. Речь, в частности, о звонке оппозиционера одному из его предполагаемых отравителей. Создатели рейтинга отмечают, что офицер ФСБ проигнорировал все возможные меры безопасности и "вежливо пытался угодить ненастоящему боссу", признавшись в преступлении.

Подлая вакцина

Проект EUvsDisinfo с января 2020 года обнаружил более 700 случаев дезинформации о коронавирусе. Там говорят, что прокремлевские СМИ подыгрывали "антивакцинаторам" и конспирологам, критикуя западные вакцины, чтобы в дальнейшем провести маркетинговую компанию в поддержку российской вакцины Sputnik V.

Режиссер, подделывающий фейки

Российский лауреат Оскара Никита Михалков хотел продемонстрировать, что изображения массовых демонстраций против Александра Лукашенко в Беларуси были подделаны. В качестве доказательства подделки он показал в своем телешоу фейковое фото.

Странная прослушка

Александр Лукашенко распространил грубо сфальсифицированную запись перехвата разговора якобы между представителями немецкой и польской спецслужб, которые якобы планировали смену режима в Беларуси и жаловались на то, что Лукашенко "крепкий орешек".

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Воображаемые образы

Владимир Соловьев – один из ведущих российских специалистов по распространению дезинформации. В телешоу он продемонстрировал кадры якобы боевых действий в Нагорном Карабахе, а на самом деле – из видеоигры Arma3. Игра, выпущенная семь лет назад, действительно должна иметь большой успех в Кремле, так как ее уже использовало в 2018 году Минобороны РФ, чтобы показать кадры из Сирии, пишет издание.

Сенсационная семиотика

Армянское прокремлевское СМИ нашло "доказательства" причастности "иллюминатов" к войне в Нагорном Карабахе в видео Леди Гага. Этот подход использует также российская газета "Комсомольская правда", которая ежегодно выискивает "свидетельства" заговора на обложке журнала The Economist.

Думская помойка

Несколько депутатов нелегитимного российского парламента "доблестно следовали парадигме чуши". Они заявляли о "датских борделях для зоофилов" и "атаках США против России при помощи климатического оружия".

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Закрыть Zoom

В ноябре 2020 года петербургская полиция провела обыск и закрыла кафе за нарушение санитарных правил. Владелец заведения, Café Zoom, убежден, что власти в действительности хотели прекратить ЛГБТИ-фестиваль, проводившийся онлайн на платформе видеоконференцсвязи Zoom.